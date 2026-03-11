Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırılarında 12. gün: İran'dan bölgedeki ABD üslerine ağır füzelerle saldırı

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları on ikinci gününe girerken bölgede çatışmalar yeni cephelere yayılmayı sürdürüyor.

İran’ın yeni misilleme dalgası sonrası İsrail’in başkenti Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte sirenler çalarken hava savunma sistemleri devreye girdi.

İsrail ordusu, İran’ın saldırılarında 12 kişinin öldüğünü, 200 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları ise ABD’nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak’taki üslerinin hedef alındığını ve “operasyonel altyapının imha edildiğini” öne sürdü.

Suudi Arabistan 7 balistik füze ile 2 İHA’nın düşürüldüğünü duyururken, Irak’ın Erbil kentinde ABD Başkonsolosluğu yakınında patlama meydana geldi.

Irak Savunma Bakanlığı ise ülkedeki hava üslerine yönelik saldırılara “seyirci kalamayacaklarını” açıkladı.

Hizbullah, İsrail hedeflerine yönelik 26 saldırı düzenlediğini açıklarken İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ise İsrail’den İran’ın petrol tesislerini daha fazla hedef almamasını istediği iddia edildi.

İşte savaşın on ikinci gününden son gelişmeler…

• CANLI BLOG

17.30 | TRUMP: İRAN'DA VURACAK HEDEF KALMADI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 'vuracak hiçbir hedef kalmadığını' belirterek "Ne zaman istersem savaş o zaman sona erecek" dedi.

16.20 | İRAN: BÖLGEDEKİ ABD ÜSLERİNE AĞIR FÜZELERLE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİK

İran, bölgedeki ABD üslerini 2 tonluk savaş başlığı taşıyan Hürremşehr, İmad ve Kadr füzeleriyle yeniden vurduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Sadık Vaat-4 Operasyonu'nun 39. dalgasının ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ile diğer isimler adına düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu dalgada, Fars (Basra) Körfezi bölgesindeki suçlu ve terörist Amerikan ordusunun üsleri Kadr, Hürremşehr ve İmad sistemleri ile imha edilmiştir." denildi.

Misillemede, bölgedeki hangi ABD üslerinin hedef alındığına ilişkin detay verilmedi.

Öte yandan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İran'dan atılan füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirilmişti.

Hem Katar hem de BAE'den şu ana kadar herhangi bir isabet rapor edilmedi.

13.50 | LÜBNAN'DA CAN KAYBI 570'E YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle 570 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamaya göre dünden beri yaşanan saldırılarda 84 kişi katledildi. İsrail, Lübnan'daki hastaneleri ve ambülansları da hedef alırken bu saldırılardan birinde Kızılhaç görevlisi Youssef Assaf da öldürüldü. İsrail'in saldırılarında toplam yaralı sayısı ise bin 444'e yükseldi.

12.57 | "150 ABD ASKERİ YARALANDI"

Reuters'ın savaşla ilgili kendisine bilgi veren üst düzey ABD'li kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Pentagon, çoğu hafif yaralı olmak üzere İran'ın karşı saldırılarında 140 ABD askerinin yaralandığı görüşünde.

12.19 | "İRAN'IN MİSİLLEMELERİNDE 17 ABD TESİSİ ZARAR GÖRDÜ"

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisinin zarar gördüğü belirtildi.

NYT'nin uydu görüntüleri, doğrulanmış sosyal medya videoları ile ABD ve İranlı yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, saldırıların başlamasından bu yana İran tarafından en az 17 ABD askeri ve diplomatik tesisinin birden fazla kez vurulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Haberde, İran’ın bazı ABD tesislerini birden fazla kez hedef aldığı kaydedildi.

Saldırıların, ABD yönetimindeki bazı yetkililerin öngördüğünden daha kapsamlı olduğuna işaret edilen haberde, İran’ın çatışmaya hazırlık düzeyinin beklenenden yüksek olabileceği değerlendirildi.

