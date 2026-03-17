Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 18. gün: İran ateşkes teklifini reddetti

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan savaş 18. gününde de bölge genelinde karşılıklı saldırılar ve alarm durumlarıyla sürüyor.

Gece saatlerinden itibaren Ortadoğu’nun farklı noktalarından patlama, füze ve insansız hava aracı saldırısı haberleri gelirken, çatışmanın etkilediği coğrafya giderek genişliyor.

İran’dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail’in orta kesimlerinde sirenler çalarken, Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan füzelerin önlenmeye çalışıldığını açıklarken Kudüs semalarında da şiddetli patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail ordusunun saldırısında öldüğünü iddia etti.

İsrail'in öldüğünü iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, ABD tarafından öldürülen İranlı denizciler için yazdığı mesaj paylaşıldı.

Reuters'ın aktardığına göre İran lideri Mücteba Hamaney, iki aracı ülke tarafından Tahran'a iletilen ve ABD ile ateşkes yapma teklifini reddetti.

İşte savaşın on sekizinci gününden son gelişmeler…

13.25 | HAMANEY ATEŞKES TEKLİFİNİ REDDETTİ

İran’ın yeni lideri Mücteba Hüseyni Hamaney'in, ABD ile ateşkes teklifini reddettiği yazıldı.

Reuters'ın üst düzey bir İranlı yetkiliden aktardığına göre Hamaney, iki aracı ülke tarafından Tahran'a iletilen ve ABD ile ateşkes yapma teklifini reddetti.

Yetkili, Hamaney'in ilk dış politika oturumunda ABD ve İsrail'den intikam alma konusundaki tutumunun “oldukça sert ve ciddi” olduğunu belirtti; ancak dini liderin toplantıya bizzat katılıp katılmadığına dair bir açıklama yapmadı.

13.20 | AXİOS: WİTKOFF'UN SENATÖRLERE BRİFİNG VERMESİ PLANLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin senatöre kapalı oturumda brifing vermesi planlandığı belirtildi.

ABD'de yayın yapan Axios haber portalının konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesine bağlı Yeni Tehditler ve Yetenekler Alt Komitesi Başkanı Senatör Joni Ernst tarafından brifing organize edildi ve senatörler dün brifinge davet edildi.

Brifingde Steve Witkoff'un, bugün ABD yerel saatiyle öğleden sonra ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin sınırlı sayıda Cumhuriyetçi ve Demokrat senatöre kapalı oturumda bilgi aktarması planlanıyor.

12.50 | LARİCANİ'NİN MESAJI PAYLAŞILDI

İsrail'in öldüğünü iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, ABD tarafından öldürülen İranlı denizciler için yazdığı mesaj paylaşıldı.

Laricani'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesaj, "Ali Laricani'nin İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin cenaze töreninin arifesinde yazdığı el yazısı" notuyla aktarıldı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Yüce Allah'ın adıyla. Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin şehitleri, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun silahlı kuvvetler yapısında uzun yıllar boyunca temelini oluşturacaktır. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum."

12.40 | İSRAİL SAVUNMA BAKANI: LARİCANİ'Yİ ÖLDÜRDÜK

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail ordusunun saldırısında öldüğünü iddia etti.

Savunma Bakanı Katz yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında Laricani'yi hedef aldığını savundu.

Katz, İsrail ordusunun İran'a hava saldırısında hedef aldığı Laricani'nin öldüğünü öne sürdü.

12.20 | İSRAİL ORDUSU: İRANLI KOMUTAN SÜLEYMANİ'Yİ ÖLDÜRDÜK

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'yi öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısında hedef alınan Süleymani'nin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Süleymani'nin Besic Güçleri tarafından yakın zamanda kurulan bir çadır yerleşkede hedef alındığı öne sürülen açıklamada, söz konusu saldırıda Besic Güçleri'nin diğer üst düzey komutanlarının da öldürüldüğü savunuldu.

11.50 | İRAN: BİLGİ TOPLAYAN 10 KİŞİ YAKALANDI

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde hassas bölgeler hakkında bilgi topladıkları ve eylem hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun Rezevi Horasan eyaleti istihbaratına dayandırdığı haberde, "İstihbarat gözetimi ve operasyonel eylemler yoluyla 10 vatansız paralı asker tespit edilerek gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

11.30 İSRAİL BASINI: SALDIRILARDA LARİCANİ HEDEF ALINDI

İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığı iddia edildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun gece Laricani'yi hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiği öne sürdü.

İsrailli yetkili, Laricani'ye yönelik hava saldırısının sonucunun henüz bilinmediğini aktardı.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun dün gece İran'da "önemli isimleri" hedef aldığı açıklaması yaptı.

