Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırılarında 5. gün: "Yeni lideri hedef alırız" tehdidi

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları beşinci gününe girerken, bölgede çatışmalar yeni cephelere yayılıyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerine geçecek herhangi bir kişinin de “hedef alınacağını” açıklayarak tehditler savurdu.

İsrail, İran’da yeni saldırı dalgaları başlatırken, İran da ABD hedefleri ve bölgedeki üsleri hedef alan misillemelerini sürdürüyor.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda “geçiş yasağına” rağmen ilerleyen 10 petrol tankerinin vurulduğunu ve Hint Okyanusu’nda bir ABD muhribinin hedef alındığını duyurdu.

İsrail’in Beyrut’un güneyine düzenlediği saldırının ardından Lübnan’da da gerilim tırmandı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi.

ABD ile işbirliği halindeki Körfez ülkeleri ise art arda güvenlik önlemleri almaya başladı. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne mektup göndererek "İran saldırılarına karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını" bildirdi. Kuveyt dron uçuşlarını, Ürdün ise savunma operasyonlarına ilişkin görüntü ve bilgi paylaşımını yasakladı.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, 50 binden fazla askerin görev aldığı saldırılara, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin katıldığını belirterek, bunun "ABD'nin Orta Doğu'da bir nesildir görülen en büyük askeri yığınağı" olduğunu ifade etti.

İran ordusu ise ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana, 26 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

İran Kızılayı, dün ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İşte savaşın beşinci gününden son gelişmeler…

• CANLI BLOG

13.15 | İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: HÜRMÜZ BOĞAZI TAM KONTROLÜMÜZ ALTINDA

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Hürmüz Boğazı'nın "tam kontrolleri altında" olduğunu söyledi.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Ekberzade, İran tarafından Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan edilmesinin ardından, buradan petrol, ticaret ve balıkçı gemilerinin geçişinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ekberzade, "Dünya deniz trafiğine gönderilen mesajda, Hürmüz Boğazı’nın baştan sona savaş koşulları altında olduğu ve gemilerin roket veya İHA’lar tarafından herhangi bir hasara maruz kalabileceği bildirildi. Bu nedenle gemiler bu bölgeden geçmemelidir." dedi.

Uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla hedef alındığını ve tahrip olduğunu aktaran Ekberzade, "Şu anda Hürmüz Boğazı, İran Deniz Kuvvetleri’nin tam kontrolü altındadır." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıklamıştı.

Basra Körfezi'ni, Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, küresel enerji piyasaları açısından en kritik sonuç olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmeyle birlikte günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürününün uluslararası piyasalara ulaşamadığı değerlendiriliyor. Bu durum, bölgedeki ihracatçı ülkeleri hızla alternatif rota arayışına yöneltiyor.

13.10 | İRAN, SUUDİ ARABİSTAN'DA PETROL RAFİNERİSİNİ VURDU

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan'daki en büyük petrol rafinerisi olan, ARAMCO'ya ait Ras Tanura Rafinerisi'ni vurduğu bildirildi.

Söz konusu rafineriyi İran iki gün önce insansız hava araçlarıyla hedef almıştı.

12.55 | İSRAİL’DEN BEYRUAT’A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi.

İsrail uçakları, "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı daha düzenledi. Böylece sabah saatlerinden bu yana gerçekleştirilen hava saldırısı sayısı 6'ya çıktı.

Saldırılar sonrası şiddetli patlama sesleri duyulurken, bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta Hizbullah'a ait altyapılara saldırılar başlatıldığı" öne sürüldü.

Bombalanan Dahiye bölgesi, Baabda ilçesi sınırlarındaki Hureyk, Burc el-Baracne, Ğubeyri ve el-Mureyce gibi yoğun nüfuslu mahalleleri kapsıyor.

12.26 | İSRAİL ORDUSU: BİR F-35İ UÇAĞIMIZ, TAHRAN SEMALARINDA İRAN SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

İsrail ordusu, kendilerine ait bir F-35i (Adir) uçağının, İran'ın başkenti Tahran semalarında Yak-130 tipi muharebe-eğitim uçağını düşürdüğünü ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir F35i uçağı, kısa bir süre önce Tahran semalarında bir İran savaş uçağını (Yak-130) düşürdü. Bu, F-35 tarafından düşürülen dünyadaki ilk insanlı savaş uçağıdır." iddiasında bulunuldu.

