Canlı Blog | ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında 4. gün | Tahran, can kaybının 787'ye yükseldiğini açıkladı

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in, nükleer müzakereler sırasında İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı hava saldırıları sürerken, İran da farklı cephelerden gelen bu saldırılara cevap veriyor.

İran Devrim Muhafızları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir noktanın hedef alındığı belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi.

İranlı yetkililer, operasyonun ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak düzenlendiğini vurguladı.

Sahadan alındığı belirtilen bilgilere göre, saldırı anında hedef noktada 160'tan fazla ABD donanma mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin yaralandığı kaydedildi.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 232 kişi artarak 787’ye yükseldiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki vatandaşlarına "derhal ayrılmaları gerektiğine" dair çağrıda bulundu.

Ayrıca İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurdu.

• CANLI BLOG

13.00 | TEL AVİV'DE PATLAMA

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli bir patlama meydana geldi. Sirenler çalarken halk sığınıklara çağrıldı.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 232 kişi artarak 787’ye yükseldiğini duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "153 yerleşim biriminde 504 noktanın hedef alındığı saldırılarda 787 kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Vurulan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, saldırılarda yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Kızılayı tarafından, 2 Mart'ta yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 555 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

11.45 | İSRAİL LÜBNAN’DA STRATEJİK NOKLARA KONUŞLANDI

Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattığını açıklayan İsrail, güçlerinin “stratejik noktalarda konuşlandığını” açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da İsrail Ordusuna Lübnan'da ilerleme ve çeşitli noktaları kontrol altına alma yetkisi verildiğini söyledi. Lübnanlı bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, İsrail birliklerinin Lübnan sınırının bazı bölgelerinde saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi. Lübnan ordusunun sınır boyunca en az yedi ileri harekat bölgesinden çekildiği belirtildi.

11.20 | İRAN'IN KİRMAN KENTİNDEKİ HAVA ÜSSÜNE FÜZE SALDIRISINDA 13 ASKER ÖLDÜ

ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırıları kapsamında Kirman Kara Kuvvetleri Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi.

Tesnim haber Ajansı, İran Ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Kirman Kara Kuvvetleri Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısında 13 asker hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda yaralıların durumuna dair her hangi bir açıklama yapılmadı.

10.54 | İSRAİL, LÜBNAN’DA KARA İŞGALİNİ GENİŞLETME KARARI ALDI!

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ofisinden yapılan açıklamada, Katz ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan içinde daha fazla bölgede konuşlanma yönünde talimat verdiği belirtildi.

Katz, İsrail'in işgalini genişletmesiyle Lübnan'da Hizbullah ile artan gerilim karşısında, sınırdaki İsrail yerleşimlerini korumayı amaçladıklarını öne sürdü.

10.03 | TAHRAN'DA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

İran’ın başkenti Tahran’ın Pardis ve Demavend bölgelerine ABD ve İsrail’e ait savaş uçakları tarafından en az 10 füze saldırısı düzenlendiği, İsfahan kentinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde savaş uçakları Tahran'ın çeşitli bölgelerini hedef aldı.

Öte yandan yerel basında İsfahan kentinde de patlama seslerinin duyulduğu belirtilirken, saldırıların kentin hangi bölgelerine gerçekleştirildiği hakkında resmi açıklama yapılmadı.

09.50 | İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATTI

İran, Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapattığını ve Boğaz’dan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını duyurdu.

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Ortadoğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

09.40 | ABD, KUVEYT'TEKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ GEÇİCİ OLARAK KAPATTI

ABD'nin Kuveyt Büyükelçilğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Devam eden bölgesel gerilimler nedeniyle, Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Tüm normal ve acil konsolosluk randevularını iptal ettik" ifadeleri kullanıldı.

09.30 | İRAN, TEL AVİV’İ VURDU

İran'ın, Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği görüntülenirken İsrail basını, İran'ın bu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu belirtti.

09.25 | ABD'DEN VATANDAŞLARINA "BÖLGEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

Savaşın dördüncü gününde ABD, Dışişleri Bakanlığı'nın Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mora Namdar aracılığıyla vatandaşlarına Bayreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Batı Şeria, Gazze, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'den ticari uçuşlarla "derhal" ayrılmaları gerektiğine dair çağrıda bulundu.

08.47 | İSRAİL ORDUSU TAHRAN VE BEYRUT'A GENİŞ ÇAPLI HAVA SALDIRILARI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı ve geniş çaplı hava saldırıları başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran'daki İran yönetimine ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah'a ait noktalara eş zamanlı geniş çaplı hava saldırı dalgası başlattığı belirtildi.

