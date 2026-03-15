Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 16. gün: Lübnan'da can kaybı 850'ye yükseldi

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları on altıncı gününe girerken bölgede çatışmalar yeni cephelere yayılmayı sürdürüyor.

İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “hayatta olduğu sürece hedefleri olmaya devam edeceğini” açıklarken, Tahran yönetimi saldırıların yeni dalgalar halinde süreceği mesajını verdi.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail’i İran yapımı “Şahid-136” insansız hava aracını taklit ederek bölge ülkelerinde saldırılar düzenlemekle suçladı.

Zülfikari, “Lucas İHA” adıyla gerçekleştirildiğini öne sürdüğü bu saldırıların İran ile komşu ülkeler arasında çatışma çıkarmayı amaçladığını iddia ederken, Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı ülkelere yönelik saldırıların İran’a mal edilmeye çalışıldığını savundu.

İran’ın misilleme saldırıları kapsamında İsrail’e yönelik füze atışları devam ederken, İsrail’in güneyindeki Eylat kenti ve Arava bölgesinde sirenler devreye girdi.

İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından önlenmeye çalışıldığını açıkladı. İran’ın başkenti Tahran’da art arda patlama sesleri duyulurken, ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletinde de gece saatlerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi. Lübnan’ın güneyinde ise Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çatışmaların sürdüğü açıklandı.

Bölgede gerilimin Körfez ülkelerine de yansıdığı görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi bölgesinde hava savunma sistemlerinin engelleme faaliyeti sırasında düşen parçalar nedeniyle yangın çıktı. Yetkililer yangına müdahalenin sürdüğünü açıklarken olayda Ürdün uyruklu bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da ülkenin doğu bölgesinde 3 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. İran ise 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde olmak üzere 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara yüzlerce füze ve İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Irak’ta da gerilim sürüyor. Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki Merkez Havalimanı Cezaevi çevresine düzenlenen saldırıların tesisin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdığı bildirildi. Irak Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Leibi, hapishane çevresinin tekrarlanan saldırılara maruz kaldığını ve bazı mühimmatların cezaevine çok yakın noktalara düştüğünü açıkladı.

Öte yandan İsrail’in hava savunma sistemlerinde kullandığı önleyici füze stoklarında ciddi azalma olduğu iddiası gündeme geldi. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin bu durumu ABD’ye ilettiğini ve stoklardaki eksikliği gidermek için çözüm arayışına girdiğini yazdı.

Uluslararası alanda da çatışmanın yansımaları sürüyor. İsviçre Federal Konseyi, tarafsızlık yasasını gerekçe göstererek ABD’nin İran’daki saldırılarla bağlantılı iki keşif uçuşu talebini reddettiğini açıkladı. İran’da ise Urumiye kentinde askeri ve güvenlik merkezlerine ait bilgileri İsrail’e gönderdiği iddiasıyla 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İşte savaşın on altıncı gününden son gelişmeler…

16.52 | LÜBNAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24 artarak 850'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 105'e yükseldi" açıklamasını yaptı.

14.35 | "SUUDİ ARABİSTAN'A İHA SALDIRISININ İRAN İLE BAĞLANTISI YOK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suudi Arabistan'ın Riyad ve ülkenin doğu bölgelerine insansız hava aracı saldırısıyla ilgili olmadığını, ve Suudi Arabistan yönetimine saldırıların kaynağını araştırma çağrısında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Riyad ve ülkenin doğu bölgelerine insansız hava aracı saldırısının "İran ile hiçbir bağlantısı olmadığı" ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan, Riyad ve Şarkiye'ye 10 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini ve bunların imha edildiğini duyurdu. Bu saldırının İran ile hiçbir bağlantısı yoktur ve Suudi hükümeti saldırıların kaynağını araştırmalıdır."

13.42 | İRAN: İSRAİL GÜVENLİK MERKEZLERİ VE POLİS KARARGAHLARINI HEDEF ALDIK

İran ordusu, İsrail'in güvenlik merkezleri ve polis karargahlarını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.

