Canlı Blog | ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında 4. gün: İran, Dubai'de ABD askerinin toplanma yerini vurdu, 40 ölü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir noktanın hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi.

DUBAİ'DEKİ ABD HEDEFLERİNE İHA SALDIRISI

Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre, kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıda, ABD donanmasına ait personelin bulunduğu bir bölge hedef alındı.

İranlı yetkililer, operasyonun ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak düzenlendiğini vurguladı.

Sahadan alındığı belirtilen bilgilere göre, saldırı anında hedef noktada 160'tan fazla ABD donanma mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin yaralandığı iddia edildi.

Saldırıyla ilgili ABD veya BAE makamlarından henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmıştı.

İran, bu saldırılara karşılık olarak İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere misilleme yapmıştı.

Çatışmalarda şu ana kadar İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili ve sivil hayatını kaybetti.