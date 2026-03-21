Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırılarında 22. gün: İran'da Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı

Ortadoğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 22’nci gününde yeni bir eşiğe taşındı.

Körfez hattında alarm seviyeleri yükselirken, füze ve insansız hava aracı saldırıları doğrudan bölge ülkelerini hedef almaya başladı.

Bölgedeki askeri hareketlilik sürerken, İran’da da gece boyunca patlama sesleri kesilmedi. Gece saatlerinde başkentte ve Kerec kentinde yeni saldırılar yaşandığı bildirildi.

Elektrik kesintilerine yol açan patlamalar, özellikle Tahran’ın batısı ve güney hattında yoğunlaştı.

Aynı saatlerde Şehri Rey, Hecir ve Siman çevresinde de art arda patlamalar meydana geldiği aktarıldı. Bu gelişmeler, hava saldırılarının İran’ın iç bölgelerine kadar derinleştiğini gösterdi.

Savaşın bir diğer sıcak noktası ise Irak oldu. Bağdat’taki ABD’ye ait Victoria Üssü’nün insansız hava araçlarıyla hedef alındığı açıklandı. İran’a yakın Şii milis güç Ashab el-Kehif saldırıyı üstlenirken, üste yangın çıktığına dair görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Öte yandan askeri gelişmelere paralel olarak ekonomik cephede de dikkat çeken bir adım geldi. ABD, denizde bulunan İran petrolünün satışına geçici ve sınırlı bir izin verdiğini duyurdu.

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmayı sınırlamayı amaçlayan bu karar, savaşın yalnızca sahada değil, ekonomik dengeler üzerinde de etkisini artırdığını gösterdi.

İşte savaşın yirmi ikinci gününden son gelişmeler…

12.30 | İRAN'DA NÜKLEER TESİSE SALDIRI

İran Atom Enerjisi Kurumu, "Bu sabah Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlendi" açıklamasını yaptı.

İran Atom Enerjisi Kurumu’nun sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’ne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in uluslararası yükümlülükleri hiç sayarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıkladı.

11.44 | IRAK'TAKİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BİNASININ İHA İLE HEDEF ALINDIĞI AÇIKLANDI

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binasının insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, konuya dair açıklama yaptı.

Maan, "Bağdat'ın Mansur bölgesindeki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binası İHA ile hedef alındı." diyerek, olayla ilgili detayları daha sonra kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.

Fas Büyükelçiliği, İstihbarat Teşkilatı binasının yakınında bulunuyor.

10.30 | İRAN’IN YENİ MİSİLLEMESİNİN ARDINDAN TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ DUYULDU

İran'ın yeni füze saldırısının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde geniş bir bölgede sirenler çaldı.

İsrail ordusu, İran’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken İsraillilerden, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan yapılan misilleme nedeniyle başkent Tel Aviv’in yanı sıra Lod, Ramle, Nes Ziona, Ramat Gan, Bat Yam, Rishon Leziyon ve Rehovot'ta sirenlerin devreye girdiğini aktardı.

İran'dan atılan füzelerin önlenmesinin ardından Rishon Leziyon kentinde 3 noktaya füze ve şarapnel parçalarının düştüğü belirtildi.

İsrail basını, parçaların bir binaya ve yola düştüğünü ve küçük çaplı hasara yol açtığını bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise misillemede ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

10.23 | İRAN'IN BAŞKENTİ TAHRAN'DA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Başkent Tahran, gece boyunca ve sabah, saldırıların hedefi oldu.

Kentin doğusunda art arda iki patlama meydana geldiğini ve patlamaların ardından bölgeden dumanların yükseldiğini bildirildi

Patlamalar sonrası İran hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı görüldü.

07.50 | İRAN'IN MİSİLLEMESİ NEDENİYLE İSRAİL'DE SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İran'ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'in orta kesimi ile güneyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusu, İran’dan cumartesi gecesi üçüncü füze saldırısının tespit edildiğini açıkladı.

Ordu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek İsraillilerden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle güneydeki Necef ve Lut Gölü’nün güneyindeki bölgelerde sirenler devreye girdi.

Bundan yaklaşık bir saat önce de ikinci füze saldırısı sırasında Kudüs ve Gush Dan bölgesi başta olmak üzere İsrail’in orta kesimleri ile Lachish bölgesinde sirenler çalmıştı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz bölgesi, Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Dimona kenti ve çevresinde sirenlerin çaldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, İran’dan İsrail’e doğru füzeler ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin tehditleri engellemek için çalıştığını açıklamıştı.

07.14 | İSRAİL’İN LÜBNAN’IN GÜNEYİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansının aktardığına göre, İsrail uçakları, sabaha karşı Bint Cubeyl ilçesine bağlı Ganduriye beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, Sur ilçesine bağlı Nakura beldesine yönelik yoğun topçu atışlarını yeniden başlattığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye'ye bağlı Deyr ez-Zahrani beldesine düzenlediği saldırıda 2'si kadın 21 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

06.21 | KUVEYT, FÜZE VE İHA SALDIRISI NEDENİYLE 2 KEZ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ DEVREYE SOKTU

Kuveyt'in ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğu bildirildi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin gecenin ilk saatlerinden bu yana 2 kez füze ve İHA saldırılarını engellediği belirtildi.

Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Vatandaşlardan ve ülkede yaşayanlardan, yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

06.14 | SUUDİ ARABİSTAN: TOPRAKLARIMIZA 51 KAMİKAZE İHA'YLA SALDIRI DÜZENLENDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gece saatlerinden bu yana ülkeye 51 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İran kaynaklı İHA saldırılarının geceden beri sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 51 İHA'nın doğu bölgesinde tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

03.25 | TAHRAN VE KEREC KENTLERİNDE YİNE PATLAMA SESLERİ

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentlerinin bu gece bir kez daha hedef alındığı bildirildi.

İran'dan yayın yapan Khabaronline haber sitesine göre, Tahran'ın batısında şiddetli patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddeti nedeniyle bölgede bir süre elektriklerin kesildiği belirtildi.

Öte yandan, Tahran'ın batısındaki Kerec kentinin de bu gece bir kez daha hedef alındığı ifade edildi.

İran medyasına göre, birkaç saat önce Tahran'ın güneyindeki Şehri Rey ve güneydoğusundaki Hecir bölgesi ile Siman kavşağında patlamalar meydana gelmişti.

03.07 | ABD, İRAN PETROLÜNÜN SATIŞINA GEÇİCİ OLARAK İZİN VERDİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde halihazırda bulunan İran petrolünün satışına geçici ve dar kapsamlı bir izin verildiğini açıkladı. Kararın, küresel enerji arzını artırmak ve piyasalardaki dalgalanmayı sınırlamak amacıyla alındığı belirtildi. Buna göre yalnızca 20 Mart’tan önce gemilere yüklenmiş petrolün satış, teslimat ve boşaltım işlemlerine izin verilecek, yeni üretim ve alımlar kapsam dışında kalacak.

Trump yönetimi, bu adımla yaptırımları tamamen kaldırmadan piyasaya müdahale etmeyi hedefliyor. Washington, özellikle Çin’in düşük fiyatla stokladığı İran petrolünün küresel piyasaya sürülmesiyle yaklaşık 140 milyon varillik ek arz sağlanacağını öngörüyor. Böylece enerji fiyatlarının dengelenmesi ve arz baskısının hafifletilmesi amaçlanıyor.

ABD tarafı, İran’ı küresel enerji altyapısına yönelik tehditlerin sorumlusu olarak gösterirken, ekonomik baskı politikasının süreceğini vurguluyor. İran’ın elde edeceği gelirlerin kullanımının da çeşitli kısıtlamalarla sınırlandırılacağı ifade ediliyor. Öte yandan söz konusu geçici izin 19 Nisan’a kadar geçerli olacak.

02.58 | İRAN'DAN BAE'NİN RA'S EL-HAYME KENTİNE TAHLİYE UYARISI

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ra's el-Hayme kentine saldırı tehdidinde bulunup tahliye uyarısı yaptı.

Devrim Muhafızları Ordusu, Ra's el-Hayme'nin tahliye edilmesine ilişkin açıklamalı harita yayımladı.

Açıklamada, bölgenin "İran'a ait adalara yönelik saldırılarda kullanılması" gerekçesiyle BAE'nin Ra's el-Hayme kentinin yakın zamanda hedef alınacağı ifadeleri kullanıldı.

Bölge sakinlerinin haritada belirtilen güzergahları kullanarak en kısa sürede şehri terk etmeleri istendi.

02.37 | İRAN MEDYASI, TAHRAN'DA 2 PATLAMA DAHA MEYDANA GELDİĞİNİ DUYURDU

ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da 2 patlamanın daha meydana geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, ABD ve İsrail'in saldırılarında Tahran'ın güneydoğusu hedef alındı. Hecir bölgesi ve Siman kavşağı yakınlarında 2 patlama meydana geldi.

Yaklaşık 1 saat önce yine Tahran'ın Şehri Rey bölgesinde patlama sesleri duyulmuştu.

02.31 | BAĞDAT'TA ABD ÜSSÜNE SALDIRIYI IRAKLI Şİİ MİLİS GÜCÜ ÜSTLENDİ

Irak’ta, İran’a yakınlığıyla bilinen silahlı Şii milis gücü Ashab el-Kehif, Bağdat'taki ABD’ye ait Victoria Üssü'ne yapılan saldırıyı üstlendi.

Ashab el-Kehif'ten yapılan açıklamada, "Amerikan işgaline ait Victoria üssünün, başkent Bağdat'ta insansız hava araçlarıyla hedef alındığını üstleniyoruz." denildi.

Irak'taki ABD hedeflerine yönelik saldırıların giderek artan bir tempoyla devam edeceği belirtilen açıklamada, sivillere, ABD güçlerinin ve "işbirlikçilerinin" bulunduğu yerlerden uzak durma çağrısı yapıldı.

Victoria Üssü'nde saldırı sonucu çıkan yangının görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

Söz konusu ABD üssü, sık sık insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınıyor.

01.51 | BAĞDAT'TA SALDIRI DÜZENLENEN ABD ÜSSÜNDE YANGIN ÇIKTI

Irak yerel basınına göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria askeri üssüne saldırı düzenlenmesi üzerine yangın çıktı. Üste çıkan yangının görüntüleri sosyal medyada yer alırken, Irak makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.