İran ordusundan saldırılara dair açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İran milletinin meşru savunmasının devamı ve Siyonist rejimin İran'ın polis karargahlarında ve kamu kontrol noktalarında milletin çocuklarına yönelik açık saldırılarına karşılık olarak, bu sabahtan itibaren 'Lahav 433' adlı özel polis birimi ve 'Gilat Defense' uydu iletişim merkezi de dahil olmak üzere Siyonist terörist rejimin güvenlik merkezleri ve polis karargahları güçlü insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştur" denildi.

11.51 | İRAN’DAN WASHİNGTON’A MESAJ: ENERJİ TESİSLERİ HEDEF ALINIRSA KARŞILIK GELİR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin enerji tesislerinin hedef alınması halinde bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacaklarını söyledi.

El-Arabi el-Cedid gazetesine konuşan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD-İsrail'e karşı savaşı ve mevcut durumu değerlendirdi.

İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine saldırılarına değinen Arakçi,"Saldırılarımız yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef almaktadır. Bölge ülkeleriyle birlikte, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazırız." dedi.

Bununla birlikte bölgede İran'a atfedilen bazı saldırıların "sahte bayrak" operasyonu olabileceğine dikkati çeken Arakçi, şunları kaydetti:

"İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in belirli noktalardan Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldı. Amerikalılar, 'Şahid' insansız hava aracımıza tamamen uyumlu ve Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik saldırılar düzenleyen "Lucas" adlı bir insansız hava aracı geliştirdiler. İsrail'in de bu ülkelerin İran ile ilişkilerini bozmak amacıyla Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında olması mümkündür. Şu ana kadar bölgedeki hiçbir sivil veya yerleşim alanını hedef almadık."

Arakçi, bu bilgilerin şu anda soruşturulduğunu belirtti.

İranlı bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji tesislerini hedef alma yönündeki tehditlerine de değinerek, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

11.34 | İSRAİL’İN KUZEYİNDE ALARM: İRAN VE LÜBNAN’DAN ROKETLER ATILDI

İran ve Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere işgal altındaki Golan Tepeleri’nin kuzeyi ve İsrail’in kuzeyinde birçok kentte alarm sirenleri çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e roketlerin fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, sirenlerin işgal altındaki Golan Tepeleri’nin kuzeyi ile İsrail’in kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde de çaldığı kaydedildi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu ise İran ile eş zamanlı olarak Lübnan’dan da İsrail'e roket saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Roket ve füzelerin büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, ancak Lübnan’dan fırlatılan roketlerden birinin kuzeydeki bir yerleşim bölgesine düştüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, saldırının hedef aldığı bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

İsrail acil yardım servisi de saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirmedi.

Söz konusu son saldırılarla birlikte, geceden bu yana İran ve Lübnan’dan İsrail’e yönelik beşinci saldırı dalgası gerçekleşmiş oldu.

Gece saatlerinde, İran’dan İsrail’e düzenlenen füze saldırısının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve Tel Aviv’de şiddetli patlama sesleri duyulmuştu.

İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki kentlere şarapnel parçaları düşmüş, 3 bölgede de yangın çıkmıştı.

Kanal 12 televizyonu, Rishon Lezion, Ramle, Bnei Brak ve Holon kentlerine füze ve şarapnel parçalarının düştüğünü aktarmıştı.

Sabaha doğru ayrıca, İran ve Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle İsrail’in güneyindeki Necef Çölü ve Birüssebi kenti çevresinde de sirenler çalmıştı.

09.56 | TRUMP İRAN’LA ANLAŞMAYA KAPIYI KAPATTI: “ŞARTLAR İYİ DEĞİL”

ABD Başkanı Donald Trump, "koşullar henüz yeterince iyi olmadığı" gerekçesiyle, saldırıları sona erdirmek için İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini söyledi.

Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında konuştu.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında diğer Orta Doğu ülkelerine saldırmasına "şaşırdığını" ifade eden Trump, "İran, bir anlaşma yapmak istiyor ama ben yapmak istemiyorum çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil." şeklinde konuştu.

Trump, İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın şartlarının "çok sağlam" olması gerektiğini belirtti.

Saldırıları sona erdirecek olası bir anlaşmanın şartlarının ne olacağı sorusunu yanıtsız bırakan Trump, İran'ın nükleer hedeflerinden tamamen vazgeçeceğine dair bir taahhüdün anlaşmanın parçası olacağını dile getirdi.

ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" söyleyen Trump, adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" kaydetti.

Trump ayrıca petrol fiyatlarındaki artışlar karşısında, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için diğer ülkelerle birlikte bir plan üzerinde çalıştıklarını aktardı.

09.05 | KUVEYT’TE 5 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, askeri güçlerinin "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bir bölgede" 5 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, askeri güçlerin son 24 saat içinde "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bir bölgede" 5 İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu eylemin, hayati önem taşıyan yerleri korumak, güvenliği artırmak ve olası tehditlere karşı koymak amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçası olduğu vurgulanarak, İHA'ların düşürüldüğü bölgeye ilişkin ayrıntı verilmedi.

Vatandaşlara ilgili makamlar tarafından verilen güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, İHA'ların kaynağına işaret edilmedi.

Açıklamada ayrıca, ordu, polis ve itfaiye ile işbirliği içinde hareket eden güçlerin, ülkenin "güvenliğini istikrarsızlaştırmayı amaçlayan her türlü tehdide karşı koymaya tamamen hazır olduğu" vurgulandı.

08.03 | İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI SÜRÜYOR: 4’Ü ÇOCUK 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği 3 hava saldırısında 4'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde yer alan Rahibat Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 4'ü çocuk 7 kişi şehit oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Haret Sayda ile Cezzin beldesine bağlı Katrani bölgelerine yönelik saldırılara ilişkin de bilgi verildi.

Haret Sayda ve Katrani bölgelerine İsrail'in düzenlediği iki saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bu kişilerden 4'ünün Haret Sayda'da, 3'ünün Katrani'de hayatını kaybettiği, saldırılarda 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyası, sabah saatlerinde İsrail ordusunun Sayda kentindeki Şurahbil bölgesinde apartman dairesini hedef aldığını duyurdu.

Saldırının sonuçlarına ilişkin henüz detaylı bilgi verilmedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarında 106'sı çocuk, 65'i kadın olmak üzere 826 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

07.40 | İRAN’DA PATLAMA SESLERİ: İSFAHAN’DA DUMAN YÜKSELDİ

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran medyasında, sabah saatlerinde meydana gelen patlamalara ilişkin haberlere yer verildi.

Haberde, İsfahan kentinde savaş uçakları ve patlama seslerinin ardından göğe yükselen dumanın şehrin uzak bölgelerinden görüldüğü aktarıldı.

07.12 | İRAN FÜZELERİ SONRASI PATLAMALAR: TEL AVİV VE DOĞU KUDÜS’TE SİRENLER

İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te önce telefonlardan saldırı uyarısı yapıldığını, ardından gökyüzünde şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

İsrail basını, başkent Tel Aviv'de İran'dan yapılan saldırılar sonrasında patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, dakikalar sonra tehlikenin sona erdiğini açıkladı.

İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara koşarken hafif yaralananlar dışında herhangi bir ihbar almadıklarını bildirdi.

07.05 | İSRAİL’DEN “ACİL SAVUNMA ALIMI” KARARI: 830 MİLYON DOLAR AYRILDI

İsrail hükümeti, 2026 yılında "savaş yönetimi ihtiyaçları için gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için 2,6 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 830 milyon Amerikan doları) bütçe ayrılmasını onayladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail kabinesinin bütçeyi yapılan telefon görüşmesiyle oyladığını kaydetti.

"Gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için yaklaşık 830 milyon dolar bütçe ayrıldığı belirtilen haberde, 2026'da faiz ve komisyon ödemeleri için ayrılan bütçenin 1,5 milyar şekel (yaklaşık 500 milyon dolar) azaltılacağı, bakanlıkların bütçesinin ise 1,1 milyar şekel (yaklaşık 350 milyon dolar) azaltılacağı aktarıldı.

Karar, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerinin devam ettiği süreçte geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bakanlardan Zeev Elkin ve Gideon Saar söz konusu karar için aleyhte oy kullandı.

Öte yandan İsrail Maliye Bakanlığı, İsrail ekonomisi için 2026 yılı büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, bu yılki büyüme tahmininin yüzde 0,5 oranında düşürülerek yüzde 5,2'den yüzde 4,7’ye revize edildi.

Haberde, bu tahminin İran'a yönelik saldırıların İsrail ekonomisi üzerindeki etkisinden kaynaklandığı ve saldırıların birkaç hafta süreceği senaryosuna dayandığı; savaşın uzaması veya genişlemesi durumunda tahminlerin aşağı yönlü tekrar revize edilebileceği aktarıldı.

06.18 | İRAN’DAN NETANYAHU AÇIKLAMASI: “HAYATTA OLDUĞU SÜRECE HEDEFİMİZ OLACAK”

İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan "Netanyahu'nun öldürüldüğü" iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sormuş, yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verilmişti.

Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterilmişti.

04.51 | İRAN FÜZELERİ TEL AVİV ÇEVRESİNE DÜŞTÜ: 3 BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI

İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki kentlere şarapnel parçaları düştüğü, 3 bölgede yangın çıktığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

Tel Aviv'de İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinden önleyici füzelerin ateşlendiği görüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Rishon Lezion, Ramle, Bnei Brak ve Holon kentlerine füze ve şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi.

Misillemenin ardından Tel Aviv'in çevresindeki söz konusu kentlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Düşen şarapnel parçaları nedeniyle Holon, Bnei Brak ve Rishon Lezion kentlerinde çıkan yangınların hasara yol açtığı ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan Kanal 12'ye yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre füze saldırısından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

04.18 | SUUDİ ARABİSTAN: ÜLKENİN DOĞUSUNDA 3 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Doğu bölgesinde 3 İHA önlenerek imha edildi." ifadesine yer verildi.

İmha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

04.15 | İSRAİL’DEN ABD’YE “FÜZE STOKU” UYARISI

İsrail'in, hava savunma sistemlerinde kullandığı önleyici füzelerde "büyük eksiklik" olduğunu ABD'ye bildirdiği öne sürüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi füze stoklarındaki "ciddi azalmaya" ilişkin Washington'a bilgi verdi.

ABD kaynaklarına dayandırılan haberde, bir yetkili bu eksikliğin "beklenen bir durum" olduğunu belirterek, ABD'nin "kendi önleyici sistemlerinde benzer bir eksiklik yaşamadığı" bilgisini verdi.

Yetkili, ABD'nin "bölgedeki askeri üslerini ve personelini korumak için ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu" iddia etti.

Haberde, İsrail'in önleyici füzelerindeki "büyük eksikliği" ABD makamlarına ilettiği ve Tel Aviv’in bu açığı kapatmak için çözüm arayışında olduğu kaydedildi.

Habere ilişkin ABD ve İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

03.07 | BAĞDAT’TA HAPİSHANE ÇEVRESİNE SALDIRILAR

Irak Adalet Bakanlığı, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki Merkez Havalimanı Cezaevi çevresine düzenlenen saldırıların, tesisin güvenliğine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberinde, Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Leibi'nin konuya ilişkin açıklamaları aktarıldı.

Leibi, Bağdat Uluslararası Havalimanı çevresi ile Merkez Havalimanı Cezaevinin tekrarlanan saldırılara maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırıların bazıları hapishaneye çok yakındı ve en şiddetlisi cumartesi günü yapıldı." dedi.

