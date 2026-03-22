Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 23. gün: Trump'tan tehdit, İran'dan yanıt

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yirmi üçüncü gününe girerken bölgede çatışmalar geniş bir alana yayılmış durumda.

Gerilimi tırmandıran son çıkış ise ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde tamamen ve tehdit olmaksızın açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini hedef alacaklarını duyurdu. Küresel enerji akışının kilit noktası olan Hürmüz üzerinden verilen bu ültimatom, krizi yeni bir aşamaya taşıdı.

Tahran yönetimi ise bu tehdide sert yanıt verdi. İran, böyle bir saldırı durumunda ABD ve İsrail’in bölgedeki altyapılarını hedef alacağını açıkladı. Karşılıklı tehditlerin açık bir restleşmeye dönüşmesiyle birlikte, çatışmanın sadece İsrail ile sınırlı kalmayıp Körfez hattına yayıldığı bir tablo ortaya çıktı.

İran’ın 28 Şubat’tan bu yana başlattığı misillemeler kapsamında, çoğunluğu Körfez’de olmak üzere 7 ülkedeki ABD üsleri ve kritik noktalar hedef alındı. En az 4 bin 455 füze ve insansız hava aracı saldırısının düzenlendiği bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün başlıca hedefler arasında yer aldı.

İsrail tarafında ise İran füzelerinin doğrudan isabet ettiği Arad ve Dimona’da ağır hasar meydana geldi. Arad’da çok sayıda bina zarar görürken onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusu, bu füzelerin neden engellenemediğine ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu ise “çok zor bir akşam” geçirdiklerini belirterek saldırıların süreceği mesajını verdi.

Lübnan sınırında da gerilim tırmanırken, İsrail ordusu Hizbullah’ın düzenlediğini öne sürdüğü havan saldırısında iki yedek askerin yaralandığını duyurdu. Tahran’da patlama seslerinin duyulduğu ve İran’ın ABD’ye ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladığı gelişmeler, çatışmanın çok cepheli bir krize dönüştüğünü gösterdi.

İşte savaşın yirmi üçüncü gününden son gelişmeler…

• CANLI BLOG

03.54 | TRUMP’IN TEHDİDİNE TAHRAN’DAN YANIT

Trump’ın "Hürmüz Boğazı’nı açmazsa İran’ın enerji tesislerini vururuz" tehdidine karşı Tahran, böyle bir durumda ABD ve İsrail’in altyapılarını hedef alacağını açıkladı.

03.47 | TRUMP’TAN AÇIK TEHDİT: HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN 48 SAAT SÜRE VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik sert bir açıklama yaptı.

Küresel enerji arzının kilidi haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullandı.

03.37 | TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran'dan yayın yapan Hemşehri haber sitesine göre, Tahran'da kuvvetli patlamalar meydana geldi.

Kentin güneyinde 4 kuvvetli patlamanın meydana geldiği kaydedildi.

03.01 | FARS HABER AJANSI: İRAN, ABD'YE AİT BİR İNSANSIZ HAVA ARACINI DÜŞÜRDÜ

İran'da, ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Fars Haber Ajansı, düşen İHA'ya ait görüntü paylaştı.

Haberde, MQ-9 Reaper tipi İHA'nın ülkenin güneyindeki Buşehr semalarında düşürüldüğü kaydedildi.

İran ordusu, ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 120'den fazla İHA düşürdüğünü öne sürmüştü.

02.52 | NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA: “ZOR BİR AKŞAM GEÇİRDİK”

İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "zor bir akşam" geçirdiklerini ifade etti.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin büyük yıkıma yol açtığı Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi.

"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik." ifadesini kullanan Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.

Netanyahu, İran ve Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'in saldırılarının devam edeceğini belirtti.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail'in İran'a saldırıları dolayısıyla koyduğu tedbirlerin geçen günlerde gevşetildiği bölgede, okulların eğitime yeniden ara vereceği aktarıldı.

İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemelerinde füze parçaları çok sayıda bölgeye düşmüş, Dimona ve Arad kentlerine ise İran füzeleri doğrudan isabet etmişti. Füzelerin düştüğü iki bölgede ağır hasar meydana gelmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

02.44 | İRAN’IN MİSİLLEME BİLANÇOSU: 7 ÜLKEDE EN AZ 4 BİN 455 FÜZE VE İHA SALDIRISI

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana, çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 4 bin 455 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.

Saldırılar, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü de durmadı.