Haberde, İran'ın, saldırıların başladığı günden bu yana Ortadoğu'daki ABD ve müttefiklerine ait askeri hedeflere binlerce füze fırlattığı ve insansız hava aracı (İHA) gönderdiği belirtildi.

ABD’li yetkililerin saldırıların büyük kısmının önlendiğini belirttiği aktarılan haberde, bölgede bulunan en az 11 ABD askeri üs veya tesisinin zarar gördüğü, bunun bölgedeki tüm tesislerin neredeyse yarısına denk geldiği ifade edildi.

Haberde, 28 Şubat'ta İran’ın Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Hava Üssü, Katar’daki El Udeyd Hava Üssü ve Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Camp Buehring Üssü’nü hedef aldığı vurgulandı.

İran tarafından vurulduğu tespit edilen askeri tesisler arasında Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü, Camp Arifjan Üssü, Şuayba Limanı ve Camp Buehring Üssü’nün görüntüleri yer aldı.

Haberde, Bahreyn’deki ABD Donanması Beşinci Filosu Karargahı, Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Hava Üssü, Katar’daki El Udeyd Hava Üssü, Irak’taki Erbil Üssü ve Ürdün’deki Muvaffaq Salti Üssü ile BAE’de Cebel Ali Limanı ve Al-Dhafra Hava Üssü’nden görüntülere de yer verildi.

Uydu görüntülerinin bazı tesislerde binalar ve iletişim altyapısında ciddi hasar oluştuğunu gösterdiği kaydedilen haberde, İran'ın 1 Mart'ta Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki ABD üslerine yönelik misillemesinde 7 ABD askerinin öldüğü hatırlatıldı. Haberde, Pentagon'un Kongre'ye sunduğu bir değerlendirmeye göre 28 Şubat'ta Bahreyn'deki ABD Donanması Beşinci Filo Karargahı'na yönelik tek bir saldırının maliyetinin yaklaşık 200 milyon dolar olduğu aktarıldı.

Haberde, İran'ın özellikle ABD ve müttefiklerinin bölgedeki hava savunma ve iletişim altyapısını hedef aldığı kaydedildi.

Haberde, İran'ın askeri hedeflerin yanı sıra ABD'ye ait bazı diplomatik tesislere de saldırdığı öne sürüldü.

12.17 | İRAN: ABD-İSRAİL İLE BAĞLANTILI BANKALARI HEDEF ALABİLİZ

İran, dün Tahran'da bir İran bankasına düzenlenen saldırının ardından bölgede ABD ve İsrail ile bağlantılı "ekonomik merkezleri ve bankaları" hedef alabileceğini duyurdu.

Hatemu'l Enbiya Karargahından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dün gece, terörist Amerikan ordusu ve Siyonist rejim, askeri hedeflerine ulaşamadıktan sonra ülkenin bankalarından birini hedef aldı. Bu gayrimeşru savaş eylemiyle düşman, bölgedeki ABD ve Siyonist rejime ait ekonomik merkezleri ve bankaları hedef almamıza olanak tanıdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca bölge halkının, bankaların bir kilometre yakınına yaklaşmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.

11.12 | DUBAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI YAKINLARINDA 2 İHA'NIN DÜŞMESİ SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI

Birleşik Arap Emirleri’ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde 2 insansız aracının (İHA) düştüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) çevresinde 2 İHA’nın düştüğü ifade edildi.

İHA’ların düşmesi sonucu Gana uyruklu 2 kişi ile Bangladeş uyruklu bir kişinin hafif, Hindistan uyruklu bir kişinin ise orta derecede yaralandığı aktarıldı.

Yetkili makamlar ayrıca hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiğini kaydetti.

11.10 | MÜCTEBA HAMANEY SALDIRIYA UĞRADI

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sürerken İran yönetimi, ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney'e yönelik bir saldırı girişimi gerçekleştiğini açıkladı. Tahran’dan yapılan açıklamada, Hamaney'in güvende olduğu vurgulandı.

