Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırılarında 11. gün: İran'dan ağır hassas füzeler ateşlendi

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları onbirinci gününe girerken bölgede çatışmalar yeni cephelere yayılmayı sürdürüyor.

İsrail’in Tahran’a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından kentte art arda patlamalar meydana gelirken İran’ın misillemesi sonrası İsrail’in kuzeyinde sirenler çaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini savunarak savaşın “çok yakında sona ereceğini” öne sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ABD ile yeniden müzakerenin artık masada olmadığını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın gücü sona erdi" ifadelerine tepki gösterdi.

Naini, "İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı cesur ve güçlü iradeyle direniyor. Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek." dedi.

Lübnan’da ise İsrail saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybederken Irak’ın Erbil kentinde de patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan İran medyası ABD Başkanı Trump’ın “gemiler geçiyor” açıklamasının ardından Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerlerinin geçiş yapamayıp beklediğini gösteren görüntüler paylaştı.

İşte savaşın on birinci gününden son gelişmeler…

• CANLI BLOG

17.18 | ABD SAVUNMA BAKANI: "BUGÜN YOĞUN SALDIRI GÜNÜMÜZ OLACAK"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak" dedi.

Savunma Bakanı Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Komşularının ve Körfez'deki eski müttefiklerinin İran'ı yalnız bıraktığını savunan Hegseth, "Hizbullah, Husiler ve Hamas ya parçalanmış, etkisiz hale gelmiş ya da kenara itilmiş durumda. İran yalnız kalmış durumda" diye konuştu.

İran'a karşı en yüksek sayıda savaş ve bombardıman uçağının kullanılacağını söyleyen Hegseth, "Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak. İstihbarat her zamankinden daha iyi" ifadelerini kullandı.

16.38 |İRAN: ABD VE İSRAİL'İN ASKERİ MERKEZLERİNE FÜZELER ATEŞLENDİ

İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik süper ağır başlıklı füzelerle yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sadık Vaat 4 Operasyonunun 34'ncü dalgası kapsamında, 'Ey Ali bin Ebu Talib' kutsal koduyla, ABD ve Siyonist rejimin askeri üslerine, merkezlerine ve askeri destek noktalarına karşı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir tondan fazla ağırlığa sahip, hassas vuruşlu füzeler ve savaş başlıkları kullanıldı" ifadelerine yer verildi.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerini ve hedeflere de saldırılar düzenliyor.

16.26 | LARİCANİ: HÜRMÜZ SAVAŞ KIŞKIRTICILARI İÇİN ACI BOĞAZI OLACAKTIR

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin ABD-İsrail bağlantılı gemilerin geçişine kapattığı Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hürmüz Boğazı, ya herkes için barış ve refah boğazı olacak ya da savaş kışkırtıcıları için yenilgi ve acı boğazı olacaktır" ifadelerini kullandı.

13.16 | IRAK, HAVA SAHASININ KAPALI KALMA SÜRESİNİ 3 GÜN DAHA UZATTI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzatma kararı aldı.

Irak Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi nedeniyle Irak hava sahasını 72 saat daha uçuşlara kapalı tutacak.

Açıklamada, söz konusu sürenin 13 Mart Cuma günü saat 12.00'ye kadar uzatıldığı aktarıldı.

Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuştu.

08.03 | KUVEYT, 6 İHA'NIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Kuveyt Ulusal Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Cadan Fazıl Cadan tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, önem taşıyan bölgelerde 6 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Sözcü Cadan, bu adımın "güvenliği artırma, hayati tesisleri koruma ve olası tehditlere karşı koyma" yönündeki çabaların bir parçası olduğunu ifade etti.

Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye toplam 238 füze ve en az 430 İHA saldırısı gerçekleştirildiği, özellikle güney ve kuzey bölgelerinde yoğunlaşan saldırıların büyük ölçüde engellendiği duyurulmuştu.

07.26 | TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT: HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATIRSA ABD 20 KAT DAHA SERT KARŞILIK VERECEK

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın bu yönde bir adım atması halinde ABD'nin "kolayca yok edilebilecek hedefleri" vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu.

Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.

