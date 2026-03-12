Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırılarında 13. gün

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları on üçüncü gününe girerken bölgede çatışmalar yeni cephelere yayılmayı sürdürüyor.

İsrail ordusunun yeni saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından İran’ın başkenti Tahran ve Kerec’te şiddetli patlamalar meydana geldi. Tahran Belediye Başkanı Alirıza Zakani ise ABD ve İsrail saldırılarında son savaşın ilk 10 gününde ülkede 9 bin noktanın hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da Hizbullah’la birlikte İsrail’e yönelik ortak bir operasyon düzenlediklerini duyurdu. Açıklamada Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi’deki askeri üslerin hedef alındığı, operasyon kapsamında füze ve insansız hava araçlarının kullanıldığı belirtildi. İran’dan İsrail’e düzenlenen yeni misilleme saldırılarının ardından Tel Aviv ve Kudüs semalarında patlama sesleri duyulurken, İsrail ordusu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise İsrail’in Beyrut’un güneyindeki Ramle Beyda bölgesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

Körfez’de de gerilim büyüyor. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran’dan düzenlenen saldırılar nedeniyle uyarı sirenlerinin devreye girdiğini ve Muharrak kentinde bir caddenin trafiğe kapatıldığını duyurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise ülkenin doğu bölgesini ve Şeybe petrol sahasını hedef alan insansız hava araçlarının imha edildiğini açıkladı.

Irak’ta Kerkük’te Haşdi Şabi karargahına düzenlenen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, Basra Körfezi’nde iki petrol tankerinden birinin patlamasının ardından petrol limanlarının kapatıldığını açıkladı. Irak’ın petrol pazarlama şirketi SOMO da kara sularındaki tanker saldırısını kınayarak bunun petrol faaliyetleri için ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Öte yandan Umman’da Salala Limanı’ndaki yakıt tanklarının vurulması sonucu çıkan yangının söndürülmesinin zaman alacağı açıklanırken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bir binaya İHA düşmesi sonucu hasar meydana geldiği bildirildi. Erbil Valisi Ümid Hoşnav da gece boyunca kente 17 saldırı düzenlendiğini ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler’de konuşan İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani ise ülkesinin Körfez ülkelerine füze atmasının kınandığı karar tasarısına tepki göstererek ABD ve İsrail’i “saldırgan eylemlerle” suçladı.

İşte savaşın on üçüncü gününden son gelişmeler…

• CANLI BLOG

05.49 | İRAN FÜZELERİ ATEŞLEDİ: İSRAİL GENELİNDE SİRENLER ÇALDI

İran'dan yapılan yeni misilleme dalgasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

İran'dan atılan füzeler nedeniyle başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde uzun süre boyunca sirenler çaldı.

İsrail basını, eş zamanlı olarak Hizbullah'ın da Lübnan'dan saldırı düzenlediğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, son misilleme dalgası sonrası yaralı ihbarı alınmadığı bildirildi.

05.26 | KUVEYT’TE İHA ALARMI: HAVA SAHASINA GİREN ARAÇLAR DÜŞÜRÜLDÜ

Kuveyt, hava sahasına giren çok sayıda insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuveyt ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuveyt'in kuzeyinden ülke hava sahasına giren çok sayıda İHA'nın müdahale edilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

05.21 | İRAN’DAN FÜZE MİSİLLEMESİ: İSRAİL’DE SİRENLER ÇALDI

İran'ın füzeli misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

04.58 | BAHREYN’DE TANKER YANGINI: HALKTAN EVDE KALMALARI İSTENDİ

Bahreyn'de, İran'ın hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangın nedeniyle bazı bölgelerde vatandaşlara evde kalınması, pencerelerin kapatılması ve klimaların açılmaması çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın yakıt tankerlerini hedef aldığı Muharrak'taki bazı bölgeler için uyarıda bulunuldu.