08.23 | ABD, HÜRMÜZ'DE İRAN'A AİT 16 MAYIN DÖŞEME GEMİSİNİ BATIRDI

ABD Merkez Komutanlığı’na (CENTCOM) göre Amerikan güçleri, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı mayınlamaya çalıştığı yönündeki haberlerin ortasında, Salı günü boğaz yakınlarında 16 mayın döşeme gemisi dahil olmak üzere birkaç İran gemisini batırdı.

ABD’nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın boğaza mayın yerleştirmiş olması durumunda “bunların DERHAL kaldırılmasını istiyoruz” dediği sosyal medya paylaşımının ardından geldi.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Eğer herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirildiyse ve derhal kaldırılmazsa, İran’a yönelik askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacaktır. Öte yandan yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış büyük bir adım olur.”

ABD Başkanı daha sonra 10 aktif olmayan mayın döşeme gemisinin batırıldığını ve “daha fazlasının da geleceğini” iddia etti.

CNN’in Salı günkü haberine göre İran, Hürmüz Boğazı’na mayın döşemeye başlamış olabilir, ancak bunun geniş çaplı olmadığı belirtiliyor. CNN’in görüştüğü kaynaklar, son günlerde yalnızca “birkaç düzine” mayın yerleştirildiğini söyledi.

Haberde ayrıca İran’ın küçük teknelerinin ve mayın döşeme gemilerinin %80’den fazlasını hâlâ elinde tuttuğu ve teorik olarak boğaza yüzlerce mayın yerleştirebilecek kapasiteye sahip olduğu da ifade edildi.

07.56 | İSRAİL, BEYRUT'TA BİR BİNAYA SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, başkent Beyrut'un şehir merkezindeki Aişe Bekkar bölgesinde bulunan binadaki bir daireyi, hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in, söz konusu hava saldırısıyla çok katlı binadaki bir daireyi hedef aldığı aktarılan haberde, can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İsrail'in, Beyrut'un şehir merkezinde düzenlediği hava saldırısı sonucu bina ve çevresinde hasar oluştuğu görüldü.

07.46 | IRAK: SALDIRILARA SEYİRCİ KALAMAYACAĞIZ

Irak Savunma Bakanlığı, ülkedeki hava üslerine yönelik saldırılara seyirci kalamayacaklarını bildirdi.

Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son günlerde ülkedeki Şehit Ala Hava Üssü ve Şehit Ali Fıleyyih Hava Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen füze ve İHA saldırılarına tepki gösterildi.

Bu üslerin tamamen Irak egemenliğinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, burada herhangi bir yabancı gücün bulunmadığına işaret edildi.

Açıklamada, bu üslerde Irak Hava Kuvvetlerine bağlı subay ve personel ile Irak askeri uçak filosunun bulunduğu ifade edildi.

Irak Savunma Bakanlığının, tekrar etmesi durumunda "saldırılara seyirci kalamayacağı" aktarılan açıklamada, Irak'ın her türlü saldırıya karşı tüm haklarını kullanacağı vurgulandı.

06.50 | KUVEYT, HAVA SAHASINDA 8 İHA'NIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Kuveyt, hava sahasında 8 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Kuveyt Ulusal Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Cadan Fazıl Cadan, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Muhafızlar sorumluluğundaki bölgelerde 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Cadan, Ulusal Muhafız birliklerinin, Kuveyt ordusu ve emniyet güçleriyle koordineli olarak her türlü tehditle başa çıkmaya ve ülkenin güvenliğini istikrarsızlaştırma girişimlerine hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'dan ülkeye yönelik fırlatılan balistik füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, saldırı nedeniyle sirenlerin çalmaya başladığına dikkat çekilerek, vatandaşların güvenli yerlere gitmeleri uyarısında bulunuldu.

06.34 | SUUDİ ARABİSTAN VE ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI, BÖLGESEL GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile bölgedeki son gelişmeleri ve yansımalarını değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, başkent Riyad'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan ve Almanya arasındaki ikili işbirliğini ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, Bin Ferhan ve Wadephul ayrıca bölgedeki güncel gelişmeleri ve bunların güvenlik üzerindeki etkilerini konuştu.