05.43 | IRAK’TA HAŞDİ ŞABİ KARARGAHINA İHA SALDIRISI: 4 ÖLÜ, 12 YARALI

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

AA muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınındaki Haşdi Şabi karargahına yönelik İHA saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

04.56 | İRAN’IN MİSİLLEMESİ BÜYÜYOR: 7 ARAP ÜLKESİNE 3 BİN 95 FÜZE VE İHA

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesine 3 bin 95 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği bildirildi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve Tahran yönetiminin misillemeleri devam ederken, Körfez ülkelerindeki birçok kritik nokta hedef alındı.

Bölge ülkelerinin resmi verilerinden derlenen bilgilere göre; başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere birçok Arap ülkesine İran kaynaklı saldırılar gerçekleştirildi.

Saldırılarda BAE "en çok hedef alınan ülke" olurken, Umman ise bu süreçte "en az saldırıya maruz kalan ülke" olarak kayıtlara geçti.

BAE Savunma Bakanlığı, saldırıların başlangıcından bu yana 253 balistik füze, 1440 İHA ve 8 seyir füzesinin tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, 233 füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 18'inin denize, 2'sinin ise ülke topraklarına düştüğü bilgisine yer verildi.

Tespit edilen 1440 İHA'dan 1359'unun engellendiği ve 81'inin ise ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye toplam 238 füze ve en az 430 İHA saldırısı yapıldığı, özellikle güney ve kuzey bölgelerinde yoğunlaşan saldırıların büyük ölçüde engellendiği duyuruldu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, 10 günlük süreçte 102 füze ve 173 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Katar Savunma Bakanlığı ise hava sahasına yönelen 149 füze ve 69 İHA'nın engellenmesinin yanı sıra 2 "Su-24" tipi savaş uçağının düşürüldüğünü aktardı.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, İran kaynaklı 60 füze ve 59 İHA'nın ülke topraklarını hedef aldığı ve bunların 108'inin imha edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'da ise Şeybe Petrol Sahası ve Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan en az 9 füze ve 97 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Ummanlı yetkililer ise topraklarına en az 8 İHA saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise televizyondan yaptığı açıklamada, Geçici Liderlik Konseyi'nin, saldırı gelmeyen komşu ülkelere yönelik füze fırlatılmaması kararı aldığını ifade etmişti.

04.21 | İRAN MEDYASI GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI: HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA TANKERLER BEKLİYOR

İran medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hürmüz Boğazı'ndan bazı gemilerin geçiş yaptığı"na yönelik açıklamasının ardından boğazdan geçiş yapamayan ve beklemede olduğu öne sürülen gemilerin görüntülerini paylaştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda geçiş bekleyen gemilerin görüntülerini yayımladı.

Söz konusu görüntü, "Trump, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiğini iddia ediyor... Devrim Muhafızları: Bu tankerler boğazın kenarında duruyor." ifadeleriyle servis edildi.

ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta CBS News’e, "Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı'ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceklerini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 3 Mart'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını ifade etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutan Yardımcısı Kiyomers Haydari, 5 Mart'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını iddia ederek, uluslararası protokollere uyan gemilerin seyirlerine devam ettiğini ileri sürmüştü.

04.01 | ERBİL'DE BİR KEZ DAHA PATLAMA SESİ DUYULDU

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Irak'ın Erbil kentinde bir kez daha patlama sesi duyuldu.

Erbil kentinden duyulan patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı, sosyal medyada kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırının Erbil'in kuzeydoğusundaki Korek Dağı'na yapıldığı aktarıldı.

Bir radarın da bulunduğu söz konusu dağdaki telekomünikasyon istasyonu ile gözetleme merkezi Irak için hayati önem taşıyor.

Yayınlanan görüntülerde, söz konusu yerde patlama olduğu ve yangın çıktığı görüldü.

Öte yandan, İran devlet televizyonu dün yayımladığı haberinde, Korek Dağı'nın görüntülerini paylaşarak, İran'ın batıdaki (Irak'ta) önemli bir radar merkezini vurduğunu belirtmişti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana en az üçüncü defa saldırının hedefi olan Korek Dağı'nda, Erbil Gözlemevi, telekominikasyon altyapısı istasyonları ve gözetleme merkezi olduğu biliniyor.

