Canlı Blog | ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında 9. gün

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları dokuzuncu gününe girerken bölgede çatışmalar yeni cephelere yayılmayı sürdürüyor.

İsrail ordusu Tahran’da petrol depoları ve yakıt depolama tesislerini hedef aldığını açıklarken başkentin bazı bölgelerinde petrol depolarında yangın çıktı, Şehran petrol deposundan sızan yakıtın otoyol boyunca yandığı görüntüler paylaşıldı.

İran medyası, Tahran’da bir ambulansın yandığını ve Kum kentinde sivillerin kullandığı iki binanın hedef alındığını duyurdu. İran’ın misilleme saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyinde Hayfa dahil birçok kentte sirenler çalarken yüz binlerce kişinin bir süre sığınaklarda beklemek zorunda kaldığı bildirildi.

İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenlerken bir otele yönelik saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hizbullah ise Tel Aviv yakınlarında iki askeri hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı. Lübnan basını, Beyrut’tan 100’den fazla İranlı diplomatı taşıyan bir Rus kargo uçağının havalandığını iddia etti.

Katar, İran’dan 10 balistik ve 2 seyir füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bahreyn hava savunmasının onlarca balistik füze ve İHA’yı imha ettiği bildirildi. Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depolarının hedef alınmasının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu binasına da saldırı düzenlendiği açıklandı. Suudi Arabistan ise hava sahasına son saatlerde 15 İHA saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İşte savaşın dokuzuncu gününden son gelişmeler…

• CANLI BLOG

05.12 | İRAN’DAN İSRAİL’E MİSİLLEME: SİRENLER ÇALDI

İran'dan İsrail'e yönelik düzenlenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok şehirde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, birkaç dakika aralıklarla İran'dan iki dalga halinde ateşlenen İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyinde liman kenti Hayfa dahil birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Bölgede yaşayan yüz binlerce İsraillinin bir süre sığınaklarda beklemek zorunda kaldığına işaret edilen haberde, füzelerin çok başlıklı olmadığı ve bazı füzelerin açık alanlara düştüğü ileri sürüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın söz konusu misillemelerinde ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda petrol deposunu hedef aldığını açıklamış, İran Devrim Muhafızları Ordusu, buna karşılık Hayfa'daki bir rafineriyi hedef aldıklarını açıklamıştı.

Lübnan'daki Hizbullah'ın da düzenlediği roketli saldırılar nedeniyle İsrail'in kuzey kentlerinde sirenler zaman zaman devreye giriyor.

05.00 | TAHRAN’DA AMBULANS YANDI, KUM’DA SİVİLLERİN KULLANDIĞI BİNALAR VURULDU

İran medyası: ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda başkent Tahran’da 1 ambulans yandı ve Kum kentinde sivillerin kullandığı 2 bina hedef alındı.

04.55 | İSRAİL’DEN BEYRUT’TA YENİ HAVA SALDIRISI: DAHİYE HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Dahiye bölgesine yeni bir hava saldırısı düzenlerken, bölgeden dumanlar yükseldi.

Bölgede İsrail'e ait bir insansız hava aracı da alçak irtifada uçuş yapıyor.

İsrail ordusu kısa süre önce de Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ne hava saldırısı gerçekleştirmişti.

04.53 | KUVEYT’TE SALDIRI: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BİNASINDA HASAR

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depolarının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

04.42 | LÜBNAN BASINI: BEYRUT’TAN 100’DEN FAZLA İRANLI DİPLOMATI TAŞIYAN UÇAK HAVALANDI

Lübnan basınından MTV televizyonu, 100’den fazla İranlı diplomatı ve İran Devrim Muhafızları mensubu 5 kişinin cenazesini taşıyan Rus kargo uçağının Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’ndan havalandığını ileri sürdü.

MTV’nin haberinde, Rus yapımı IL-76 tipi kargo uçağının 100’den fazla İranlı diplomat ve bazı danışmanları taşıyarak Beyrut’tan ayrıldığı iddia edildi.

Haberde, uçakta İsrail’in son günlerde Beyrut’ta düzenlediği saldırılarda öldüğü ifade edilen İran Devrim Muhafızları mensubu 5 kişinin cenazesinin de bulunduğu öne sürüldü.

