Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 17. gün: Tahran’da 503 kişi yaşamını yitirdi

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları on yedinci gününe girerken bölgede çatışmalar geniş bir alana yayılmış durumda.

İran Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz’de bulunan ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un İran’a karşı tehdit oluşturduğunu belirterek gemiye lojistik ve servis hizmeti veren tüm noktaların “meşru hedef” kabul edileceğini açıkladı.

İsrailli güvenlik kaynakları da savaşın başlangıçta belirlenen hızda ilerlemediğini ve hedeflerin yeniden değerlendirilmesi gerekebileceğini belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'da ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 503 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin 700 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gece saatlerinde İran’ın İsrail’e yeniden füze ateşlediği bildirildi; Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte sirenler çaldı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Tahran ve Kerec’te patlama sesleri duyulurken, İsrail ordusu İran’ın batısı ve orta kesimlerinde 200’den fazla hedefi vurduğunu ileri sürdü. İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine de yeni bir hava saldırısı düzenledi.

Bölgede gerilim yalnızca İran ve İsrail hattıyla sınırlı kalmazken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi. Suudi Arabistan ülkenin doğu bölgesinde çok sayıda İHA’nın imha edildiğini açıklarken Bahreyn’de sirenlerin çalmasının ardından halka en yakın güvenli noktalara yönelmeleri çağrısı yapıldı.

Diplomasi cephesinde ise Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim de gündemde. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşerek boğazda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini söyledi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid askeri faaliyetlerin durdurulması ve diyalog çağrısı yaparken, Almanya, Avustralya ve Japonya Hürmüz Boğazı’na yönelik herhangi bir askeri operasyona katılma planları olmadığını açıkladı.

İşte savaşın on yedinci gününden son gelişmeler…

12.16 | BAHREYN: İRAN’DAN ATILAN 129 FÜZE VE 215 İHA ENGELLENDİ

Bahreyn, İran'dan şu ana kadar atılan 129 füze ile 215 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahreyn ordusunun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan Bahreyn'e fırlatılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 129 füze ve 215 İHA saldırısının engellendiği belirtildi.

Balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel barışı ve güvenliği de tehdit ettiği vurgulandı.

12.00 | TAHRAN'DA ŞU ANA EN AZ 503 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın başkenti Tahran'da ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 503 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin 700 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna bilgi veren Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed İsmail Tevekkuli, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Tahran'da 503 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tevekkuli, "Bugüne kadar Tahran'daki saldırılarda 503 şehit ve 5 bin 700 yaralı verdik. Bunların büyük çoğunluğu sıradan insanlardı." dedi.

İranlı yetkili, saldırılarda yaşları 2 ay ile 12 arasında değişen 12 çocuğun da yaşamını yitirdiğini kaydetti.

11.29 | İRAN: ABD UÇAK GEMİSİNE LOJİSTİK VE SERVİS HİZMETİ VEREN NOKTALAR MEŞRU HEDEFİMİZDİR

İran, 12 Mart'ta gemide çıkan yangın sonrasında Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarına gelen ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğunu ve Kızıldeniz'deki tüm lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edildiğini bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından yapılan yazılı açıklamada, "ABD uçak gemisi Gerald Ford'un Kızıldeniz'deki varlığı İran'a karşı bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, Kızıldeniz'deki söz konusu filonun lojistik ve servis merkezleri İran silahlı kuvvetlerinin hedefleri olarak kabul edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu. Açıklamada, çıkan yangının "muharebe kaynaklı olmadığı" ifade edilmişti.

Yayımlanan uydu görüntülerinde, geminin daha sonra Kızıldeniz'de Cidde Limanı yakınlarına geldiği görülmüştü.

09.25 | İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN GÜNEYİNE KARA OPERASYONLARI BAŞLATTI

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine karşı, “sınırlı ve hedefi belirli” bir kara operasyonlarına başladığını açıkladı.

08.01 | AVUSTRALYA VE JAPONYA’DAN HÜRMÜZ MESAJI

Avustralya ve Japonya, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için Orta Doğu'ya gemi gönderme yönünde bir planları olmadığını açıkladı.

ABC News'un haberine göre, Avustralya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na gemi gönderilmesi yönündeki talebine yanıt verdi.