Rusya'nın Yakovlev şirketi tarafından geliştirilen Yak-130 gelişmiş eğitim uçağı, 4. ve 5. nesil savaş uçağı pilotlarının eğitimi için kullanılıyor. 1991'de geliştirilmeye başlanan uçak, ilk uçuşunu 25 Nisan 1996'da yapmıştı.

ABD menşeli savaş uçağı F-35’in İsrail versiyonuna "Adir" adı veriliyor.

Halihazırda elinde 50 civarında "Adir" bulunan İsrail Hava Kuvvetleri'nin toplam 75 adet "Adir"e sahip olması planlanıyor.

Amerikan Lockheed Martin firması tarafından üretilen ve muharebede ilk defa İsrail tarafından 2018'de kullanılan "hayalet savaş uçağı" F-35'in "Adir" versiyonunda kanatlara takılan silah bölmeleriyle mühimmat kapasitesi 8 bin 100 kilograma kadar artırılmıştı.

11.25 | İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: ABD-İSRAİL SALDIRILARININ BAŞLAMASINDAN BU YANA 26 İHA DÜŞÜRDÜK

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana, 26 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Saldırıların başlamasından bu yana 26 düşman İHA'sını düşürdük ve bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) ise sağlam şekilde ele geçirdik." ifadeleri kullanıldı.

11.10 | İSRAİL, İRAN'DA İÇ GÜVENLİK BİRİMLERİNE AİT YERLERİ VURDU

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da Besic paramiliter gücü ve ülkenin iç güvenlik birimlerine ait hedeflere hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ordusu ayrıca operasyon kapsamında İran ordusuna bağlı lojistik tesislerin, füze rampalarının ve diğer askeri sistemlerin de vurulduğunu duyurdu.

Besic, İran Devrim Muhafızları bünyesinde faaliyet gösteren ve iç güvenlik noktasında önemli rol oynayan paramiliter bir güç olarak biliniyor.

11.04 | İSRAİL: HAMANEY’İN YERİNE GEÇECEK KİŞİ DE HEDEF ALINACAK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Ordusu'nun, ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerine geçecek herhangi bir kişiyi de "hedef alacağını" açıklayarak, "Adının ne olduğu ya da nerede saklandığı önemli değil" dedi.

Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İran terörist rejimi tarafından İsrail'i yok etme, ABD'yi, özgür dünyayı ve bölge ülkelerini tehdit etme ve İran halkını baskı altına alma planını sürdürmek üzere atanan herhangi bir lider, kesin bir şekilde ortadan kaldırılacak bir hedef olacaktır. Adının ne olduğu ya da nerede saklandığı önemli değil.

Başbakan (Binyamin Netanyahu) ve ben, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF), 'Harrier'ın Kükremesi' Operasyonunun hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak bu görevi yerine getirmek için tüm imkanlarla hazırlık yapmaları ve harekete geçmeleri talimatını verdik. Rejimin yeteneklerini ezmek ve İran halkının onu devirip yerine yenisini getirmesi için gerekli koşulları yaratmak amacıyla, Amerikalı ortaklarımızla birlikte tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

10.53 | HAMANEY İÇİN TAHRAN'DA 3 GÜN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

ABD-İsrail saldırılarında ölen İran lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da 3 gün sürecek cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Mahmudi, "Ülke lideri Hamaney'le vedalaşmak için İmam Humeyni Camii'nde bu gece tören düzenlenecek." dedi.

İranlı yetkili, söz konusu etkinliğin 3 gün süreceğini kaydetti.

10.51 | TAHRAN'DA YENİ PATLAMALAR

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi.

10.10 | İRAN’DAN ALMANYA ÇIKIŞI: AB’YE BASKI YAPILIYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Başbakanı Friedrich Merzni'nin diğer Avrupa ülkelerini, ABD-İsrail saldırıları konusunda, Tahran'ın karşısında yer almaya zorladığını ifade etti.

Bekayi, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ve 3 Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa, Almanya) bir zamanlar uluslararası diplomaside merkezi bir rol oynadığını, 2015 yılında Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) oluşmasına katkı sağladıklarını fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlaşmayı "ortadan kaldırdığını" paylaşan Bekayi, "AB bugün Almanya Şansölyesi'nin baskısı altında. Bazı AB üye ülkeleri, ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırgan eylemler ve savaş suçlarına ortak olarak, tarihin yanlış tarafında yer alma riskiyle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Sözcü, AB'nin, "Nazi dönemini" hatırlatan her türlü anlayışa karşı çıkması ve bunun yerine "uluslararası hukuk" ve "adalete" bağlılık taahhüdünü sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Şansölyesi Merzni, son Washington ziyaretinde, ABD Başkanı Trump'la Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtlamış, ABD ile İsrail'in yanında olduklarını vurgulamıştı.

