Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 21. gün: Tahran'da patlama sesleri

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yirmi birinci gününe girerken çatışmalar bölge geneline yayıldı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, Hark Adası’nda güvenliğin sağlandığını ve Amerikalılarla şu an hiçbir görüşme yapılmadığını söylerken, sahada karşılıklı saldırılar hız kesmeden sürüyor.

Başkent Tahran’da patlama sesleri duyulurken hava savunma sistemleri devreye girdi, İsrail ordusu ise son 24 saatte İran’da 130’dan fazla hedefi vurduğunu öne sürdü.

İran’ın başlattığı yeni misilleme dalgasının ardından İsrail genelinde sirenler peş peşe çalarken, füzelerin Kudüs ve çevresine yoğunlaştığı bildirildi. Bölgedeki gerilim Suudi Arabistan ve Bahreyn’e de yansırken, hava sahalarına giren İHA’lar imha edildi, yüzlerce füze ve insansız hava aracının engellendiği açıklandı.

Tebriz’de kontrol noktasına yönelik saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, Yezd’de iki askeri noktanın hedef alındığı bildirildi.

Öte yandan İsrail basını, savaşın ilk 20 gününde 6,4 milyar dolarlık harcama yapıldığını yazarak çatışmaların ekonomik yüküne dikkat çekti.

İşte savaşın yirmi birinci gününden son gelişmeler…

• CANLI BLOG

04.17 | İRAN MEDYASI: TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

İran'dan yayın yapan Jamaran haber sitesine göre, Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların kentin hangi bölgelerinde meydana geldiği belirtilmezken, hava savunma sisteminin devreye girdiği kaydedildi.

03.48 | İRAN’DAN TRUMP’A YANIT: “HARK ADASI GÜVENDE, GÖRÜŞME YOK”

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, Hark Adası’nda güvenliğin sağlandığını ve Amerikalılarla şu an hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rezayi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun İran Genelkurmayı ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamada bulundu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD ve İsrail'e karşı sahadaki durumu ve operasyonlarının ele alındığı toplantıya ilişkin bilgi veren Rezayi, "Herhangi bir devletin topraklarını veya üslerini herhangi bir şekilde düşmana açması durumunda kesinlikle düşman olarak muamele görecektir." ifadesini kullandı.

Hark Adası’nda güvenliğin sağlandığını ve petrol ihracatının devam ettiğini dile getiren Rezayi, "Şu anda Amerikalılarla hiçbir görüşme yapmıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" ve adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" belirtmişti.

02.59 | İSRAİL’İN İRAN SAVAŞI PAHALIYA PATLADI: 20 GÜNDE MİLYARLARCA DOLAR

İsrail basını, İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın ilk 20 günü, ordu bütçesinde yaklaşık 6,4 milyar dolarlık harcama oluşturdu.

İsrail’in Haaretz gazetesi, İran’a karşı yürütülen savaşın ilk 20 gününde İsrail ordusuna yaklaşık 6,4 milyar dolar maliyet oluşturduğunu belirtti.

Gazete, ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, savaşın ilk 20 gününde günlük ortalama 1 milyar şekel (yaklaşık 320 milyon dolar) harcama yapıldığını aktardı.

Savaşın yönetimi için ayrılan toplam bütçenin yaklaşık 39 milyar şekel (12,5 milyar dolar) olduğunu ifade eden kaynaklar, mevcut harcama temposu devam ederse savaşın süresine dair tahminler yapılabileceğini ifade etti.

Haberde, söz konusu verilerin savaşın İsrail üzerindeki ekonomik yükünü ortaya koyduğu ve ordunun saldırıların devamı için ek bütçe talebinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

02.51 | İRAN BASINI: TEBRİZ'DEKİ KONTROL NOKTASINA DÜZENLENEN SALDIRIDA 13 KİŞİ ÖLDÜ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında dün Tebriz'de bir kontrol noktasına atılan bomba sonucu, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis gücünden (Besic) 13 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na göre, Doğu Azerbaycan (Tebriz) Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Tebriz kentinin Karamelk bölgesindeki bir kontrol noktasına dün düzenlenen bombalı saldırı sonucu milis gücünden 13 kişinin öldüğü ve 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Atılan patlayıcının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, yine dün Doğu Azerbaycan Eyaleti'ne bağlı Melekan ilçesi girişinde insansız hava aracının (İHA) bir askeri araca isabet etmesi ve bir sivil araca şarapnel parçasının çarpması sonucu, 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında son günlerde emniyet güçlerinin bulunduğu kontrol noktalarına yönelik İHA saldırılarının arttığı belirtiliyor.