03.25 | İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ: ABD İLE YENİDEN MÜZAKERE MASADA DEĞİL

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları sonrası "Amerikalılar ile tekrar müzakere meselesinin masada olacağını düşünmediğini" bildirdi.

Bakan Arakçi, Amerikan PBS kanalının News Hour programında yaptığı konuşmada, Washington yönetimiyle yeni müzakere ihtimali ve İran'da yeni liderden beklenenleri değerlendirdi.

Şubat ayında Tahran-Washington yetkilileri arasındaki müzakerelerde, "Amerikalıların saldırı niyetlerinin olmadığını" söylediklerini kaydeden Arakçi, buna rağmen ABD'nin ülkesinde saldırdığını söyledi.

Arakçi, İran'da yeni lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'in ABD ile olası yeni müzakereler hakkında henüz bir yorum yapmamasına yönelik soruya, "Henüz oldukça erken." yanıtını verdi.

Mücteba Hamaney'in göreve gelmesinin "hem süreklilik hem de bir tür istikrar mesajı verdiğini" kaydeden Arakçi, "Hepimiz onun konuşmalarını ve yorumlarını bekliyoruz, bunlar daha sonra gelecek." dedi.

ABD ile görüşmenin "artık gündemlerinde olmayacağını düşündüğünü" belirten Arakçi, "Ancak Amerikalılarla görüşme veya Amerikalılarla tekrar müzakere etme meselesinin masada olacağını sanmıyorum, çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var." ifadesini kullandı.

PETROL TAŞIMACILIĞI

Bölgede İran'ın, petrol üretimini yavaşlatarak veya durdurarak, "(İran'a yönelik) saldırılarını durdurmak için ABD ve İsrail'i etkili bir şekilde zorlayabileceği" ihtimaline yönelik Arakçi, şunları söyledi:

"Bu bizim hatamız değil. Bu bizim planımız değil. Petrol taşımacılığı bizim yüzümüzden değil, İsraillilerin ve Amerikalıların bize karşı yaptığı saldırılar ve saldırganlık yüzünden yavaşladı veya durdu. Bütün bölgeyi güvensiz hale getirdiler."

Petrol tankerlerinin "Hürmüz Boğazı'ndan geçmekten korktuğunu" belirten Arakçi, "(Biz) Boğazı kapatmadık. Onların boğazdan geçmelerini engellemiyoruz" diyerek, ABD-İsrail saldırılarının hem İran için hem de uluslararası toplum için "sonuçlar doğurduğunu" söyledi.

İRAN "KENDİNİ SAVUNUYOR"

ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını "tam anlamıyla yasa dışı bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendiren Arakçi, buna karşı İran'ın "sadece kendini savunduğunu" belirtti.

Arakçi, "Bölgedeki herkese, 'ABD bize saldırırsa, Amerikan topraklarına ulaşamayacağımız için bölgedeki üslerine, tesislerine, kurulumlarına, varlıklarına saldırmak zorunda kalacağımızı ve bunun sonucunda savaşın tüm bölgeye yayılacağını' zaten söyledik. Bu, ABD'nin bize karşı saldırganlığının bir sonucudur. Bundan biz sorumlu değiliz." şeklinde konuştu.

03.24 | HİZBULLAH’TAN LÜBNAN AÇIKLAMASI

Hizbullah Meclis Grubu Başkanı Muhammed Raad, "Lübnan'ın savaş ile İsrail'in dayattığı aşağılayıcı şartlara teslim olmak arasında bir tercih yapmakla karşı karşıya" olduğunu söyledi.

Hizbullah'a bağlı El-Menar televizyonunda yayınlanan konuşmasında Raad, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmayı değerlendirdi.

Lübnan'daki mevcut duruma değinen Raad, "Lübnan bugün iddia edildiği gibi savaş ile barış arasında bir seçim yapmıyor. Aksine savaş ile düşmanın (İsrail) hükümete dayatmak istediği aşağılayıcı şartlara teslim olmak arasında bir tercih yapıyor." dedi.