Avustralya Ulaştırma Bakanı Catherine King, "Hürmüz Boğazı'na bir gemi göndermeyeceğiz. Bunun ne kadar son derece önemli olduğunu biliyoruz ancak bu bizden istenen bir şey değil ve biz de bu konuda bir katkıda bulunmuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Talep edilen yardımlara ne tür bir katkı sağlayacağımız konusunda son derece netiz." açıklamasında bulunan King, yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri'ne savunma alanında destek olmak amacıyla uçak göndereceklerini bildirdi.

JAPON HÜKÜMETİNİN BU YÖNDE BİR PLANI YOK

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Orta Doğu'da Japonya ile bağlantılı gemilerin ve mürettebatının güvenliğini sağlamak için neler yapılacağını değerlendirdiklerini belirtti.

ABD'nin talebi doğrultusunda bölgeye gemi gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Takaiçi, ABD'den henüz bu yönde resmi bir talep gelmediği için varsayımsal bir soruya yanıt veremeyeceğini ancak üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Orta Doğu'ya Japonya Savunma Kuvvetleri gönderme konusunda hükümetin şu anda herhangi bir planı olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin "buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından" sağlanması gerektiğini belirtmişti.

Trump, "Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalıdır." yorumunu yaparak, ABD'nin de bu ülkelere büyük ölçüde yardım edeceğini kaydetmişti.

06.45 | TRUMP, İRAN’IN UÇAK GEMİSİ İDDİASINI REDDETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e (CVN-72) "asla saldırmadığını" ve paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığını iddia etti.

Trump, Florida'da geçirdiği hafta sonu tatilinden başkent Washington'a dönerken uçaktaki gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, "Dünyanın en büyük gemilerinden biri olan USS Abraham Lincoln'e saldırdıklarını iddia ettiler. Hatta geminin yandığına dair görüntüler bile paylaştılar." dedi.

İran'ın bu konudaki iddialarını yalanlayan Trump, "O gemiye asla saldırılmadı, gemi hiçbir şekilde yanmadı." ifadesini kullandı. Trump, paylaşılan görüntülerin ise gerçek olmadığını ileri sürdü.

Trump, ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının vurulduğu haberlerini bir kez daha yalanlarken, bu uçaklardan 4'ünün "en ufak bir hasar bile almadığını, sadece birinde hafif bir hasar oluştuğunu" söyledi.

İran medyası, cumartesi günü yayınladığı haberlerde, USS Abraham Lincoln'ün (CVN-72) İran silahlı kuvvetleri tarafından "etkisiz hale getirildiğini" savunmuştu.

ABD Başkanı Trump, İran rejiminin ülke yönetimini protesto için sokaklara çıkan 32 bin göstericiyi öldürdüğünü iddia etti.

"Bir hafta önce, hatta iki hafta önce, en az 32 bin protestocuyu öldürdüler. Biz bu sayının gerçekte çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Trump, 250 bin kişinin katıldığı gösterilen rejim destekçisi gösterinin videolarının ise yapay zeka teknolojisi ile üretildiğini ileri sürdü.

Saldırıların ne zaman biteceğiyle ilgili inisiyatifin ABD tarafında olduğunu ifade eden Trump, İran tarafının bir anlaşma yapmayı "canıgönülden" istediğini ama kendisinin henüz bir anlaşma yapıp yapmama konusunda kararsız olduğunu dile getirdi.

Trump, "Savaşın sonuna yaklaşmışken, düşman tarafın askeri gücü büyük ölçüde zayıflatılmışken diğer ülkelerin devreye girmesinin yerinde bir adım olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı, İran'da bir ilkokula yapılan ve çoğu çocuk olan 185 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ABD tarafından yapılıp yapılmadığı ile ilgili soruya, "Bilmiyorum, onun soruşturması devam ediyor." demekle yetindi.

06.13 | İSRAİL ORDUSUNDAN ASKERLERE BRİFİNG: LÜBNAN SALDIRILARI UZAYABİLİR

İsrail'in 2 Mart itibarıyla Lübnan'a başlattığı genişletilmiş saldırılarının, 21-22 Mayıs'taki Yahudilerce kutsal "Şavuot Bayramı"na kadar sürdürebileceği iddia edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığından üst düzey bir askeri yetkili, Lübnan sınırının doğu kesiminde görev yapan yedek askerlere kapalı kapılar ardında brifing verdi.

Toplantıda askerlere "bu sefer zamanın farklı şekilde aktığını" söyleyen yetkili, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının 21 Mayıs'ta başlayan "Şavuot Bayramı"na kadar sürebileceğini belirterek, "Gerektiği kadar burada kalacağız. Belirli bir zaman dilimiyle sınırlı değil." ifadelerini kullandı.