İran makamları ise Laricani'ye saldırı iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

10.49 | SUUDİ ARABİSTAN: ÜLKEYE GÖNDERİLEN 31 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad ile ülkenin doğu bölgesini hedef alan 31 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin doğu bölgesi ile başkent Riyad'a atılan 31 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.

İmha edilen İHA'ların nereden gönderildiğine ve herhangi bir hasar veya can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

10.40 | USS GERALD R. FORD GEMİSİNDEKİ YANGINLA İLGİLİ İDDİA

ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddia edildi.

The New York Times gazetesinin haberine göre, güvenlik sebebiyle ismi verilmeyen askeri yetkililer ve denizciler, ABD-İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar kapsamında Kızıldeniz'de destek görevi yürüten ve halihazırda Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında bulunan uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, geminin ana çamaşırhanesinde çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddiasında bulundu.

Yangında, yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğunu ileri süren yetkililer, geminin 24 saat boyunca uçuş operasyonları yürüttüğünü belirtti.

İki yetkiliye göre, yangın, geminin çamaşırhanesindeki bir kurutma makinesinin havalandırma deliğinden çıktı.

08.00 | CENTCOM: İRAN SALDIRILARINDA YARALANAN ABD ASKERİ SAYISI 200’E ÇIKTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200’e yükseldiğini açıkladı.

Hawkins, yaralılardan 10’unun ağır yaralı olarak değerlendirildiğini bildirdi. Yaralanan askerlerin büyük bölümünün görevine döndüğünü belirten Hawkins, 180’den fazla askerin yeniden görev başına geçtiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell ise 10 Mart’ta yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından 8’i ağır olmak üzere yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını duyurmuştu.

07.36 | UKMTO, BAE'DE FÜCEYRE EMİRLİĞİ'NİN DOĞUSUNDA BİR TANKER GEMİSİNİN VURULDUĞUNU BİLDİRDİ

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nin doğusunda bir tanker gemisinin "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğunu ve gemide küçük çaplı hasar meydana geldiğini bildirdi.

UKMTO'nun açıklamasına göre, Füceyre Emirliği'nin 23 deniz mili doğusunda demirlemiş halde yer alan bir tanker gemisi bilinmeyen bir cisim tarafından vuruldu.

Gemide küçük çaplı hasar oluşurken, mürettebatta yaralanma olmadı ve herhangi bir çevresel etki bildirilmedi.

UKMTO, yetkililerin olayı araştırdığını belirterek, gemilere dikkatli seyretmeleri ve herhangi bir şüpheli faaliyeti rapor etmeleri tavsiyesinde bulundu.

07.10 | İSRAİL'İN BEYRUT'A VE LÜBNAN'IN GÜNEYİNE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARINDA 11 KİŞİ YARALANDI

İsrail’in, başkent Beyrut’un güney banliyösü (Dahiye) ile Lübnan’ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri güneydeki Ayta eş-Şab beldesinin eteklerine ilerlerken belde ve çevresine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Haberde, İsrail’in Bint Cubeyl bölgesine bağlı Şakra beldesine düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güneydeki Sirifa kasabasına yönelik bombardımanda ise 4 kişi yaralandı.

Cebel Lübnan vilayetinin Aramun bölgesinde bir apartmanın hedef alındığı saldırıda, Etiyopyalı bir kadının yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Beyrut’un Dahiye bölgesinde yer alan Haret Hureyk ve çevresindeki mahallelere iki hava saldırısı düzenledi.

İsrail’in ayrıca Tayyibe, Mecadil, Zebkin, Yater, Kana, Ayn Baal ve Deyr Kifa dahil olmak üzere Lübnan’ın güneyindeki çok sayıda yerleşimi hedef aldığı, saldırıların sonuçlarına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi bulunmadığı bildirildi.

05.30 | BAE HAVA SAHASI GEÇİCİ KAPATMANIN ARDINDAN YENİDEN AÇILDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçici olarak kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GCAA), yaklaşık iki saat süren geçici ve ihtiyati askıya almanın ardından ülke hava sahasında hava trafiğinin yeniden başladığını açıkladı.

GCAA, "Durumun istikrara kavuşması ve geçici tedbirlerin kaldırılmasının ardından hava sahası normale döndü" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kararın operasyonel ve güvenlik durumunun kapsamlı değerlendirilmesi ve ilgili yetkililerle koordinasyon sonucu alındığı belirtildi.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı BAE, kısa bir süre önce, hava sahasını tedbir amacıyla geçici ve kısmi olarak kapattığını ve füze ile İHA saldırılarını engellemeye çalıştığını açıklamıştı.

05.13 | İRAN'DAN YAPILAN MİSİLLEMENİN ARDINDAN İSRAİL'İN ORTA KESİMİNDE SİRENLER ÇALDI

BD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlemeye çalıştığı belirtildi.