Uçağın Beyrut’tan kalkışına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

04.16 | TAHRAN’DA PETROL SIZINTISI: OTOYOL ALEV ALDI

ABD-İsrail saldırılarında Tahran'ın kuzeybatı bölgesindeki Şehran petrol deposunun vurulması sonrası sızan petrolün otoyol boyunca yandığı görüldü.

Sosyal medyada, Tahran'da Şehran petrol deposundan sızan yakıtın yol boyu yandığı görüntüler paylaşıldı.

Şehrin kuzeybatı bölgesinde, Cennet Abad semtindeki Kulsar Caddesi'nde yükselen alevlerin trafiği olumsuz etkilediği gözlendi.

Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğrulamıştı.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD-İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurmuştu.

03.44 | İSRAİL BEYRUT’TA OTELE SALDIRDI: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 4 Mart'ta, Beyrut'taki Hazimiyye bölgesinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlemişti.

03.39 | ERBİL HAVAALANI’NA İHA SALDIRISI

Erbil Havaalanı'na yapılan kamikaze insansız hava aracı saldırısında 1 güvenlik görevlisinin öldüğü, 1'inin de yaralandığı bildirildi.

Havaalanına yapılan saldırının ardından Erbil Valisi Ümid Hoşnav açıklama yaptı.

Hoşnav, "Erbil Havaalanı'na yapılan dron saldırısında 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 1 görevli de yaralandı." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail ile İran arasında süren çatışmalar sonrası Erbil'e düzenlenen İHA saldırısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde ilk ölüm kayda geçmiş oldu.

Erbil Havaalanı’na dün çok sayıda saldırı düzenlenmiş, bölgeden duman yükseldiği görülmüştü.

03.27 | TAHRAN’DAKİ PETROL DEPOLARINDA ALEVLER YÜKSELDİ

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran’da petrol depolarına saldırıları nedeniyle meydana gelen patlamaların ardından petrol depolarında yoğun alevlerin yükseldiği görüldü.

Sosyal medyada, Tahran'da petrol depolarının yandığı görüntüler paylaşıldı.

Petrol depolarından yükselen alevler şehrin uzak bölgelerinden görüldü.

Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğrulamıştı.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD-İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurmuştu.

03.23 | SUUDİ ARABİSTAN DUYURDU: HAVA SAHASINA 15 İHA SALDIRISI

Suudi Arabistan, hava sahasına son birkaç saat içinde 15 İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

03.17 | LÜBNAN MEDYASI: İSRAİL BEYRUT’TA OTELE SALDIRI DÜZENLEDİ

Lübnan medyası: İsrail ordusunun başkent Beyrut'ta bir otele düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

03.08 | KUVEYT ULUSLARARASI HAVALİMANI’NDAKİ YAKIT DEPOLARI İHA’LARLA HEDEF ALINDI

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na ait yakıt depolarının insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı İHA'larla Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na ait yakıt depolarının hedef alındığı belirtildi.

Ülke hava sahasına giren söz konusu İHA’lara müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, ​​​​​​​bunun hayati altyapıya yönelik doğrudan bir saldırı olduğu kaydedildi.

02.55 | BAHREYN’DE FÜZE PARÇALARININ DÜŞMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI

Bahreyn’in başkenti Manama’da İran'dan gönderilen balistik füze parçalarının düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve bazı iş yerlerinin zarar gördüğü bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Manama’da İran'dan gönderilen balistik füzenin parçalarının düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve bazı ticari işletmelerde hasar meydana geldiği ifade edildi.

