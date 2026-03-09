Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırılarında 10. gün: İran’da yeni lider seçildi

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları onuncu gününe girerken bölgede çatışmalar yeni cephelere yayılmayı sürdürüyor.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği hava saldırısında ülke lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından İran’da liderlik değişimi gerçekleşti.

Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i oy çoğunluğuyla ülkenin üçüncü dini lideri olarak seçti.

Yeni liderin seçilmesinin ardından İran silahlı kuvvetleri Mücteba Hamaney’e bağlılık mesajları yayımlarken, İran İsrail’e art arda füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi.

Lübnan’da Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşanırken, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi.

İşte savaşın onuncu gününden son gelişmeler…

04.34 | İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN, YENİ LİDERİ TEBRİK ETTİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uzmanlar Meclisi tarafından ülke lideri makamına seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti.

İran Meclisi Haber Ajansı (ICANA), Pezeşkiyan'ın tebrik mesajını yayımladı.

İran Cumhurbaşkanı mesajında, "Ülkedeki mevcut sorunların üstesinden gelebilmek sizin hikmetli liderliğinizin yanı sıra halkın güven, dayanışma, katılım ve geniş tabanlı direnişine dayanan bir ortamın oluşturulmasıyla mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ülkede birliği koruma, ileri, bağımsız bir İran inşa etme yolunda yeni lidere Allah'tan başarılar dilediğini kaydetti.

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney'in oy çoğunluğuyla ülkenin üçüncü lideri olarak seçildiğini duyurmuştu.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında ülke lideri Ali Hamaney öldürülmüş, yeni liderin seçimine kadar söz konusu makamı geçici liderlik konseyi temsil etmişti.

04.08 | İRAN ORDUSU: YENİ LİDERİN SEÇİLMESİYLE EŞ ZAMANLI OLARAK İSRAİL VE ABD ÜSLERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Asriran haber sitesi, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 30'uncu dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "İran liderinin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine düzenlenen operasyonda, Hürremşehr, Fettah ve Hayber füzeleri ile insansız hava araçları (İHA) kullanılmıştır." ifadesi yer aldı.

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney'in oy çoğunluğuyla ülkenin üçüncü lideri olarak seçildiğini duyurmuştu.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında ülke lideri Ali Hamaney öldürülmüş, yeni liderin seçimine kadar söz konusu makamı geçici liderlik konseyi temsil etmişti.

04.02 | TAHRAN’DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda misilleme saldırıları yapan İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiğini duyurdu.

Bazı İran kanalları ise patlamanın kentin batısında meydana geldiğini aktardı.

03.41 | KUVEYT’TE ELEKTRİK SANTRALİNDE YANGIN: İRAN’A AİT OLDUĞU BELİRTİLEN İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Kuveyt’te Sabbiye Elektrik Santrali ve Su Arıtma Tesisi'ndeki yakıt tanklarından birinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, İran’a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) da hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bildirildi.

Kuveyt Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Sabbiye Elektrik Santrali ve Su Arıtma Tesisi'nde bulunan yakıt tanklarından birinde çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına önleme yaptığını, 1 İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı.

Olaylarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ordudan yapılan açıklamada, dün sabahın erken saatlerinden bu yana ülke topraklarına yönelen 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği, bunlardan 3 füze ile 2 İHA’nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Atılan İHA'lardan 2'sinin Kuveyt Uluslararası Havalimanı çevresini hedef aldığı ve yakıt depolarında patlamaya yol açtığı kaydedildi.

03.32 | İRAN, İSRAİL'E ART ARDA 3 DALGA HALİNDE MİSİLLEME SALDIRISI DÜZENLEDİ

İran, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda 3 dalga halinde misilleme saldırıları yaptı.

Saldırıların iki dalgası ülkenin kuzey kesimlerini hedef alırken, bir dalgası ise başkent Tel Aviv'in de yer aldığı orta kesimlere yönelik gerçekleştirildi.

İran'ın misilleme saldırısında çok başlıklı füze kullanması dikkat çekti.

