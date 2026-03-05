Canlı Blog | ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında 6. gün: Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlamalar

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları altıncı gününe girerken, bölgede çatışmalar yeni cephelere yayılıyor.

İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 1045 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İran’dan İsrail’e yönelik yeni füze misillemelerinin başlatıldığı duyurulurken İsrail hava savunma sistemleri devreye girdi ve bazı bölgelerde alarm sirenleri çaldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'ndaki evi hedef alması sonucu Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah ile eşi hayatını kaybetti, kızları yaralandı.

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini üç füzeyle hedef aldığını duyurdu; Süleymaniye’de de patlama sesleri bildirildi.

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda üç seyir füzesine müdahale edildiğini açıkladı.

Öte yandan Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği, tankerinin batmaya başladığı ve denize petrol aktığı bildirildi, Kuveyt ise olayın kendi kara sularında gerçekleştiği iddiasını yalanladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran’a yönelik herhangi bir tehdide Irak topraklarından izin vermeyeceklerini belirtirken, Katar’da güvenlik alarmı verildi ve ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların tahliye edilmeye başlandığı duyuruldu.

İran Silahlı Kuvvetleri 4 Mart'ta Hatay'a düşen füze hakkında da açıklama yaptı. İran, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yaptıklarını reddettiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Basra Körfezi’nde ABD’ye ait bir petrol tankerini füzeyle vurduklarını duyurdu. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz Boğazı’nı kapattığı yönündeki iddiaları reddederek uluslararası protokollere uyan gemilerin geçişine izin verildiğini açıkladı.

İşte savaşın altıncı gününden son gelişmeler…

• CANLI BLOG

12.30 | İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'DA 320 HİZBULLAH HEDEFİNİ VURDUĞUNU DUYURDU

İsrail ordusu, karadan işgalini genişletmeye giriştiği Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 320 Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'da Hizbullah'ı bahane ederek gerçekleştirdikleri yoğun hava saldırılarına ilişkin konuştu.

Defrin, İsrail savaş uçaklarının pazartesi gününden beri Lübnan'da Hizbullah'a ait 320 hedefi imha ettiğini iddia etti.

12.02 | KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

Katar'ın başkenti Doha'da hava savunma sistemleri devreye girerken ve şiddetli patlamalar meydana geldi.

11.50 | İRAN: ABD'YE HİÇBİR MESAJ GÖNDERMEDİK

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ülkesinin ABD'ye mesaj göndermediğini ve herhangi bir mesaj alınmadığını söyledi.

ABD merkezli MS NOW televizyonuna konuşan Tahtrevançi konuya ilişkin bilgi verdi.

Tahtrevançi, "ABD'den hiçbir mesaj almadık ve hiçbir mesaj da göndermedik, çünkü yalnızca kendimizi savunmaya odaklandık. Bu yüzden hem mesaj göndermedik hem de ABD ya da başka herhangi bir taraftan mesaj almadık." ifadelerini kullandı.

11.46 | İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ MİSİLLEME

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenlediği İran'dan topraklarına füze saldırısı başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran’dan atılan füzeleri engellemek için çalıştığı belirtildi.

Tehlikenin bulunduğu bölgede cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiğini bildiren açıklamada, alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv dahil geniş bir bölgede cep telefonlarında İran'dan atılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları çaldı.

11.40 | NAHÇIVAN ULUSLARARASI HAVALİMANI'NA İHA SALDIRISI

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı yapıldı. Saldırının İran tarafından yapıldığı iddia edildi.

İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü.

Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde havalimanında patlama sesi geldiği ve duman yükseldiği görüldü.

11.04 | İRAN’DAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutan Yardımcısı Kiyomers Haydari, Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını iddia ederek, uluslararası protokollere uyan gemilerin seyirlerine devam ettiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Haydari, konuya ilişkin bilgi verdi.

Haydari, "Bizi Hürmüz Boğazını kapatmakla eleştiriler gerçeği yansıtmıyor. Biz kapatmadı ki ABD kapattı. Hürmüz Boğazı savaşımızın küçük bir unsurudur. Başka birçok seçeneğe sahibiz. Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık, uluslararası protokollere uyan gemiler seyirlerine devam ediyor." dedi.

"ABD petrol tankeri füzeyle vuruldu"

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde ABD petrol tankerini füzeyle vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzeyinde bir "füzeyle vurduğu ABD petrol tankerinin alev aldığını ve yanmaya devam ettiğini" aktardı.

