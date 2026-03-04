Canlı Blog | ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında 5. gün: Tahran'da art arda patlama sesleri

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları beşinci gününe girerken, bölgede çatışmalar yeni cephelere yayılıyor.

İsrail İran’da yeni saldırı dalgaları başlatırken, İran da ABD hedefleri ve bölgedeki üsleri hedef alan misillemelerini sürdürüyor.

Gece boyunca İran’ın birçok kentinde patlama sesleri duyulurken, Devrim Muhafızları Hint Okyanusu’nda bir ABD muhribini vurduklarını açıkladı. İsrail’in Beyrut’un güneyine düzenlediği saldırının ardından Lübnan’da da gerilim tırmandı.

Körfez ülkeleri ise art arda güvenlik önlemleri almaya başladı. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne mektup göndererek İran saldırılarına karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını bildirdi. Kuveyt dron uçuşlarını yasaklarken, Ürdün savunma operasyonlarına ilişkin görüntü ve bilgi paylaşımını yasakladı.

İran’ın Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki ABD hedeflerine yönelik saldırıları sürerken, bölgede sirenler çalıyor ve hava savunma sistemleri devreye giriyor.

Öte yandan İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İşte savaşın beşinci gününden dakika dakika gelişmeler…

• CANLI BLOG

05.46 | TAHRAN'DA YENİDEN PATLAMA SESLERİ

İran'ın başkenti Tahran’da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle yeniden şiddetli patlama sesleri geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran’ın batısı ile Germdere, Şehri Kudüs ve Verdaverd bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Tahran'da gece boyunca belli aralıklarla patlama sesleri gelmişti.

05.23 | İSRAİL'DEN LÜBNAN'A TEHDİT: 16 BELDEYE SALDIRI YAPILACAK

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 16 beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölgenin acil tahliyesini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yer alan 16 köy ve beldenin ismini paylaştı.

Söz konusu köy ve belde sakinlerinin acil olarak evlerini terk etmeleri talebinde bulunan Adraee, Hizbullah'a ait hedefleri bombalayacaklarını iddia etti.

Adraee, belde sakinlerinin en az 1 kilometre uzaklaşmaları ve evlerine geri dönmemeleri gerektiğini belirtti.

04.51 | SUUDİ ARABİSTAN: HAVA SAHAMIZA GİREN 9 İHA'YI DÜŞÜRDÜK

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına giren 9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı sosyal medyadan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın hava sahasına giriş yapan 9 İHA'nın anında düşürüldüğü ifade edildi.

04.41 | KUVEYT: ÜLKEYE YÖNELİK BAZI HAVA SALDIRILARI ÖNLENDİ

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının önlendiğini bildirdi.

Kuveyt ordusunun sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el-Atvan, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının gerçekleştiğini belirtti.

Söz konusu saldırıların önlendiğini aktaran Atvan, hava savunma sistemleriyle engellenen saldırılarda yerleşim alanlarındaki bazı evlerin üzerine şarapnellerin düştüğünü ve yaralıların olduğunu ifade etti.

Atvan, Kuveyt'in topraklarını ve vatandaşlarını korumaya devam edeceklerine işaret etti.

04.14 | BAE: MAHSUR KALAN 17 BİN 498 YOLCU, 60 UÇUŞLA TAHLİYE EDİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle mahsur kalan 17 bin 498 yolcunun 60 uçuşla tahliye edildiğini açıkladı.

BAE Ekonomi ve Turizm Bakanı Abdullah bin Touq el-Marri, diğer bazı hükümet yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bölgedeki gelişmelere bağlı olarak havalimanlarındaki aksamalardan etkilenenler için uçuşlar düzenlediklerini söyleyen Marri, BAE'deki havalimanlarında ilk aşamada gerçekleştirdikleri 60 uçuşla 17 bin 498 yolcunun tahliye edildiğini belirtti.

Marri, planladıkları 80'den fazla uçuşla 27 bini aşkın yolcunun tahliyesini gerçekleştireceklerine dikkati çekti.

BAE Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Seyf Muhammed es-Suveydi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki hava trafiğini yeniden başlatma planlamasına değindi.

Havalimanları, destek hizmetleri ve şirketlerin hazır olduğunun teyit edilmesinin ardından 1 Mart Pazar gününden itibaren hava trafiğini başlatmayı planladıklarını vurgulayan Suveydi, şunları kaydetti:

"3 Mart Salı gününe kadar 60 uçuş gerçekleştirdik ve bu uçuşlarla 17 bin 498 kişi tahliye edildi. Bugünden itibaren günlük uçuş sayısını 80'e, yolcu sayısını ise 27 bine çıkarmayı planlıyoruz."