Yakıt tankerlerinin hedef alınması nedeniyle yangının devam ettiği ifade edilen açıklamada, dumandan etkilenme riskine karşı Muharrak sahilindeki el-Hid, Arad, Kalali ve Semahic bölgelerinde yaşayanlara evlerinde kalma, pencereleri kapatma ve klimaları açmama uyarısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Muharrak'taki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerinin İran tarafından hedef alındığını ve yetkililerin gerekli prosedürleri uygulamak için harekete geçtiğini açıklamıştı.

04.25 | BAHREYN’DE SİRENLER DEVREDE: CADDE KAPATILDI

Bahreyn'de, İran'dan düzenlenen saldırılar nedeniyle uyarı sirenleri çalarken Muharrak'ta bir cadde trafiğe kapatıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Halka, sakin kalma ve güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülkenin Muharrak şehrindeki Reya Caddesi'nin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı belirtilerek, sürücülerden alternatif yollara yönelmeleri istendi.

İçişleri Bakanlığı, Muharrak'taki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerinin İran tarafından hedef alındığını açıklamıştı.

04.07 | SUUDİ ARABİSTAN: ŞEYBE PETROL SAHASI İLE DOĞU BÖLGESİNİ HEDEF ALAN 3 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan, Şeybe petrol sahasını hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin doğu bölgesine yönelen iki İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeyi hedef alan İHA'lara müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasını hedef alan bir İHA'nın imha edildiği aktarılarak, ülkenin doğu bölgesine yönelen iki İHA'ya müdahale edildiği kaydedildi.

03.58 | İSRAİL’DEN BEYRUT’A HAVA SALDIRISI: 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut'un güneyindeki Ramle Beyda bölgesine bu gece düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Ramle Beyda bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, Lübnan basınına göre İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Armun bölgesinde de gece saatlerinde bir eve saldırı düzenledi.

03.54 | TAHRAN BELEDİYE BAŞKANI: 10 GÜNDE İRAN’DA 9 BİN NOKTA HEDEF ALINDI

İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Alirıza Zakani, ABD-İsrail saldırılarında 10 günde ülkede 9 bin noktanın hedef alındığını belirterek, bu sayının geçen sene haziran ayında düzenlenen ve 12 gün süren saldırılarda 1450 olduğuna dikkati çekti.

İran devlet televizyonuna göre Zakani, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verirken, "12 günlük savaşta toplam 1450 nokta hedef alınmışken, son savaşta ilk 10 günde 9 bin nokta saldırılara maruz kaldı." dedi.

Zakani, kentte büyük çapta enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

03.25 | IRAK KARA SULARINDA TANKER SALDIRISI: SOMO’DAN KINAMA

Irak'ın petrol pazarlama firması SOMO, Irak kara sularında faaliyet gösteren 2 tankerin hedef alınmasını kınadı, saldırının petrol faaliyetlerini tehdit ettiğini belirtti.

SOMO'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak kara sularında faaliyet gösteren Marshall Adaları bayraklı "SAFESEA VISHNU" adlı tanker ile Malta bayraklı "ZEFYROS" adlı tankere yönelik saldırı kınandı.

ZEFYROS isimli tankerin Zübeyr Limanı'na girmek üzere hareket etmeye hazırlandığı ve yan yükleme işlemi ile önceki yükün boşaltılmasının tamamlanmasının ardından 30 bin ton nafta ürünü yüklenmek üzere limana yönelmesinin planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının Irak'ın güvenliği ve ekonomisi üzerinde olumsuz etki yarattığı, Irak kara sularında denizcilik güvenliği ve petrol faaliyetleri için ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi.

03.01 | IRAK’TA KARARGAH HEDEF ALINDI: KERKÜK’TE 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Haşdi Şabi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havaalanı yakınındaki Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısı düzenlendi.

Tamamı Türkmenlerden oluşan karargaha yönelik saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

02.54 | SUUDİ ARABİSTAN DUYURDU: DOĞU BÖLGESİNİ HEDEF ALAN 18 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesini hedef alan 18 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin doğu bölgesini hedef alan 18 İHA'nın müdahaleyle imha edildiği belirtildi.