Uluslararası yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde, savaş zamanı Hürmüz Boğazı’ndan geçişin kontrolünün İran'a ait olduğunu ileri süren Devrim Muhafızları, "ABD, İsrail, Avrupa ülkeleri ve destekçilerinin askeri veya ticari gemilerine geçiş izni verilmeyeceği, tespit edilmeleri durumunda kesinlikle hedef alınacaklarını" kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 3 Mart'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını ifade etmişti.

10.20 | İSRAİL’İN LÜBNAN SALDIRILARI SÜRÜYOR: 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 5 kişi daha yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavter beldesine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 kişi öldü. Nebatiye'ye bağlı Kefur beldesine yapılan hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail uçakları ayrıca güneydeki Cibşit, Yukarı Nebatiye, Telusa, TulinDeyr Suryan ve Adisa beldelerini bombaladı.

09.59 | İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ: "ABD, DENİZDE BİR VAHŞET GERÇEKLEŞTİRDİ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine ait Dena Fırkateyni'ni "uluslararası sularda ve uyarı yapılmadan vuran ABD'nin denizde bir vahşet gerçekleştirdiğini" belirtti.

Arakçi sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yaptı.

"ABD, İran kıyılarından 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet gerçekleştirdi." diyen Arakçi, "Hindistan Donanması’nın konuğu olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan Dena Fırkateyni, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan vuruldu. Şunu unutmayın, ABD, oluşturduğu bu emsalden dolayı acı bir şekilde pişman olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dünkü açıklamasında, Güney Asya ülkesi Sri Lanka açıklarında İran fırkateyninin, denizaltıdan atılan bir torpidoyla vurularak batırıldığını duyurmuştu.

09.55 | KATAR: İRAN’A AİT İKİ SU-24 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Katar Emiri Hava Kuvvetleri'nin İran'dan gelen iki SU-24 tipi savaş uçağını Katar'da bulunan El-Udeid Hava Üssü'nü vurmasına "iki dakika" kala düşürdüğü iddia edildi.

CNN'e konuşan söz konusu operasyon hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Orta Doğu'da ABD askerlerinin bulunduğu en büyük askeri üs olan El-Udeid Hava Üssü'nü hedef alan İran'ın savaş uçaklarının saldırıya dakikalar kala durdurulduğunu kaydetti.

Kaynaklardan biri, İran uçaklarının hedeflerine "iki dakika" uzaklıkta olduğunu belirtirken, diğer bir kaynak ise uçakların "bomba ve güdümlü mühimmat taşıdıklarının" görsel olarak tespit edildiğini ve fotoğraflandığını aktardı.

Uçaklara radyo üzerinden uyarıda bulunulduğunu ancak herhangi bir yanıt alınamadığını ifade eden ikinci kaynak, "zaman kısıtlamaları" ve "mevcut kanıtlara dayanarak" uçakların "düşman olarak sınıflandırıldığına" işaret etti.

Kaynak, bir Katar F-15 savaş uçağının İran uçakları ile "hava muharebesine" girerek uçakları düşürdüğünü ekledi.

Katar Savunma Bakanlığı, 2 Mart'ta İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağının Katar Emiri Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü, ayrıca hava savunma sistemleri tarafından 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

09.53 | KATAR, ÜLKEDE MAHSUR KALAN YOLCULAR İÇİN TAHLİYE UÇUŞLARI BAŞLATIYOR

Katar'ın, ABD-İsrail'in İran'a karşı saldırılarının ardından kapatılan hava sahasını, mahsur kalan yolcuların tahliyesi için sınırlı sayıda uçuşa açacağı belirtildi.

Katar Havayolları’nın sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada, bölgede mahsur kalan yolcular için 5 Mart itibarıyla sınırlı sayıda özel uçuş gerçekleştirileceği duyuruldu.​​​​​​​

Açıklamada, hava sahasının kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle tarifeli seferlerin askıda olduğu, ancak insani amaçlı "yardım uçuşlarının" devreye alınacağı belirtildi.

Bugün itibarıyla Maskat ve Riyad üzerinden Avrupa’nın kilit noktalarına özel seferler düzenleneceği ve planlanan rotalar arasında Maskat'tan Londra, Berlin, Kopenhag, Madrid, Roma ve Amsterdam; Riyad'dan ise Frankfurt'un yer alacağı kaydedildi.