Alman Bakan Wadephul, İran saldırılarına karşı ülkesinin Suudi Arabistan'la dayanışma içerisinde olduğunu dile getirerek, İran tarafından gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Wadephul, bölgeyi istikrar ve barışa doğru yönlendirmek için bölgesel ve uluslararası düzeyde koordineli çabalara ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

04.41 | İRAN’DAN “EN AĞIR OPERASYON” AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gerçek Vaat-4 operasyonları kapsamında düzenlenen 37'nci dalganın, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyon olduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 30 nolu yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Tel Aviv'in güneyindeki uydu iletişim merkezinin ikinci kez hedef alındığı, Batı Kudüs ve Hayfa'daki askeri merkezler, Erbil'deki ABD hedefleri ve bölgedeki 5. Deniz Filosu'nun hedef alındığı 37. operasyon, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyondu." ifadeleri kullanıldı.

İki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzesinin kullanıldığı belirtilen operasyonun, 3 saatten uzun sürdüğü bildirildi.

03.14 | IRAK'IN BAŞKENTİ BAĞDAT'TA BİR EVİN YAKININA İHA DÜŞTÜ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir evin yakınına insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Söz konusu olayda can kaybı yaşanmadı. Sosyal medyada olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde vatandaşların mahallede toplandığı görüldü.

Görgü tanıkları, Bağdat'ın diğer birçok semtinde de patlama sesleri geldiğini belirtti.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ABD'nin Victoria Üssü'ne art arda İHA saldırısı düzenlenmişti. Bağdat'ta, yaşanan olaylardan dolayı birçok noktada güvenlik kontrol noktaları bulunuyor.

02.54 | SUUDİ ARABİSTAN AÇIKLADI: 7 BALİSTİK FÜZE VE 22 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 7 balistik füze ve 22 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Ülkenin doğusunda da bir balistik füze ve 8 İHA'nın düşürülerek imha edildiği aktarılan açıklamada, doğuda yer alan Hafar el-Batin vilayetinde de 2 İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedildi.

Güneydoğuda yer alan el-Harec vilayetinin doğusunda da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği vurgulanan açıklamada, söz konusu bölgede 5 İHA'yla düzenlenen saldırıların engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası yönünde ilerleyen 7 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa süre önce ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerleyen 2 İHA'nın düşürülerek imha edildiğini açıklamıştı.

02.52 | İSRAİL’İN BAŞKENTİ TEL AVİV’DE SİRENLER ÇALDI

İran'dan başlatılan yeni misilleme dalgasına karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'den çok sayıda önleyici füze sisteminin ateşlendiği açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiğini belirten açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

İran’ın yeni misilleme saldırısına karşı başkent Tel Aviv’den çok sayıda önleyici füzenin ateşlendiği görüldü. Tel Aviv ve işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri de duyuldu.

İsrail’de başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde uzun süre boyunca sirenler çaldı.

02. 44 | İRAN ORDUSU: ABD ORDUSUNUN BÖLGEDEKİ OPERASYONEL ALTYAPISI İMHA EDİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'taki üslerine saldırdığını ve bu ülkelerdeki operasyonel altyapısını imha ettiğini öne sürdü.

İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 36. dalgasına ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Gerçek Vaat-4 operasyonunun 36. dalgasında Kadr, Hayberşiken ve Emad füzeleriyle ABD ordusunun operasyonel altyapısı imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Bahreyn'deki 5. Filosu, Katar'daki El-Udeyd, Kuveyt'teki El-Udeyri ve Irak'ın kuzeyindeki El-Harir üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

02.13 | İSRAİL’DEN İTİRAF: İRAN’DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFİ GERÇEKÇİ GÖRÜLMÜYOR

İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ülkesinin halihazırdaki savaşın hedefi olarak ilan ettiği "İran'da rejim değişikliği"nin gerçekçi olmadığını kabullendiğini söyledi.