Yedek askerlerin göreve çağrıldığı İsrail ordusunun giderek artan yorgunluk yaşadığı belirtilen haberde, buna rağmen ordunun daha agresif davranacağı ileri sürülerek bir tampon bölge oluşturmaya çalışacağı ve sınır bölgelerine yapılan bombardımanların Lübnan'ın daha içine doğru süreceği kaydedildi.

Haberde, kuzeye çekilen Golani Tugayı'na Nahal ve paraşütçü birliklerinin de katılmasının beklendiği, şu ana kadar Lübnan topraklarında 7 ila 9 kilometre alanda karada faaliyet gösteren İsrail ordusunun işgali genişleteceğine işaret edildi.

05.20 | İRAN: İSRAİL, SAVAŞ SUÇUNDAN YARGILANMALIDIR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve yargılanması gerektiğini belirtti.

Arakçi, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalamasının uluslararası hukukun ihlali ve ekolojik yıkım olduğunu dile getiren Arakçi, bu eylemin bölge sakinlerinin uzun vadede sağlık ve yaşam kalitesi açısından zarar görmelerine neden olacağını belirtti.

Toprak ve yer altı sularının kirlenmesinin nesiller boyu sürecek etkilere yol açabileceğine dikkati çeken Arakçi, "İsrail savaş suçlarından dolayı cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 8 Mart'ta başkent Tahran'daki petrol depolarını vurmuş, çıkan yangın sonrasında kenti siyah bulut kütlesi kaplamıştı. Ardından gökyüzünden yağan kül, sokaklar ve araçların üzerinde zift tabakası oluşmasına neden olmuştu.

05.18 | SUUDİ ARABİSTAN: ÜLKENİN DOĞUSUNDA 38 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 38 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının sosyal medyadan yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna atılan üç İHA’nın daha havada engellendiğini, böylece bu gece engellenen İHA sayısının 38’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

05.02 | İRAN’DAN İSRAİL’E YENİ MİSİLLEME: TEL AVİV’DE SİRENLER ÇALDI

ABD-İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'ın art arda yaptığı misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'in de bulunduğu merkezinde ve güneyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'ın ilk önce İsrail'in merkezini hedef alan misillemesi nedeniyle birçok kentte sirenler çalarken, başkent Tel Aviv'de hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri engellemeye çalıştığı görüldü. Bu sırada gökyüzünden şiddetli bir patlama sesi geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın 12 saat aradan sonra saldırı düzenlediğini belirterek, şiddetli patlama sesinin açık alana füze isabetinden kaynaklanabileceğini iddia etti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma vakası bildirilmediğini aktardı.

04.43 | DUBAİ HAVALİMANI’NDA UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının (İHA) sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

İHA saldırısı nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

03.37 | BAHREYN, VATANDAŞLARINA GÜVENLİ NOKTALARA YÖNELMELERİ UYARISI YAPTI

Bahreyn, ülkede çalan sirenlerin ardından vatandaşları sakin olmaları ve en yakın güvenli noktaya yönelmeleri konusunda uyardı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkede çalan sirenlerin ardından vatandaşlardan sakin olmaları ve en yakın güvenli noktaya yönelmeleri istendi.

03.24 | BAE: DUBAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI ÇEVRESİNDE İHA SALDIRISI SONUCU YANGIN ÇIKTI

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İHA saldırısı nedeniyle havalimanı çevresinde yangın çıktığı, ilgili ekiplerin gerekli önlemleri almaya başladığı belirtildi.

03.03 | İRAN, YAKLAŞIK 12 SAAT ARADAN SONRA İSRAİL'E FÜZE ATEŞLEDİ

ABD-İsrail'in saldırılar düzenlediği İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'ın misillemesi nedeniyle birçok kentte sirenler çalarken başkent Tel Aviv'de hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri engellemeye çalıştığı görüldü. Bu sırada gökyüzünden şiddetli bir patlama sesi geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, şiddetli patlama sesinin açık alana füze isabetinden kaynaklanabileceğini iddia etti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma vakası bildirilmediğini aktardı.

