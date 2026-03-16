Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 17. gün: Tahran ve Kerec’te patlama sesleri

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları on yedinci gününe girerken bölgede çatışmalar geniş bir alana yayılmış durumda. Gece saatlerinde İran’ın İsrail’e yeniden füze ateşlediği bildirildi; Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte sirenler çaldı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Tahran ve Kerec’te patlama sesleri duyulurken, İsrail ordusu İran’ın batısı ve orta kesimlerinde 200’den fazla hedefi vurduğunu ileri sürdü. İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine de yeni bir hava saldırısı düzenledi.

Bölgede gerilim yalnızca İran ve İsrail hattıyla sınırlı kalmazken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi. Suudi Arabistan ise ülkenin doğu bölgesinde 19 İHA’nın imha edildiğini açıkladı. Bahreyn’de sirenlerin çalmasının ardından halka en yakın güvenli noktalara yönelmeleri çağrısı yapılırken, Suudi Arabistan füze ve İHA gözlemlerinin vatandaşlar tarafından bildirilebilmesi için yeni bir elektronik sistem devreye aldı.

Diplomasi cephesinde ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüşerek Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini söyledi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid de askeri faaliyetlerin durdurulması ve diyalog sürecine dönülmesi çağrısı yaptı. Almanya ise Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim bağlamında herhangi bir askeri operasyona katılmayacağını açıkladı.

İşte savaşın on yedinci gününden son gelişmeler…

03.37 | BAHREYN, VATANDAŞLARINA GÜVENLİ NOKTALARA YÖNELMELERİ UYARISI YAPTI

Bahreyn, ülkede çalan sirenlerin ardından vatandaşları sakin olmaları ve en yakın güvenli noktaya yönelmeleri konusunda uyardı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkede çalan sirenlerin ardından vatandaşlardan sakin olmaları ve en yakın güvenli noktaya yönelmeleri istendi.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat’tan bu yana Bahreyn'in de aralarında bulunduğu 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

03.24 | BAE: DUBAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI ÇEVRESİNDE İHA SALDIRISI SONUCU YANGIN ÇIKTI

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İHA saldırısı nedeniyle havalimanı çevresinde yangın çıktığı, ilgili ekiplerin gerekli önlemleri almaya başladığı belirtildi.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

03.03 | İRAN, YAKLAŞIK 12 SAAT ARADAN SONRA İSRAİL'E FÜZE ATEŞLEDİ

ABD-İsrail'in saldırılar düzenlediği İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'ın misillemesi nedeniyle birçok kentte sirenler çalarken başkent Tel Aviv'de hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri engellemeye çalıştığı görüldü. Bu sırada gökyüzünden şiddetli bir patlama sesi geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, şiddetli patlama sesinin açık alana füze isabetinden kaynaklanabileceğini iddia etti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma vakası bildirilmediğini aktardı.

02.59 | SUUDİ ARABİSTAN: ÜLKENİN DOĞUSUNDA 19 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 19 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Doğu bölgesinde 19 İHA önlenerek imha edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

02.40 | TAHRAN VE KEREC’TE PATLAMALAR

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran medyasında gece saatlerinde meydana gelen patlamalara yer verildi.

Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Başkent Tahran'daki patlamanın ardından hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtildi.

02.35 | İSRAİL’DEN İRAN AÇIKLAMASI: 200’DEN FAZLA HEDEF VURULDU

İsrail ordusu, ABD ile düzenledikleri saldırılarda İran'ın batısında ve orta kesiminde 200'den fazla hedefin vurulduğunu ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın balistik füze stoku ve savunma sistemlerini azaltmak amaçlı saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Geride kalan gün boyunca, İsrail ordusunun Tahran yönetiminin 200'den fazla hedefine saldırı düzenlediği savunulan açıklamada, saldırı düzenlenen noktalar arasında komuta merkezleri, savunma sistemleri, silah depoları ve üretim tesisleri olduğu iddia edildi.