Merz, "Tahran'daki korkunç terörist rejimden kurtulma noktasında ABD ile aynı sayfadayız. Bugün de savaşın sonrasına ilişkin planlamaları konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

09.56 | TRUMP: ÇATIŞMALAR 4-5 HAFTA SÜREBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın silah ve füze kapasitesinin "tükenmekte olduğunu" öne sürerek çatışmaların 4 ila 5 hafta sürebileceğini veya birkaç gün içinde sona erebileceğini söyledi.

Politico haber sitesine verdiği mülakatta Trump, 28 Şubat'ta İsrail ile ABD'nin İran'a ortak saldırıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'ın bir süre daha "füze saldırılarına devam etmesinin beklenmesine" rağmen Tahran'ın askeri kapasitesinin giderek zayıfladığını savundu.

İran'ın vuracak alanının tükenmekte olduğunu, büyük kayıplar verdiğini ve füze fırlatma rampalarının bitmek üzere olduğunu savunan Trump, "Orta ve üst düzey mühimmat ve benzeri malzemelerimiz sınırsız. Bunu saklıyoruz ve üretiyoruz." diye konuştu.

Trump, savunma firmalarının ihtiyaç duydukları malzemeleri üretmek için harekete geçtiğini belirterek firmaların acil durum talimatları altında çalıştığını söyledi.

Yeni hükümetle çalışmayı düşünmesinin çok mu geç olduğu sorulan Trump, "Hayır, henüz geç değil. 49 (İranlı üst düzey lider) öldürüldü. Unutmayın, bu oldukça derin değil mi? Yeni isimler ortaya çıkıyor. Çok sayıda kişi bu görevi istiyor. Bazıları çok iyi olur." yanıtını verdi.

Trump ayrıca, çatışmaların 4 ila 5 hafta sürebileceğini veya birkaç gün içinde sona erebileceğini belirtti.

08.43 | TRUMP’TAN AÇIKLAMA: 9 BİNDEN FAZLA ABD VATANDAŞI ORTADOĞU’DAN TAHLİYE EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu"ndan bu yana 9 binden fazla ABD vatandaşının Orta Doğu'dan güvenli şekilde ülkesine dönüş yaptığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Orta Doğu'dan tahliye edilmek isteyen ABD vatandaşları için yönerge paylaştı.

Trump, İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu"ndan bu yana 9 bini aşkın ABD vatandaşının Orta Doğu'dan güvenli bir şekilde ülkesine dönüş yaptığını aktardı.

Ayrıca Trump, paylaşımında Orta Doğu’da bulunan ABD vatandaşlarının ülkelerine dönmek istemeleri halinde izlemeleri gereken adımlara yer verdi.

07.32 | CENTCOM: İRAN'A SALDIRILARDA 50 BİNDEN FAZLA ASKER GÖREV ALIYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 50 binden fazla askerin görev aldığını, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin kullanıldığını açıkladı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper sosyal medya platformu X'ten yaptığı görüntülü paylaşımda, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cooper, 50 binden fazla askerin görev aldığı operasyonlara, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin katıldığını belirterek, bunun "ABD'nin Orta Doğu'da bir nesildir görülen en büyük askeri yığınağı" olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat'tan bu yana İran'da yaklaşık 2 bin hedefi vurduğunu aktaran Cooper, İran'ın hava savunma sistemlerini "büyük oranda zayıflattıklarını" kaydetti.

İran’ın başkenti Tahran’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen ABD-İsrail saldırısı sonucunda bölgede bulunan Gandi Hastanesi’nde büyük hasar oluştu.

05.46 | TAHRAN'DA YENİDEN PATLAMA SESLERİ

İran'ın başkenti Tahran’da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle yeniden şiddetli patlama sesleri geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran’ın batısı ile Germdere, Şehri Kudüs ve Verdaverd bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Tahran'da gece boyunca belli aralıklarla patlama sesleri gelmişti.