02.46 | ERBİL VALİSİ HOŞNAV: "BU GECE ERBİL'E 17 SALDIRI DÜZENLENDİ"

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, bu gece Erbil kentine 17 saldırı düzenlendiğini, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Vali Hoşnav, yerel medyaya kente düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Hoşnav, "Bu gece Erbil'e 17 saldırı düzenlendi. Dronla yapılan tüm saldırılar püskürtüldü ve can kaybı olmadı. Sadece maddi hasar oluştu." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırı sonrası yangın çıkmıştı.

Ayrıca, bir saldırının ardından hava savunma sistemleri tarafından vurulan İHA'nın parçaları kentin merkezi bölgesinde bulunan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bakanlar Kurulu toplantılarının da yapıldığı Saad Abdullah Konferans Salonu'nun çatısına düşmüş, yangın çıkmıştı.

Erbil'in Kori köyünde de bir evin çatısına düşen İHA hasara neden olmuştu.

02.39 | İSRAİL’DEN BEYRUT’A HAVA SALDIRISI: BAŞKENTTE PATLAMA SESLERİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye ve Remle Beyda bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

İsrail ordusu başkentteki Dahiye ve Remle Beyda bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Beyrut'ta şiddetli patlama ve uçak sesleri duyulurken, bölgeden dumanlar yükseldi.

02.26 | BAE’DE İHA DÜŞTÜ: DUBAİ’DE BİNADA HASAR OLUŞTU

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehri merkezi yakınında bulunan yerleşim alanındaki binaya insansız hava aracının (İHA) düşmesi sonucu hasar meydana geldiği bildirildi.

Dubai Medya Ofisinden yapılan açıklamada, şehir merkezi yakınındaki Dubai Creek Harbour bölgesinde çok katlı bir binaya İHA düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, binadakilerin can güvenliğinin sağlanması için tahliye operasyonları yapıldığı bilgisi verildi.

Sivil savunma ekiplerinin binada çıkan küçük çaplı yangını kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

02.22 | İRAN’DAN BMGK KARARINA TEPKİ: “MAĞDUR İLE SALDIRGANIN YERİ DEĞİŞTİRİLİYOR”

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ülkesinin Körfez ülkelerine füze atmasının kınandığı karar tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi.

İrevani, BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Söz konusu tasarının İran'a yönelik açık bir haksızlık olduğunu dile getiren İrevani, "Ülkemiz, belirgin bir saldırgan eylemin başlıca mağduru olmuştur. Bu metin, sahadaki gerçekleri çarpıtmakta ve mevcut krizin temel nedenlerini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir." dedi.

İrevani, "İsrail ve ABD tarafından ileri sürülen, siyasi motiflerle yönlendirilen bir tarafgirlik içeren tasarı metninin amacı, mağdur ile saldırganın yerlerini tersine çevirmek. Bu tasarı, BM Şartı’nı ihlal eden ve saldırgan eylemlerde bulunan ABD ve İsrail rejimlerini ödüllendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Konseyin aldığı bu kararı tanımadıklarını belirten İranlı Temsilci, "Bunu, BM Şartı ve uluslararası hukukla çelişen, haksız ve hukuka aykırı bir eylem olarak görüyoruz." diye konuştu.

"Bu savaş yasa dışı ve hukuksuzdur"

ABD ve İsrail'in, İran’a karşı başlattığı askeri saldırının BM Sözleşmesi'nin 2. maddesi 4. fıkrasının ve emredici nitelikteki saldırganlık yasağının açık ihlali olduğunu belirten İrevani, "Bu savaş yasa dışı ve hukuksuzdur. İran’ın en yüksek makamı ve üst düzey devlet yetkilileri terörist ve alçakça bir suikastle hedef alınmış, binlerce sivil hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

Saldırılarda sivillerin hedef alındığına işaret eden İrevani, "28 Şubat 2026’dan itibaren, ABD ve İsrail’in saldırıları sonucunda 1348’den fazla sivil ölmüştür. 17 binden fazla sivil yaralanmış ve 19 bin 734 sivil yapı hasar görmüş veya yıkılmıştır. Bunlardan 16 bin 191'i konut, 1617'si ticari ve hizmet binası, 77 tıbbi ve eczacılık merkezi, 65 okul ve eğitim kurumu, 16 Kızılay binası ve çeşitli enerji altyapı tesisleri bulunmaktadır." dedi.

İran’ın bu kasıtlı ve haksız saldırıya karşı BM Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca meşru savunma hakkını kullanarak egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya devam ettiğini belirten İrevani, "ABD ve İsrail, saldırılarında bazı üçüncü ülkelerin toprak ve tesislerini de kullanmıştır. Uluslararası hukuk gereği, devletler, topraklarının diğer devletlere zarar vermek için doğrudan veya dolaylı kullanılmasına izin veremez." diye konuştu.

Ülkesinin, Körfez bölgesindeki dostane ilişkilerini karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve egemenlik ile toprak bütünlüğüne saygı temelinde sürdürmeye devam edeceğine işaret eden İrevani, "İran, bölgedeki ABD üslerine yönelik savunma operasyonlarının hiçbir şekilde bölge ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik olmadığını vurgulamaktadır." dedi.

Ülkesinin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ulaşımının serbestliğini koruduğunu öne süren İranlı Temsilci, Boğazın Tahran yönetimi tarafından kapatılacağı iddialarının tamamen yanlış olduğunu söyledi.

İrevani, Konsey’in, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için İran halkına yönelik savaşın durdurulması için derhal harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

02.13 | İRAN’DAN İSRAİL’E MİSİLLEME: TEL AVİV VE KUDÜS’TE PATLAMA SESLERİ

İran'dan İsrail'e yapılan misilleme saldırılarının ardından Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde çalan sirenlerin ardından önleyici füzelerin ateşlenmesiyle gökyüzünde güçlü patlamalar duyuldu.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, misilleme sonrası ilk belirlemelere göre yaralı tespit edilmediği bildirildi.

Öte yandan, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, önleme sırasında şarapnel parçalarının ülkenin orta kesimindeki bazı bölgelere düştüğünü aktardı.

02.11 | IRAK, ÜLKEDEKİ PETROL LİMANLARININ KAPATILDIĞINI AÇIKLADI

Irak Basra Körfezi'nde iki petrol tankerinden birinin patlaması üzerine, petrol limanlarının kapatıldığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, iki petrol tankerinden birinin patladığını ifade ederek 31 kişinin kurtarıldığını, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Fartusi, patlamadan dolayı petrol limanlarının kapatıldığını ancak ticari limanların faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığını kaydetti.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

02.08 | TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İsrail ordusunun İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından başkent Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurdu.​​​​​​​

Açıklamanın ardından AA Tahran muhabiri, başkent Tahran ve Kerec kentinde şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

01.56 | UMMAN’DA YAKIT TANKLARI VURULDU: SALALA LİMANI’NDA YANGIN SÜRÜYOR

Umman'ın Salala Limanı'nda yakıt tanklarının hedef alınması neticesinde çıkan yangının söndürülmesinin zaman alacağı bildirildi.

Umman Sivil Savunma ve Acil Yardım Teşkilatından yapılan açıklamada, Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarının hedef alınmasına ilişkin bilgi verildi.

Yakıt tanklarında çıkan yangına müdahale edildiği ve yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, tüm güvenlik prosedürlerinin uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, yangının söndürülmesinin zaman alabileceğine dikkat çekildi.

Umman Çevre Otoritesinden yapılan açıklamada da yakıt tanklarında çıkan yangınla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ve Salala'daki hava kalitesinin güvenli sınırlar içinde olduğu kaydedildi.

Umman'ın Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarının insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu ve can kaybının yaşanmadığı açıklanmıştı.

01.51 | ERBİL HAVALİMANI ÇEVRESİNDE SALDIRI: YANGIN ÇIKTI

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonrası patlama sesi duyuldu.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında İHA ile saldırı düzenlendi.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği havalimanında, bölgede patlama sesleri duyulmasının ardından yangın çıktığı ve gökyüzüne duman yükseldiği görüldü.

Saatler önce de hava savunma sistemleri tarafından vurulan kamikaze insansız hava aracı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bakanlar kurulu toplantılarının da yapıldığı binanın üstüne düşmüş, küçük çaplı yangın çıkmıştı.