02.29 | MACRON’DAN İRAN’A ÇAĞRI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün en hızlı şekilde yeniden sağlanması gerektiğini belirtti.

Macron sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

"Bu saldırılar ister doğrudan ister Lübnan ve Irak'taki gibi vekil güçleri aracılığıyla yapılmış olsun, (Pezeşkiyan'a) İran'ın bölge ülkelerine yönelik kabul edilemez saldırılarına derhal son vermesi çağrısında bulundum." ifadesini kullanan Macron, Fransa'nın bölgede kendi çıkarlarını, ortaklarını ve seyrüsefer özgürlüğünü korumak için yalnızca savunma amacıyla hareket ettiğini savundu.

Macron, görüşmede ayrıca "Fransa'nın hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söylediğini" aktararak, gerilimin kontrolsüz tırmanışının bölgeyi ciddi sonuçlar doğuracak bir kaosa sürüklediği değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgenin tamamındaki halklar gibi İran'da da halk bundan mağdur." diyen Macron, yalnızca yeni bir siyasi ve güvenlik çerçevesinin herkes için barış ve güvenliği sağlayabileceğini belirtti.

Macron, "Bu tarz bir çerçeve, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını garanti altına almalı, aynı zamanda onun balistik füze programının ve bölgesel ile uluslararası alanda istikrarı bozan faaliyetlerinin oluşturduğu tehditlere de çözüm getirmeli. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü en hızlı şekilde yeniden sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

01.35 | IRAK VE BAE’DEN ORTAK MESAJ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması, diyalog masasına geri dönülmesi ve bölgenin güvenliği ile halkların çıkarlarının korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Irak Başbakanı Sudani ve BAE Devlet Başkanı Bin Zayid telefonda görüşerek, bölgede yaşanan gerilimin azaltılması ve savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi için Arap ülkeleri arasında ortak koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde diplomatik girişimlerin artırılmasının önemine dikkati çekilerek, bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi için çabaların yoğunlaştırılması gerektiği ifade edildi.

Sudani ve Bin Zayid, Erbil’de Birleşik Arap Emirlikleri Başkonsolosluğu'nu hedef alan saldırıyı da kınayarak, bu saldırıyı reddettiklerini belirtti.

İki lider, askeri faaliyetlerin durdurulması, diyalog masasına geri dönülmesi ve bölgenin güvenliği ile halkların çıkarlarının korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

01.32 | SUUDİ ARABİSTAN’DAN YENİ UYGULAMA: FÜZE VE İHA İHBARI İÇİN SİSTEM BAŞLATILDI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, bölgedeki tırmanan gerilim ve ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların 16. gününde, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının bildirilmesine yönelik elektronik bir hizmet başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün itibarıyla "şüpheli hava gözlemlerinin" resmi elektronik uygulama Tawakkalna üzerinden bildirilebilmesini sağlayan yeni bir hizmetin kullanıma sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, hizmet sayesinde Suudi Arabistan’daki vatandaşlar ve ülkede yaşayanların, "İHA veya füze gibi şüpheli hava gözlemlerini" kısa sürede yetkililere iletebileceği, bunun da ülkenin korunması ve milli imkanların savunulması için hızlı müdahaleye katkı sağlayacağı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, söz konusu hizmetin vatandaşlar, ülkede yaşayanlar ve savunma sistemi arasındaki gerçek ortaklığı güçlendirdiğini belirterek, bunun vatan savunmasındaki önemli rollerinin bir yansıması olduğunu kaydetti.

Maliki, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri’nin ülkeye yönelik olası hava saldırılarını püskürtmeye yetecek gelişmiş kapasiteye sahip olduğunu, ancak bu hizmetin vatandaşlar ve ülkede yaşayanlara ülkeyi tehdit eden unsurları bildirme imkanı sunduğunu söyledi.

Yeni hizmetin, ileri teknolojilerin vatandaşlar ve ülkede yaşayanların tehditleri tespit sürecine dahil edilmesi açısından nitelikli bir adım olduğu vurgulandı.