05.23 | İSRAİL'DEN LÜBNAN'A TEHDİT: 16 BELDEYE SALDIRI YAPILACAK

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 16 beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölgenin acil tahliyesini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yer alan 16 köy ve beldenin ismini paylaştı.

Söz konusu köy ve belde sakinlerinin acil olarak evlerini terk etmeleri talebinde bulunan Adraee, Hizbullah'a ait hedefleri bombalayacaklarını iddia etti.

Adraee, belde sakinlerinin en az 1 kilometre uzaklaşmaları ve evlerine geri dönmemeleri gerektiğini belirtti.

04.51 | SUUDİ ARABİSTAN: HAVA SAHAMIZA GİREN 9 İHA'YI DÜŞÜRDÜK

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına giren 9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu X'ten bir açıklama yayımladı.

Suudi Arabistan'ın hava sahasına giriş yapan 9 İHA'nın anında düşürüldüğü aktarılan açıklamada, başkent Riyad'ın güneydoğusunda yer alan el-Harac bölgesinde de 2 seyir füzesinin imha edildiği ifade edildi.

04.41 | KUVEYT: ÜLKEYE YÖNELİK BAZI HAVA SALDIRILARI ÖNLENDİ

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının önlendiğini bildirdi.

Kuveyt ordusunun sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el-Atvan, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının gerçekleştiğini belirtti.

Söz konusu saldırıların önlendiğini aktaran Atvan, hava savunma sistemleriyle engellenen saldırılarda yerleşim alanlarındaki bazı evlerin üzerine şarapnellerin düştüğünü ve yaralıların olduğunu ifade etti.

Atvan, Kuveyt'in topraklarını ve vatandaşlarını korumaya devam edeceklerine işaret etti.

04.14 | BAE: MAHSUR KALAN 17 BİN 498 YOLCU, 60 UÇUŞLA TAHLİYE EDİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle mahsur kalan 17 bin 498 yolcunun 60 uçuşla tahliye edildiğini açıkladı.

BAE Ekonomi ve Turizm Bakanı Abdullah bin Touq el-Marri, diğer bazı hükümet yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bölgedeki gelişmelere bağlı olarak havalimanlarındaki aksamalardan etkilenenler için uçuşlar düzenlediklerini söyleyen Marri, BAE'deki havalimanlarında ilk aşamada gerçekleştirdikleri 60 uçuşla 17 bin 498 yolcunun tahliye edildiğini belirtti.

Marri, planladıkları 80'den fazla uçuşla 27 bini aşkın yolcunun tahliyesini gerçekleştireceklerine dikkati çekti.

BAE Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Seyf Muhammed es-Suveydi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki hava trafiğini yeniden başlatma planlamasına değindi.

Havalimanları, destek hizmetleri ve şirketlerin hazır olduğunun teyit edilmesinin ardından 1 Mart Pazar gününden itibaren hava trafiğini başlatmayı planladıklarını vurgulayan Suveydi, şunları kaydetti:

"3 Mart Salı gününe kadar 60 uçuş gerçekleştirdik ve bu uçuşlarla 17 bin 498 kişi tahliye edildi. Bugünden itibaren günlük uçuş sayısını 80'e, yolcu sayısını ise 27 bine çıkarmayı planlıyoruz."

Suveydi, BAE'deki havaalanlarının kapanmasıyla mahsur kalan ve sayıları yaklaşık 20 bin olan yolcuların konaklamalarını üstlendiklerini ifade etti.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak’ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları düzenliyor.

04.03 | TAHRAN'DA ART ARDA PATLAMA SESLERİ

İran'da başta başkent Tahran'da olmak üzere İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran’ın batı bölgelerinde art arda patlama seslerinin geldiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde de İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde büyük patlamaların olduğu ve kentlerin üstünde yoğun duman görüldü.

03.53 | İRAN: HİNT OKYANUSU’NDA ABD MUHRİBİNİ VURDUK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hint Okyanusu'nda bulunan bir ABD hedefini füzelerle vurduğunu duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, ABD muhribinin hedef alındığı aktarıldı.

Haberde, Hint Okyanusu’nda İran kıyılarının 650 kilometre açığında bir ABD tankerinden yakıt ikmali yapan ABD muhribinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Muhribin "Kadr 380" ve "Telaiye" füzeleriyle vurulduğu aktarılan haberde, her iki geminin de güvertelerinde büyük yangın çıktığı ve gökyüzünün siyaha döndüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

03.47 | İSRAİL’DEN İRAN’A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusunun İran'a geniş çaplı yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından İran’ın başta Şiraz ve Urumiye kentleri olmak üzere birçok yerinde patlama sesleri duyuldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ordunun İran’a yeni saldırı başlattığını belirtti.