Gelişmelerin kamuoyuna anlık olarak güncellenerek aktarılacağı ifade edildi.

09.27 | İSRAİL YENİ SALDIRI BAŞLATTI: TAHRAN’DA PATLAMALAR

İsrail ordusunun İran’a yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından Tahran'da patlamalar meydana geldi.

08.59 | İRAN: TÜRKİYE TOPRAKLARINA FÜZE ATILMADI

İran Silahlı Kuvvetleri 4 Mart'ta Hatay'a düşen füze hakkında açıklama yaptı.

İran, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yaptıklarını reddettiğini açıkladı.

İran "Türkiye topraklarına füze atmadık" açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız" denildi.

08.46 | İSRAİL’DEN LÜBNAN’A SALDIRI: HAMAS YÖNETİCİSİ ATALLAH VE EŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'ndaki evi hedef alması sonucu Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah ile eşi hayatını kaybetti, kızları yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Trablusşam kentinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah el-Ali ile eşinin evlerini hedef alan saldırıda yaşamını yitirdiği, Atallah'ın kızlarından birinin yaralandığı bildirildi.

Sabah saatlerinde el-Bedavi kampında Atallah'ı hedef alan İsrail saldırısı yürüyüşlerle protesto edildi.

Vesim Atallah'ın kardeşi Said Atallah'ın da İsrail'in daha önce Bedavi kampına düzenlediği saldırıda ailesiyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Ayrıca, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu el-Gubeyri Mahallesi'nin yanı sıra Bir el-Abd ve Hıreyk mahallelerine hava saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın güneyinde de İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Sur kentine bağlı eş-Şihabiyye beldesinde İsrail savaş uçakları bir evi bombaladı.

08.00 | ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH: İRAN’DAKİ OKUL SALDIRISINI SORUŞTURUYORUZ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Hegseth, basına yaptığı açıklamada, Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu" saldırısına dair konuştu.

ABD ve İsrail'in saldırısında ilkokulun bombalanmasına ilişkin sorulan soruya karşılık Hegseth, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." yanıtını verdi.

Hegseth, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" savundu.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

07.43 | BAHREYN: İRAN’DAN GELEN 74 FÜZE VE 95 İHA ENGELLENDİ

Bahreyn, İran'ın ABD-İsrail'e misilleme saldırılarını başlatmasından bu yana 74 füze ve 95 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'ın saldırılarına karşı koymak için tüm hava savunma sistemlerinin yüksek alarm durumunda olduğu aktarıldı.

Saldırıların 28 Şubat'ta başlamasından bu yana İran'dan gönderilen 74 füze ve 95 İHA'ya müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, füze ve İHA'larla sivil altyapıyı ve sivil noktaları hedef alan rastgele saldırılar düzenlemenin uluslararası insancıl hukuk ilkeleri ile Birleşmiş Milletler Şartı'nı açıkça ihlal ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Bahreyn'in egemenliği ve güvenliğini korumak için gerekli bütün önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

07.36 | TAHRAN’DA YENİDEN PATLAMA SESLERİ

İran’ın başkenti Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği ve patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini duyurdu.

Haberde, savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri geldiği kaydedildi.

06.22 | İSRAİL ORDUSU LÜBNAN’DA MÜLTECİ KAMPINI HEDEF ALDI

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde saldırıda Hamas yetkilisinin hedef alındığı iddia edildi.

Ayrıca, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu el-Gubeyri Mahallesinin yanı sıra Bir el-Abd ve Hıreyk mahallelerinde hava saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın güneyinde de İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Sur kentine bağlı eş-Şihabiyye beldesinde İsrail savaş uçakları bir evi bombaladı.

06.02 | İSRAİL’DEN LÜBNAN’IN GÜNEYİNE İHA SALDIRISI: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde el-Kalile beldesi yakınındaki Sur-Nakura yolu üzerinde bir aracı bombaladı.

İnsansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

05.52 | İRAN’DAN İSRAİL’E FÜZE MİSİLLEMESİ: KUDÜS’TE ALARMLAR ÇALDI

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze misilleme saldırılarının düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi.

Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği vurgulanan açıklamada, alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, İran'dan İsrail'e doğru gece saatlerinde 4. füze misilleme saldırısının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.

İsrail basınında çıkan haberlerde de İran'dan düzenlenen saldırıların ülkenin orta kesimini hedef aldığı ve Kudüs'te uyarı alarmlarının çaldığı kaydedildi.

