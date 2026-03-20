Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 21. gün: İran Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sürerken Ortadoğu’da savaşın kapsamı hızla genişliyor.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini'nin, ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda öldürüldü.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, Hark Adası’nda güvenliğin sağlandığını ve Amerikalılarla şu an hiçbir görüşme yapılmadığını söylerken, sahada karşılıklı saldırılar hız kesmeden sürüyor.

Başkent Tahran’da patlama sesleri duyulurken hava savunma sistemleri devreye girdi, İsrail ordusu ise son 24 saatte İran’da 130’dan fazla hedefi vurduğunu öne sürdü.

İran’ın başlattığı yeni misilleme dalgasının ardından İsrail genelinde sirenler peş peşe çalarken, füzelerin Kudüs ve çevresine yoğunlaştığı bildirildi. Bölgedeki gerilim Suudi Arabistan ve Bahreyn’e de yansırken, hava sahalarına giren İHA’lar imha edildi, yüzlerce füze ve insansız hava aracının engellendiği açıklandı.

Tebriz’de kontrol noktasına yönelik saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, Yezd’de iki askeri noktanın hedef alındığı bildirildi.

Öte yandan İsrail basını, savaşın ilk 20 gününde 6,4 milyar dolarlık harcama yapıldığını yazarak çatışmaların ekonomik yüküne dikkat çekti.

İşte savaşın yirmi birinci gününden son gelişmeler…

12.38 | LÜBNAN'IN BAŞKENTİ BEYRUT'TA İKİ PATLAMA SESİ DUYULDU

İsrail savaş uçaklarının ses duvarını aşması nedeniyle, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta iki şiddetli patlama sesi duyuldu.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının ses duvarını aşması nedeniyle Beyrut ve güneyindeki Dahiye'de patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Beyrut kent merkezi ve şehrin güneyindeki Dahiye'de duman görülmedi.

12.14 | İRAN'DAN İNGİLTERE'YE UYARI: ABD’YE ÜS SAĞLANMASI İRAN’A SALDIRIYA KATILIM SAYILIR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere'nin ABD'ye askeri üs sağlamasını eleştirerek, bu durumu "İran'a karşı saldırıya katılım" olarak değerlendireceklerini ve "ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını savunma hakkını saklı tuttuklarını" bildirdi.



İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Arakçi, İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile telefonda ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını ve bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Görüşmede, ülkesinin müzakere masasındayken ikinci kez askeri saldırıya uğradığına işaret eden Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail rejimi, tüm uluslararası ilke ve kurallara aykırı olarak ülkemize saldırdı. Korkakça liderimizi, bazı üst düzey yetkililerimizi ve aralarında bir ilkokulun 170'ten fazla öğrencisinin de bulunduğu çok sayıda masum insanı şehit ettiler."

Arakçi, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın savunma önlemlerini İngiliz mevkidaşına ileterek, "İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin bu açık saldırganlığa karşı olumsuz ve taraflı yaklaşımını" eleştirdi; bu durumun "uluslararası hukuku ihlal ettiğini" vurguladı.

İranlı Bakan, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi kapsamında İran’ın meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduklarını ancak bazı ülkelerde bulunan Amerikan üslerinden İran’a saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Bölgedeki güvensizliğin ancak saldırıların durmasına bağlı olduğunu aktaran Arakçi, savaşın sona ermesinin ise "benzer saldırıların tekrarını önleyecek güvencelerle mümkün olacağını" belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İngiltere'nin ABD'ye askeri üs sağlamasına ilişkin itirazlarını İngiliz mevkidaşına ileterek, "Bu eylemler kesinlikle saldırganlığa katılım olarak değerlendirilecek ve iki ülke arasındaki ilişkiler tarihinde yer alacaktır. Aynı zamanda, ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını savunma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Arakçi, İngiliz yetkililerin, ABD-İsrail ile askeri ve medya alanlarında herhangi bir işbirliğinden kaçınmasını istedi.



12.07 | İSRAİL'DE İRAN'A BİLGİ SIZDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLEN YEDEK ASKER GÖZALTINA ALINDI

İsrail'de Demir Kubbe hava savunma sistemine ilişkin gizli bilgileri İran istihbaratına sızdırdığı suçlamasıyla, bir yedek askerin gözaltına alındığı açıklandı.

İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin Bet’ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunda hava savunma sistemlerinden sorumlu birimde görev yapan bir yedek askerinذ İran adına casusluk yapmaktan tutuklandığı duyuruldu.

Hakkında açılan gizli soruşturma sonrası gözaltına alınan 26 yaşındaki Roz Cohen isimli askerinذ İran istihbaratıyla aylardır temas halinde olduğu ve Demir Kubbe sistemleri hakkındaki gizli bilgileri sızdırdığı belirtildi.

İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi ve Şin-Bet’in ortak operasyonu sonrası gözaltına alınan asker ve istihbarat sızıntısına ilişkin detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

İsrail-ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası İran'dan yapılan misillemelerin önlenmesinde Demir Kubbe önemli bir rol oynuyor.

İsrail'in Hava Savunma Sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmandan oluşuyor.

11.51 | İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRI: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine sabah erken saatlerde düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları, bayramın ilk gününde de sürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçaklarının Sur kentine bağlı Baflay beldesine sabah erken saatlerde düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail uçakları ayrıca sabah saatlerinde Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesi ile Teyri, Kefer Sir ve Kefer Tibnit beldelerini, gece saatlerinde ise Habbuş ve Deyr Surya beldelerini hedef aldı.

11.09 | İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI SÖZCÜSÜ HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini'nin, ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda öldürüldü.

Naini’nin öldüğü, Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından cuma günü yapılan açıklamayla duyuruldu.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Naini'nin Cuma günü erken saatlerde öldürüldüğünü duyurdu.

10.16 | İSRAİL’DE ALARM: İRAN FÜZELERİ SONRASI PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail’in başkenti Tel Aviv çevresinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gelirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs semalarından patlama sesleri duyulurken, söz konusu bölgelerde sirenler çalmadı.

İsrail basını, Kudüs yakınlarındaki bölgeler ile güneydeki bazı yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise misillemede ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

08.39 | KUVEYT’TE RAFİNERİDE YANGIN

Kuveyt Petrol Şirketi, İHA saldırısının ardından Mina el-Ahmadi Rafinerisinde yangın çıktığını açıkladı.

06.10 | KUVEYT AÇIKLADI: FÜZE VE İHA SALDIRILARINA MÜDAHALE EDİLDİ

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

04.17 | İRAN MEDYASI: TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

İran'dan yayın yapan Jamaran haber sitesine göre, Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların kentin hangi bölgelerinde meydana geldiği belirtilmezken, hava savunma sisteminin devreye girdiği kaydedildi.

04.13 | İTALYA'DAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırmaya yönelik hiç kimsenin askeri bir misyon düşünmediğini söyledi.

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin dün gece saatlerinde sona eren oturumlarının ardından Meloni, zirveden çıkışı sırasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Bu AB Liderler Zirvesi'nin, uluslararası gündemin karmaşık ve önemli bir anında yapıldığını belirten Meloni, Orta Doğu'daki krizi, çok taraflılık alanındaki kriz durumunu, kendilerini endişelendiren enerji güvenliği konusunu, göç hususunu ve Ukrayna Savaşı bağlamındaki konuları değerlendirdiklerini aktardı.

Meloni, AB ülkelerinin bu çatışmaya doğrudan dahil olmadıklarını, bunun yerine diplomatik bir yol inşasından ve gerilimin düşürülmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Başbakan Meloni, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere olarak Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için "koşullar uygun olduğunda uygun çabalarla katkı sağlamaya hazır olduklarına" dair dün gün içinde yaptıkları ortak açıklamaya ilişkin "zorlama bazı yorumlar" gördüğünü ifade etti.

Meloni, "Şunu açıkça belirtmek istiyorum: Hiç kimse Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırmak için askeri bir misyon düşünmüyor. Kendimize sorduğumuz soru şudur: Koşullar uygun olduğunda ancak makul bir şekilde çatışma sonrası aşamada taraflarla açıkça mutabakat halinde, seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak ve savunmak için nasıl bir katkı sunabiliriz?" diye konuştu.