02.23 | HİZBULLAH, TEL AVİV YAKINLARINDA 2 ASKERİ HEDEFE SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU

Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında İsrail ordusuna ait 2 askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarına misilleme olarak, Tel Aviv yakınlarında bulunan İsrail askeri istihbaratına bağlı bir karargahın insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Hizbullah tarafından Tel Aviv’in güneydoğusunda bulunan İsrail İç Cephe Komutanlığı karargahının da roketlerle hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada da dün İsrail hedeflerine toplam 28 saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

02.13 | KATAR, İRAN'DAN 10 BALİSTİK VE 2 SEYİR FÜZESİYLE SALDIRI DÜZENLENDİĞİNİ AÇIKLADI

Katar Savunma Bakanlığı, İran tarafından ülkeye yönelik balistik ve seyir füzeleriyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran’dan Katar’a doğru 10 balistik füze ve 2 seyir füzesinin geldiği Katar Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemlerinin saldırıya müdahale ederek 2 seyir füzesi ve 6 balistik füzeyi engellediği kaydedildi.

Balistik füzelerden 2'sinin Katar kara sularına düştüğü, diğer 2 balistik füzenin ise yerleşim bulunmayan bir bölgeye isabet ettiği aktarılan açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

01.59 | BAHREYN HAVA SAVUNMASININ 92 BALİSTİK FÜZE VE 151 İHA'YI İMHA ETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Bahreyn Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 92 balistik füze ve 151 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.

Bahreyn Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen saldırı dalgalarına karşılık vermeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Bahreyn hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 92 balistik füze ve 151 İHA'yı imha ettiği ifade edildi.

Açıklamada balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sivil tesislerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık ihlali olduğu kaydedildi.

01.51 | İRAN ORDUSU: SAVAŞI 6 AY SÜRDÜREBİLECEK KAPASİTEYE SAHİBİZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduklarını öne sürdü.

Fars Haber Ajansı'na göre Naini, İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Naini, "İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahiptir." dedi.

Ülkesinin ABD üsleri ve İsrail'e yönelik saldırıları hakkında bilgi veren Naini, "ABD ve İsrail üsleri ile tesislerine yönelik 200'den fazla nokta hedef aldı. İran'ın ateş gücünün yaklaşık yüzde 60'ı bölgedeki ABD üslerine, yüzde 40'ı İsrail hedeflerine yönelik gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

Şu ana kadar operasyonlarda kullanılan füzelerin ağırlıklı olarak birinci ve ikinci nesil füzeler olduğunu dile getiren Naini, gelecek aşamalarda daha gelişmiş, daha az kullanılan ve uzun menzilli füzelerle yeni bir saldırı tarzı uygulayacaklarını belirtti.

Savaşın planlayıcılarının 3 konuda yanlış hesap yaptıklarını savunan Naini, "Savaşı planlayanlar, İran liderinin suikastı ile 48 saat içinde ülkenin çökeceğini, savaşın sadece 3 gün süreceğini ve İran'a karşı bölgesel ve uluslararası koalisyonun oluşacağını beklediler. Fakat bu hesaplarda tamamen başarısız oldular." ifadelerini kullandı.

01.46 | SUUDİ ARABİSTAN: HAVA SAHAMIZA GİREN 8 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan, hava sahasına giren 8 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin Suudi Arabistan hava sahasına giren 8 İHA’yı tespit ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

01.45 | İSRAİL ORDUSUNUN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARINDA 9 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 beldeye düzenlediği yeni hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı yoğun hava saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, güneydeki Yukarı Nebatiye, Hirbit Silim ve Cibel Batım beldelerini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hirbit Silim beldesine düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cibel Batım beldesinde bir kafeye düzenlenen hava saldırısında ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

01.18 | İSRAİL ORDUSU, TAHRAN'DA YAKIT DEPOLAMA TESİSLERİNİ VURDUĞUNU DUYURDU

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da birkaç yakıt depolama tesisini vurduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce Tahran'da bir dizi yakıt depolama tesisine saldırı düzenlendiği belirtilerek, İran'ın vurulan bu tesislerinin askeri altyapıyı güçlendirmek ve işletmek için kullandığı savunuldu.

Açıklamada, bu tesislerden askeri kuruluşlara yakıt dağıtıldığı ve saldırının Tahran yönetimini zayıflattığı iddia edilerek, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Tahran'daki petrol depoları ve rafinerilerini hedef aldığı bildirilmiş, İran Devrim Muhafızları Ordusu, buna karşılık İsrail'in kuzeyindeki Hayfa’da bulunan bir rafineriyi hedef aldıklarını açıklamıştı.