Raad, İsrail'e karşı direnişin "onuru korumanın tek yolu" olduğunu ve Hizbullah'ın ateşkes sürecine bağlı kaldığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl 5 ay boyunca direniş (Hizbullah), düşmana karşı ateşkese tam olarak bağlı kaldı. Fakat, işgalciler (İsrail) bir gün bile anlaşmaya uymadı. Direnişin ateşkese bağlılığını cinayet, ihanet ve yıkım için kullandılar. Lübnan hükümeti, düşmanın ihlallerine karşı harekete geçmedi ve İsraillilere baskı yapmak için sahip olduğunu iddia ettiği uluslararası dostlukları kullanmadı."

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in suikasta uğramasına ilişkin Raad, "Hamaney'in hedef alınmasına karşılık olarak direnişin fırlattığı füzeler, Lübnanlı direnişçilerin ve halkının düşmanın küstahlığına ve aşırılığına karşı sabrının tükendiğine dair bir mesajdı." ifadelerini kullandı.

02.59 | LÜBNAN: İSRAİL, SÜRGÜN EMRİ VERDİĞİ EL-ENSARİYE’Yİ VURDU

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde sürgün emri yayımladığı El-Ensariye beldesine yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde güneydeki Sayda kentine bağlı El-Ensariye beldesine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, dün, El-Ensariye için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımlamıştı.

Öte yandan, İsrail ordusu güneydeki Bint Cubeyl ilçesi ile Aynata beldesi çevresine topçu atışları yaptı.

02.27 | İRAN ORDUSUNDAN TRUMP'A TEPKİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın gücü sona erdi" ifadelerine tepki gösterdi.

İran devlet televizyonu, Naini'nin konuya ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Trump'ın "yalan ve aldatmayla İran'a karşı psikolojik baskı uygulamaya çalıştığını" savunan İranlı Sözcü, "İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı cesur ve güçlü iradeyle direniyor. Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek." dedi.

Bölgedeki ABD'ye ait tüm askeri altyapının yok edildiğini öne süren Naini, "İran silahlı kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD donanmasını ve 'Gerald Ford' uçak gemisini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Naini, "Trump, ABD halkına yalan söyleyerek savaşı başlattı. Ancak şimdi İran'ın cevapları onu şaşkın ve çaresiz bir duruma düşürdü." dedi.

Öte yandan Trump'ın konuşmasının ardından Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes yok ve saldırıların hacmini artırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlediği basın toplantısında, İran'ın tüm askeri güçlerini büyük oranda yok ettiklerini savunmuş ve savaşın "yakın bir zamanda sona ereceğini" söylemişti.

ABD Donanmasına ait "USS Gerald R. Ford" gemisi Kızıldeniz'de, "USS Abraham Lincoln (CVN-72)" uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

02.39 | İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI SAAR: LÜBNAN’DAN GELEN SALDIRILAR İRAN’I GEÇTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, son bir hafta içinde Lübnan'dan İsrail'e yönelik saldırıların, İran tarafından yapılanlardan daha fazla olduğunu iddia etti.

Saar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert ile Tel Aviv'de bir araya gelerek bölgedeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Hizbullah'ın Lübnan'ın çıkarlarına aykırı hareket ettiğini savunan Saar, "Hizbullah, 8 Ekim 2023'te olduğu gibi yine İran'ın baskısıyla savaşa dahil oldu ve bunu Lübnan'ın çıkarlarına karşı bir kez daha yaptılar." ifadesini kullandı.

Lübnan'dan yapılan saldırıların yoğunluğuna değinen Saar, "Geçtiğimiz hafta boyunca İsrail'e Lübnan topraklarından yapılan saldırılar, İran tarafından gerçekleştirilenlerden daha fazlaydı." iddiasında bulundu.

Saar, Hizbullah'ın askeri gücünün zayıflatılmasının "bölgesel bir gereklilik" olduğunu ileri sürerek, "(Görüşmede) Hizbullah'ın zayıflatılmasının İsrail ve Lübnan'ın ortak çıkarı olduğunu vurguladım." ifadelerine yer verdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 486 kişinin hayatını kaybettiğini, 1313 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

02.03 | LÜBNAN’DA İSRAİL’İN SALDIRI BİLANÇOSU AĞIR: 28 ÖLÜ, 80 YARALI

Lübnan'da İsrail ordusunun dün düzenlediği saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Nebatiye ilçesine bağlı Numeyriye beldesini hedef alan İsrail hava saldırısında 7 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Numeyriye beldesinin yakınlarındaki Şukin beldesine düzenlenen saldırıda da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, güneydeki Bint Cubeyl bölgesinde yer alan Beyt Yahun ile Tibnin beldeleri arasındaki yolda iki motosikleti hedef alan İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında Suriye uyruklu 1 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.