01.36 | TRUMP’TAN İRAN GEMİSİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka açıklarında batırılan İran gemisine ilişkin yaptığı görüşmede bir generalin kendisine geminin ele geçirilmesi yerine batırılmasının "daha eğlenceli" olduğunu söylediğini aktardı.

Kentucky eyaletinde düzenlenen mitingde konuşan Trump, söz konusu operasyonda onlarca mürettebatın hayatını kaybettiğini belirterek, geminin batırılması kararını sorguladığını vurguladı.

Trump, "Onlara, 'Neden onları öldürdük? Neden yakalayıp da donanmamızda kullanmadık?' diye sordum." dedi.

Generallerin ise bu kişilerin ABD donanmasında görev yapmaya uygun olmadığını söylediğini aktaran Trump, "'Neden onları vurmak zorundayız?' dedim. Generallerimden biri de 'Efendim, bu daha eğlenceli.' diye yanıt verdi." ifadesini kullandı.

İran'a ait gemi batırılmıştı

Sri Lanka Donanması, 4 Mart'ta Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

İran ordusu, 136 mürettebatın bulunduğu gemide 104 askerin hayatını kaybettiğini, 32 personelin yaralı olarak kurtulduğunu belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin, denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını açıklamıştı.

Sri Lanka, İran'a ait savaş gemisinin batırılmasının ardından yakınlardaki sularda bulunan bu ülkeye ait ikinci geminin kontrolünü ele geçirmişti.

01.23 | İRAN ORDUSU: DEVRİM MUHAFIZLARI VE HİZBULLAH, İSRAİL'E ORTAK OPERASYON DÜZENLEDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hizbullah'la entegre şekilde İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Gerçek Vaat-4 operasyonları kapsamında, Devrim Muhafızları Ordusu ile Hizbullah'ın ortak operasyon yaptığı belirtildi.

İsrail'in hedef alındığı saldırılarda, Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi kentlerindeki askeri üsler hedef alındı.

Yaklaşık 5 saat süren ve 50 noktanın hedef alındığı operasyonda, Devrim Muhafızları Ordusunun Kadr, İmad, Hayberşiken ve Fettah füzeleri, Hizbullah'ın İHA ve füzeler kullandığı kaydedildi.

Ayrıca bölgedeki ABD’ye ait El-Azrak ve El-Harç üslerinin, Devrim Muhafızlarının füzeleriyle vurulduğu öne sürüldü.

01.21 | HİZBULLAH’TAN İSRAİL’E ROKET SALDIRISI: ÇOK SAYIDA ASKERİ NOKTA HEDEF ALINDI

Hizbullah, İsrail'in Hayfa kentinin kuzeydoğusundaki Misgav üssü ile Yodfat askeri sanayi şirketini onlarca roketle hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kiryat Şimona ve Nahariya yerleşimlerinin roket atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Taberiye Gölü'nün kuzeyindeki Amiyad üssü ile gölün batısındaki Şimşon üssünün de roket atışlarıyla hedef alındığı, ayrıca Hayfa kentinin kuzeydoğusundaki Misgav üssü ile Yodfat askeri sanayi şirketinin onlarca roketle hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan önceki açıklamada, İsrail'e yönelik bir saldırı başlatıldığı ve saldırının adının "Çiğnenmiş ekin" olduğu belirtilmişti.

01.15 | İSRAİL'DEN BEYRUT'A HAVA SALDIRILARI: 17 KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusunun halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Dahiye'ye akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine 2 dalga halinde 7 hava saldırısı düzenlemişti.

01.14 | BASRA LİMANI YAKINLARINDA TANKER SALDIRISI: 20’YE YAKIN DENİZCİ TAHLİYE EDİLDİ

Irak'ın Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankerinin saldırıya uğradığı belirtildi.

Irak yerel basınına göre, Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı.

Saldırı, tankerlerden birinde büyük bir yangına yol açtı. Yangına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

Irak'a ait bir geminin, yanmakta olan tankerin bulunduğu yere giderek şu ana kadar 20'ye yakın denizciyi tahliye ettiği aktarıldı.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.