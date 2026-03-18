Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 19. gün: "Basra Körfezi'ndeki doğalgaz ve petrol rafinerileri hedef alındı"

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları on dokuzuncu gününe girerken bölgede çatışmalar geniş bir alana yayılmış durumda.

İsrail saldırısında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin öldürülmesi gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Tahran yönetimi, Laricani’nin ölümü sonrası Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle hedef aldığını duyururken, İsrail’de sirenler çaldı ve patlama sesleri duyuldu.

Saldırıların etkisi Lübnan, Irak ve Körfez’e kadar yayılırken Beyrut’ta İsrail hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti, Baalbek’te 2 çocuk yaşamını yitirdi. Hizbullah İsrail’de çok sayıda askeri üs ve yerleşimi hedef aldığını açıklarken, Lübnan’ın Sur kentinde İsrail’in tahliye tehdidi sonrası kuzeye doğru yoğun göç başladı.

Irak’ın Erbil kentinde art arda patlama sesleri duyulurken kamikaze İHA saldırıları nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi. Birleşik Arap Emirlikleri de İran’dan gelen füze ve İHA’ların düşürüldüğünü açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran halkına “sokağa çıkın, sizi koruyacağız” çağrısı yaptı.

MOSSAD BAĞLANTISI İDDİASIYLA YARGILANAN BİR KİŞİ İDAM EDİLDİ

Öte yandan İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kuroş Keyvani hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

Fars Haber Ajansı, İran yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Stratejik noktaların görüntü ve bilgilerini Mossad'a aktardığına ilişkin yargılama süreci tamamlanan Keyvani'nin idam cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı. Keyvani'nin cezası infaz edildi." ifadelerine yer verildi.

Keyvani, geçen yıl ABD-İsrail'in İran'a saldırdığı haziran ayında meydana gelen 12 gün süren savaşın dördüncü günü gözaltına alınmıştı.

İşte savaşın on dokuzuncu gününden son gelişmeler…

• CANLI BLOG

15.55 | "BASRA KÖRFEZİ'NDEKİ DOĞALGAZ VE PETROL RAFİNERİLERİ HEDEF ALINDI"

İran basını Basra Körfezi’nde yer alan doğalgaz ve petrol rafinerilerinin, ABD ve İsrail tarafından hedef alındığını duyurdu.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nın haberinde, "Bir saat önce Güney Pars ve Aseluyeh petrol endüstrisi tesislerinin bir kısmı Siyonist-Amerikan düşmanlar tarafından hedef alındı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca doğal gaz rafinerisinin de hedef alındığı aktarıldı.

10.49 | LÜBNAN’IN SUR KENTİNDE SALDIRI: İSRAİL MESCİDİ VURDU

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir mescidi hava saldırısıyla hedef alarak yıktı.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kentinde Abbasiye kavşağında bulunan El-Kaim Mescidi'ni hedef aldı.

Saldırıda mescidin tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail uçakları bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Sıreyfe beldesi ile doğudaki Bekaa bölgesinde yer alan Sehmar beldesinde saldırılar düzenledi.

09.41 | İSRAİL’DEN LÜBNAN’IN DOĞUSUNA SALDIRI: BEKAA’DA 4 ÖLÜ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde 4 evi hedef alması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail ordusunun Bekaa bölgesinde yer alan Sehmar beldesinde 4 eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun saldırısı sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

09.27 | İSRAİL ORDUSUNDAN LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ KÖYLER İÇİN SALDIRI TEHDİDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı köylere saldırı tehdidinde bulunarak bölgeden derhal çıkılmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Sözcü Adraee, Nebatiye kentindeki, Hirbet Silm ve Beyt Yahun köyleri ile Sur kentinde yer alan Sarifa ve Deyr Kanun en-Nehr köylerinin hedef alınacağını öne sürerek saldırı tehdidinde bulundu.

Bu bölgelerde Hizbullah'ın faaliyetlerinin bulunduğunu iddia eden Adraee, köylerin boşaltılmasını istedi.

İsrailli Sözcü, evlerini terk etmeye çağırdığı kişilerden Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

08.31 | HÜRMÜZ BOĞAZI YAKINLARINDAKİ KIYILARDA İRAN'A AİT FÜZE ÜSLERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda yer alan İran'a ait füze üslerine hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

CENTCOM'un sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda, İran'a ait füze üslerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran kıyı şeridinde bulunan İran'a ait füze üslerine "çok sayıda derin delici mühimmatla" saldırı düzenlendiği belirtilerek, bu üslerdeki İran menşeli gemi savar seyir füzelerinin, boğazdaki uluslararası deniz taşımacılığı için bir "tehdit" oluşturduğu savunuldu.

