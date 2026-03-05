Canlı Blog | ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında 6. gün: Can kaybı artıyor

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları altıncı gününe girerken, bölgede çatışmalar yeni cephelere yayılıyor.

İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 1045 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İran’dan İsrail’e yönelik yeni füze misillemelerinin başlatıldığı duyurulurken İsrail hava savunma sistemleri devreye girdi ve bazı bölgelerde alarm sirenleri çaldı.

İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere saldırı başlattığını açıklarken kentin Dahiye bölgesinden patlama sesleri yükseldi.

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini üç füzeyle hedef aldığını duyurdu; Süleymaniye’de de patlama sesleri bildirildi.

İran basını ise Irak’tan İran’a karşı savaşmak için sınırı geçen herhangi bir silahlı grubun bulunmadığını aktardı.

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda üç seyir füzesine müdahale edildiğini açıkladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran’a yönelik herhangi bir tehdide Irak topraklarından izin vermeyeceklerini belirtirken Katar’da güvenlik alarmı verildi ve ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların tahliye edilmeye başlandığı duyuruldu.

İşte savaşın altıncı gününden son gelişmeler…

04.32 | KATAR’DA GÜVENLİK ALARMI: ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÇEVRESİNDE TAHLİYE

Katar İçişleri Bakanlığı, "kamu güvenliği gerekçesiyle" ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle geçici bir önlem olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların tahliye edilmesine başlandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında tahliye edilenlere alternatif konaklama yerlerinin sağlandığı da belirtildi.

04.16 | İSRAİL ORDUSU, İRAN'DAN YENİ FÜZE MİSİLLEME SALDIRILARININ BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze misilleme saldırılarının başlatıldığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi.

Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği ve alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığı bildirildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru ikinci füze saldırılarının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Hizbullah ve İran bugün ilk kez eş zamanlı misilleme saldırısı düzenlemişti.

03.56 | İRAN, IRAK’TAKİ MUHALİF KÜRT GRUPLARIN ÜSLERİNİ 3 FÜZEYLE HEDEF ALDIĞINI DUYURDU

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle hedef aldığını duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı’nın muhalif Kürt gruplara yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptığını aktardı.

Habere göre, Hatemul Enbiya Karargahı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle hedef aldığını duyurdu.

03.33 | İRAN BASINI: IRAK’TAN İRAN’A KARŞI SAVAŞMAK İÇİN GEÇEN SİLAHLI HERHANGİ BİR GRUP OLMADI

İran basını, Irak’taki İran rejimi muhalifi Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçtiği iddialarını yalanladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırından İran topraklarına hiçbir unsurun girmediğini bildirdi.

Mesrur Barzani’nin Ofis Müdür Yardımcısı Aziz Ahmed de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Irak Kürtlerinden hiçbiri sınırı geçmedi. Bu tamamen yanlış." ifadelerini kullandı.

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun haberinde ise Irak’ta bulunan İran rejimi muhalifi Kürt grupların İran’a geçtikleri iddiası yalanlandı.

İran’a karşı savaşmak üzere sınırı geçtikleri iddia edilen gruplar, yaptıkları açıklamada, "hiçbir güçlerinin İran topraklarına geçmediğini" söyledi.

03.23 | İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir bina için saldırı tehdidinde bulundu



İsrail ordusu saldırılar düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesi için yeni saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye'nin el-Gubeyri Mahallesi'nde bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden binadan en az 300 metre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı başlattığını açıklamasının ardından şehirde patlama sesi duyulmuştu.

İsrail ordusu, İran'a saldırılar sırasında ülkenin lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın Tahran yönetimi yanında savaşa girdiği gerekçesiyle başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde yoğun saldırılar düzenliyor.

02.47 | İSRAİL’DEN BEYRUT’A SALDIRI: KENTTE PATLAMA SESLERİ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı başlattığını açıklamasının ardından şehirde patlama sesi duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah altyapısına yönelik saldırı başlattığını, detayların daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Bölgedeki AA muhabiri, bu açıklamanın ardından Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama sesi geldiğini, patlamanın gerçekleştiği bölgeden dumanlar yükseldiğini bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'nde bir binanın işaretlendiği harita paylaşarak, buradan uzaklaşılmasını söylemiş ve saldırı tehdidinde bulunmuştu.