Aynı bölgedeki Et-Tiyre beldesine düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, İsrail'in topçu saldırısı Nebatiye el-Fevka beldesinin çevresini vurdu.

İsrail ordusunun Ayta eş-Şab, Ramyah ve Hanin beldelerini de hedef aldığı, Sur kentine bağlı Burc Rahhal beldesi yakınlarında bir aracı vurduğu aktarıldı. Şihabiye beldesindeki saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Sayda bölgesindeki Kevseriyet er-Riz beldesine yönelik saldırıda 15 Suriyeli işçinin yaralandığı, Bekaa Vadisi'ndeki Yunin beldesinin de hava saldırısına uğradığı bildirildi. Ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde yer alan el-Bire beldesindeki boş araziye bir İHA düştüğü kaydedildi.

Güneydeki Akbiye bölgesinde El-Karz el-Hasan kurumuna ait bir binanın hedef alındığı saldırıların yanı sıra, güneydeki Tayr Debba ve Cuveyya beldelerine düzenlenen saldırılarda 16 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı açıklandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hizbullah'ın finans altyapısına yönelik uyarıların ardından Beyrut'ta yapılan yeni saldırı dalgasının bölgede büyük bir göçe neden olduğu ifade edildi.

Saldırılarda Sefir, Hare Hureyk, Ayn es-Sekke, Burc el-Beracine, el-Mureyice ve Havalimanı Yolu'ndaki El-Karz el-Hasan şubelerinin hedef alındığı, Hadi Nasrullah Otoyolu'ndaki binalarda ve Amerikan Mahallesi'nde büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.

Lübnan Kızılhaçından yapılan açıklamada, güneydeki Mecdel Zun beldesinde yaralılara müdahale eden 2 sağlık görevlisinin İsrail bombardımanında yaralandığı duyuruldu.

Kızılhaçtan yapılan açıklamada, UNIFIL ile koordinasyon halinde yaralılara ulaşmak için harekete geçen sağlık ekiplerinin bölgeye düzenlenen ikinci saldırıdan etkilendiği, yaralanan 2 sağlık görevlisinin Sur'daki Cebel Amil Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 486 kişinin hayatını kaybettiğini, 1313 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

01.29 | BAHREYN: İRAN’IN MANAMA’DAKİ SALDIRISINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bahreyn, İran'ın, başkent Manama'ya düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan İran'ın saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İran'ın, başkent Manama'da "sivil bir yerleşim alanındaki binayı hedef aldığı" belirtilerek, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

01.19 | İRAN’IN MİSİLLEMESİ SONRASI İSRAİL’İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALDI

srail ordusunun, İran'dan yeni misilleme saldırısının tespit edildiğini duyurmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İran'dan yapıldığı tespit edilen misilleme sonrası, Hayfa kenti dahil İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

00.54 | İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI DUYURDU: HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GEÇİŞ İÇİN BÜYÜKELÇİ ŞARTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, topraklarından İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap veya Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceklerini duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Topraklarından İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunda tam yetki ve özgürlüğe sahip olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 3 Mart'ta, Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutan Yardımcısı Kiyomers Haydari, 5 Mart'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını iddia ederek, uluslararası protokollere uyan gemilerin seyirlerine devam ettiğini ileri sürmüştü.

00.46 | ABD BAŞKANI TRUMP: İRAN’LA SAVAŞ ÇOK ÇABUK BİTECEK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la çatışmanın "kısa süreli" olacağını vurgularken, "Bunun kısa süreli bir gezi olacağını göreceksiniz. Bu iş çok çabuk bitecek." dedi.

ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlenen ve Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerini bir araya getiren yıllık buluşmada İran gündemini değerlendirdi.

Trump, çatışmanın "kısa süreli olacağı" mesajını vererek, "Bazı kötü şeylerden kurtulmak için küçük bir geziye çıktık. Bunun kısa süreli bir gezi olacağını göreceksiniz. Bu iş çok çabuk bitecek." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ile birlikte kendilerinin İran'a önce saldırmalarının çok haklı gerekçelere dayandığını savunan Trump, aksi durumda İran'ın önce kendilerine saldıracağını ileri sürdü.

