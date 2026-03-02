Canlı Blog | ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında 3. gün: Tahran'dan "uzun süreli savaşa hazırız" mesajı

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, İran da farklı cephelerden gelen bu saldırılara cevap veriyor.

İran Devrim Muhafızları, bugün İsrail’de Netanyahu’nun ofisini Hayber füzeleriyle hedef alan bir saldırı düzenlediği duyurdu. Saldırının sonuçlarına ilişkin henüz bir bilgi yok. İsrail'den de resmi bir açıklama yapılmadı.

İran'dan yapılan resmi açıklamada 3 günde 555 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 28 Şubat sabahı başlatılan ABD-İsrail ortak saldırısında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğünü açıklamasının ardından Tahran yönetimi de dün bu bilgiyi doğruladı.

Hamaney’le birlikte kızı, damadı ve torunlarının da aynı saldırıda öldürüldüğü duyuruldu. Saldırılarda öldürülen bir başka üst düzey isim İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Muhammed Pakpur oldu.

Ordu yeni başkomutan olarak Ahmad Vahidi’yi atadı.

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Ulusal Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani ve Savunma Bakanı Amir Nasirzade gibi üst düzey isimler de öldürüldü.

Hamaney’in ölümünün ardından ülkede 40 günlük yas ilan edilirken İran Devrim Muhafızları, “İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonları Amerikan güçlerine ve üslerine yönelik kısa süre içinde başlayacak” açıklamasında bulundu.

Ayrıca CENTCOM, İran operasyonlarında 4 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bazı askerlerin ise ağır yaralı olduğunu duyurdu.

Katar'da ise ABD'ye ait üç F-15 tipi savaş uçağı düştü. Katar'ın açtığı ateş sonucu kazayla gerçekleşen olayda ölen olmadı.

İsrail, "Hizbullah" gerekçesiyle Lübnan'a da saldırdı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 31 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitiren İran lideri Ali Hamaney’in hastanede yoğun bakımda tedavi gören eşinin de öldüğü bildirildi.

• CANLI BLOG

18.25 | MISIR'DAN İRAN'A "ARAP ÜLKELERE SALDIRILARI DURDURMA" ÇAĞRISI

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayımlayarak Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin mesajını paylaştı. Buna göre Bakan Abdulati, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn, Irak, Ürdün ve Suriye dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Açıklamada, Abdulati’nin, "Mısır’ın Arap ülkeleriyle tam dayanışma içinde olduğunu yinelediği ve haksız saldırıları” kınadığı belirtildi. Abdulati, “İran’ın Arap devletlerini hedef almayı derhal durdurmasının gerekliliğini” ifade ederek “bölgedeki gerilimin düşürülmesi, azami itidal gösterilmesi ve diyaloğa öncelik verilmesi” çağrısında bulundu.

18.00 | ÜRDÜN HAVA SAHASINI SİVİL VE TİCARİ UÇUŞLARA KAPATTI

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu yetkilisi Dayfullah el-Farcat, ülke hava sahasını tüm gelen, giden ve transit uçuşlara kısmen ve geçici olarak kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Farcat, şunları kaydetti: "Bu önlemi günlük olarak uygulayacağız; hava sahasını kapatma saatleri akşam 18.00'de başlayıp ertesi gün sabah 09.00'da sona erecek. Karar, Ürdün hava sahasında sivil havacılığın güvenliğini sağlamak amacıyla bu akşamdan itibaren ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak."

17.45 | ERDOĞAN, ALMANYA ŞANSÖLYESİ MERZ İLE GÖRÜŞTÜ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'a yönelik saldırılar ve bölgede yaşananların ele alındığı belirtilen görüşmede Erdoğan'ın, "bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu ifade ettiği" bildirildi.