Hava savunma sistemlerinin müdahalesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu.

05.11 | KUVEYT YAKINLARINDA PETROL TANKERİNDE PATLAMA

Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütünden (UKMTO) yapılan açıklamada, Kuveyt'in Mübarek el-Kebir Limanı'nın yaklaşık 55 kilometre güneydoğusunda bir petrol tankerinde bir patlamanın meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgede demir atmış bir tankerin kaptanının, geminin sol tarafında patlama gördüğünü ve küçük bir teknenin bölgeden uzaklaştığını bildirdiği ifade edildi.

Petrol tankerinin batmaya başladığı ve denize petrol aktığı belirtilen açıklamada, yangın çıkmadığı vurgulandı.

Açıklamada, mürettebatın da yara almadığı ve güvende olduğu kaydedildi.

Kuveyt olayın kendi kara sularında meydana geldiğini reddetti

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, petrol tankerindeki patlamanın Mübarek el-Kebir Limanı açıklarında meydana geldiği yalanlandı.

Açıklamada, söz konusu olayın Kuveyt kara sularının dışında, Mübarek el-Kebir Limanı'ndan en az 60 kilometre uzakta meydana geldiği kaydedildi.

04.32 | KATAR’DA GÜVENLİK ALARMI: ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÇEVRESİNDE TAHLİYE

Katar İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliği gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle geçici bir önlem olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların tahliye edilmesine başlandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında tahliye edilenlere alternatif konaklama yerlerinin sağlandığı da belirtildi.

ABD'nin Doha Büyükelçiliğinin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da tahliyeye ilişkin uyarı yapıldı.

Açıklamada, "Her ihtimale karşı lütfen ABD Büyükelçiliğinin yakın çevresinden uzak durun." ifadesi kullanıldı.

04.16 | İSRAİL ORDUSU, İRAN'DAN YENİ FÜZE MİSİLLEME SALDIRILARININ BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze misilleme saldırılarının başlatıldığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi.

Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği ve alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığı bildirildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru ikinci füze saldırılarının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Hizbullah ve İran bugün ilk kez eş zamanlı misilleme saldırısı düzenlemişti.

03.56 | İRAN, IRAK’TAKİ MUHALİF KÜRT GRUPLARIN ÜSLERİNİ 3 FÜZEYLE HEDEF ALDIĞINI DUYURDU

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle hedef aldığını duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı’nın muhalif Kürt gruplara yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptığını aktardı.

Habere göre, Hatemul Enbiya Karargahı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle hedef aldığını duyurdu.

03.33 | İRAN BASINI: IRAK’TAN İRAN’A KARŞI SAVAŞMAK İÇİN GEÇEN SİLAHLI HERHANGİ BİR GRUP OLMADI

İran basını, Irak’taki İran rejimi muhalifi Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçtiği iddialarını yalanladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırından İran topraklarına hiçbir unsurun girmediğini bildirdi.

Mesrur Barzani’nin Ofis Müdür Yardımcısı Aziz Ahmed de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Irak Kürtlerinden hiçbiri sınırı geçmedi. Bu tamamen yanlış." ifadelerini kullandı.

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun haberinde ise Irak’ta bulunan İran rejimi muhalifi Kürt grupların İran’a geçtikleri iddiası yalanlandı.

İran’a karşı savaşmak üzere sınırı geçtikleri iddia edilen gruplar, yaptıkları açıklamada, "hiçbir güçlerinin İran topraklarına geçmediğini" söyledi.

03.23 | İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir bina için saldırı tehdidinde bulundu



İsrail ordusu saldırılar düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesi için yeni saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye'nin el-Gubeyri Mahallesi'nde bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden binadan en az 300 metre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı başlattığını açıklamasının ardından şehirde patlama sesi duyulmuştu.

İsrail ordusu, İran'a saldırılar sırasında ülkenin lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın Tahran yönetimi yanında savaşa girdiği gerekçesiyle başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde yoğun saldırılar düzenliyor.

02.47 | İSRAİL’DEN BEYRUT’A SALDIRI: KENTTE PATLAMA SESLERİ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı başlattığını açıklamasının ardından şehirde patlama sesi duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah altyapısına yönelik saldırı başlattığını, detayların daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Bölgedeki AA muhabiri, bu açıklamanın ardından Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama sesi geldiğini, patlamanın gerçekleştiği bölgeden dumanlar yükseldiğini bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'nde bir binanın işaretlendiği harita paylaşarak, buradan uzaklaşılmasını söylemiş ve saldırı tehdidinde bulunmuştu.