02.41 | SUUDİ ARABİSTAN 3 SEYİR FÜZESİNE MÜDAHALE EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda 3 seyir füzesine müdahale edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harec şehri dışında 3 seyir füzesine müdahale edildiği ve füzelerin imha edildiği belirtildi.

02.28 | IRAK'IN SÜLEYMANİYE KENTİNDE PATLAMA SESLERİ

Irak'ın Süleymaniye kentindeki İranlı Kürt muhalif grupların yaşadığı Zırgıvez köyünde şiddetli patlamaların olduğu bildirildi.

Süleymaniye'den yayın yapan Kanal 8'in haberine göre, Süleymaniye'nin Zırgıvez köyünde patlama sesleri duyuldu.

Köyde 4 patlama sesinin duyulduğu belirtilen haberde, İran rejimi muhalifi Kürt grupların aileleriyle yaşadığı bölgede ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın oluşmadığı aktarıldı.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

02.26 | IRAK BAŞBAKANI SUDANİ, SINIRLARINDAN İRAN’A YÖNELİK BİR TEHDİDE İZİN VERMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde, Irak hükümetinin, sınırlarından İran’a yönelik herhangi bir tehdide hiçbir şekilde izin vermeyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ile Erakçi telefon görüşmesi yaptı.

Taraflar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede meydana gelen gelişmeleri görüştü.

İran’a yönelik saldırıları kınayan Sudani, bunun uluslararası ilkelere aykırı olduğunu ifade etti. Sudani, Irak hükümetinin, sınırlarından İran'a yönelik herhangi bir tehdide hiçbir şekilde izin vermeyeceğini vurguladı.

Erakçi de İran halkının, ülkenin onurunu, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her türlü savunmaya kararlı olduğunu belirtti.

01.58 | İSRAİL BASINI: "HİZBULLAH HENÜZ TÜM POTANSİYELİNİ KULLANMADI"

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin değerlendirmelerinin Lübnan'da Hizbullah'ın henüz tüm potansiyelini kullanmadığı yönünde olduğunu belirtti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün, İsrail ordusundan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Hizbullah'ın henüz tüm potansiyelini kullanmadığı" aktarıldı.

Haberde, İran'dan gerçekleştirilen saldırıların sayısında yaklaşık yüzde 80 oranında bir azalma gözlemlendiği ileri sürüldü.

İsrail Devlet Televizyonunun haberinde de "İsrail'in Lübnan'ı içeriden Hizbullah'ı dizginlemeye zorlamak için sivil hedeflere saldırılar başlatmayı değerlendirdiği" iddia edildi.

Kanal 13'te dün erken saatlerde çıkan bir habere göre, İsrailli bir yetkili, "Hizbullah'ın savaşa bu kadar güçlü bir şekilde katılacağını düşünmemiştik." dedi.

Hizbullah'ın İsrail'in orta kesimlerini hedef almasına işaret eden İsrailli yetkili, "Hizbullah konusunda hata yaptık, bu kadar uzak mesafelere füze fırlatmalarını beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Kanal 13, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan sınırındaki durum da dahil olmak üzere gelişmeleri değerlendirmek üzere bir toplantı yapmayı planladığını duyurdu.

01.35 | İRAN'DA FAALİYET YÜRÜTEN KOMELE'NİN IRAK'TA BULUNAN KAMPINA İRAN'IN SALDIRDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

İran'da faaliyet yürüten İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan kampına, İran tarafından saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, İran'ın, Komele kampına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Süleymaniye kentinin Dukan ilçesinde olduğu kaydedilen kampta saldırı sonrası can kaybı olmazken, kampta hasar oluştuğu belirtildi.

Sosyal medyada yer alan ve kampa ait olduğu ileri sürülen görüntülerde, SİHA’nın isabet etmesinden sonra yangın çıktığı görüldü.

Kampın Eylül 2024’de mülteciler için açıldığı ancak boşaltıldığı için söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybı olmadığı ifade ediliyor.

Konuya ilişkin henüz resmi bir resmi yapılmadı.