Adını açıklamak istemeyen İsrailli üst düzey güvenlik yetkilisi, İsrail'in Kanal-12 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattıkları saldırıların hedeflerine değindi.

İsrail'in mevcut savaşın hedefi olarak ilan ettiği İran'da rejim değişikliğinin gerçekçi olmadığını kabul ettiğini dile getiren yetkili, ABD-İsrail'in sürdürdüğü saldırılarla ancak "İran'ın altyapısını yok etme ve rejimi zayıflatmanın daha gerçekçi" olabileceğini söyledi.

İsrail'in Kanal-13 televizyonu haberinde de "İsrailli yetkililer, şu anda İran rejiminin yıkılacağının garantisinin olmadığını kabul ediyor." ifadeleri yer aldı.

Haberde, Tel Aviv'deki siyasi çevrelerin, ABD Başkanı Donald Trump'tan savaşın sonuna yaklaştığına dair hiçbir işaret gelmediğini iddia ettikleri ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birçok kez İran halkının rejime karşı sokağa inmesi yönünde çağrılar yapmış ancak İran'da bir karşılık bulmamıştı.

01.44 | İSRAİL AÇIKLADI: İRAN’IN MİSİLLEMELERİNDE 12 KİŞİ ÖLDÜ, 200 KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırdıkları İran'dan yapılan misillemeler nedeniyle toplamda 12 kişinin öldüğünü, 7'si ağır 200 İsraillinin ise yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan her gün aralıklarla füze atıldığını, eş zamanlı olarak Lübnan’da bulunan Hizbullah'ın tanksavar ve kısa menzilli füzeleriyle misillemeler yaptığına işaret edildi.

İsrail’e yapılan misillemelerde İran'ın kullandığı mühimmatlara dikkat çekilen açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran’ın attığı füzelerin yaklaşık yarısının çok başlıklı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İran'ın misillemelerinde 12 kişinin öldüğü, 7'si ağır 200 kişinin yaralandığı bildirildi.

01.34 | HİZBULLAH: İSRAİL HEDEFLERİNE YÖNELİK 26 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİK

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail’e ait askeri hedeflere yönelik füze, insansız hava aracı (İHA) ve topçu atışlarıyla 26 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın yayımladığı açıklamalarda, bu saldırıların İsrail’in Lübnan’da onlarca kenti ve kasabayı, başkent Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef alan saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Hizbullah’ın, İsrail'e ait 8 askeri toplanma noktası, 2 yerleşim birimi, 4 askeri üs, 6 askeri mevzi ve kışla, 3 topçu mevzisini, bir askeri sanayi şirketinin hedef aldığı, iki saha operasyonu gerçekleştirdiği ve 26 saldırı düzenlediği kaydedildi.

Hizbullah, ülkenin güneyindeki Hiyam kenti, İsrailli askerlerin toplandığı noktaları ve mevzileri, Hiyam Hapishanesinin doğusu roket atışlarıyla hedef aldığını belirtti.

Ayrıca Hizbullah, Lübnan-Filistin sınırındaki Adise beldesinin kırsalındaki İsrail’e ait araç ve askerlerin bulunduğu bir noktayı; Merkaba beldesindeki yeni mevziyi, sınırdaki Marun er-Ras beldesinin doğusundaki Kahil Tepesi’ni ve Ayterun köyündeki Hanuk bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah Hayfa kentinin doğusundaki Metula ve Misgav Am yerleşimlerini, Tziporit askeri üssünü, Taberiye Gölü’nün batısındaki Shamshon üssünü, Giv’a üssünü ve Lübnan sınırına 120 kilometre uzaklıktaki Tel Aviv'in güneyinde bulunan Tel Hashomer üssünü (Genelkurmay karargahı) de hedef aldı.

İsrail birçok askeri mevziyi hedef aldı

Hizbullah Hiyam kentinin güneyindeki Hamamis tepesinde kurulan yeni mevziyi, Abbad mevzisini ve çevresini, sınırdaki Aytarun beldesinde kurulan yeni bir mevziyi, Aytarun beldesinin karşısındaki Malkiye mevzisini, Hayfa’nın güneyindeki Mishmar HaCarmel füze savunma tesisini ve Yiftah kışlasını füzelerle hedef aldığına işaret etti.

