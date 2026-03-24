Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 25. gün: İran'dan Arad ve Dimona kentlerine yeni misillemeler

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yirmi beşinci gününe girerken bölgede çatışmalar geniş bir alana yayılmış durumda.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran’da 9 binden fazla hedefin vurulduğunu, aralarında savaş gemilerinin de bulunduğu çok sayıda unsurun imha edildiğini açıkladı.

İran medyası ise İsfahan ve Hürremşehr’de enerji altyapılarının hedef alındığını duyurdu. İran’ın misilleme saldırılarında İsrail’in kuzeyinde sirenler çalarken Hayfa ve çevresine füze parçaları düştü, bir binaya isabet eden parça nedeniyle yaralananlar olduğu bildirildi.

Kuveyt, İran’dan fırlatılan füze ve İHA’lara hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklarken, Suudi Arabistan da Şarkiyye bölgesinde gece yarısından bu yana 19 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak’ta ise ABD-İsrail saldırıları iddiasıyla Haşdi Şabi hedef alındı; Babil’deki karargahın vurulduğu saldırıda yaralananlar olurken, Enbar’da iki üst düzey ismin öldüğü ileri sürüldü.

Lübnan’da da saldırılar sürüyor. İsrail ordusu Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesini bir kez daha hedef alırken, güneyde yürütülen kara operasyonlarında Hizbullah mensuplarının esir alındığı iddiasını gündeme getirdi. Bölge genelinde karşılıklı saldırı ve misillemeler artarken, çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya yayılma riski büyüyor.

İşte savaşın yirmi beşinci gününden son gelişmeler…

11.13 | MISIR'DAN ATEŞKES ÖNERİSİ

Mısır istihbarat yetkililerinin, İran Devrim Muhafızları ile bir iletişim kanalı kurmayı başardığı ve taraflara ateşkes için güven ortamı oluşturmak amacıyla çatışmaların 5 gün süreyle durdurulmasını önerdiği öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, Mısır istihbarat yetkililerinin, İran Devrim Muhafızları ile iletişim kanalı kurmayı başardığı ve taraflara ateşkes için güven ortamı oluşturmak amacıyla çatışmaların 5 gün süreyle durdurulmasını önerdiği iddialarına yer verildi.

Yetkililer, Katar, Umman, Fransa ve İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin görüşmeleri arka kanallar üzerinden sürdürdüğünü savundu.

Görüşmelerde Pakistan'ın, ABD ile İran'ın üst düzey liderleri arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmasının önerildiğini belirten yetkililer, ABD'nin bu fikre kısa sürede sıcak baktığını öne sürdü.

Yetkililer, son günlerde yoğunlaşan diplomatik temasların, Türkiye ya da Pakistan'da ABD'li ve İranlı yetkililer arasında yüz yüze bir görüşme yapılmasına yönelik temasların başlamasına öncülük ettiğini ancak söz konusu görüşmelerin, henüz tamamlanmadığını savundu.

Üst düzey bir ABD yetkilisi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la görüşme olasılığına olumlu yaklaştığını aktardı.

10.37 | İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ MİSİLLEMELER DÜZENLEDİ

İran, İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona kentlerini hedef alan yeni misillemeler düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misillemenin yapıldığı bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken, halktan bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

Yedioth gazetesinin haberinde, İsrail'in güneyindeki Dimona, Arad ve Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail'in güneyini hedef alan füzelerin hava savunma sistemlerince önlendiği basına yansıdı.

10.15 | İDDİA: ABD, HARK ADASI'NA SALDIRIDA HAVA İNDİRME BİRLİĞİ KULLANMAYI DEĞERLENDİRİYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, İran'a saldırılarda yaklaşık 3 bin kişilik hava indirme birliğini konuşlandırmayı değerlendirdiği, bu birliğin Hark Adası'na saldırıda da kullanılabileceği ileri sürüldü.

The New York Times gazetesinin ismi paylaşılmayan savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD'li üst düzey askeri yetkililerin, İran'a saldırılar kapsamında bir muharebe birliğinin konuşlandırılması olasılığını değerlendirdiği iddia edildi.

Haberde görüşlerine yer verilen yetkililer, ordunun "eylemlerini ihtiyatlı planlama" olarak nitelendirirken, Pentagon veya ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) konuya ilişkin herhangi bir talimat gelmediğini belirtti.