06.51 | SUUDİ ARABİSTAN’DA ALARM: HAVA SAVUNMASI 15 İHA VE BİR FÜZEYİ DÜŞÜRDÜ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında bir balistik füze ve 15 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna yönelik yeni İHA saldırılarının engellendiği belirtildi.

Açıklamada, 15 İHA'nın doğu bölgesinde savunma sistemlerince imha edildiği ifade edilirken, İHA'ların kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan'ın güneydoğusunda yer alan el-Harc vilayetine doğru bir balistik füzenin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hava savunma füzesinden bazı parçaların Prens Sultan Hava Üssü civarına düştüğü ancak herhangi bir hasara yol açmadığı ifade edildi.

Öte yandan Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğudaki el-Harc vilayetinde saldırı tehdidi nedeniyle sirenlerin çaldığı bilgisi paylaşıldı.

06.35 | İSRAİL BEYRUT’U VURDU

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok katlı bir binaya saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi mahallelerinden Başura'daki tahliyesini istediği ve saldırı tehdidinde bulunduğu çok katlı binayı bombaladı.

Saldırının ardından bina yerle bir oldu. Bölgeden dumanlar yükseldi ve hedef alınan binanın çevresini toz bulutu kapladı.

İsrail ordusu, Beyrut'un Başura Mahallesi'nden bir bina ve çevresi için tahliyesini istemiş ve binaya saldırı tehdidinde bulunmuştu.

06.09 | HAMAS, LARİCANİ'NİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için taziye mesajı yayımladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarının "tüm bölgeyi hedef alan bir suç" olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarıyla tüm bölgenin istikrarının tehdit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, başkent Tahran'da düzenlenen "hain saldırı sonucu" Laricani'nin, oğlu ve diğer bazı arkadaşlarıyla yaşamını yitirmesi dolayısıyla İran halkına taziyede bulunuldu.

İran makamları, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani'nin, 17 Mart Salı günü sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla öldüğünü açıklamıştı.

06.05 | İSRAİL’DEN LÜBNAN’IN GÜNEYİNE YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine saldırıların başlatıldığı, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen noktaların hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresi için yapılan tahliye uyarısının hatırlatıldığı açıklamada, Hizbullah'ın hedef alındığı iddia edilen saldırıların başlatıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti merkezi ve çevresi için tahliye ve saldırı tehdidi yayımlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırı tehdidinde bulunduğu bölgelerde yaşayan Lübnanlılara evlerini terk etme ve Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitme çağrısı yapmıştı.

Adraee'nin sosyal medya hesabından paylaştığı haritada, tehdit edilen bölgeler arasında Sur kent merkezinde Hamadiye ve çevresindeki Şebriha, Cullul Bahır, Zakuk el-Mefdi, Elıbas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, El-Hoş, Reşidiyye ve Ayn Bial yer almıştı.

05.47 | KÖRFEZ’DE İHA ALARMI: KUVEYT 7 İHA’YI DÜŞÜRDÜ

Kuveyt, hava sahasına giren 7 İHA'nın düşürüldüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri ise füze ve İHA saldırılarını önlemek için hava savunma sistemlerini devreye aldığını açıkladı.

05.45 | İRAN MİSİLLEMESİ SÜRÜYOR: TEL AVİV’DE SİRENLER YENİDEN ÇALDI

İran'ın art arda düzenlediği misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv’de sirenler bir kez daha çaldı.

05.14 | İSRAİL ORDUSUNDAN BEYRUT’TA TEHDİT: BAŞURA’DAKİ BİNAYI HEDEF GÖSTERDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezi noktalarından birindeki bina için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medyadan, Beyrut'un merkezi mahallelerinden Başura'daki bir binanın kırmızıyla işaretli olduğu harita paylaştı.

Adraee, Başura Mahallesi sakinlerine hitaben, haritada kırmızıyla işaretlenen binadan ve çevresindeki yapılardan en az 300 metre uzaklaşılmasını talep etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, koordinatlarını paylaştığı binanın, "Hizbullah'ın kullandığı bir tesise yakın olduğunu" iddia ederek, saldırı düzenleyeceklerini belirtti.

05.10 | LİBYA’DA PETROL BORU HATTINDA YANGIN: ŞERARA SAHASINDA SIZINTI

Libya'nın batısındaki Hamada bölgesinde, petrol boru hattında meydana gelen sızıntı nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Hamada'daki Şerara Petrol Sahasının ham petrol boru hattında çıkan yangın hakkında bilgi verildi.

Yangının, petrol boru hattındaki sızıntı nedeniyle çıktığı, herhangi bir can kaybına neden olmadığı kaydedildi.