"EĞER BİZ SALDIRMASAYDIK ONLAR SALDIRACAKLARDI"

Trump, "B-2 saldırısını yapmasaydık İsrail yok edilirdi. Bundan iki hafta sonra nükleer silaha sahip olurlardı. Eğer biz saldırmasaydık onlar bize bir hafta içinde saldıracaklardı. Yüzde 100 hazırlardı." şeklinde konuşarak, bu konuda kendisini eleştirenlere katılmadığını belirtti.

İran’a karşı birçok açıdan ciddi "kazanım" elde ettiklerini öne süren Trump, "Birçok bakımdan zaten kazandık, ancak yeterince kazanmadık. Bu tehlikeyi tamamen ve sonsuza kadar sona erdirecek nihai zaferi elde etmek için kararlı bir şekilde ilerliyoruz." yorumunu yaptı.

İran'ın insansız hava araçlarını, füze kapasitesini ve donanmasını "yok ettiklerini" savunan ABD Başkanı, İran'a ait 46 gemiyi batırdıklarını anlattı.

Trump, "Ne zaman pes edeceklerini bilmiyorum, ama iki gün önce pes etmeleri gerekirdi. Ama şu anda artık ellerinde hiçbir şey kalmadı." şeklinde konuştu.

00.39 | Erdoğan ile Pezeşkiyan görüştü: Türkiye’den diplomasi vurgusu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinde, İran'a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran'ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadıklarını, bilakis kardeş ülkeleri hedef almanın hiç kimsenin faydasına olmadığını ve bunların sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile karşı tarafın talebine binaen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, diplomasi kapısının açılmasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin bunu sağlamak için çaba harcadığını ifade eden Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran'ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadıklarını, bilakis kardeş ülkeleri hedef almanın hiç kimsenin faydasına olmadığını ve bunların sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini, her ne sebeple olursa olsun, hava sahasının ihlal edilmesinin mazur görülemeyeceğini ve Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.

Pezeşkiyan'a Menab'daki okul saldırısında öldürülen çocuklar başta olmak üzere yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu aktaran, İran lideri Ali Hamaney için başsağlığı dileklerini yineleyen Erdoğan, Mücteba Hamaney'in yeni lider seçilmesinin bölgede barışa vesile olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Pezeşkiyan da Türkiye hava sahasına giren füzelerin İran kaynaklı olmadığını ve konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapacaklarını söyledi.

00.37 | PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: ABD, İSRAİL VE İRAN’IN SALDIRILARINI KINIYORUZ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD, İsrail ve İran'ın saldırılarını kınayarak, ülkesinin çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Dawn gazetesinin haberine göre Şerif, ulusa sesleniş konuşmasında, tüm bölgenin savaştan etkilendiğini belirterek, ülkesinin durumu diplomasi yoluyla çözmek için çaba gösterdiğini ifade etti.

“İran lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yanı sıra İran'ın bölge ülkelerine misilleme saldırılarını da kınayan Şerif, bu saldırıların tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturduğuna işaret etti.

Şerif, bu ülkelerin liderleriyle görüştüğünü ve Pakistan'ın onlarla omuz omuza olduğunu ilettiğini belirterek, “Bu ülkelerin istikrar ve güvenliğini, ülkemizin istikrar ve güvenliği olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

00.34 | TAHRAN’A YENİ SALDIRI: KENTTE ART ARDA PATLAMALAR

İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından kentte art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusunun Tahran'a yeni bir saldırı başlattığını duyurduğu yazılı açıklamasının ardından Tahran'ın güneybatısındaki İslamşehr, doğusundaki Saad Abad ve batısındaki Şehriyar kentlerinde patlamalar sonucu dumanlar yükseldi.

Özelikle Saad Abad'da meydana gelen patlamaların ardından büyük bir ateş topu oluştu.

Kentte hala uçak sesleri duyulurken İran Hava Savunma Sistemleri'nin aktif olduğu görüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) açıklamasında "Hava savunma sistemlerimiz Tahran’da bazı seyir füzelerini düşürdü." ifadeleri kullanıldı.