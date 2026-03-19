Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 20. gün: Hürmüz Boğazı'na ilişkin operasyon hamlesi

Ortadoğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş yirminci gününde daha geniş bir coğrafyaya yayılarak derinleşiyor.

Karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları yalnızca İran ve İsrail hattında sınırlı kalmazken, Körfez ülkeleri, Irak ve Lübnan da çatışmanın doğrudan etkilediği alanlar arasında yer alıyor. Özellikle enerji hatları, limanlar ve stratejik geçiş noktalarının hedef alınması, bölgedeki askeri gerilimin küresel ekonomik sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor.

Savaşın son saatlerinde en dikkat çeken gelişmelerden biri, Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni operasyon hazırlıkları oldu. İsrail basını, ABD’nin boğazın kontrolünü sağlamak amacıyla askeri hazırlıklarını hızlandırdığını ve bölgeye yeni sevkiyatlar yaptığını öne sürerken, Tel Aviv yönetiminin de bu süreçte istihbarat desteği vermeye hazırlandığı aktarıldı. İran’ın daha önce boğazı ABD ve İsrail bağlantılı gemilere fiilen kapattığını açıklaması, dünya ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz’ü savaşın merkezine yerleştirdi.

Öte yandan İran ve Lübnan’daki Hizbullah güçlerinin İsrail’in kuzeyine yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, İran’dan ateşlenen füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellenmeye çalışıldığını duyururken, ülkenin kuzeyinde sık sık sirenlerin çaldığı bildirildi. İlk belirlemelere göre saldırılarda can kaybı yaşanmadığı açıklansa da bölgedeki siviller için riskin sürdüğü ifade ediliyor.

Çatışmaların Körfez’e sıçraması ise gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Katar, ülkenin en önemli enerji merkezlerinden biri olan Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nin yeniden hedef alındığını ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

Benzer şekilde Birleşik Arap Emirlikleri, doğal gaz tesislerine yönelik saldırı girişimlerinin engellendiğini ancak tesis faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Suudi Arabistan da hava sahasında balistik füze ve insansız hava araçlarının imha edildiğini bildirerek, saldırıların bölge genelinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

İran’ın Basra Körfezi’ne kıyısı bulunan ülkelerin enerji tesislerini hedef alan yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurması, enerji güvenliğine ilişkin kaygıları daha da artırdı. Petrol rafinerileri ve doğal gaz sahalarının hedef alınması, yalnızca bölge ülkeleri için değil küresel piyasalar açısından da ciddi riskler barındırıyor. Nitekim savaşın ilk günlerinden itibaren petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanırken, Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmelerin bu etkileri derinleştirmesi bekleniyor.

Irak’ta ise Basra Körfezi kıyısındaki Umm Kasr Deniz Üssü’ne yönelik İHA saldırısı, çatışmanın farklı cephelere yayıldığını bir kez daha gösterdi. Her ne kadar saldırıda can kaybı yaşanmadığı açıklansa da askeri ve stratejik noktaların hedef alınması, savaşın bölgesel bir krize dönüştüğüne işaret ediyor.

Bölge ülkelerinden gelen açıklamalar da tansiyonun düşmekten uzak olduğunu ortaya koyuyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran’ın saldırılarına karşı “yanlış hesap yaptığı” değerlendirmesinde bulunurken, Körfez ülkelerinin koordinasyon içinde hareket edeceğini vurguladı.

İşte savaşın yirminci gününden son gelişmeler…

06.53 | İSRAİL BASINI: TEL AVİV YÖNETİMİ, HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KONTROLÜ İÇİN ABD'YE İSTİHBARAT DESTEĞİ SAĞLAYACAK

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın ABD-İsrail saldırıları nedeniyle abluka uyguladığı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sağlanması için düzenleneceği ileri sürülen operasyonda ABD ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv yönetiminin değerlendirmesine göre ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeye hazırlandığı kaydedildi.

İran'ın stratejik ticaret yolu üzerindeki ablukasını sona erdirmeyi amaçlayan ABD'nin askeri operasyon hazırlıkları kapsamında Japonya merkezli USS Tripoli ve ona bağlı Deniz Piyadeleri birliği de dahil olmak üzere bölgeye askeri yığınağını artırdığına dikkat çekilen habere göre, İsrail de saldırılara katılmaya hazırlanıyor.

İsrailli bir kaynak, saldırının birkaç hafta süreceği tahmininde bulunurken İsrail'in ilk etapta ABD güçlerine ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını söyledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılar ve İran'ın misilleme saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın bu ülkelerle bağlantılı gemilere fiilen kapalı olduğunu bildirmişti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağına yönelik açıklamaları, global piyasalara olumsuz yansımıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeleri "boğazın açılması için" desteğe çağırmıştı.

06.49 | İRAN VE HİZBULLAH, İSRAİL'İN KUZEYİNİ FÜZE VE ROKETLERLE HEDEF ALDI

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiği, hava savunma sistemlerinin İran füzesini önlemeye çalıştığı ve halkın korunaklı alanlarda bulunması gerektiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan İsrail'e yaklaşık yarım saat arayla iki dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in tüm kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığını belirterek füzelerin açık alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet alan, ölen ya da yaralananın olmadığını açıkladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran füzesinden kısa bir süre önce de Lübnan'dan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırının da Kiryat Şimona ve çevresindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin çalmasına neden olduğunu aktardı.