17.03 | İRAN'IN MİSİLLEME SALDIRISINDA İSRAİL'DE 13 KİŞİ YARALANDI

İran'ın, İsrail-ABD saldırılarına karşı misilleme olarak fırlattığı füzelerden birinin, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) kentinde bir binaya isabet etmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın füze saldırısında, orta derecede yaralanan bir kişi ile cam parçaları nedeniyle yaralanan 12 kişinin Soroka Hastanesine nakledildiğini aktardı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, füzenin düştüğü bölgeden 51 kişinin tahliye edilerek hastaneye başvurduğunu, bunların çoğunun panik atak geçiren kişiler olarak hafif derecede yaralanmış şeklinde sınıflandırıldığını kaydetti.

17.00 | İSRAİL, LÜBNAN'DA SALDIRILAR BAŞLATTI

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta şiddetli saldırılara başladı.

İsrail ordusu daha önce saldırı tehdidinde bulunduğu Dahiye bölgesini 4 hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıların ardından patlama sesleri duyuldu ve kentin en uzak noktalarından dahi görülebilen yoğun dumanlar yükseldi.

16.58 | HAMANEY'İN EŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney’in hastanede yoğun bakımda tedavi gören eşinin de öldüğü bildirildi.

İran Devrim Muhafızları ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran devlet televizyonundaki bir programdan görüntü paylaşarak, Hamaney’in eşinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

16.54 | ALİ LARİCANİ: UZUN SÜRELİ SAVAŞA HAZIRIZ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD’nin aksine İran'ın uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu belirterek, "düşmanlarını yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceklerini" söyledi.

Laricani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu. ABD’nin aksine İran’ın uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu kaydeden Laricani, “Geçen 300 yılda olduğu gibi İran savaşın başlatıcısı olmadı. Cesur silahlı kuvvetlerimiz de savunma dışında hiçbir saldırı düzenlemedi” İfadelerini kullandı.

Laricani, kendilerini savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Bedeli ne olursa olsun kendimizi ve 6 bin yıllık medeniyetimizi kararlılıkla savunacağız ve düşmanları yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceğiz” dedi.

16.02 | İSRAİL: HİZBULLAH'IN İSTİHBARAT ŞEFİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında Hizbullah istihbarat merkezinin şefi Hüseyin Makled'i öldürdüğünü iddia etti.

15.32 | ÖLEN ABD'Lİ ASKER SAYISI 4'E ÇIKTI

İran'ın saldırılara verdiği karşılık sonucu ölen ABD asker sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi. Açıklama, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapıldı.

15.30 | İSRAİL, BEN GURİON HAVALİMANI’NIN KAPATILMA SÜRESİNİ UZATTI

İsrail, İran’a yönelik askeri operasyonla eş zamanlı olarak 28 Şubat'ta kapatılan hava sahası ve Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nın cuma gününe kadar kapalı kalacağını duyurdu.

İsrail basını, 100 binden fazla İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığını aktardı.

İsrail ordusu da toplanma kısıtlamalarının çarşamba akşamına kadar süreceğini açıkladı.

Açıklamada, bu süre zarfında açık alanlarda ve kapalı mekanlarda toplanmaların yasak olduğu, plajların halka kapalı kalacağı, sığınak bulunmayan iş yerlerinde çalışmaya izin verilmeyeceği ve eğitim faaliyetlerinin tamamen durdurulduğu belirtildi.

15.05 | KATAR ŞİRKETİ LNG ÜRETİMİNİ DURDURDUĞUNU AÇIKLADI

Katar'ın devlet enerji şirketi Qatar Energy, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali Ras Laffan'a İran tarafından düzenlenen İHA saldırıları sonrası LNG üretimini durdurduğunu açıkladı.

Böylece dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri piyasadan çekilmiş oldu.

Şrket, üretimin ne zaman yeniden başlayacağına dair ise herhangi bir zaman çizelgesi sunmadı.

14.36 | İRAN, KATAR'DAKİ BİR ENERJİ TESİSİNİ VURDU

El Cezire Arapça'nın aktardığına göre, Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki bir enerji tesisi İran insansız hava aracı tarafından saldırıya uğradı" bilgisi paylaşıldı.

