Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırılarında 14. gün: Tahran'da patlama!

Ortadoğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş ikinci haftasını geride bırakırken bölgedeki çatışma hattı giderek genişliyor.

Karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları sürerken yalnızca İran ve İsrail değil Irak’tan Suudi Arabistan’a uzanan geniş bir coğrafyada yeni cephelerde gelişmeler yaşanıyor.

İran’ın İsrail’e yönelik son misilleme saldırılarında ülkenin kuzey bölgeleri hedef alındı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’nın açıklamasına göre İran’dan fırlatılan füzeler nedeniyle 58’i hafif olmak üzere 59 kişi yaralandı.

Kuzeydeki Zarzir beldesinde 35 yaşındaki bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet ettiği ve orta derecede yaralandığı bildirildi.

Saldırının ardından bölgede sirenlerin çaldığı, gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu ve bazı evlerde hasar oluştuğu aktarıldı.

İsrail ordusu, yarım saat arayla iki yoğun füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurarak halktan sığınaklara gitmesini istedi.

Bölgedeki gerilim yalnızca İsrail ile sınırlı kalmadı. Irak’ın Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınlarında Haşdi Şabi’ye ait bir karargâh insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken karargâhta hasar meydana geldiği bildirildi.

Aynı saatlerde İran medyası, başkent Tahran’ın çeşitli noktalarında şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Yerel kaynaklar patlamaların kentin farklı bölgelerinde meydana geldiğini belirtirken konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Gerilimin bir diğer adresi ise Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 35 insansız hava aracının savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık, dün akşamdan bu yana toplam 54 İHA ile 2 balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları ise bölgedeki ABD üsleri ve İsrail kentlerini hedef alan yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre saldırılar kapsamında İsrail’in kuzeyindeki bazı şehirler ile ABD’nin bölgedeki askeri noktaları balistik füzeler ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

İşte savaşın on dördüncü gününden son gelişmeler…

• CANLI BLOG

12.00 | KUDÜS GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ'NDE PATLAMA

İsrail’in İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunmasının ardından Çaharrah-ı Veliasr yakınlarında patlamalar gerçekleşti.

Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katılanların bulunduğu ve İsrail tarafından tahliye uyarısı yapılan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında küçük çaplı patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

Patlamalar sonrası gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi.

09.20 | TRUMP İRAN'I TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni tehditlerde bulundu.

Trump, "Eşi benzeri görülmemiş bir silah gücümüz, sınırsız mühimmatımız ve bolca zamanımız var. Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin." ifadelerini kullandı.

İran'ın "47 yıldır tüm dünyada öldürdüğü masum insanlara" karşılık şimdi kendisinin onları öldürdüğünü iddia eden Trump, bundan "büyük onur" duyduğunu belirtti.

07.53 | İNCİRLİK ÜSSÜ'NE BU SABAH YÖNELEN ÜÇÜNCÜ İRAN FÜZESİ, HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Adana'da İncirlik Üssü'ne bu sabah yönelen ve İran'a ait olduğu iddia edilen üçüncü füze hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Füzenin Türk hava sahasına yönelmesiyle gece saatlerinde Adana'nın birçok noktasında siren sesleri duyuldu.

Güvenlik kaynakları, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ise imha anına değil, parçaların atmosfere girerken yanmasına ait olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin resmi açıklamanın beklenmesi gerektiği aktarıldı.

06.25 | İRAN'DAN YAPILAN MİSİLLEMEDE İSRAİL'İN KUZEYİNDE 59 KİŞİ YARALANDI

İran'dan İsrail'in kuzeyini hedef alan füze misillemesinde 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.

İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı.

İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.

05.38 | KERKÜK'TE HAŞDİ ŞABİ KARARGAHINA YÖNELİK İHA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınlarındaki Haşdi Şabi karargahına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Haşdi Şabi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İHA saldırısının Dibis ilçesi yakınlarındaki Haşdi Şabi 40. Tugay Komutanlığına yapıldı.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken karargahta hasar oluştu.

05.26 | İRAN MEDYASI: TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran medyası, ABD ile İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İran medyası, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.

Asriran haber sitesi, Tahran'da meydana gelen patlamaların 11 ayrı bölgede gerçekleştiğini duyurdu.

Bu bölgelerin, kentin kuzeyindeki Levasan, Zaferaniye, güneyindeki İslamşehr, Rey şehri, doğusundaki Tahranpars, Perdis ve batısındaki Punek, Merzdaran, Sohreverdi, Dovlet ve Naziabad olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

04.30 | SUUDİ ARABİSTAN, HAVA SAHASINA GİREN 35 İHA'NIN SAVUNMA SİSTEMLERİNCE ENGELLENDİĞİNİ DUYURDU

Suudi Arabistan, hava sahasına giren 35 insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, ülkenin hava sahasına giren 35 İHA'nın savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, imha edilen 35 İHA ile birlikte, Suudi Arabistan'da dün akşamdan bu yana ülke hava sahasına giren toplam 54 İHA ve 2 balistik füzenin savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

04.19 | İRAN ORDUSU DUYURDU: ABD ÜSLERİ VE İSRAİL'İN ÇEŞİTLİ KENTLERİNİ HEDEF ALAN YENİ FÜZE SALDIRI DALGASI BAŞLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Gerçek Vaat-4 operasyonunun 44. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, İsrail'in Kiryat Şmona, Hadera ve Hayfa şehirlerinin yanı sıra ABD'nin 5. Filosu ve bölgedeki diğer üslerine füze ve kamikaze İHA'larla saldırı başlatıldı.

Saldırılarda, ağır başlıklı Hürremşehr, Hayberşeken, Fettah, Emad ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı.