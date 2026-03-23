Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 24. gün

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yirmi dördüncü gününe girerken bölgede çatışmalar geniş bir alana yayılmış durumda.

İran’ın art arda düzenlediği füze misillemeleri İsrail’in kuzeyi, orta ve güneyinde sirenleri devreye sokarken Tel Aviv ve çevresi dahil birçok noktaya füze parçaları düştü.

İsrail ordusu, İran’dan füzelerin ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin önleme yaptığını açıkladı.

Aynı saatlerde Hizbullah’ın Lübnan’dan eş zamanlı roket saldırıları düzenlediği, BAE’nin ise İran’dan fırlatılan füze ve İHA’lara karşı hava savunma sistemlerini devreye aldığı bildirildi.

İsrail ordusu saldırıların haftalarca sürebileceğini duyururken, Lübnan’ın güneyinde Litani Nehri üzerindeki geçiş noktaları hedef alındı, bazı askerlerin yaralandığı açıklandı.

Bölgede karşılıklı saldırılar sürüyor.

İşte savaşın yirmi dördüncü gününden son gelişmeler…

• CANLI BLOG

04.31 | İSRAİL’DEN KÖPRÜ VE GEÇİŞLERE SALDIRI: LİTANİ ÜZERİNDEKİ NOKTA VURULDU

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki bir geçiş noktasını daha imha ettiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Litani üzerindeki önemli bir geçiş noktasının imha edildiği aktarıldı.

Hizbullah güçlerinin, söz konusu geçiş noktasını, Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine geçmek ve İsrail'e karşı saldırılarda kullanılan binlerce silah, füze ve roketatarı taşımak için kullandığı öne sürüldü.

İsrail ordusu dün de Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna, Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatı verdiklerini açıklamıştı.

Katz, havadan ve karadan saldırıları şiddetlendirdikleri Lübnan'ın sınır köylerindeki tüm evleri yıkacaklarını, Gazze Şeridi’nin Refah kenti ve Beyt Hanun bölgesindeki yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde de yapacaklarını kaydetmişti.

03.14 | İSRAİL, BEN GURİON HAVALİMANI'NDAN YAPILAN UÇUŞLARA KISITLAMA GETİRDİ

İsrail, İran'ın ülkenin güneyindeki Arad ve Dimona'ya yaptığı misillemelerin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan yapılan uçuşlara kısıtlama getirdi.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, yaptığı açıklamada, güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuş faaliyetlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Regev, bugün yerel saatle 17.00'den itibaren saatte iki uçak yerine bir uçağın iniş ve kalkışına izin verileceğini belirterek, her bir uçuş için 120 olan yolcu sayısının da 50'ye düşürüldüğünü kaydetti.

Güvenlik kurumlarının tavsiyelerine göre yönergelerin her an değişme ihtimalinin bulunduğuna işaret eden Regev, Ben Gurion Havalimanı'nın sınırlı olarak açılmasının ardından İsrailli hava yolu şirketlerinin uçuşlarıyla 140 bin vatandaşın ülkeye geri döndüğünü iddia etti.

03.05 | İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ DEFRİN: SALDIRILAR HAFTALARCA SÜREBİLİR

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a "aralıksız sürdürdükleri saldırıların" birkaç hafta daha devam etmesini beklediklerini söyledi.

Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İran ve Hizbullah'a yönelik İsrail saldırıları hakkında bilgi verdi.

İran ve Hizbullah'a düzenlenen saldırıların birkaç hafta daha sürmesinin beklendiğini dile getiren Defrin, İran'da aralıksız devam eden saldırılarda şu ana kadar İsrail ordusunun 10 binden fazla mühimmat kullandığını kaydetti.

Defrin, Tahran yönetiminin istikrarsız hale geldiğini iddia ederek dün Arad ve Dimona'ya gerçekleştirilen saldırılar kapsamında tehdidin yeni olmadığını, daha önce de kendilerine füzeler atıldığını aktardı.

İsrail, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a saldırı başlatmış, bu saldırılarını 2 Mart itibarıyla Lübnan'a genişletmişti.

03.01 | İRAN MEDYASI: TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, patlamalar Tahran'ın doğusunda meydana geldi.

Patlamaların ardından bölgedeki hava savunma sisteminin devreye girdiği kaydedildi.

02.07 | BAE’DEN İRAN AÇIKLAMASI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellemeye çalıştığını bildirdi.

BAE haber ajansı WAM'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ları engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

02.04 | İRAN’DAN YENİ MİSİLLEME: TEL AVİV VE ÇEVRESİNE FÜZE PARÇALARI DÜŞTÜ

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile güney bölgesinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

Gece yarısı itibarıyla İsrail'in kuzeyine düzenlenen iki salvo misillemenin ardından İran'ın ateşlediği füzeler, birkaç dakika aralıklarla İsrail'in güney ve orta kesimini hedef alırken Tel Aviv ve çevresi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.

İran'a ait çok başlıklı bir füze İsrail semalarında görüntülere yansıdı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv çevresindeki Bnei Brak ve Gat Rimon ile Gazze çevresindeki Nir Am'a İran füzesinin parçalarının isabet ettiğini, yine güneydeki bir yerleşimde ise isabet eden füze parçasının yangına neden olduğunu aktardı.

Haberde, Rosh Haayin isimli bir bölgede, İran füzesinin parçalarının düşmesi sonucu araçlarda hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran misillemesinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, ekiplerin isabet olan bölgelere sevk edildiğini ve gerekli güncellemelerin yapılacağını açıkladı.

01.28 | İSRAİL’DEN AÇIKLAMA: 7 ASKER YARALANDI

İsrail ordusu, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyindeki farklı olaylarda toplam 7 askerinin yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerinin 5'inin Lübnan'ın güneyinde 2'sinin ise İsrail'in kuzeyinde yaralandığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar sırasında 4 İsrail askerinin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, 4 askere ek olarak bir askeri birliğin yakınına dron isabet etmesi neticesinde 1 askerin daha yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde meydana gelen bir iş kazası sonucunda ise 2 askerin hafif yaralandığı belirtilirken yaralanan tüm askerlerin hastaneye nakledildiği kaydedildi.

00.58 | İRAN VE HİZBULLAH’TAN EŞ ZAMANLI MİSİLLEME

İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı ateşlediği füze ve roketlerin ardından İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bölgelerde art arda sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile ve işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde Lübnan sınırına yakın bölgelerde sirenler çalarken, İsrail ordusu İran'dan ateşlenen yeni bir füze dalgasının tespit edildiğini duyurdu.

İran'ın dakikalar içerisinde düzenlediği ikinci dalga misillemenin ardından yine İsrail'in kuzeyindeki aynı bölgelerde sirenler tekrar devreye girdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın iki salvosuyla eş zamanlı Lübnan'daki Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyindeki Nahariye'yi iki dalga roket saldırısıyla hedef aldığını belirtti.

Haberde, füze ve roketlerin büyük bir kısmının engellendiği, bazılarının ise açık alana düştüğü iddia edildi.

İsrail'in Times of Israel gazetesi, askeri değerlendirmelere göre, İran'ın ilk dalgada fırlattığı bir füzenin ilk kez Lübnan topraklarına düştüğünü kaydederek, İran'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri noktalarını hedef almış olabileceğine işaret etti.