Hizbullah'ın saldırısında da isabet ya da yaralanma vakasının tespit edilmediği bildirildi.

İsrail ordusu, tehlikenin ortadan kalktığını ve sığınaklardan çıkılabileceğini duyurdu.

04.53 | KATAR, LAFFAN SANAYİ BÖLGESİ’NE İRAN'IN YENİDEN SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Katar'ın İran’dan atılan balistik füzelerle saldırıya uğradığı ve bu saldırının Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ni hedef alarak hasara yol açtığı bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da sivil savunma ekiplerinin, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahale ettiği belirtildi.

Saldırı sonucu herhangi bir zarar kaydedilmediği aktarıldı.

Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy) dün, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu açıklamış, İçişleri Bakanlığı da kısa süre sonra yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

04.48 | SUUDİ ARABİSTAN, HAVA SAHASINDA BİR FÜZE VE 8 İHA'NIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında bir balistik füze ve 8 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'dan yapılan saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, ülkenin doğu bölgesine gönderilen 1 balistik füze ve 8 İHA'nın ülkenin hava sahasında engellenerek imha edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan, önceki açıklamasında son bir saat içerisinde İran’dan atılan 5 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

04.38 | MİSİLLEMESİNİN ARDINDAN İSRAİL'İN BİRÇOK BÖLGESİNDE SİRENLER ÇALDI

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin tespit edildiği, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı ve korunaklı bölgelere girilmesi gerektiği kaydedildi.

İran füzeleri nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı. Tel Aviv'de önleme füzelerinin ateşlendiği görülürken gökyüzünden güçlü patlama sesleri geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ülkenin merkezindeki birçok kentin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da da sirenlerin çaldığını belirtti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, "henüz" bir isabet ya da yaralanmaya ilişkin bildirim alınmadığını, gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.

İsrail ordusu, tehlikenin sona erdiğini ve sığınaklardan çıkılabileceğini açıkladı

04.18 | SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarına ilişkin "yanlış hesap yaptığını" belirtti.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen olağanüstü toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bin Ferhan, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına ilişkin, "İran, eğer Körfez ülkelerinin karşılık vermeye gücünün yetmeyeceğini düşünüyorsa yanlış hesap yapıyor." dedi.

İran'ın bölge ülkelerine yönelik tekrarlanan saldırıları ve iyi komşuluk ilkelerini ihlal etmesi nedeniyle güvenin çöktüğünü vurgulayan Bin Ferhan, Tahran yönetimini hedeflerine ulaşmak için "şantaj politikası" izlemekle suçladı.

Bin Ferhan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin İran saldırılarına karşı koordinasyon içinde olduğunu belirterek, önceliklerinin "saldırıların durması" olduğunun altını çizdi. Bin Ferhan, "Bu saldırıları durdurmak için siyasi, ekonomik ve diplomatik tüm imkanlarımızı kullanacağız." ifadesini kullandı.

03.58 | İRAN'IN BASRA KÖRFEZİ'NE KIYISI OLAN ÜLKELERİN ENERJİ TESİSLERİNE YENİ FÜZE SALDIRISI BAŞLATTIĞI BİLDİRİLDİ

İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin enerji tesislerine yeni füze saldırısı başlattığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere yeni saldırı dalgasını duyurdu.

Açıklamada, "İran’a saldırıya ev sahipliği yapan Basra Körfezi kıyısı ülkelerinin enerji tesislerine yönelik yeni füze saldırısı başladı." ifadesi kullanıldı.

Yeni saldırı dalgasının, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da bölge ülkelerinin son gelişmeleri ele aldıkları toplantının ardından gerçekleştiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, "İran, eğer Körfez ülkelerinin karşılık vermeye gücünün yetmeyeceğini düşünüyorsa, yanlış hesap yapıyor." açıklamasını yapmıştı.

ABD ve İsrail, İran'ın Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlemişti.

İran Silahlı Kuvvetleri, petrol rafinerilerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin vurulacağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımlamış ve ilk saldırıyı düzenlediğini duyurmuştu.

02.25 | IRAK'IN BASRA KÖRFEZİ'NDEKİ ASKERİ DENİZ ÜSSÜNE İHA SALDIRISI

Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Umm Kasr Deniz Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu üs 2 İHA ile hedef alındı.

İHA'lardan biri üsteki Irak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı radarı hedef alsa da söz konusu radarda bir zarar oluşmadı. Diğer İHA ise üssün yakınına düştü, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Umm Kasr Deniz Üssü, Irak'ı 2003'te işgal eden ABD güçlerince kullanılıyordu. Üs, 2011 yılında Irak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti.

02.17 | BAE: HABŞAN DOĞAL GAZ TESİSİ'NİN FAALİYETLERİ FÜZE SALDIRILARI SEBEBİYLE DURDURULDU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Habşan Doğal Gaz Tesisi ile Bab Petrol Sahası'nı hedef alan füze saldırılarının engellendiğini, ancak düşen şarapnel parçaları nedeniyle doğal gaz tesisindeki faaliyetlerin durdurulduğunu bildirdi.

Abu Dabi Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Habşan Doğal Gaz Tesisi ve Bab Petrol Sahası'nı hedef alan füzelerin başarıyla imha edildiğini" belirtti.

Saldırı sonrasında "düşen şarapnel parçalarıyla ilgili olaylara müdahale edildiği" ifadesi kullanılan açıklamada, Habşan doğal gaz tesislerinin faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Olaylarda yaralanan olmadığı aktarıldı.