Saldırıların devam ettiğini, saat 18.00'den sonra 6 saldırının düzenlendiğini vurgulayan Leibi, "Bu saldırılardan bazıları hapishaneye yakın yapılması ve son derece tehlikeli teröristlerin barındığı hapishanenin güvenliğinin etkilenmesi bakımından endişeleri artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Leibi, hapishane güvenliğini korumak adına alınan önlemlerin "güven verici olduğunu" aktarırken, "Hapishane yakınına mühimmat düşmesi ise ihtiyati tedbirlerimizi, hapishaneyi koruma planlarımızı etkilemesi veya altyapıya zarar vermesi açısından endişe vericidir." şeklinde konuştu.

02.54 | İRAN FÜZELERİ ATEŞLENDİ: İSRAİL’İN GÜNEYİNDE SİRENLER DEVREYE GİRDİ

İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısının başlatıldığını duyurmasının ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin aktive edildiği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran misillemesi nedeniyle güneydeki Eylat kenti ve Arava bölgesinde sirenler çaldı.

Füzenin hava savunma sistemlerince önlendiği bildirilen haberde, ilk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

İran'dan cumartesi günü atılan bir füze Eylat kentinde bir noktaya doğrudan isabet etmiş, şarapnel nedeniyle biri ağır 2 İsrailli yaralanmıştı.

02.34 | İRAN’DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: ABD VE İSRAİL, “ŞAHİD-136”YI TAKLİT EDİYOR

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in, İran’ın "Şahid-136" İHA’sını taklit ederek bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

Fars Haber Ajansına göre, Zülfikari konuya ilişkin bilgi verdi.

Zülfikari, "Düşman (ABD-İsrail) sinsi bir planla İran’ın Şahid-136 İHA’sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir." dedi.

Bu saldırıların amacının, İran ile komşu ülkeler arasında çatışma ve ayrılık çıkarmak olduğunu dile getiren İranlı Sözcü, "Son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı komşu ve dost ülkelere yapılan kasti saldırılar ve bunların İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilmesi, bu manipülasyonun örneklerindendir." ifadelerini kullandı.

02.15 | TAHRAN’DA PATLAMA SESLERİ

İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu.

Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi.

Öte yandan İran medyasına göre, ülkenin batısında yer alan Kirmanşah eyaletinde de gece saatlerinde iki patlama meydana geldi.

01.32 | BAE’DE PETROL BÖLGESİNDE YANGIN

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi bölgesinde, hava savunma sistemlerinin engelleme faaliyeti sırasında düşen parçaların neden olduğu yangının devam ettiği bildirildi.

Fuceyra Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nde hava savunma sistemlerinin önleme faaliyetleri neticesinde düşen şarapnel parçalarının yangına sebebiyet verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yetkili makamlar, "Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nde hava savunma sistemlerinin başarılı müdahaleleri sonrası düşen parçaların neden olduğu yangınla mücadele çalışmalarının halen devam ettiği" bilgisini verdi.

Açıklamada, "Olayda Ürdün uyruklu bir kişinin hafif şekilde yaralandığı" bilgisi de paylaşıldı.

Bloomberg'in haberine göre, Fuceyra Limanı'nda insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası petrol depolama tesislerinde yangın çıkmıştı.

Öte yandan, Abu Dabi Medya Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkentin Er-Ruveys Sanayi Sitesi'nde çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

BAE Savunma Bakanlığı, Er-Ruveys Sanayi Sitesi'nin 10 Mart'ta İHA tarafından hedef alınması sonucu yangın çıktığını açıklamıştı.

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 917 füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başlangıcından bu yana hava savunma sistemlerinin 285 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1567 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

01.27 | İSVİÇRE’DEN ABD’YE RET: İRAN’LA İLGİLİ KEŞİF UÇUŞUNA İZİN ÇIKMADI

İsviçre Federal Konseyi, İran'daki saldırılarla ilgili ABD'den gelen 2 keşif uçuşu talebini "tarafsızlık yasası" gereğince reddettiğini bildirdi.