Suveydi, BAE'deki havaalanlarının kapanmasıyla mahsur kalan ve sayıları yaklaşık 20 bin olan yolcuların konaklamalarını üstlendiklerini ifade etti.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak’ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları düzenliyor.

04.03 | TAHRAN'DA ART ARDA PATLAMA SESLERİ

İran'da başta başkent Tahran'da olmak üzere İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran’ın batı bölgelerinde art arda patlama seslerinin geldiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde de İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde büyük patlamaların olduğu ve kentlerin üstünde yoğun duman görüldü.

03.53 | İRAN: HİNT OKYANUSU’NDA ABD MUHRİBİNİ VURDUK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hint Okyanusu'nda bulunan bir ABD hedefini füzelerle vurduğunu duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, ABD muhribinin hedef alındığı aktarıldı.

Haberde, Hint Okyanusu’nda İran kıyılarının 650 kilometre açığında bir ABD tankerinden yakıt ikmali yapan ABD muhribinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Muhribin "Kadr 380" ve "Telaiye" füzeleriyle vurulduğu aktarılan haberde, her iki geminin de güvertelerinde büyük yangın çıktığı ve gökyüzünün siyaha döndüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

03.47 | İSRAİL’DEN İRAN’A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusunun İran'a geniş çaplı yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından İran’ın başta Şiraz ve Urumiye kentleri olmak üzere birçok yerinde patlama sesleri duyuldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ordunun İran’a yeni saldırı başlattığını belirtti.

Waweya, "İsrail Hava Kuvvetleri az önce İran'ın füze fırlatma rampalarına, savunma sistemlerine ve diğer altyapılara karşı geniş çaplı yeni bir saldırı dalgası başlattı." ifadesini kullandı.

Bu açıklamadan sonra sosyal medyada, İran’ın başta Şiraz ve Urumiye kentleri olmak üzere birçok yerinde patlamaların meydana geldiği görüntüler yer aldı.

03.41 | İSRAİL BEYRUT’UN GÜNEYİNİ VURDU

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Aramun beldesine hava saldırısı düzenledi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesinde bir binayı hedef aldı.

Saldırı sonucu meydana gelen şiddetli patlama sesi Beyrut'ta da duyuldu.

Lübnan makamlarından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA ise İsrail uçaklarının gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefer Coz ve Kefur bölgelerine saldırılar düzenlediğini aktardı.

Bu arada, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Beyrut semalarında alçak irtifada uçuşunu sürdürüyor.

03.15 | ÜRDÜN’DEN YENİ YASAK

Ürdün, ülkede hava savunma sistemlerinin müdahaleleriyle ilgili herhangi bir bilgi veya görüntünün paylaşılmaması uyarısında bulundu.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yayımlanan haberde, Ürdün ordusu ve Emniyet Genel Müdürlüğüyle koordineli olarak, ülkenin savunma operasyonlarıyla ilgili herhangi bir video veya bilginin yayınlanmasının yasaklandığı belirtildi.

Haberde, lisanslı medya kuruluşları ve görüntü çekme izni alan ziyaretçi ekiplerin de Ürdün'ün ilgili makamlarıyla koordinasyonu sürdürmeleri gerektiği, yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Söz konusu kararın, bölgede devam eden karşılıklı saldırılar ve bunun Ürdün üzerindeki etkileri ile güvenlik güçleri tarafından yürütülen savunma operasyonlarının hassasiyeti göz önünde bulundurularak alındığı vurgulanan haberde, bazı yetkisiz ve lisanssız kişilerin video çekmesi veya medya faaliyetinde bulunmasıyla yanıltıcı ve yanlış bilgi ve haberler yaymasının önüne geçilmeye çalışıldığına dikkati çekildi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulunmuştu.

03.02 | ABD’Lİ SENATÖR: İRAN’A ASKER GÖNDERİLMESİNDEN KORKUYORUM

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatörlere verdiği brifingin ardından konuşan Demokrat Senatör Richard Blumenthal, "Bu brifingin ardından, askerlerimizi (İran'da) sahaya gönderebileceğimizden her zamankinden daha fazla korkuyorum." dedi.

Blumenthal, Senatoda Rubio'nun verdiği İran brifinginden çıkışta basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu brifingde konuşulanları sadece Kongre üyelerinin değil, tüm Amerikan halkının bilmeye hakkı olduğunu belirten Blumenthal, Donald Trump yönetiminin İran konusunda kafasının karışık olduğunu ima etti.

Blumenthal, "Bu brifingin ardından, askerlerimizi (İran'da) sahaya gönderebileceğimizden her zamankinden daha fazla korkuyorum. Yönetimin hedeflerine ulaşmak için ABD askerlerinin gerekli olabileceğini düşünüyorum ancak yönetimin bundan sonra önceliklerinin ne olacağı konusunda net bir fikrim yok." diye konuştu.