Bölgeden aktarılanlara göre, telefonlara gelen ön uyarı alarmından kısa bir süre sonra başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

Tel Aviv çevresinde İran füzelerini önlemeye çalışan İsrail hava savunma füzelerinin sesleri duyuldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Kudüs semalarında da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirirken İsrail hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlediğini ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet alan bölge ve yaralanma vakası olmadığını belirtti.

Öte yandan İsrail ordusu, İran misillemesinin hemen öncesinde, İran'ın başkenti Tahran ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik eş zamanlı ve geniş çaplı saldırı başlattığını duyurdu.

05.08 | SUUDİ ARABİSTAN'DA 6 İHA SALDIRISININ DAHA ENGELLENDİĞİ DUYURULDU

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusuna yönelen 6 insansız hava aracının (İHA) daha engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna yönelik 6 İHA saldırısının daha engellendiği belirtildi.

Açıklamada, 6 İHA'nın doğu bölgesinde, savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi ancak İHA'ların kaynağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Bakanlık kısa bir süre önce doğu bölgesinde 3 İHA'nın engellendiğini açıklamıştı.

04.51 | BAĞDAT'TA İRAN'A YAKIN GÜÇLERİN BULUNDUĞU BÖLGEDE YER ALAN EVE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın milislerin bulunduğu Cadiriye bölgesindeki bir eve hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıya uğrayan evin çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgeye girişler kapatıldı.

Saldırıya uğrayan evin bulunduğu bölgeye ambulansların geldiği görüldü.

Söz konusu evden yükselen dumanların görüntüsü, sosyal medyadan paylaşıldı.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

04.27 | BAE’DE PETROL ÜRETİM BÖLGESİNDE İHA SALDIRISI NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde bir petrol üretim bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Füceyre Hükümeti Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, “Füceyre Petrol Sanayi Bölgesi, İHA tarafından hedef alınması sonucu yangın çıktı.” ifadesine yer verildi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için anında müdahale ettiği vurgulandı.

İHA’nın kaynağına dair bilgi verilmezken, halktan asılsız söylentilere itibar etmemeleri istendi.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı BAE kısa bir süre önce, hava sahasını tedbir amacıyla geçici ve kısmi olarak kapattığını ve füze ile İHA saldırılarını engellemeye çalıştığını açıklamıştı.

04.15 | İSRAİL'İN SINIR HATTININ LÜBNAN TARAFINDAKİ KÖYLERİ YIKIP İŞGAL ETMEYİ PLANLADIĞI BİLDİRİLDİ

Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için kara saldırıları düzenleyen İsrail'in, sınır hattının Lübnan tarafında kalan yerleşim bölgelerini tamamen yıkıp buraları işgal ederek asker konuşlandırmayı planladığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın "ayrıntılara vakıf kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi İsrail ordusuna, sınıra yakın Lübnan yerleşim bölgelerini yıkma yetkisi verdi.

Kaynaklar, İsrail'in Lübnan hükümetine Hizbullah'ın dizginlenmesi konusunda baskı uygulamak için yıkım sırasında müzakere masasına oturacağını ileri sürdü.

Sınıra yakın bölgelerde yaşayan Lübnan halkını zorla yerinden eden İsrail, buralardaki yıkımın tamamlanmasının ardından işgal ederek asker konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Hizbullah da İsrail'in geniş çaplı kara saldırılarına karşı hazırlıklarını sürdürürken tanksavar ateşi, sabotaj, gerilla savaşı ve İsrail birliklerine baskınlar yapmayı planlıyor.

03.21 | İRAN, İSRAİL'İN KUZEYİNİ HEDEF ALAN BİR SALDIRI DALGASI DÜZENLEDİ

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve İsrail hava savunma sistemlerinin bu füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

Füzelerin ateşlendiğine yönelik açıklamadan kısa bir süre sonra yeni bir duyuru yapılarak "saldırının önlendiği ve sığınaklardan çıkılabileceği" ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan bu dalgada "az sayıda" füze ateşlendiğini ve bunların da İsrail semalarına ulaşmadan önlendiğini ileri sürdü.

02.58 | BAĞDAT'TA ART ARDA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Bağdat'ın merkezinde hükümet binalarının bulunduğu "Yeşil Bölge"nin yakınında yükselen patlama sesleri, başkentin diğer bazı semtlerinden de duyuldu.

Bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğinin hava savunma sistemi saldırılara karşı devreye girdi.

ABD Büyükelçiliğinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığı iddia edildi.

Irak makamlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

02.48 | TAHRAN’DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları altındaki başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran medyasında gece saatlerinde meydana gelen patlamalara ilişkin bilgilere yer verildi.

Haberlerde, Tahran'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.