Katar'ın El Haur belediyesinde bulunan bir endüstri bölgesi olan Ras Laffan, Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıvı gaz üretim merkezi olarak biliniyor.

Katar'ın LNG üretiminin büyük bölümü bu tesisten sağlanıyor.

14:04 | UMMAN KÖRFEZİ'NDE TANKER VURULDU, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Umman'dan yapılan açıklamaya göre bomba yüklü bir insansız hava aracı, Umman Körfezi'nde Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine saldırdı ve gemideki bir denizci hayatını kaybetti.

Devlet haber ajansı Umman News Agency, saldırının Sultanlığın başkenti Maskat açıklarında gerçekleştiğini bildirdi.



AP'nin aktardığına göre geminin MKD VYOM olduğunu belirten ajans, ölen mürettebat üyesinin Hindistanlı olduğunu da ekledi.

14:00 | ABD, 3 ADET F15E TİPİ UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI

ABD Merkez Komutanlığı Kuveyt'te üç adet F15E tipi uçağın düştüğünü doğruldı.

ABD Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "1 Mart ABD saatiyle 23:03'te, Epic Fury Operasyonu'nu desteklemek amacıyla uçan üç ABD F-15E Strike Eagle uçağı, görünüşe göre dost ateşi sonucu Kuveyt üzerinde düştü" denildi.

Açıklamada uçaklarda bulunan 6 mürettabatın tamamının durumunun iyi olduğu belirtildi.

13.55 | TAHRAN'DA PATLAMALAR

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

13.20 | İRAN: NETANYAHU'NUN OFİSİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı.

Açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

İsrailli yetkililer ise henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Sputnik'in aktardığı bilgiye göre ise saldırının sonuçlarına dair henüz bir bilgi yok.

12.07 | SINIR KARAKOLLARINA SALDIRILARDA 41 İRAN ASKERİ ÖLDÜ

Tesnim Haber Ajansı'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'ın sınır karakollarına düzenlediği saldırılarda 41 asker hayatını kaybetti.

11.30 | İRAN KIZILAYI: ÖLENLERİN SAYISI 555'E YÜKSELDİ

İran Kızılayı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin güncel can kaybı verilerini paylaştı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 555'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "131 yerleşim birimine düzenlenen saldırılarda 555 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, 28 Şubat'taki açıklamasında, ABD-İsrail saldırılarında 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

10.50 | İRAN SUUDİ ARABİSTAN'DA PETROL RAFİNERİSİNİ VURDU

Reuters'ın kaynaklarına dayandırılan habere göre, Suudi Arabistan Devleti'ne ait Saudi Aramco petrol şirketinin Ras Tanura rafinerisi İran'a ait insansız hava aracı (İHA) tarafından vuruldu.

Yerel kaynaklara dayandırılan habere göre tesis bugün itibariyle kapatıldı.

Ras Tanura, Suudilerin en büyük petrol rafinerisi olarak biliniyor.

10.14 | YEZD’DE 6 ASKERİ TESİS HEDEF ALINDI

İran'ın Yezd Vali Yardımcısı İsmail Dehistani, ABD-İsrail saldırılarında Yezd eyaletine bağlı Erdekan ilçesinde 6 askeri tesisin hedef alındığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dehistani konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı yetkili, "Bugün şafak vakti, Erdekan'daki 6 askeri tesis saldırıya uğradı. Ayrıca Yezd-Mehriz yolu üzerindeki bir hedef de ABD-İsrail hava saldırısına maruz kaldı." dedi.

Dehistani, saldırılarda can kaybına ilişkin açıklama yapmadı.

Tahran, Kerec ve Urumiye kentlerinde bugün patlama seslerinin duyulduğu belirtilmişti.

09.50 | İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI, LÜBNAN'A GÜNLER SÜRECEK SALDIRILAR BAŞLATTIKLARINI DUYURDU

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a karşı günler sürecek bir "saldırı harekatı" başlattıklarını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 31 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Zamir, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İsrail'e misilleme saldırısında bulunan Hizbullah hedeflerine saldıracaklarını söyledi.