02.59 | SUUDİ ARABİSTAN: ÜLKENİN DOĞUSUNDA 19 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 19 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Doğu bölgesinde 19 İHA önlenerek imha edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

02.40 | TAHRAN VE KEREC’TE PATLAMALAR

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran medyasında gece saatlerinde meydana gelen patlamalara yer verildi.

Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Başkent Tahran'daki patlamanın ardından hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtildi.

02.35 | İSRAİL’DEN İRAN AÇIKLAMASI: 200’DEN FAZLA HEDEF VURULDU

İsrail ordusu, ABD ile düzenledikleri saldırılarda İran'ın batısında ve orta kesiminde 200'den fazla hedefin vurulduğunu ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın balistik füze stoku ve savunma sistemlerini azaltmak amaçlı saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Geride kalan gün boyunca, İsrail ordusunun Tahran yönetiminin 200'den fazla hedefine saldırı düzenlediği savunulan açıklamada, saldırı düzenlenen noktalar arasında komuta merkezleri, savunma sistemleri, silah depoları ve üretim tesisleri olduğu iddia edildi.

02.29 | MACRON’DAN İRAN’A ÇAĞRI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün en hızlı şekilde yeniden sağlanması gerektiğini belirtti.

Macron sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

"Bu saldırılar ister doğrudan ister Lübnan ve Irak'taki gibi vekil güçleri aracılığıyla yapılmış olsun, (Pezeşkiyan'a) İran'ın bölge ülkelerine yönelik kabul edilemez saldırılarına derhal son vermesi çağrısında bulundum." ifadesini kullanan Macron, Fransa'nın bölgede kendi çıkarlarını, ortaklarını ve seyrüsefer özgürlüğünü korumak için yalnızca savunma amacıyla hareket ettiğini savundu.

Macron, görüşmede ayrıca "Fransa'nın hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söylediğini" aktararak, gerilimin kontrolsüz tırmanışının bölgeyi ciddi sonuçlar doğuracak bir kaosa sürüklediği değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgenin tamamındaki halklar gibi İran'da da halk bundan mağdur." diyen Macron, yalnızca yeni bir siyasi ve güvenlik çerçevesinin herkes için barış ve güvenliği sağlayabileceğini belirtti.

Macron, "Bu tarz bir çerçeve, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını garanti altına almalı, aynı zamanda onun balistik füze programının ve bölgesel ile uluslararası alanda istikrarı bozan faaliyetlerinin oluşturduğu tehditlere de çözüm getirmeli. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü en hızlı şekilde yeniden sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

01.35 | IRAK VE BAE’DEN ORTAK MESAJ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması, diyalog masasına geri dönülmesi ve bölgenin güvenliği ile halkların çıkarlarının korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Irak Başbakanı Sudani ve BAE Devlet Başkanı Bin Zayid telefonda görüşerek, bölgede yaşanan gerilimin azaltılması ve savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi için Arap ülkeleri arasında ortak koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde diplomatik girişimlerin artırılmasının önemine dikkati çekilerek, bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi için çabaların yoğunlaştırılması gerektiği ifade edildi.

Sudani ve Bin Zayid, Erbil’de Birleşik Arap Emirlikleri Başkonsolosluğu'nu hedef alan saldırıyı da kınayarak, bu saldırıyı reddettiklerini belirtti.

İki lider, askeri faaliyetlerin durdurulması, diyalog masasına geri dönülmesi ve bölgenin güvenliği ile halkların çıkarlarının korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

01.32 | SUUDİ ARABİSTAN’DAN YENİ UYGULAMA: FÜZE VE İHA İHBARI İÇİN SİSTEM BAŞLATILDI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, bölgedeki tırmanan gerilim ve ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların 16. gününde, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının bildirilmesine yönelik elektronik bir hizmet başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün itibarıyla "şüpheli hava gözlemlerinin" resmi elektronik uygulama Tawakkalna üzerinden bildirilebilmesini sağlayan yeni bir hizmetin kullanıma sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, hizmet sayesinde Suudi Arabistan’daki vatandaşlar ve ülkede yaşayanların, "İHA veya füze gibi şüpheli hava gözlemlerini" kısa sürede yetkililere iletebileceği, bunun da ülkenin korunması ve milli imkanların savunulması için hızlı müdahaleye katkı sağlayacağı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, söz konusu hizmetin vatandaşlar, ülkede yaşayanlar ve savunma sistemi arasındaki gerçek ortaklığı güçlendirdiğini belirterek, bunun vatan savunmasındaki önemli rollerinin bir yansıması olduğunu kaydetti.