02.41 | İSRAİL ORDUSU: İRAN'DA 24 SAATTE 130 HEDEFİ VURDUK

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarda 24 saatte 130'dan fazla hedefe saldırı düzenlendiğini ileri sürüldü.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırıların balistik füze ve savunma sistemlerine yönelik düzenlendiği kaydedildi.

İran'ın batı ve orta kesimlerinde 130'dan fazla hedefin vurulduğu öne sürülen açıklamada, hedefler arasında füze rampaları ve hava savunma sistemlerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in İran hava sahasındaki hareket kabiliyetini genişletmek amacıyla ülkenin batı ve orta kesimlerinde saldırılarını sürdüreceği iddia edildi.

02.24 | İSRAİL ORDUSU: HİZBULLAH 2 MART'TAN BERİ İSRAİL'E 700 ROKET, FÜZE VE İHA FIRLATTI

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'ın 2 Mart tarihinden beri İsrail'e yönelik saldırılarında 700 roket, füze ve insansız hava aracı (İHA) kullandığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın 2 Mart'tan beri Litani Nehri güneyinden yaptığı saldırılara ilişkin bilgi paylaştı.

Hizbullah'ın yaklaşık 700 roket, füze ve İHA fırlattığını belirten Adraee, Lübnan ordusunu Litani'nin güneyinden Hizbullah'ı çıkaramamakla suçladı.

Adraee, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

02.10 | İRAN'IN SALDIRI BAŞLATMASININ ARDINDAN İSRAİL'DE 5 KEZ SİRENLER ÇALDI

İran’ın İsrail’e yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından, ülke genelinde yaklaşık bir saatte 5 dalga halinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemek için devreye girdiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık bir saatte 5 ayrı füze dalgasının kaydedildiği ifade edildi.

İran’ın saldırılarının özellikle Kudüs ve çevresine yoğunlaştığı belirtilirken, İsrail basınında yer alan haberlerde bazı füzelerin çoklu başlıklı olduğu öne sürüldü.

Öte yandan İsrail’in Kanal 12 televizyonu, ülkenin kuzeyinde Hayfa Körfezi ve Şefa Amr beldesinde şarapnel ya da patlayıcı başlık parçalarının düştüğünü bildirdi.

Bazı haberlerde kuzey ve orta kesimlerde farklı noktalara da füze parçalarının isabet ettiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ise şu ana kadar herhangi bir yaralanma ihbarı almadıklarını, gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

Saldırılar, İran basınının İsrail’e yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmasının ardından gerçekleşti.

01.15 | SUUDİ ARABİSTAN, HAVA SAHASINA GİREN 2 İHA'YI İMHA ETTİĞİNİ DUYURDU

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 2 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındna yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, doğu bölgelerine 2 İHA saldırısı yapıldığı, söz konusu İHA'ların imha edildiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

01.03 | İRAN'IN SALDIRI BAŞLATMASININ ARDINDAN İSRAİL'DE ÜÇ KEZ SİRENLER ÇALDI

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından üç dalga halinde gelen füzeler nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'ın bir saatte üç dalga halinde ateşlediği füzeler nedeniyle İsrail'in güneyinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın güneyinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs semalarından üç saldırıda da güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu füzelerden birinin açık alana düştüğünü iddia ederken, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, herhangi bir yaralanma ihbarı almadıklarını, gelişmelere ilişkin gerekli olması halinde güncelleme yapılacağını duyurdu.

Saldırılar İran basınının, İsrail'e yönelik yeni saldırı dalgasının başlatıldığını kaydetmesinin ardından gerçekleşti.

00.58 | İRAN AÇIKLADI: YEZD’DE ŞEHİR DIŞINDAKİ İKİ ASKERİ NOKTA HEDEF ALINDI

İran'ın Yezd eyaletinde şehir dışındaki iki askeri noktanın hava saldırısına hedef olduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansına göre, Yezd Vali Yardımcısı İsmail Dehistani konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dehistani, "ABD ve İsrail saldırısında şehir sınırları dışında bulunan iki askeri nokta hedef alındı." dedi.

İlk belirlemelere göre saldırılarda herhangi bir hasar veya can kaybı bulunmadığını dile getiren İranlı yetkili, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü kaydetti.

00.42 | BAHREYN: İRAN'DAN ATILAN 139 FÜZE VE 238 İHA ENGELLENDİ

Bahreyn, İran'dan atılan toplam 139 füze ile 238 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan Bahreyn'e fırlatılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 139 füze ve 238 İHA saldırısının engellendiği" belirtildi.

Balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel barışı ve güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.