Öte yandan Savunma Bakanı Halid bin Selman da bakanlığın açıklamasını, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden paylaşarak vatandaşların ülke savunmasında temel ortaklar olduğunu ifade etti.

Bin Selman, halkı, füze veya İHA gözlemlerini Tawakkalna uygulaması üzerinden bildirmeye çağırarak, bunun hızlı müdahaleyi kolaylaştıracağını ve ulusal güvenliği güçlendireceğini belirtti.

Suudi Arabistan, bölgedeki gerilimin başlamasından bu yana en az 25 füze ve 290 İHA saldırısına maruz kaldı.

01.30 | ALMANYA’DAN HÜRMÜZ MESAJI: OPERASYONA KATILMAYACAĞIZ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve İran'a yönelik saldırılar bağlamında uluslararası bir askeri operasyona katılmayacağını yineledi.

Wadephul, ARD televizyonunda yayımlanan "Bericht aus Berlin" programında yaptığı açıklamada, Almanya'nın söz konusu çatışmanın aktif bir parçası olmayacağını vurgulayarak, "Yakında bu çatışmanın aktif bir parçası olacak mıyız? Hayır." dedi.

Alman hükümetinin bu konudaki tutumunun net olduğunu belirten Wadephul, bu yaklaşımın Başbakan Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından da açık şekilde dile getirildiğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı, olası bir diplomatik müzakere sürecine dahil olmayı arzuladıklarını belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin kalıcı biçimde sağlanması ancak diplomatik bir çözümle ve İran ile yapılacak görüşmelerle mümkün olabileceğini aktardı.

Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Aspides askeri misyonunun beklenen etkiyi göstermediğini belirtti.

Bu misyonun Hürmüz Boğazı'na genişletilmesinin daha fazla güvenlik sağlayıp sağlamayacağı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Wadephul, Avrupa için çok önemli olan ticari taşımacılığın büyük bir kısmının Kızıldeniz'den geçmesi gerekirken, Aspides'in etkisizliği nedeniyle bunu yapamadığını ifade etti.

Johann Wadephul, bir soru üzerine petrol fiyatlarının ancak bölgedeki çatışmanın çözülmesi halinde yeniden normale döneceğini sözlerine ekledi.

01.23 | İSRAİL BEYRUT’U YENİDEN VURDU: DAHİYE’DE ŞİDDETLİ PATLAMA

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından Beyrut'ta şiddetli patlama sesi duyuldu.

Dahiye'den de dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu ise Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürerek, Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail, dün öğleden sonra Dahiye bölgesindeki 7 mahalle için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

00.50 | İSRAİLLİ GÜVENLİK KAYNAKLARI: İRAN’A KARŞI SAVAŞ PLANLANDIĞI GİBİ İLERLEMİYOR

İsrailli güvenlik kaynakları, İran'a karşı yürütülen savaşın "askeri kurumun savaşın başında belirlediği hızda ilerlemediğini" belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran'a yönelik savaşta ilk saldırının "beklenenden daha iyi" olduğu ancak "savaşın başlangıçta belirlenen hızda ilerlemediği" ifade edildi.

"İran’daki savaşın hedeflerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine" işaret eden güvenlik kaynakları, "savaşın seyrinin İsrail'in savaşın başında belirlediği zaman çizelgesine uygun ilerlemediğini" kaydetti.

İsrailli güvenlik kaynakları, İsrail'in karşı karşıya olduğu zorluklardan birinin İran'da muhaliflerin geniş çaplı protestolar için sokaklara çıkmasını sağlamak olduğunu, İsrail'in savaş sırasında böyle bir gelişmenin yaşanabileceği yönünde değerlendirmeler yaptığı aktardı.

Kaynaklar ayrıca "ABD ve İsrail’in İran’da savaşın seyrini etkilemesi beklenen ek adımlar planladığını" öne sürdü.