Lübnan'a karşı giriştikleri saldırının muhtemelen birkaç gün süreceğini belirten Zamir, "Hizbullah'a karşı bir saldırı harekatı başlattık. Uzun günler sürecek bir çatışmaya hazırlanmalıyız" ifadesini kullandı.

Zamir, Lübnan'a dalgalar halinde kesintisiz saldırılar gerçekleştireceklerini belirtti.

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılarını daha da şiddetlendireceklerini duyurmuştu.

09.05 | İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI: 31 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Beyrut'taki Dahiye bölgesinde 20, güneyde ise 11 kişinin yaşamanı yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada Dahiye'de 91, güneyde ise 58 kişinin yaralandığı belirtildi.

08.58 | İSRAİL’İN LÜBNAN SALDIRILARINDA BİLANÇO AĞIRLAŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Beyrut'taki Dahiye bölgesinde 20, güneyde ise 11 kişinin yaşamanı yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada Dahiye'de 91, güneyde ise 58 kişinin yaralandığı belirtildi.

08.53 | İSRAİL'DEN LÜBNAN'A YENİ TEHDİT

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılarını daha da şiddetlendireceklerini bildirdi.

ABD ile İsrail’in ortak saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katıldı.

İsrail ordusu Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Milo, "Hizbullah, Lübnan Devleti yerine İran rejimini tercih etti ve vatandaşlarımıza saldırı düzenledi. Biz, buna hazırlıklıydık ve onlar bunun bedelini ağır ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

Beyrut ve Lübnan'ın güneyine yönelik geniş çaplı bir ilk saldırı dalgasını düzenlediklerini kaydeden Tümgeneral Milo, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerini, karargahlarını ve altyapılarını hedef aldıklarını iddia etti.

İsrail güçlerinin Lübnan sınır hattında önemli ölçüde takviye edildiğini belirten Milo, "Saldırılar sürüyor, şiddeti artacak." tehdidinde bulundu.

08.40 | İRAN'DA ÖLDÜRÜLEN ÜST DÜZEY KOMUTANLARDAN 7'SİNİN DAHA İSİMLERİ AÇIKLANDI

İran'da ABD ile İsrail'in saldırılarında ölen üst düzey askeri yetkililerden 7'sinin daha isimleri açıklandı.

Tesnim Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı "Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı"ndan yapılan 2 numaralı duyuru metnini yayımladı.

ABD ve İsrail'in saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi, yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade, Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi, Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan, Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de öldüğü duyuruldu.​​​​​​​

İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan dünkü açıklamada Savunma Konseyi toplantısı sırasındaki saldırılarda Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade'nin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

08.26 | LÜBNAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'da tüm özel ve devlet okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verildi.

Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'daki tüm seviyelerdeki özel ve devlet okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Kararın, can güvenliğinden duyulan endişe ve olağanüstü güvenlik durumu göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Bakanlığın, ilgili makamlarla koordinasyon halinde gelişmeleri günlük değerlendirmeye devam edeceği ve kamu güvenliği gerekliliklerine uygun kararlar alacağı vurgulandı.

Lübnan'a ve halkına yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, güvenlik problemleri nedeniyle evlerini terk edenlerle dayanışma gösterildi ve Lübnan Milli Eğitim Bakanlığının bu kişilere destek olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde yerinden edilen çok sayıda kişinin okullarda barındığı hatırlatıldı.

07.53 | İRAN MÜZAKERELERE KAPIYI KAPATTI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.

Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberler hakkında sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yaptı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberini alıntılayan Laricani, "ABD'yle müzakere yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Laricani, bir başka paylaşımında da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump'ın bölgeyi boş hayallerle kaosa sürüklediğini vurgulayan Laricani, "Şimdi Amerikan askerlerinin daha fazla kaybından endişe ediyor. Kendi yanılsamalarıyla, yarattığı ‘Önce Amerika’ sloganını ‘Önce İsrail’e’ dönüştürdü ve Amerikan askerlerini İsrail’in güç hırsı uğruna feda etti." ifadelerine yer verdi.

