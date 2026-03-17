Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 18. gün: Yeni saldırılar gece boyunca sürdü

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan savaş 18. gününde de bölge genelinde karşılıklı saldırılar ve alarm durumlarıyla sürüyor.

Gece saatlerinden itibaren Ortadoğu’nun farklı noktalarından patlama, füze ve insansız hava aracı saldırısı haberleri gelirken, çatışmanın etkilediği coğrafya giderek genişliyor.

İran’dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail’in orta kesimlerinde sirenler çalarken, Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan füzelerin önlenmeye çalışıldığını açıklarken Kudüs semalarında da şiddetli patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Çatışmalar yalnızca İran ve İsrail hattıyla sınırlı kalmadı. Irak’ın başkenti Bağdat’ta gece saatlerinde art arda patlama sesleri duyulurken, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarında hareketlilik yaşandı.

ABD Büyükelçiliği çevresinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve bölgenin insansız hava aracı saldırısına hedef olmuş olabileceği iddia edildi. Bağdat’ta İran’a yakın milislerin bulunduğu bir bölgedeki eve düzenlenen hava saldırısı ise bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

Savaşın etkisi Körfez ülkelerine de yansıdı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Füceyre Emirliği’nde bir petrol üretim tesisinin insansız hava aracıyla hedef alınması sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Yetkililer olayda can kaybı yaşanmadığını açıklarken sivil savunma ekiplerinin yangına müdahale ettiği duyuruldu. BAE yönetimi, güvenlik gerekçesiyle hava sahasını geçici olarak kapatırken yaklaşık iki saat sonra yeniden açıldığını açıkladı. Aynı saatlerde Suudi Arabistan savunma sistemlerinin ülkenin doğusuna yönelen çok sayıda İHA’yı engellediğini duyurdu.

Öte yandan İsrail’in Lübnan sınırında yeni bir askeri plan üzerinde çalıştığı da iddialar arasında. Tel Aviv yönetiminin sınır hattının Lübnan tarafındaki bazı yerleşim bölgelerini yıkarak buraları askeri kontrol altına almayı değerlendirdiği öne sürülürken, bölgede Hizbullah ile olası bir kara çatışması ihtimalinin de gündemde olduğu belirtiliyor.

İşte savaşın on sekizinci gününden son gelişmeler…

05.30 | BAE HAVA SAHASI GEÇİCİ KAPATMANIN ARDINDAN YENİDEN AÇILDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçici olarak kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GCAA), yaklaşık iki saat süren geçici ve ihtiyati askıya almanın ardından ülke hava sahasında hava trafiğinin yeniden başladığını açıkladı.

GCAA, "Durumun istikrara kavuşması ve geçici tedbirlerin kaldırılmasının ardından hava sahası normale döndü" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kararın operasyonel ve güvenlik durumunun kapsamlı değerlendirilmesi ve ilgili yetkililerle koordinasyon sonucu alındığı belirtildi.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı BAE, kısa bir süre önce, hava sahasını tedbir amacıyla geçici ve kısmi olarak kapattığını ve füze ile İHA saldırılarını engellemeye çalıştığını açıklamıştı.

05.13 | İRAN'DAN YAPILAN MİSİLLEMENİN ARDINDAN İSRAİL'İN ORTA KESİMİNDE SİRENLER ÇALDI

BD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlemeye çalıştığı belirtildi.

Bölgeden aktarılanlara göre, telefonlara gelen ön uyarı alarmından kısa bir süre sonra başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

Tel Aviv çevresinde İran füzelerini önlemeye çalışan İsrail hava savunma füzelerinin sesleri duyuldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Kudüs semalarında da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirirken İsrail hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlediğini ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet alan bölge ve yaralanma vakası olmadığını belirtti.

Öte yandan İsrail ordusu, İran misillemesinin hemen öncesinde, İran'ın başkenti Tahran ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik eş zamanlı ve geniş çaplı saldırı başlattığını duyurdu.