Waweya, "İsrail Hava Kuvvetleri az önce İran'ın füze fırlatma rampalarına, savunma sistemlerine ve diğer altyapılara karşı geniş çaplı yeni bir saldırı dalgası başlattı." ifadesini kullandı.

Bu açıklamadan sonra sosyal medyada, İran’ın başta Şiraz ve Urumiye kentleri olmak üzere birçok yerinde patlamaların meydana geldiği görüntüler yer aldı.

03.41 | İSRAİL BEYRUT’UN GÜNEYİNİ VURDU

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Aramun beldesine hava saldırısı düzenledi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesinde bir binayı hedef aldı.

Saldırı sonucu meydana gelen şiddetli patlama sesi Beyrut'ta da duyuldu.

Lübnan makamlarından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA ise İsrail uçaklarının gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefer Coz ve Kefur bölgelerine saldırılar düzenlediğini aktardı.

Bu arada, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Beyrut semalarında alçak irtifada uçuşunu sürdürüyor.

03.15 | ÜRDÜN’DEN YENİ YASAK

Ürdün, ülkede hava savunma sistemlerinin müdahaleleriyle ilgili herhangi bir bilgi veya görüntünün paylaşılmaması uyarısında bulundu.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yayımlanan haberde, Ürdün ordusu ve Emniyet Genel Müdürlüğüyle koordineli olarak, ülkenin savunma operasyonlarıyla ilgili herhangi bir video veya bilginin yayınlanmasının yasaklandığı belirtildi.

Haberde, lisanslı medya kuruluşları ve görüntü çekme izni alan ziyaretçi ekiplerin de Ürdün'ün ilgili makamlarıyla koordinasyonu sürdürmeleri gerektiği, yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Söz konusu kararın, bölgede devam eden karşılıklı saldırılar ve bunun Ürdün üzerindeki etkileri ile güvenlik güçleri tarafından yürütülen savunma operasyonlarının hassasiyeti göz önünde bulundurularak alındığı vurgulanan haberde, bazı yetkisiz ve lisanssız kişilerin video çekmesi veya medya faaliyetinde bulunmasıyla yanıltıcı ve yanlış bilgi ve haberler yaymasının önüne geçilmeye çalışıldığına dikkati çekildi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulunmuştu.

03.02 | ABD’Lİ SENATÖR: İRAN’A ASKER GÖNDERİLMESİNDEN KORKUYORUM

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatörlere verdiği brifingin ardından konuşan Demokrat Senatör Richard Blumenthal, "Bu brifingin ardından, askerlerimizi (İran'da) sahaya gönderebileceğimizden her zamankinden daha fazla korkuyorum." dedi.

Blumenthal, Senatoda Rubio'nun verdiği İran brifinginden çıkışta basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu brifingde konuşulanları sadece Kongre üyelerinin değil, tüm Amerikan halkının bilmeye hakkı olduğunu belirten Blumenthal, Donald Trump yönetiminin İran konusunda kafasının karışık olduğunu ima etti.

Blumenthal, "Bu brifingin ardından, askerlerimizi (İran'da) sahaya gönderebileceğimizden her zamankinden daha fazla korkuyorum. Yönetimin hedeflerine ulaşmak için ABD askerlerinin gerekli olabileceğini düşünüyorum ancak yönetimin bundan sonra önceliklerinin ne olacağı konusunda net bir fikrim yok." diye konuştu.

Yönetimin İran'daki hedefleri konusunda aldığı brifingin ardından kafasının daha net olmadığını vurgulayan Blumenthal, "Burada öncelik nedir, İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek mi, sadece füzeleri yok etmek mi, rejim değişikliği mi, yoksa terörist faaliyetleri durdurmak mı?" ifadesini kullandı.

Blumenthal, İran'la ilgili bu tür konuların gizli olarak konuşulmaması gerektiğine işaret ederek, "Amerikan halkı da bu bilgilere erişebilmelidir." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrenin her iki kanadında verdiği basına kapalı brifinglerde yönetimin İran'la ilgili önceliklerini ve mevcut durumu Kongre üyelerine aktarmıştı.