Laricani, Trump'ı, "yeni yalanlarla Amerikan askerlerine ve ailelerine bedel ödetmekle" suçladı.

07.38 | İRAN’DAN BM'YE ÇAĞRI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail’i, ülkenin lideri en üst düzey resmi makamı Ali Hamaney’i hedef alan eylemleri nedeniyle uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal etmekle suçladı.

Erakçi, sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben kaleme aldığı mektubu yayımladı.

Buna göre, Erakçi, İran lideri Hamaney'e saldırının uluslararası hukuk ve örfün bağlayıcı ilkelerinin yanı sıra 1973 tarihli Uluslararası Koruma Altındaki Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi Sözleşmesi’nde yer alan ilkelere de aykırı olduğunu belirtti.

Erakçi, "Bu eylem, ilgili ihlalde bulunan devletlerin uluslararası sorumluluğunu doğurmaktadır. Ayrıca ABD Başkanı, İsrail Başbakanı ve bu suç teşkil eden fiilin planlanması, emredilmesi, onaylanması, işlenmesi ya da herhangi bir şekilde yardım ve yataklık edilmesine katılan tüm kişilerin bireysel cezai sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir." ifadelerini kullandı.

İran'ın BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu vurgulayan Erakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ve Güvenlik Konseyini, Hamaney’e yönelik saldırının hesabının sorulması için derhal somut ve etkili adımlar atmaya çağırdı.

06.37 | LÜBNAN’DA ACİL ZİRVE: BAŞBAKAN SELAM KABİNEYİ TOPLUYOR

İsrail'in başta Beyrut olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre Başbakan Selam, kabinesini sabah 8'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda acil toplantıya çağırdı.

Toplantıda gece saatlerinden bu yana yaşanan gelişmelerin ve alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi.

06.19 | TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentlerinde gece saatlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran ve batısındaki Kerec kentinden patlama seslerinin geldiği belirtildi.

06.07 | İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN GÜNEYİ VE BEKAA’YA SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNDU

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Lübnan’ın güneyi ile Bekaa Vadisi’nde 50’den fazla yerleşim biriminin hedef alınacağını duyurdu, bu bölgelerde yaşayanlara evlerini derhal boşaltmaları yönünde çağrıda bulundu.

Waweya, söz konusu yerleşimlerde yaşayanların en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi. İsrail’in saldırı tehdidinin ardından binlerce kişi, Lübnan’ın güneyindeki bölgelerden başkent Beyrut'ta göç etti. Yollarda yoğun araç trafiği oluştu.

Binlerce kişi kuzeye doğru göçe başladı

İsrail’in saldırı tehdidinin ardından Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.

İsrail'in saldırı tehdidiyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, yollarda yoğun trafik oluşturdu.

05.59 | 170 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

05.31 | İSRAİL LÜBNAN’DA HİZBULLAH’IN ÜST DÜZEY İSİMLERİNİ HEDEF ALDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’ın üst düzey isimlerine yönelik saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinin hedef alındığı iddia edildi.

Beyrut’ta Hizbullah’ın "üst düzey isimleri" ve Lübnan’ın güneyinde örgütün "kilit bir isminin" hedef alındığı öne sürülen açıklamada, saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı vurgulandı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlendi.

04.26 | İSRAİL, LÜBNAN'A HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ

İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği belirtilen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı.

Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan, Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi. Açıklamada, Hayfa'nın güneyine füze saldırıları yapıldığı bildirildi.

İsrail basınına göre, Hizbullah'ın attığı füzeler İsrail’in lazerli hava savunma sistemiyle durduruldu.

03.42 | KERKÜK'TE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ın Kerkük kentinde eğitime 2 gün ara verildi.