Başbakan Meloni, Orta Doğu’daki krizin muhtemel etkilerinden olabilecek göç konusunda da benzer görüşlere sahip ülkeler olarak zirve toplantısından önce bir araya geldiklerine işaret ederek, İtalya ve Danimarka olarak, 2015'teki göç krizinden ders çıkaran bir Avrupa’nın dış sınırlarını güçlendirip potansiyel bir krizi önlemesi gerektiği hususunun zirve sonuçlarına dahil edilmesini teklif ettiklerini söyledi.

03.48 | İRAN’DAN TRUMP’A YANIT: “HARK ADASI GÜVENDE, GÖRÜŞME YOK”

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, Hark Adası’nda güvenliğin sağlandığını ve Amerikalılarla şu an hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rezayi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun İran Genelkurmayı ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamada bulundu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD ve İsrail'e karşı sahadaki durumu ve operasyonlarının ele alındığı toplantıya ilişkin bilgi veren Rezayi, "Herhangi bir devletin topraklarını veya üslerini herhangi bir şekilde düşmana açması durumunda kesinlikle düşman olarak muamele görecektir." ifadesini kullandı.

Hark Adası’nda güvenliğin sağlandığını ve petrol ihracatının devam ettiğini dile getiren Rezayi, "Şu anda Amerikalılarla hiçbir görüşme yapmıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" ve adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" belirtmişti.

02.59 | İSRAİL’İN İRAN SAVAŞI PAHALIYA PATLADI: 20 GÜNDE MİLYARLARCA DOLAR

İsrail basını, İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın ilk 20 günü, ordu bütçesinde yaklaşık 6,4 milyar dolarlık harcama oluşturdu.

İsrail’in Haaretz gazetesi, İran’a karşı yürütülen savaşın ilk 20 gününde İsrail ordusuna yaklaşık 6,4 milyar dolar maliyet oluşturduğunu belirtti.

Gazete, ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, savaşın ilk 20 gününde günlük ortalama 1 milyar şekel (yaklaşık 320 milyon dolar) harcama yapıldığını aktardı.

Savaşın yönetimi için ayrılan toplam bütçenin yaklaşık 39 milyar şekel (12,5 milyar dolar) olduğunu ifade eden kaynaklar, mevcut harcama temposu devam ederse savaşın süresine dair tahminler yapılabileceğini ifade etti.

Haberde, söz konusu verilerin savaşın İsrail üzerindeki ekonomik yükünü ortaya koyduğu ve ordunun saldırıların devamı için ek bütçe talebinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

02.51 | İRAN BASINI: TEBRİZ'DEKİ KONTROL NOKTASINA DÜZENLENEN SALDIRIDA 13 KİŞİ ÖLDÜ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında dün Tebriz'de bir kontrol noktasına atılan bomba sonucu, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis gücünden (Besic) 13 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na göre, Doğu Azerbaycan (Tebriz) Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Tebriz kentinin Karamelk bölgesindeki bir kontrol noktasına dün düzenlenen bombalı saldırı sonucu milis gücünden 13 kişinin öldüğü ve 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Atılan patlayıcının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, yine dün Doğu Azerbaycan Eyaleti'ne bağlı Melekan ilçesi girişinde insansız hava aracının (İHA) bir askeri araca isabet etmesi ve bir sivil araca şarapnel parçasının çarpması sonucu, 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında son günlerde emniyet güçlerinin bulunduğu kontrol noktalarına yönelik İHA saldırılarının arttığı belirtiliyor.

02.41 | İSRAİL ORDUSU: İRAN'DA 24 SAATTE 130 HEDEFİ VURDUK

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarda 24 saatte 130'dan fazla hedefe saldırı düzenlendiğini ileri sürüldü.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırıların balistik füze ve savunma sistemlerine yönelik düzenlendiği kaydedildi.