02.41 | SUUDİ ARABİSTAN 3 SEYİR FÜZESİNE MÜDAHALE EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda 3 seyir füzesi ve 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harec şehri dışında 3 seyir füzesine müdahale edildiği ve füzelerin imha edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada, el-Harec'in doğusunda 3 İHA'ya müdahale edilerek imha edildiği kaydedildi.

02.28 | IRAK'IN SÜLEYMANİYE KENTİNDE PATLAMA SESLERİ

Irak'ın Süleymaniye kentindeki İranlı Kürt muhalif grupların yaşadığı Zırgıvez köyünde şiddetli patlamaların olduğu bildirildi.

Süleymaniye'den yayın yapan Kanal 8'in haberine göre, Süleymaniye'nin Zırgıvez köyünde patlama sesleri duyuldu.

Köyde 4 patlama sesinin duyulduğu belirtilen haberde, İran rejimi muhalifi Kürt grupların aileleriyle yaşadığı bölgede ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın oluşmadığı aktarıldı.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

02.26 | IRAK BAŞBAKANI SUDANİ, SINIRLARINDAN İRAN’A YÖNELİK BİR TEHDİDE İZİN VERMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesinde, Irak hükümetinin, sınırlarından İran’a yönelik herhangi bir tehdide hiçbir şekilde izin vermeyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ile Arakçi telefon görüşmesi yaptı.

Taraflar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede meydana gelen gelişmeleri görüştü.

İran’a yönelik saldırıları kınayan Sudani, bunun uluslararası ilkelere aykırı olduğunu ifade etti. Sudani, Irak hükümetinin, sınırlarından İran'a yönelik herhangi bir tehdide hiçbir şekilde izin vermeyeceğini vurguladı.

Arakçi de İran halkının, ülkenin onurunu, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her türlü savunmaya kararlı olduğunu belirtti.

01.58 | İSRAİL BASINI: "HİZBULLAH HENÜZ TÜM POTANSİYELİNİ KULLANMADI"

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin değerlendirmelerinin Lübnan'da Hizbullah'ın henüz tüm potansiyelini kullanmadığı yönünde olduğunu belirtti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün, İsrail ordusundan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Hizbullah'ın henüz tüm potansiyelini kullanmadığı" aktarıldı.

Haberde, İran'dan gerçekleştirilen saldırıların sayısında yaklaşık yüzde 80 oranında bir azalma gözlemlendiği ileri sürüldü.

İsrail Devlet Televizyonunun haberinde de "İsrail'in Lübnan'ı içeriden Hizbullah'ı dizginlemeye zorlamak için sivil hedeflere saldırılar başlatmayı değerlendirdiği" iddia edildi.

Kanal 13'te dün erken saatlerde çıkan bir habere göre, İsrailli bir yetkili, "Hizbullah'ın savaşa bu kadar güçlü bir şekilde katılacağını düşünmemiştik." dedi.

Hizbullah'ın İsrail'in orta kesimlerini hedef almasına işaret eden İsrailli yetkili, "Hizbullah konusunda hata yaptık, bu kadar uzak mesafelere füze fırlatmalarını beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Kanal 13, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan sınırındaki durum da dahil olmak üzere gelişmeleri değerlendirmek üzere bir toplantı yapmayı planladığını duyurdu.

01.35 | İRAN'DA FAALİYET YÜRÜTEN KOMELE'NİN IRAK'TA BULUNAN KAMPINA İRAN'IN SALDIRDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

İran'da faaliyet yürüten İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan kampına, İran tarafından saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, İran'ın, Komele kampına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Süleymaniye kentinin Dukan ilçesinde olduğu kaydedilen kampta saldırı sonrası can kaybı olmazken, kampta hasar oluştuğu belirtildi.

Sosyal medyada yer alan ve kampa ait olduğu ileri sürülen görüntülerde, SİHA’nın isabet etmesinden sonra yangın çıktığı görüldü.

Kampın Eylül 2024’de mülteciler için açıldığı ancak boşaltıldığı için söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybı olmadığı ifade ediliyor.

Konuya ilişkin henüz resmi bir resmi yapılmadı.