Kerkük yerel idaresinden yapılan yazılı açıklamada, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinden dolayı kentte eğitime 2 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın, Irak hükümetinin aynı sebeple ilan ettiği 3 günlük ulusal yasla dayanışma çerçevesinde alındığı ifade edildi.

03.25 | İSRAİL ORDUSU, İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran’daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceği belirtildi.

Açıklamada, İran'a karşı ABD ile birlikte başlattıkları büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.

03.00 | İRAN BASINI: ABD-İSRAİL'İN TAHRAN'IN KUZEYİNE SALDIRISINDA EN AZ 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki Nilüfer Meydanı'na düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Tahran'da, kentin kuzeyinde yer alan Nilüfer Meydanı ve çevresi hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, paylaşılan görüntülerde Nilüfer Meydanı ve çevresindeki binalarda büyük tahribat görüldü.

02.47 | İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN’DAN FÜZE ATILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

İsrail ve ABD İran’a yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail ordusu Lübnan’dan füze atıldığını öne sürdü.

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu.

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan füzelerin engellendiği ifade edildi.

İsrail basını, bunun, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı.

Öte yandan, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Lübnan’dan 6 füze atıldığını aktardı.

Hizbullah, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti.

01.58 | TRUMP: " SALDIRILAR TÜM HEDEFLERİMİZE ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları sonucunda İran'daki askeri komuta kademesinin "yok edildiğini" savunarak, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." dedi.

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 6 dakikalık bir videoda ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İran'da bulunan Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yüzlerce yeri vurduklarını ve İran'a ait 9 gemiyi imha ettiklerini anlatan Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de öldürüldüğünü belirtti.

İran'ın "tüm askeri komuta kademesinin" yok olduğunu ve kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık istediklerini savunan Trump, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var. İki hafta önce bir şeyler yapabilirlerdi ama bunu başaramadılar." diye konuştu.

"Daha fazla Amerikan askeri ölebilir"

Trump, şu ana dek 3 Amerikan askerinin öldüğüne işaret ederek, "Ne yazık ki daha fazla kayıp olacak. Bu iş böyle. Muhtemelen daha fazlası olacak ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini yineleyen Trump, İran'ın "terörün sponsorluğunu yapan" bir ülke olduğunu savundu. Trump, bununla da mücadele ettiklerini belirtti.

İran halkına ve İranlı güvenlik unsurlarına da seslenen Trump, "Devrim Muhafızları'na, İran askerine ve polisine bir kez daha silahlarını bırakıp tam dokunulmazlık elde etmelerini tavsiye ediyorum, yoksa ölümle karşı karşıya kalacaklar. Özgürlüğü arzulayan tüm vatanseverleri cesur, atılgan ve kahramanca davranmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum. Amerika sizinle birlikte." şeklinde konuştu.

01.44 | ABD, İRAN'IN BALİSTİK FÜZE RAMPALARININ VURULMA ANININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait balistik füze rampalarının imha edildiği anların görüntüsünü paylaştı.

CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'ın balistik füze rampalarının imha edildiği görüntüye yer verildi.

Füze rampalarının imha anının siyah-beyaz videoyla gösterildiği paylaşımda, "İran rejiminin balistik füzeleri pervasızca kullanması ve yayması, on yıllardır tehlikeli bir tehdit oluşturuyordu." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Şimdi, Başkanın (Donald Trump) talimatıyla, ABD güçleri bu tehdidi ortadan kaldırıyor."

23.05 | NETANYAHU: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SALDIRILAR YALNIZCA ARTACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran’a yönelik saldırıların önümüzdeki günlerde “yalnızca artacağını” söyledi.

Savunma bakanı, genelkurmay başkanı ve Mossad güvenlik servisinin başkanıyla yaptığı toplantıda İran’a karşı “saldırının sürdürülmesi için talimat verdiğini” ifade etti.

Netanyahu, İsrail “güçlerinin şu anda Tahran’ın kalbini artan bir güçle vurduğunu ve bunun önümüzdeki günlerde daha da artacağını” sözlerine ekledi.