İsviçre Federal Konseyi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Federal Konsey'in, ABD askeri uçakları için çeşitli üstlere yönelik uçuş talepleri hakkında karar aldığı belirtilen açıklamada, "(ABD'nin) İran'daki savaşla ilgili 2 talep reddedilirken, bir bakım uçuşu ve nakliye uçakları için yapılan iki üstten uçuş talebi onaylandı." denildi.

ABD ile İsrail'in İran'ı hedef almaya başladığı 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'da şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, saldırıların sürdüğü ABD, İsrail ve İran arasındaki ilişkilerle ilgili "tarafsızlık hukukunun" uygulandığına işaret edildi.

Bu bağlamda, ABD'nin askeri ve devlet uçakları için çeşitli uçuş izni talepleri alındığına değinilen açıklamada, Federal Sivil Havacılık Dairesi (FOCA), Hava Egemenliğinin Korunması Yönetmeliği'ne dayanarak, Federal Dışişleri Bakanlığı, Federal Savunma, Sivil Koruma ve Spor Bakanlığı ve Federal Ekonomi, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ile istişare halinde bu tür taleplerin incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Federal Konsey, tarafsızlığını koruyarak siyasi açıdan önemli olan durumlarda karar verir. Tarafsızlık yasası, çatışmaya taraf olan ülkelerin çatışmayla ilgili askeri amaçlı uçuşlarını yasaklıyor. Yaralıların taşınması dahil insani ve tıbbi geçişler ile çatışmayla ilgisi olmayan uçuşlara izin veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Federal Konsey'in 15 Mart'ta 2 keşif uçağı için yapılan 2 uçuş izni talebini reddettiği belirtilen açıklamada, "17 Mart'ta yapılacak bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından uçuş onayı verildi. 15 Mart için ise nakliye uçakları tarafından yapılacak 2 uçuş talebi onaylandı." denildi.

Açıklamada, Federal Konsey'in gelecekteki başvurular için aşağıdaki kriterleri belirlediği vurgulanarak, "Çatışmayla açıkça ilgisi olmayan gelecekteki talepler onaylanacak. Ancak bu tür uçuş talepleri, normal operasyonların ötesine geçiyorsa ve bu uçuşların amacı belirlenemiyorsa reddedilecek. Yaralıların taşınması da dahil insani ve tıbbi amaçlı uçuşlara ilişkin talepler onaylanacak." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin, açıkça belirlenmiş devlet uçakları için yıllık izin uygulamasına devam edildiği vurgulanan açıklamada, özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmada askeri destek teşkil edecek devlet uçuşlarının bu kapsamın dışında tutulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Bu listede yer almayan uçaklar, İsviçre Federal Sivil Havacılık Dairesi'nden (FOCA) bireysel izin gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

01.17 | İRAN’DAN İSRAİL BAĞLANTILI OPERASYON: 20 KİŞİ GÖZALTINDA

İran'ın Urumiye kentinde askeri ve güvenlik merkezlerine ait bilgileri İsrail'e gönderme gerekçesiyle 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fars Haber Ajansına göre, Batı Azerbaycan Başsavcısı Hüseyin Mecidi konuya ilişkin bilgi verdi.

Mecidi, "İsrail'e askeri ve güvenlik merkezlerine ait bilgileri gönderme faaliyetinde bulunan birkaç ağ tespit edildi." dedi.

İranlı yetkili, yargı kararıyla yürütülen soruşturmada 20 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

01.00 | HİZBULLAH: LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE İSRAİL ASKERLERİ İLE ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleriyle çatışmaya girdiklerini ve çatışmaların sürdüğünü duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde İsrail birliklerinin hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hıyam ilçesinde Hizbullah mensuplarının İsrail askerleriyle doğrudan çatışmaya girdiği aktarıldı.

Açıklamada, çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusu başkent Beyrut'u da kapsayan hava saldırılarının yanı sıra Lübnan'ın güneyinde karadan işgalini sürdürüyor.

Bölgedeki İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.