02.32 | KUVEYT, DRON UÇURMAYI YASAKLADI

Kuveyt, ikinci bir duyuruya kadar ülkede dron uçurmaya ve havadan görüntü çekmeye yasak getirdiğini bildirdi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke ve bölgedeki mevcut durum göz önüne alındığında hem güvenlik çabalarını desteklemek hem de saha operasyonlarının etkilenmemesini sağlamak amacıyla birtakım tedbirlerin alındığına işaret edildi.

Söz konusu tedbirler kapsamında havadan görüntü çekme ve dron kullanımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, güvenlik prosedürlerinin seyrini doğrudan olumsuz etkileyebileceği, saha çalışmalarını aksatabileceği ve yetkili makamların görevlerini yerine getirme hazırlığını etkileyebileceği gerekçesiyle bu yasağın getirildiği kaydedildi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulunmuştu.

01.49 | KATAR VE BAE'DEN BMGK'YE MEKTUP

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın topraklarına yönelik saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) birer mektup göndererek, "karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını" belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BMGK'ye mart ayında başkanlık eden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz'a bir mektup gönderdi.

Mektupta "İran’ın Katar topraklarına yönelik ulusal egemenliği açıkça ihlal eden, ülkenin güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan zarar veren saldırısına odaklanıldığı" aktarıldı.

İran'ın söz konusu saldırısının "bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden kabul edilemez bir tırmanış" olarak nitelendirildiği mektupta, Katar Savunma Bakanlığının İran'dan gelen 2 SU-24 savaş uçağının düşürüldüğü ve hava savunma sistemlerinin 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracını etkisiz hale getirildiği yönündeki açıklamasına işaret edildi.

Mektupta saldırı kınanarak, "egemenliği savunmak için BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca saldırının niteliğine orantılı bir şekilde karşılık verme hakkının saklı tutulduğu" vurgulandı.

BAE Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre de BM Genel Sekreteri Guterres ile BMGK'ye mart ayında başkanlık eden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz'a "ülkelerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarının kapsamının" ele alındığı bir mektup gönderildi.

İran'ın saldırılarının "siviller, mülkler ve sivil tesisler üzerindeki etkilerinin" değerlendirildiği mektupta, BAE’nin "meşru müdafaa hakkı"nın altı çizildi.

01.21 | İRAN’DAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI: 10 TANKER HEDEF ALINDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi.

İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

01.05 | KATAR: İRAN DEVRİM MUHAFIZLARIYLA BAĞLANTILI 2 HÜCREYİ ÇÖKERTTİK

Katar, ülkede İran Devrim Muhafızları adına faaliyet gösteren iki hücrenin çökertildiğini bildirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Devlet Güvenlik Birimlerinin, ciddi gözetleme operasyonları sonucunda 10 şüpheliyi yakaladığı belirtildi.

Bunlardan 7'sinin, ülkedeki hayati ve askeri tesisler hakkında bilgi toplamak için casusluk görevleriyle görevlendirildiğine işaret edilen haberde, diğer 3'ünün ise sabotaj eylemleri gerçekleştirmekle görevlendirildiği ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı konusunda eğitim aldığı aktarıldı.

Hassas tesis ve kurulumların konumları ve koordinatları, iletişim cihazları ve teknolojik ekipmanların da ele geçirildiği vurgulanan haberde, "Soruşturmalar sırasında şüpheliler, İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılarının yanı sıra casusluk ve sabotaj görevlerini yerine getirdiklerini itiraf ettiler." denildi.

Haberde, Devlet Güvenlik Birimlerinin, vatandaşları uyanık olmaya ve şüpheli faaliyetleri yetkili makamlara bildirme çağrısı yaptığı kaydedildi.

01.00 | KATAR, İRAN'DAN FIRLATILAN İKİ BALİSTİK FÜZEYLE ÜLKENİN HEDEF ALINDIĞINI AÇIKLADI

Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan fırlatılan iki balistik füzenin ülkeyi hedef aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar’ın, İran'ın misilleme saldırıları kapsamında fırlatılan iki balistik füzenin hedefi olduğu belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzelerden birini başarıyla önlediği, ikinci füzenin ise ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü’ne düştüğü ancak olayda herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm kapasite ve kaynaklara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, herhangi bir dış tehdide karşı kararlı şekilde karşılık verileceğinin altı çizildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlara, ülkede yaşayanlara ve ziyaretçilere sükunet çağrısında bulunarak, yetkili makamların talimatlarına uyulması, söylentilere itibar edilmemesi ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

00.58 | BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI, HALKA ÇAĞRI YAPILDI

Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara, sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.