Hizbullah ayrıca Abbad mevzisi çevresindeki bir topçu bataryasını, Sasa yerleşimindeki bir topçu mevzisini, Merc mevzisi yakınındaki bir topçu bataryasını ve Akka’nın güneydoğusundaki Yodfat askeri sanayi şirketini hedef aldığını açıkladı.

01.30 | İRAN’IN TEBRİZ KENTİNDE 6 KİŞİ ÖLDÜ

ABD ve İsrail'in saldırılarında, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde 6 kişinin öldüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Doğu Azerbaycan Eyaleti (Tebriz) Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, 10 Mart Salı akşamı Tebriz'e düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Ferşi, "Salı akşamı düşmanın Tebriz ve ilçesi Azerşehr'e yönelik saldırısında 6 vatandaş öldü." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, yaralılarla ilgili bilgiyi daha sonra vereceklerini kaydetti.

Öte yandan İran medyasına göre, Kum kentinde patlama sesleri duyuldu.

Bu kentteki saldırılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

01.23 | İRAN'DAN YENİ MİSİLLEME

İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını duyurmasının ardından başkent Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzenin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığını belirten açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

Öte yandan İsrail basını, İran’ın salı günü gerçekleştirdiği 6'ncı misilleme saldırısında tek füze attığını aktardı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, son füze saldırısında yaralı ihbarının gelmediğini bildirildi.

01.16 | IRAK’IN ERBİL KENTİNDE PATLAMA

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınlarında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) Erbil'e yapılan saldırı sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi.

İHA, ABD Başkonsolosluğu yakınlarında etkisiz hale getirilirken, şiddetli patlama sesi duyuldu.

Yerel medyaya göre, söz konusu saldırı ile eş zamanlı olarak Soran bölgesinde de hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Burada da 2 kamikaze İHA imha edilirken, patlama sesleri duyuldu.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor, hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

Dün, Erbil'de düşürülen 3 İHA'dan birinin enkazı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkonsolosluğu'nun yakınlarına düşmüş ve BAE Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonrası yayımladığı açıklamada, "Başkonsolosluğun hedef alınmasını şiddetle kınadığını" belirtmişti.

Resmi makamlara göre, bu süre içerisinde 177'si Erbil'e olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne 210 İHA saldırısı düzenlendi.

Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına 2 Mart'ta SİHA ile saldırı yapılmıştı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Erbil Havaalanı'na 8 Mart'ta yapılan dron saldırısında 1 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 1 görevlinin de yaralandığını açıklamıştı.

01.07 | İSRAİL, LÜBNAN’IN BAŞKENTİ BEYRUT’U VURDU

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu dün de Dahiye bölgesine en az 4 hava saldırısı düzenlemişti.

01.13 | KÖRFEZ’DEN İRAN AÇIKLAMASI: HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ SALDIRILARI ENGELLEDİ

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, hava savunma sistemlerinin İran'dan düzenlenen saldırıları engellediğini duyurdu.



00.57 | TRUMP’TAN İSRAİL’E TALEP: İRAN’IN PETROL TESİSLERİNİ HEDEF ALMAYIN

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'den İran'ın petrol tesislerini daha fazla hedef almaması talebinde bulunduğu öne sürüldü.

İsrail Kanal-12 televizyonunun adını açıklamadığı bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, şu ifadelere yer verildi:

"Trump yönetimi, 9 Mart Pazartesi günü İsrail'den İran'ın enerji tesislerini ve özellikle de petrol tesislerini daha fazla hedef almaması talebinde bulundu."

Kanal-12 televizyonu 7 Mart Cumartesi günü, İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran'da yakıt depolarını ve petrol tesislerini bombaladığını aktarmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da İsrail savaş uçaklarının, Tahran'daki petrol tanklarına ve rafineri tesislerine ilk kez saldırdığını bildirmişti.