Maliki, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri’nin ülkeye yönelik olası hava saldırılarını püskürtmeye yetecek gelişmiş kapasiteye sahip olduğunu, ancak bu hizmetin vatandaşlar ve ülkede yaşayanlara ülkeyi tehdit eden unsurları bildirme imkanı sunduğunu söyledi.

Yeni hizmetin, ileri teknolojilerin vatandaşlar ve ülkede yaşayanların tehditleri tespit sürecine dahil edilmesi açısından nitelikli bir adım olduğu vurgulandı.

Öte yandan Savunma Bakanı Halid bin Selman da bakanlığın açıklamasını, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden paylaşarak vatandaşların ülke savunmasında temel ortaklar olduğunu ifade etti.

Bin Selman, halkı, füze veya İHA gözlemlerini Tawakkalna uygulaması üzerinden bildirmeye çağırarak, bunun hızlı müdahaleyi kolaylaştıracağını ve ulusal güvenliği güçlendireceğini belirtti.

Suudi Arabistan, bölgedeki gerilimin başlamasından bu yana en az 25 füze ve 290 İHA saldırısına maruz kaldı.

01.30 | ALMANYA’DAN HÜRMÜZ MESAJI: OPERASYONA KATILMAYACAĞIZ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve İran'a yönelik saldırılar bağlamında uluslararası bir askeri operasyona katılmayacağını yineledi.

Wadephul, ARD televizyonunda yayımlanan "Bericht aus Berlin" programında yaptığı açıklamada, Almanya'nın söz konusu çatışmanın aktif bir parçası olmayacağını vurgulayarak, "Yakında bu çatışmanın aktif bir parçası olacak mıyız? Hayır." dedi.

Alman hükümetinin bu konudaki tutumunun net olduğunu belirten Wadephul, bu yaklaşımın Başbakan Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından da açık şekilde dile getirildiğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı, olası bir diplomatik müzakere sürecine dahil olmayı arzuladıklarını belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin kalıcı biçimde sağlanması ancak diplomatik bir çözümle ve İran ile yapılacak görüşmelerle mümkün olabileceğini aktardı.

Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Aspides askeri misyonunun beklenen etkiyi göstermediğini belirtti.

Bu misyonun Hürmüz Boğazı'na genişletilmesinin daha fazla güvenlik sağlayıp sağlamayacağı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Wadephul, Avrupa için çok önemli olan ticari taşımacılığın büyük bir kısmının Kızıldeniz'den geçmesi gerekirken, Aspides'in etkisizliği nedeniyle bunu yapamadığını ifade etti.

Johann Wadephul, bir soru üzerine petrol fiyatlarının ancak bölgedeki çatışmanın çözülmesi halinde yeniden normale döneceğini sözlerine ekledi.

01.23 | İSRAİL BEYRUT’U YENİDEN VURDU: DAHİYE’DE ŞİDDETLİ PATLAMA

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından Beyrut'ta şiddetli patlama sesi duyuldu.

Dahiye'den de dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu ise Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürerek, Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail, dün öğleden sonra Dahiye bölgesindeki 7 mahalle için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

00.50 | İSRAİLLİ GÜVENLİK KAYNAKLARI: İRAN’A KARŞI SAVAŞ PLANLANDIĞI GİBİ İLERLEMİYOR

İsrailli güvenlik kaynakları, İran'a karşı yürütülen savaşın "askeri kurumun savaşın başında belirlediği hızda ilerlemediğini" belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran'a yönelik savaşta ilk saldırının "beklenenden daha iyi" olduğu ancak "savaşın başlangıçta belirlenen hızda ilerlemediği" ifade edildi.

"İran’daki savaşın hedeflerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine" işaret eden güvenlik kaynakları, "savaşın seyrinin İsrail'in savaşın başında belirlediği zaman çizelgesine uygun ilerlemediğini" kaydetti.

İsrailli güvenlik kaynakları, İsrail'in karşı karşıya olduğu zorluklardan birinin İran'da muhaliflerin geniş çaplı protestolar için sokaklara çıkmasını sağlamak olduğunu, İsrail'in savaş sırasında böyle bir gelişmenin yaşanabileceği yönünde değerlendirmeler yaptığı aktardı.

Kaynaklar ayrıca "ABD ve İsrail’in İran’da savaşın seyrini etkilemesi beklenen ek adımlar planladığını" öne sürdü.