Yangının söndürülmesi ve sızıntının durdurulması için ilgili tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiği aktarıldı.

Şerara Petrol Sahasındaki üretimin aksaklık olmadan devam ettiği, petrol pompalama işleminin ise bölgede yer alan diğer petrol sahalarındaki depolara yönlendirildiği ifade edildi.

04.45 | IRAK’TA ERBİL HAVALİMANI YAKINLARINDA PATLAMALAR

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında art arda şiddetli 3 patlama sesi duyuldu, etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) yerleşim yerindeki parka düştü.

Erbil'e kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Peş peşe patlama sesleri duyulan kentte etkisiz hale getirilen bir İHA'nın parçaları, sivil yerleşim yerindeki bir parka düştü.

Güvenlik güçleri söz konusu yerde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve ambulansların da hazır bulunduğu görüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor ve hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

04.24 | LÜBNAN’DA İSRAİL SALDIRISI: BEYRUT’TA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği iki hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği iki saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in hedef aldığı noktadan ceset kalıntılarının çıkarıldığı ve kimlik tespiti için DNA testlerinin yapıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi noktalarından Balata Sokağı Mahallesi'nde bir binaya ve kentin güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

04.01 | İRAN ORDUSU: LARİCANİ'NİN İNTİKAMI İÇİN TEL AVİV'E FÜZELERLE SALDIRI DÜZENLEDİK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail saldırısında ölen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamı amacıyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok başlıklı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "Gerçek Vaat-4" operasyonlarının 61. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Laricani'nin intikamı için çok başlıklı Hürremşeken-4, Kadir, Emad ve Hayberşeken füzeleriyle Tel Aviv'in hedef alındığı belirtildi.

Bu açıklamadan önce, İsrail basını, İran'ın düzenlediği çok başlıklı füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

03.41 | IRAK’IN ERBİL KENTİNDE PATLAMA: KÖYSANCAK’TA İHA SALDIRISI

Irak'ın Erbil kentinin Köysancak ilçesinde atılan kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) birinin isabet ettiği bölgede patlama sesi duyulduğu ve büyük bir yangının çıktığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil’in Köysancak ilçesine İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası patlama sesi duyulan ilçede, İHA’nın isabet ettiği bölgede yangın çıktı, bölgeden yoğun duman yükseldi.

İsabet alan yerin ticari depo olduğu ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığı aktarıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

02.54 | İSRAİL’DEN BEYRUT’A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Balata Sokağı Mahallesi ile şehrin güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi noktalarından Balata Sokağı Mahallesi ile kentin güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli 2 hava saldırısı düzenledi.

Saldırıların ardından Beyrut'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve Dahiye'den dumanların yükseldiği görüldü.

02.25 | TEL AVİV’DE TREN SEFERLERİ DURDURULDU

İsrailli devlet televizyonu KAN: İran'dan düzenlenen saldırı nedeniyle Tel Aviv'de bir istasyonun hasar görmesi üzerine tren seferleri geçici olarak durduruldu

02.09 | İRAN FÜZELERİ İSRAİL’E YÖNELDİ: TEL AVİV’DE PATLAMALAR

İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı.

İran medyasının, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamını almak için yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin hava savunma sistemlerince önlenmeye çalışıldığı belirtildi.

İran füzeleri nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Bölgedeki AA muhabiri, Tel Aviv semalarında İran'dan atılan çok başlıklı bir füzenin görüldüğünü, art arda şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ilk belirlemelere göre Tel Aviv çevresinde çok başlıklı füze nedeniyle 4 noktada hasar meydana geldiğini kaydetti.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te kısa aralıklarla art arda iki kez sirenlerin çaldığı ve Kudüs semalarında çok güçlü patlamalar meydana geldiği belirtildi.

01.48 | İSRAİL TEHDİDİ SONRASI LÜBNAN’DA GÖÇ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti merkezi ve çevresi için tahliye ve saldırı tehdidi yayımlamasının ardından kentten kuzeye doğru yoğun göç dalgası yaşanıyor.

Lübnan basınında çıkan haberlerde, İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Sur kentindeki Lübnanlıların kuzeye gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Basında çıkan ve sosyal medyada da sıkça paylaşılan görüntülerde yollarda trafik ve yoğunluğun oluştuğu görülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırı tehdidinde bulunduğu bölgelerde yaşayan Lübnanlılara evlerini terk etme ve Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitme çağrısı yapmıştı.