İran'ın misillemesi nedeniyle ülkenin büyük bir kısmında sirenler çalarken milyonlarca İsrailli sığınaklara girdi.

Başkent Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, ülkenin orta kesimindeki Lod ve Rishon Lezion kentlerine şarapnel parçalarının isabet ettiği ve hasar meydana geldiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davud Yıldızı) ilk belirlemelere göre, 40 yaşında bir kadının şarapnel etkisiyle yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen misillemelerde, bazı boş alanlara isabetlerin olduğunu bildirdi.

03.23 | İran’da yeni lider sonrası ordudan bağlılık mesajı

İran'da, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu'nun, Uzmanlar Meclisi tarafından ülke lideri makamına seçilen Mücteba Hamaney'e bağlılıklarını bildiren mesajlar yayımladığı belirtildi.

Fars Haber Ajansı, İran Genelkurmay Başkanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaları yayımladı.

Ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İran silahlı kuvvetlerinin yeni liderin komutası altında, ülkeyi düşmanlara karşı korumaya devam edecekleri belirtildi.

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney'in oy çoğunluğuyla ülkenin üçüncü lideri olarak seçildiğini duyurmuştu.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında ülke lideri Ali Hamaney öldürülmüş, yeni liderin seçimine kadar söz konusu makamı geçici liderlik konseyi temsil etmişti.

İRAN'DAKİ ORDU SİSTEMİ

Klasik konvansiyonel askeri yapılanmalardan farklı olarak İran'da silahlı kuvvetler, "İran Ordusu" ve "İran Devrim Muhafızları Ordusu" olmak üzere iki ayrı ordudan oluşuyor.

Her iki ordunun kara, deniz ve hava kuvvetleri bulunuyor.

İran Ordusu, 1979 devrimi öncesi ülkede var olan ordunun devamı niteliğindeyken, Devrim Muhafızları Ordusu, 5 Mayıs 1979'da devrim lideri Humeyni tarafından kuruldu.

İran'ın resmi ideolojisinin muhafızları olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede ekonomi, siyaset ve medyada etkin bir yapıya sahip.

02.51 | İSRAİL BASINI: HİZBULLAH “GERİLLA SAVAŞI” TAKTİĞİNE GEÇTİ

İsrail basını, Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırılarında "yarı düzenli ordu" tarzından "tam teşekküllü gerilla savaşı" tarzına geçiş yaptığı belirtti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun İsrailli askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hizbullah, cephe hattında saldırılarını "küçük ve hareketli birimlere dayandırmaya" başladı.

"Hizbullah, yarı düzenli bir orduya benzeyen savaş tarzından tam teşekküllü gerilla savaşı tarzına geçti." ifadesini kullanan İsrailli askeri yetkili, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü unsurlarının Lübnan'ın güneyine yayıldığını ve buradan sınırın her iki tarafındaki İsrail unsurlarına saldırılar düzenlediğini söyledi.

Kaynak, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki hava ve kara saldırılarına rağmen Hizbullah mensuplarının saldırı düzenleyebildiğini kaydetti.

Hizbullah’ın “uzun süreli bir savaş” yürütmek amacıyla küçük ve hareketli birimlere ayrılarak taktik değiştirdiğini belirten kaynak, İsrail ordusunun ise fırlatma platformları, roketler ve tesisleri hava saldırılarıyla hedef almayı sürdürdüğünü aktardı.

02.46 | İRAN’DAN YENİ FÜZE SALDIRISI: İSRAİL’İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALDI

İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurmasının ardından İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerdeki vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları giderken, İsrail ordusu halka en yakın sığınağa gitmeleri talimatını verdi.

İran'ın yeni füze saldırısının hemen ardından İsrail'in kuzeyinde ve orta kesimindeki Netanya kentinde sirenler çaldı.

Öte yandan İran basını, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e ilk füze saldırısının başlatıldığını yazdı.