07.10 | İRAN: KOMŞU ÜLKELERİN ÇIKARLARINA SALDIRMIYORUZ, ABD'NİN TESİSLERİNE VE ÜSLERİNE SALDIRIYORUZ

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, İran’ın bölgedeki misilleme saldırılarında komşu ülkeleri değil, ABD’ye ait üs ve tesisleri hedef aldığını açıkladı.

Bu üslerin ev sahibi ülkelerin kontrolü dışında olduğunu savunan İravani, ABD’nin diplomatik süreç devam ederken İran’a ikinci kez saldırdığını belirtti.

İran’ın savaş istemediğini ancak egemenliğini savunacağını vurgulayan İravani, ülkesinin nükleer programının barışçıl olduğunu ifade etti.

Ülkesine saldırıların BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden İravani, "İran, savaş ya da gerginlik istemiyor ancak egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir." diye konuştu.

06.10 |SUUDİ ARABİSTAN, İKİ KENTTE 8 İNSANSIZ HAVA ARACININ İMHA EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad ve El-Harc kentleri yakınlarında 8 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Maliki, başkent Riyad ile El-Harc kentleri yakınlarında 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktardı ancak başka ayrıntı vermedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 İHA ile saldırı olduğu ve binada ufak çaplı yangın çıktığı belirtilmişti.

Öte yandan, Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hava sahasında gece geç saatlerde tespit edilen füze ve İHA'lara müdahale edildiği aktarıldı.

06.02 | İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ: "ABD, İSRAİL ADINA KENDİ İSTEĞİYLE BİR SAVAŞA GİRDİ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetiminin iddiasının aksine İran'dan bu ülkeye hiçbir zaman tehdit olmadığını, ABD'nin İsrail adına savaşa girdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ülkesinin İran’la neden savaşa girdiğine dair açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Erakçi, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı. Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, 'önce İsrail' diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." ifadelerini kullandı.

05.54 | İRAN'IN MİSİLLEME SALDIRISINDA İSRAİL'DE 1 KİŞİ YARALANDI

İsrail, İran'ın misilleme saldırılarında Tel Aviv'de 1 kişinin yaralandığını ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan bir füzeye ait şarapnel parçalarının Tel Aviv'e düştüğü, saldırının 1 kişinin hafif şekilde yaralanmasına ve maddi hasara neden olduğu belirtildi.

Kanal 12 Televizyonunun haberinde ise İran'dan gelen son füze dalgası nedeniyle ülkenin kuzeyi ve orta kesiminde 40 dakika boyunca sirenlerin çaldığı kaydedildi.

05.28 | ERBİL HAVALİMANI'NDA ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanı'na silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yapılan saldırı nedeniyle kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na yapılan SİHA saldırısı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, yerel medyada, Erbil’de bir otele SİHA ile saldırı yapıldığı aktarıldı. SİHA’nın isabet edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Şii Haşdi Şabi’ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen otele saldırı düzenlediğini duyurdu.

1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na SİHA’lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.

04.01 | SUUDİ ARABİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI: RİYAD'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE İHA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Suudi Arabistan, başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Riyad'daki ABD Büyükelçiliğinin ilk belirlemelere göre 2 İHA saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu binada ufak çaplı yangın çıktığı ve maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Öte yandan, ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da ikamet eden ABD vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları çağrısı yapıldı.

02.41 | İRAN VE HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E EŞ ZAMANLI MİSİLLEME

İran ve Lübnan’daki Hizbullah İsrail’e yönelik eş zamanlı misilleme operasyonu başlattı. Fırlatılan füzeler nedeniyle, İsrail genelinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında hava savunma sistemleri ile sirenler devreye girerken Doğu Kudüs semalarında şiddetli patlamalar duyuldu. İran’dan fırlatılan füzelerin yanı sıra Lübnan’dan atılan en az 10 roketin Tel Aviv yakınlarına kadar ulaştığı ve Bnei Brak’ta bir önleyici füze parçasının yola düştüğü bildirildi.

Hizbullah, İsrail’in suikast ve yıkım politikasının sona ermesi gerektiğini vurgularken; İsrail ordusu ise gün boyu süren operasyonlarına ek olarak Beyrut’ta Hizbullah’a ait komuta merkezleri ve silah depolarını hedef alan yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.