Yönetimin İran'daki hedefleri konusunda aldığı brifingin ardından kafasının daha net olmadığını vurgulayan Blumenthal, "Burada öncelik nedir, İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek mi, sadece füzeleri yok etmek mi, rejim değişikliği mi, yoksa terörist faaliyetleri durdurmak mı?" ifadesini kullandı.

Blumenthal, İran'la ilgili bu tür konuların gizli olarak konuşulmaması gerektiğine işaret ederek, "Amerikan halkı da bu bilgilere erişebilmelidir." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrenin her iki kanadında verdiği basına kapalı brifinglerde yönetimin İran'la ilgili önceliklerini ve mevcut durumu Kongre üyelerine aktarmıştı.

02.32 | KUVEYT, DRON UÇURMAYI YASAKLADI

Kuveyt, ikinci bir duyuruya kadar ülkede dron uçurmaya ve havadan görüntü çekmeye yasak getirdiğini bildirdi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke ve bölgedeki mevcut durum göz önüne alındığında hem güvenlik çabalarını desteklemek hem de saha operasyonlarının etkilenmemesini sağlamak amacıyla birtakım tedbirlerin alındığına işaret edildi.

Söz konusu tedbirler kapsamında havadan görüntü çekme ve dron kullanımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, güvenlik prosedürlerinin seyrini doğrudan olumsuz etkileyebileceği, saha çalışmalarını aksatabileceği ve yetkili makamların görevlerini yerine getirme hazırlığını etkileyebileceği gerekçesiyle bu yasağın getirildiği kaydedildi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulunmuştu.

01.49 | KATAR VE BAE'DEN BMGK'YE MEKTUP

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın topraklarına yönelik saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) birer mektup göndererek, "karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını" belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BMGK'ye mart ayında başkanlık eden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz'a bir mektup gönderdi.

Mektupta "İran’ın Katar topraklarına yönelik ulusal egemenliği açıkça ihlal eden, ülkenin güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan zarar veren saldırısına odaklanıldığı" aktarıldı.

İran'ın söz konusu saldırısının "bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden kabul edilemez bir tırmanış" olarak nitelendirildiği mektupta, Katar Savunma Bakanlığının İran'dan gelen 2 SU-24 savaş uçağının düşürüldüğü ve hava savunma sistemlerinin 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracını etkisiz hale getirildiği yönündeki açıklamasına işaret edildi.

Mektupta saldırı kınanarak, "egemenliği savunmak için BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca saldırının niteliğine orantılı bir şekilde karşılık verme hakkının saklı tutulduğu" vurgulandı.

BAE Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre de BM Genel Sekreteri Guterres ile BMGK'ye mart ayında başkanlık eden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz'a "ülkelerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarının kapsamının" ele alındığı bir mektup gönderildi.

İran'ın saldırılarının "siviller, mülkler ve sivil tesisler üzerindeki etkilerinin" değerlendirildiği mektupta, BAE’nin "meşru müdafaa hakkı"nın altı çizildi.

01.05 | KATAR: İRAN DEVRİM MUHAFIZLARIYLA BAĞLANTILI 2 HÜCREYİ ÇÖKERTTİK

Katar, ülkede İran Devrim Muhafızları adına faaliyet gösteren iki hücrenin çökertildiğini bildirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Devlet Güvenlik Birimlerinin, ciddi gözetleme operasyonları sonucunda 10 şüpheliyi yakaladığı belirtildi.

Bunlardan 7'sinin, ülkedeki hayati ve askeri tesisler hakkında bilgi toplamak için casusluk görevleriyle görevlendirildiğine işaret edilen haberde, diğer 3'ünün ise sabotaj eylemleri gerçekleştirmekle görevlendirildiği ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı konusunda eğitim aldığı aktarıldı.

Hassas tesis ve kurulumların konumları ve koordinatları, iletişim cihazları ve teknolojik ekipmanların da ele geçirildiği vurgulanan haberde, "Soruşturmalar sırasında şüpheliler, İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılarının yanı sıra casusluk ve sabotaj görevlerini yerine getirdiklerini itiraf ettiler." denildi.

Haberde, Devlet Güvenlik Birimlerinin, vatandaşları uyanık olmaya ve şüpheli faaliyetleri yetkili makamlara bildirme çağrısı yaptığı kaydedildi.