02.42 | İSRAİL ASKERLERİ NEBİ ŞİT’E İLERLEDİ: HİZBULLAH İLE ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Lübnan'ın doğusunda havadan indirme yaparak Nebi Şit kasabasına doğru ilerlemeye çalışan İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri havadan indirme yaparak Nebi Şit kasabasına doğru ilerlemeye çalıştı.

Haberde, bölgede Hizbullah üyeleri ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusu 7 Mart'ta da Nebi Şit beldesine helikopterlerle asker indirme girişiminde bulunmuş, Hizbullah ise bu girişimin çatışmaların ardından püskürtüldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, 1986'da Lübnan'da uçağı düşen ve o tarihten bu yana akıbeti bilinmeyen İsrailli askeri pilot Ron Arad'ın cenazesini bulmak için Lübnan'a havadan indirme yapıldığını açıklamıştı.

İndirme sırasında İsrail ordusunun Nebi Şit beldesine düzenlediği yoğun saldırılarda ve baskında 41 kişi hayatını kaybetmişti.

02.39 | BAHREYN: İRAN’IN İHA SALDIRILARINDA SİVİLLER YARALANDI, EVLER ZARAR GÖRDÜ

Bahreyn, İran'ın ülkesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında sivillerin yaralandığını ve çok sayıda evde hasar oluştuğunu açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Sitre sahil kentine İHA'larla saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda bazı vatandaşların yaralandığı ve çok sayıda evin zarar gördüğü vurgulanarak, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

02.27 | İRAN SALDIRI BAŞLATTI: İSRAİL’İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALDI

İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenler çaldı.

02.08 | BAE'DE ŞARAPNELLER, FOZ PETROL BÖLGESİNDE YANGINA YOL AÇTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), hava savunma sistemlerinin engellediği bir saldırı sonucu düşen şarapnellerin Foz petrol bölgesinde yangına yol açtığı bildirildi.

BAE’nin Fuceyre Emirliği’nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemleri ülkeye yönelik bir saldırıyı engellerken düşen şarapnellerin Foz petrol bölgesinde yangına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, engellenenin füze mi insansız hava aracı mı olduğu belirtilmedi.

Olayda herhangi bir yaralanmanın kaydedilmediği bildirilen açıklamada, halktan bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan almaları istendi.

01.22 | BAHREYN: İRAN’IN İHA SALDIRISINDA SİVİLLER YARALANDI, EVLER ZARAR GÖRDÜ

Bahreyn İçişleri Bakanlığı: İran'ın düzenlediği İHA saldırısında bazı siviller yaralandı, çok sayıda ev zarar gördü.



00.19 | İRANLI KOMUTAN HAYATINI KAYBETTİ

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında İsfahan Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Hacı Ali Haşimi hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında İsfahan'daki Sahib ez-Zaman Devrim Muhafızları Koordinasyon Yardımcısı Tuğgeneral Hacı Ali Haşimi'nin öldüğü belirtildi.

00.18 | SUUDİ ARABİSTAN: 1 BALİSTİK FÜZE VE 2 İHA'YA MÜDAHALE EDİLDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 1 balistik füze ve 2 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Riyad'ın güneydoğusundaki el-Harc kentinde bulunan El-Emir Sultan Hava Üssü'nü hedef alan balistik füzeye müdahale edildiği ve füzenin imha edildiği aktarıldı.

Başkent Riyad'ın kuzeyinde de 2 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

00.17 | MÜCTEBA HAMANEY ÜLKENİN YENİ LİDERİ OLDU

İran basını, Uzmanlar Meclisi'nin, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni lideri olarak seçtiğini duyurdu.

Böylece Mücteba Hamaney, İran'ın 3'ncü dini lideri olmuş oldu.

Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'den sonra liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurdu.

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Rehber Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney’i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti’nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur." ifadesini kullandı.

Rehber Meclisi, ABD-İsrail saldırılarına rağmen liderin seçilmesi çalışmasının "dikkatli ve yoğun bir değerlendirmeyle" bugün gerçekleşen olağanüstü oturumla tamamlandığını belirtti.