Adraee'nin sosyal medya hesabından paylaştığı haritada, tehdidt edilen bölgeler arasında Sur kent merkezinde Hamadiye ve çevresindeki Şebriha, Cullul Bahır, Zakuk el-Mefdi, Elıbas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, El-Hoş, Reşidiyye ve Ayn Bial yer almıştı.

01.41 | HİZBULLAH’TAN İSRAİL’E YOĞUN SALDIRI

Hizbullah, İsrail'deki çok sayıda askeri üssü ve yerleşim yeri ile Lübnan toprakları içindeki İsrail askerlerine yoğun saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hayber 1 Operasyonu" ismi verilen saldırılar kapsamında, İsrail'in Hayfa kentinin güneyindeki Atlit üssünün ve üssündeki Shayetet 13 deniz kuvvetleri birliğinin füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

Hayfa kentinin kuzeydoğusundaki Misgav bölgesinde konuşlu İsrail birliklerinin roketlerle, İsrail'in kuzeyindeki Şomera, Shtula ve Zarit yerleşimlerinin topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinin çok sayıda insansız hava aracıyla, Ma'alot-Tarshiha'daki hava savunma sistemlerinin füzelerle Taberiye Gölü çevresindeki Amiad ve Şamşun üslerinin de roket saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde bulunan Kuzey Komutanlığı Karargahı ile Eid Zeitim ve Geva üslerine füze saldırıları düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Meron Üssü'nün füzelerle, Kiryat Şmona, Metula, Malkiya, Dishon, Avivim, Kfar Blum, Ramot Naftali, Zarit, Şula, Even Menaşem ve Beyt Hillel yerleşim yerlerinin de çok sayıda roket saldırıları ile hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Merkeba, Hula, Meys el-Cebel ve Hıyam beldelerinde İsrail askerlerinin roket saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in çeşitli bölgelerine roket saldırıları düzenlediğini belirterek, Lübnan genelinde hava saldırıları başlattıklarını açıklamıştı.

01.31 | ERBİL'DE ABD BAŞKONSOLOSLUĞU YAKINLARINDA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınları ile Serbesti Mahallesi çevresinde art arda patlama sesleri duyuldu.

Erbil'e kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.

Kentte art arda patlama sesleri duyuldu.

Yerel medyada, saldırıda kullanılan İHA'ların hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

01.25 | NETANYAHU’DAN İRAN HALKINA: “SOKAĞA ÇIKIN, SİZİ KORUYACAĞIZ”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılar düzenledikleri İran'da halka "sokağa çıkın, sizi koruyacağız" mesajı verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı kompleksi "Kirya"da Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea başta olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'ye yönelik düzenlenen ve iki ismin ölümüyle sonuçlanan suikastları hatırlattı.

İsrail'in ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'daki halka seslenerek İsrail uçaklarının kavşaklarda ve şehir meydanlarında İranlı yetkililere saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü söyleyen Netanyahu, Nevruz Bayramı'nın yaklaşmasına işaret ederek "Kutlamaya devam edin. Biz yukarıdan izliyoruz." sözleriyle kitlesel gösteri çağrısı yaptı ve "sokağa çıkın, sizi koruyacağız" mesajı verdi.

01.15 | BAE’DEN AÇIKLAMA: İRAN’DAN GELEN FÜZE VE İHA’LAR DÜŞÜRÜLDÜ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan yapılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların, hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından düşürülmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, hava savunma birimlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı etkin bir şekilde hazır olduğu vurgulandı.

00.59 | LÜBNAN’DA İSRAİL SALDIRISI: BAALBEK’TE 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Baalbek kentindeki Ras el-Ayn Mahallesi'nde bir noktayı hedef aldı.

Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı ve 3 kişi kayboldu.

Enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

00.46 | İRAN AÇIKLADI: ULUSAL GÜVENLİK YÜKSEK KONSEYİ GENEL SEKRETERİ LARİCANİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.

İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü." ifadeleri kullanıldı.

İran Meclisine 2008'de giren Laricani, 2020'ye kadar üç dönem boyunca Meclis Başkanı olarak görev yaptı. Bu süreçte özellikle 2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler Daimi Üyeleri ve Almanya arasında imzalanan ve nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın Meclisteki onay sürecinde önemli rol oynadı.

Laricani, 2020'de Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldı ve dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından liderlik danışmanı olarak atandı. Bir süre bu görevde kalan Laricani'nin 2021 ve 2024 yıllarında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmadı.

Ali Laricani, Ağustos 2025'te Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak bir kez daha atandı. Bu atama ile birlikte İran’ın dış politika ve güvenlik stratejisinde yeniden kilit isimlerden biri haline gelen Laricani, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in güvendiği devlet adamlarından biri olarak kabul ediliyordu.