05.08 | SUUDİ ARABİSTAN'DA 6 İHA SALDIRISININ DAHA ENGELLENDİĞİ DUYURULDU

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusuna yönelen 6 insansız hava aracının (İHA) daha engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna yönelik 6 İHA saldırısının daha engellendiği belirtildi.

Açıklamada, 6 İHA'nın doğu bölgesinde, savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi ancak İHA'ların kaynağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Bakanlık kısa bir süre önce doğu bölgesinde 3 İHA'nın engellendiğini açıklamıştı.

04.51 | BAĞDAT'TA İRAN'A YAKIN GÜÇLERİN BULUNDUĞU BÖLGEDE YER ALAN EVE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın milislerin bulunduğu Cadiriye bölgesindeki bir eve hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıya uğrayan evin çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgeye girişler kapatıldı.

Saldırıya uğrayan evin bulunduğu bölgeye ambulansların geldiği görüldü.

Söz konusu evden yükselen dumanların görüntüsü, sosyal medyadan paylaşıldı.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

04.27 | BAE’DE PETROL ÜRETİM BÖLGESİNDE İHA SALDIRISI NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde bir petrol üretim bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Füceyre Hükümeti Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, “Füceyre Petrol Sanayi Bölgesi, İHA tarafından hedef alınması sonucu yangın çıktı.” ifadesine yer verildi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için anında müdahale ettiği vurgulandı.

İHA’nın kaynağına dair bilgi verilmezken, halktan asılsız söylentilere itibar etmemeleri istendi.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı BAE kısa bir süre önce, hava sahasını tedbir amacıyla geçici ve kısmi olarak kapattığını ve füze ile İHA saldırılarını engellemeye çalıştığını açıklamıştı.

04.15 | İSRAİL'İN SINIR HATTININ LÜBNAN TARAFINDAKİ KÖYLERİ YIKIP İŞGAL ETMEYİ PLANLADIĞI BİLDİRİLDİ

Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için kara saldırıları düzenleyen İsrail'in, sınır hattının Lübnan tarafında kalan yerleşim bölgelerini tamamen yıkıp buraları işgal ederek asker konuşlandırmayı planladığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın "ayrıntılara vakıf kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi İsrail ordusuna, sınıra yakın Lübnan yerleşim bölgelerini yıkma yetkisi verdi.

Kaynaklar, İsrail'in Lübnan hükümetine Hizbullah'ın dizginlenmesi konusunda baskı uygulamak için yıkım sırasında müzakere masasına oturacağını ileri sürdü.

Sınıra yakın bölgelerde yaşayan Lübnan halkını zorla yerinden eden İsrail, buralardaki yıkımın tamamlanmasının ardından işgal ederek asker konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Hizbullah da İsrail'in geniş çaplı kara saldırılarına karşı hazırlıklarını sürdürürken tanksavar ateşi, sabotaj, gerilla savaşı ve İsrail birliklerine baskınlar yapmayı planlıyor.

03.21 | İRAN, İSRAİL'İN KUZEYİNİ HEDEF ALAN BİR SALDIRI DALGASI DÜZENLEDİ

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve İsrail hava savunma sistemlerinin bu füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

Füzelerin ateşlendiğine yönelik açıklamadan kısa bir süre sonra yeni bir duyuru yapılarak "saldırının önlendiği ve sığınaklardan çıkılabileceği" ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan bu dalgada "az sayıda" füze ateşlendiğini ve bunların da İsrail semalarına ulaşmadan önlendiğini ileri sürdü.

02.58 | BAĞDAT'TA ART ARDA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Bağdat'ın merkezinde hükümet binalarının bulunduğu "Yeşil Bölge"nin yakınında yükselen patlama sesleri, başkentin diğer bazı semtlerinden de duyuldu.

Bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğinin hava savunma sistemi saldırılara karşı devreye girdi.

ABD Büyükelçiliğinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığı iddia edildi.

Irak makamlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

02.48 | TAHRAN’DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları altındaki başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran medyasında gece saatlerinde meydana gelen patlamalara ilişkin bilgilere yer verildi.

Haberlerde, Tahran'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.