İran'ın en çok hedef aldığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken, onu sırasıyla Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün takip ediyor; Umman ise en az hedef alınan ülke konumunda.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın açık saldırılarının başlamasından bu yana" hava savunma sistemlerinin 341 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1748 İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

Kuveyt ordusu, Ulusal Muhafızlar, Hükümet İletişim Merkezi ve ülkenin resmi haber ajansı KUNA'dan alınan verilere göre, Kuveyt en az 270 füze ve 589 İHA saldırısına hedef oldu.

Bahreyn Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana 143 füze ve 244 İHA'nın önlenip imha edildiği kaydedildi.

Katar Savunma Bakanlığınca ayrı ayrı açıklanan verilere göre, Katar 206 füze ve 87 İHA saldırısına maruz kaldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı verilerine göre, ülkeye 38 füze ve 518 İHA saldırısı gerçekleştirildi.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamalara göre, ülkeye toplamda 240 füze ve İHA saldırısı yapıldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, İran'dan Umman topraklarına 16 İHA saldırısı gerçekleştirildi.

01.16 | ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN İRAN EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ, AVRUPA'YA SESLENDİ

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'da öldüğü iddia edilen Emniyet Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek, "Grönland'ı koruyamazsanız, biz gelelim koruyalım." dedi.

Fars Haber Ajansı, Radan'a ait bir videoyu paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı önce tehdit edip sonra ricada bulunduğunu öne süren Radan, "Trump, Avrupa'ya 'Bugün (İran'a karşı yardıma) gelmezseniz biz gelip Grönland'ı alacağız diyor.' AB'ye şunu söylemek istiyorum: Eğer Grönland'ı koruyamazsanız, talep edin biz gelelim koruyalım." ifadelerini kullandı.

İran Emniyet Genel Müdürü Radan'ın önceki günlerdeki saldırılarda öldüğü öne sürülmüştü.

00.49 | İSRAİL ORDUSU SORUŞTURMA BAŞLATTI

İsrail ordusu, İran'ın misillemelerinde İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona'da doğrudan isabet sağlayan ve ağır hasara yol açan füzelerin neden önlenemediğine ilişkin soruşturma başlattı.

İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Dimona ve Arad'daki başarısızlığın nedenini araştırıyor.

İsrail ordusu, yüzlerce kilogramlık patlayıcı içeren İran balistik füzelerinin Dimona ve Arad'a düşmesinin neden önlenemediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, iki saat içerisinde hem Dimona hem Arad'ı vuran füzeler, geçmişte de İsrail'e fırlatılan ve önlenen füzeler olmasına rağmen hava savunma sistemleri bu kez başarısız oldu.

Füzelerin isabet ettiği bölgelerde çok ciddi tahribat meydana gelirken sadece Arad'da en az 9 bina büyük hasar aldı.

İran füzelerinin doğrudan isabet ettiği iki bölgede de onlarca kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

00.48 | ARAD’DA 7’Sİ AĞIR 64 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı: İran saldırısında Arad kentinde 7'si ağır 64 kişi yaralandı.



00.34 | LÜBNAN’DAN İSRAİL’İN KUZEYİNE SALDIRI: İKİ ASKER YARALANDI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden Hizbullah'ın yaptığı öne sürülen havan topu saldırısında iki yedek askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine askerlerin hedef alındığı havan topu saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Hizbullah tarafından yapılan havan topu saldırısının askerlerin yakınına isabet etmesi sonucu biri hafif olmak üzere iki yedek askerin yaralandığı aktarıldı.

Askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği kaydedildi.

00.14 | İRAN’DAN MİSİLLEME: ARAD’DA FÜZE İSABET ETTİ, 33 KİŞİ YARALANDI

İran'ın misillemesinde füzenin isabet ettiği İsrail'in güneyindeki Arad kentinde geniş çaplı yıkım meydana gelirken en az 33 kişi yaralandı.

İran, kısa bir süre önce İsrail'in güney ve kuzey bölgelerini hedef alan art arda iki dalga halinde misilleme yaptı. İran füze parçalarının bazı bölgelere düştüğü bildirilirken Arad'da bir noktaya İran füzesinin doğrudan isabet ettiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, 33 yaralının Soroka Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Yaralıların 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtilen açıklamada,12 kişinin orta ve 17 kişinin de hafif yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da İran füzesinin isabet ettiği bölgeye arama kurtarma için askerlerin, ambulans ve helikopterlerin sevk edildiği kaydedildi.