İran'ın batı ve orta kesimlerinde 130'dan fazla hedefin vurulduğu öne sürülen açıklamada, hedefler arasında füze rampaları ve hava savunma sistemlerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in İran hava sahasındaki hareket kabiliyetini genişletmek amacıyla ülkenin batı ve orta kesimlerinde saldırılarını sürdüreceği iddia edildi.

02.24 | İSRAİL ORDUSU: HİZBULLAH 2 MART'TAN BERİ İSRAİL'E 700 ROKET, FÜZE VE İHA FIRLATTI

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'ın 2 Mart tarihinden beri İsrail'e yönelik saldırılarında 700 roket, füze ve insansız hava aracı (İHA) kullandığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın 2 Mart'tan beri Litani Nehri güneyinden yaptığı saldırılara ilişkin bilgi paylaştı.

Hizbullah'ın yaklaşık 700 roket, füze ve İHA fırlattığını belirten Adraee, Lübnan ordusunu Litani'nin güneyinden Hizbullah'ı çıkaramamakla suçladı.

Adraee, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

02.10 | İRAN'IN SALDIRI BAŞLATMASININ ARDINDAN İSRAİL'DE 5 KEZ SİRENLER ÇALDI

İran’ın İsrail’e yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından, ülke genelinde yaklaşık bir saatte 5 dalga halinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemek için devreye girdiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık bir saatte 5 ayrı füze dalgasının kaydedildiği ifade edildi.

İran’ın saldırılarının özellikle Kudüs ve çevresine yoğunlaştığı belirtilirken, İsrail basınında yer alan haberlerde bazı füzelerin çoklu başlıklı olduğu öne sürüldü.

Öte yandan İsrail’in Kanal 12 televizyonu, ülkenin kuzeyinde Hayfa Körfezi ve Şefa Amr beldesinde şarapnel ya da patlayıcı başlık parçalarının düştüğünü bildirdi.

Bazı haberlerde kuzey ve orta kesimlerde farklı noktalara da füze parçalarının isabet ettiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ise şu ana kadar herhangi bir yaralanma ihbarı almadıklarını, gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

Saldırılar, İran basınının İsrail’e yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmasının ardından gerçekleşti.

01.15 | SUUDİ ARABİSTAN, HAVA SAHASINA GİREN 2 İHA'YI İMHA ETTİĞİNİ DUYURDU

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 2 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındna yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, doğu bölgelerine 2 İHA saldırısı yapıldığı, söz konusu İHA'ların imha edildiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

01.03 | İRAN'IN SALDIRI BAŞLATMASININ ARDINDAN İSRAİL'DE ÜÇ KEZ SİRENLER ÇALDI

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından üç dalga halinde gelen füzeler nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'ın bir saatte üç dalga halinde ateşlediği füzeler nedeniyle İsrail'in güneyinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın güneyinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs semalarından üç saldırıda da güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu füzelerden birinin açık alana düştüğünü iddia ederken, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, herhangi bir yaralanma ihbarı almadıklarını, gelişmelere ilişkin gerekli olması halinde güncelleme yapılacağını duyurdu.

Saldırılar İran basınının, İsrail'e yönelik yeni saldırı dalgasının başlatıldığını kaydetmesinin ardından gerçekleşti.

00.58 | İRAN AÇIKLADI: YEZD’DE ŞEHİR DIŞINDAKİ İKİ ASKERİ NOKTA HEDEF ALINDI

İran'ın Yezd eyaletinde şehir dışındaki iki askeri noktanın hava saldırısına hedef olduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansına göre, Yezd Vali Yardımcısı İsmail Dehistani konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dehistani, "ABD ve İsrail saldırısında şehir sınırları dışında bulunan iki askeri nokta hedef alındı." dedi.

İlk belirlemelere göre saldırılarda herhangi bir hasar veya can kaybı bulunmadığını dile getiren İranlı yetkili, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü kaydetti.

00.42 | BAHREYN: İRAN'DAN ATILAN 139 FÜZE VE 238 İHA ENGELLENDİ

Bahreyn, İran'dan atılan toplam 139 füze ile 238 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan Bahreyn'e fırlatılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 139 füze ve 238 İHA saldırısının engellendiği" belirtildi.

Balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel barışı ve güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.