Resmi verilere göre, Bahreyn'de salı günü boyunca 4 kez sirenler çaldı.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık, İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde, ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor.

00.55 | RUBİO’DAN AÇIKLAMA: DUBAİ’DEKİ ABD KONSOLOSLUĞU DRONLA HEDEF ALINDI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan konsolosluğunun insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını ancak tüm personelin güvende olduğunu söyledi.

Rubio, gündemdeki gelişmelere ilişkin başkent Washington'da gazetecilere değerlendirmede bulundu.

ABD'nin Dubai'deki konsolosluğunun insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını belirten Rubio, "Bir dron konsolosluktaki otoparka düştü ve yakınındaki binada yangına neden oldu, ancak tüm personel güvende." dedi.

Rubio, bu olaydan önce ABD'nin diplomatik tesislerinden personelini çekmeye başladığını anımsatarak, ABD büyükelçilikleri ve diplomatik tesislerinin "terörist bir rejimin" doğrudan saldırısı altında olduğunu söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ortak operasyonlar kapsamında, İran'ın füze ve fırlatma rampalarını hedef aldığını belirten Rubio, "Bu yeteneklerinin yanı sıra donanmalarının da sistematik bir şekilde imhasını gerçekleştiriyoruz." bilgisini paylaştı.

"BUNUN BİR BEDELİ OLACAK"

Rubio, saldırıları yoğunlaştıracaklarına işaret ederek, "Açıkçası, dünyanın en güçlü iki hava kuvveti bu terörist rejimi parçalara ayırırken, bu saldırıların kapsamı ve yoğunluğunda gerçekten bir değişiklik olduğunu fark etmeye başlayacaksınız." şeklinde konuştu.

"Fabrikalarını yok edeceğiz. Donanmalarını yok edeceğiz. Bu hedeflere ulaşacağız. Bu hedeflere ulaşmak için iyi bir yoldayız. Kolay olmayacak. Bunun bir bedeli olacak." diyen Rubio, ancak bu olası bedelin İran'ın nükleer silaha sahip olmasından çok daha düşük olduğunu düşündüklerini söyledi.

Rubio, İran'ın "akıl hastası ve dindar fanatikler" tarafından yönetildiğini ve nükleer silahlara sahip olduklarını itiraf ettiklerini öne sürerek, "Bu nükleer silahları, füzeleri ve insansız hava araçlarını geliştirmeyi planlıyorlar. Bundan dolayı dünya onlara dokunamayacaktı. Şu an hiç olmadığı kadar zayıflar. Şimdi onların peşine düşme zamanı." ifadelerini kullandı.

İran'ın, ABD'ye saldırmadan önce ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk vurma kararı aldığını öne süren Rubio, "Biz onlara saldırmadan önce onların bize saldırma riskini almak istemedi çünkü bu hem can kayıplarına yol açacak hem de operasyonlarımızın etkinliğini baltalayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

00.52 | WP İDDİASI: RİYAD’DAKİ CIA OFİSİ DRON SALDIRISINDA VURULDU

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Amerikan büyükelçiliği kompleksine düzenlenen ve İran'a ait olduğundan şüphelenilen dron saldırısında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ofisinin vurulduğu iddia edildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Riyad'daki CIA ofisi dron saldırısının hedefi oldu.

Haberde, söz konusu dron saldırısının hem ABD hem de Suudi Arabistan yönetimi tarafından doğrulandığı, ancak saldırıda kompleksin neresinin vurulduğu konusunda bir bilgi verilmediği kaydedildi.

Söz konusu kaynaklar ise büyükelçilik kompleksinde bulunan CIA ofisinin vurulduğunu ancak herhangi bir CIA görevlisinin yaralandığına ilişkin bir emare olmadığını belirtti.

Diğer yandan Washington Post, saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığının iç yazışmalarına da atıf yaptı.

Yazışmalarda, saldırının büyükelçiliğin çatısının bir kısmını "çökerttiği", binanın içinin dumanla kaplandığı, "yapısal hasar" meydana geldiği ve personelin "binadaki sığınaklarda korunduğu" ifade edildi.