01.00 | KATAR, İRAN'DAN FIRLATILAN İKİ BALİSTİK FÜZEYLE ÜLKENİN HEDEF ALINDIĞINI AÇIKLADI

Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan fırlatılan iki balistik füzenin ülkeyi hedef aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar’ın, İran'ın misilleme saldırıları kapsamında fırlatılan iki balistik füzenin hedefi olduğu belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzelerden birini başarıyla önlediği, ikinci füzenin ise ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü’ne düştüğü ancak olayda herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm kapasite ve kaynaklara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, herhangi bir dış tehdide karşı kararlı şekilde karşılık verileceğinin altı çizildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlara, ülkede yaşayanlara ve ziyaretçilere sükunet çağrısında bulunarak, yetkili makamların talimatlarına uyulması, söylentilere itibar edilmemesi ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

00.58 | BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI, HALKA ÇAĞRI YAPILDI

Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara, sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.

Resmi verilere göre, Bahreyn'de salı günü boyunca 4 kez sirenler çaldı.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık, İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde, ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor.

00.55 | RUBİO’DAN AÇIKLAMA: DUBAİ’DEKİ ABD KONSOLOSLUĞU DRONLA HEDEF ALINDI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan konsolosluğunun insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını ancak tüm personelin güvende olduğunu söyledi.

Rubio, gündemdeki gelişmelere ilişkin başkent Washington'da gazetecilere değerlendirmede bulundu.

ABD'nin Dubai'deki konsolosluğunun insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını belirten Rubio, "Bir dron konsolosluktaki otoparka düştü ve yakınındaki binada yangına neden oldu, ancak tüm personel güvende." dedi.

Rubio, bu olaydan önce ABD'nin diplomatik tesislerinden personelini çekmeye başladığını anımsatarak, ABD büyükelçilikleri ve diplomatik tesislerinin "terörist bir rejimin" doğrudan saldırısı altında olduğunu söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ortak operasyonlar kapsamında, İran'ın füze ve fırlatma rampalarını hedef aldığını belirten Rubio, "Bu yeteneklerinin yanı sıra donanmalarının da sistematik bir şekilde imhasını gerçekleştiriyoruz." bilgisini paylaştı.

"BUNUN BİR BEDELİ OLACAK"

Rubio, saldırıları yoğunlaştıracaklarına işaret ederek, "Açıkçası, dünyanın en güçlü iki hava kuvveti bu terörist rejimi parçalara ayırırken, bu saldırıların kapsamı ve yoğunluğunda gerçekten bir değişiklik olduğunu fark etmeye başlayacaksınız." şeklinde konuştu.

"Fabrikalarını yok edeceğiz. Donanmalarını yok edeceğiz. Bu hedeflere ulaşacağız. Bu hedeflere ulaşmak için iyi bir yoldayız. Kolay olmayacak. Bunun bir bedeli olacak." diyen Rubio, ancak bu olası bedelin İran'ın nükleer silaha sahip olmasından çok daha düşük olduğunu düşündüklerini söyledi.

Rubio, İran'ın "akıl hastası ve dindar fanatikler" tarafından yönetildiğini ve nükleer silahlara sahip olduklarını itiraf ettiklerini öne sürerek, "Bu nükleer silahları, füzeleri ve insansız hava araçlarını geliştirmeyi planlıyorlar. Bundan dolayı dünya onlara dokunamayacaktı. Şu an hiç olmadığı kadar zayıflar. Şimdi onların peşine düşme zamanı." ifadelerini kullandı.

İran'ın, ABD'ye saldırmadan önce ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk vurma kararı aldığını öne süren Rubio, "Biz onlara saldırmadan önce onların bize saldırma riskini almak istemedi çünkü bu hem can kayıplarına yol açacak hem de operasyonlarımızın etkinliğini baltalayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

00.52 | WP İDDİASI: RİYAD’DAKİ CIA OFİSİ DRON SALDIRISINDA VURULDU

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Amerikan büyükelçiliği kompleksine düzenlenen ve İran'a ait olduğundan şüphelenilen dron saldırısında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ofisinin vurulduğu iddia edildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Riyad'daki CIA ofisi dron saldırısının hedefi oldu.

Haberde, söz konusu dron saldırısının hem ABD hem de Suudi Arabistan yönetimi tarafından doğrulandığı, ancak saldırıda kompleksin neresinin vurulduğu konusunda bir bilgi verilmediği kaydedildi.

Söz konusu kaynaklar ise büyükelçilik kompleksinde bulunan CIA ofisinin vurulduğunu ancak herhangi bir CIA görevlisinin yaralandığına ilişkin bir emare olmadığını belirtti.

Diğer yandan Washington Post, saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığının iç yazışmalarına da atıf yaptı.

Yazışmalarda, saldırının büyükelçiliğin çatısının bir kısmını "çökerttiği", binanın içinin dumanla kaplandığı, "yapısal hasar" meydana geldiği ve personelin "binadaki sığınaklarda korunduğu" ifade edildi.