Yaklaşık 3 bin askerden oluşan muharebe birliğinin 82. Hava İndirme Tümenine bağlı olduğu aktarılan haberde, bu birliğin İran'ın Hark Adası'nı "ele geçirmek" için kullanılabileceği öne sürüldü.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ada'nın "ele geçirilmesine" yönelik saldırıya onay vermesi durumunda bir başka olasılığın da değerlendirildiği ifade edilerek bunun, bölgeye gelmekte olan 31. Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliğinden yaklaşık 2 bin 500 askerin düzenleyeceği saldırı olduğu savunuldu.​​​​​​​

09.30 | İRAN'IN MİSİLLEMESİNDE TEL AVİV'DE 6 KİŞİ YARALANDI

İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği ve İsrail'in orta kesimini hedef alan 6'ncı misillemede, 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise Tel Aviv'de 4 bölgeye füze parçaları ve şarapnellerin isabet ettiğini aktardı.

08.51 | İRAN’DAN 5’İNCİ MİSİLLEME: İSRAİL’İN GÜNEYİ HEDEF ALINDI

İran’ın gece yarısından bu yana yaptığı 5’inci misilleme İsrail’in güneyini hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesi, İran’ın misillemesi nedeniyle Birüssebi (Beer Sheva) kenti ve Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı.

Öte yandan atılan füzelerden birinin açık alana düştüğü, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadığı kaydedildi.

08.18 | LÜBNAN’DA HAVA SALDIRISI: ALEY’DE 2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 YARALI

İsrail'in, Lübnan'ın Cebel-i Lübnan ilinde bulunan Aley ilçesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından Aley'e bağlı Beşamun kasabasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

07.51 | SUUDİ ARABİSTAN: 35 İHA SALDIRISI ENGELLENDİ

Suudi Arabistan: Hava savunma sistemlerimiz gece boyunca 35 İHA saldırısını engelledi.

06.58 | İSRAİL BASINI: ARAP ÜLKELERİ TRUMP’A İRAN İÇİN BASKI YAPIYOR

İsrail basını, Arap ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'a İran'la müzakere konusunda baskı yaptığını iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Tahran ile ABD arasında müzakere sürecinin hız kazanma sebebinin Arap ülkelerinin daha fazla ekonomik zarar yaşanmaması için Trump'a baskı yapması olduğu ifade edildi.

İsrail'in, ABD ile İran arasında müzakerelerin başladığını bildiği ancak bunun ne kadar faydalı olacağını düşündüğü kaydedildi.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereler başarılı olsun ya da olmasın Trump'ın talebini reddedemeyeceğine işaret edildi.

Trump 22 Mart'ta yaptığı açıklamada İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti.

Trump, 48 saatin dolmasına az bir zaman kala (23 Mart) yaptığı açıklamada ise İran tarafı ile bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söylemişti.

İran'dan "çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla" görüştüklerini belirten Trump, "(İran'la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek. Savaş Bakanlığına, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim." ifadesini kullanmıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile müzakere yapıldığı yönündeki açıklamaları yalanlamış, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ile aracılar aracılığıyla mesaj alışverişi olduğunu ancak müzakere yapılmadığını belirtmişti.

04.24 | SUUDİ ARABİSTAN DUYURDU: ŞARKİYYE’DE 19 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suudi Arabistan, ülkenin doğusundaki Şarkiyye'de gece yarısından bu yana 19 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şarkiyye bölgesinde tespit edilen İHA'lara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin söz konusu bölgede gece yarısından bu yana 19 İHA'yı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

04.03 | KUVEYT AÇIKLADI: İRAN’DAN GELEN FÜZE VE İHA’LARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kuveyt, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi.

Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füze ve İHA'lara müdahale ettiği, duyulan patlamaların İHA'ların imha edilmesi sırasında çıkan sesler olduğu kaydedildi.

Vatandaşlardan, yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

03.10 | CENTCOM: İRAN'DA 9 BİNDEN FAZLA HEDEF VURULDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ülkede 9 binden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından, İran'a yönelik askeri saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

İran'da 9 binden fazla hedefin vurulduğu belirtilen açıklamada, aralarında savaş gemilerinin de bulunduğu 140'tan fazla geminin hasara uğratıldığı ya da imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin askeri saldırılarında bombardıman uçakları, savaş uçakları, insansız hava araçları ve füze savunma sistemleri dahil çeşitli hava, deniz ve kara sistemlerini kullandığı aktarıldı.

03.01 | ENERJİ HATLARI VURULDU: İRAN’DA İKİ KENT HEDEF ALINDI

İran medyası: ABD-İsrail’in İran’a saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr kentlerindeki enerji altyapıları hedef alındı.



02.24 | İRAN’DAN MİSİLLEME: İSRAİL’İN KUZEYİNE FÜZE PARÇALARI DÜŞTÜ

İran'ın saldırı başlattığını duyurmasının ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzeyinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzeleri hava savunma sistemlerinin önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef aldığı misilleme sırasında Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda kentte sirenler çaldı, İran'ın fırlattığı çok başlıklı bir füze görüntülere yansıdı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, çeşitli noktalara füze parçalarının düştüğünü, bir füze parçasının Hayfa yakınlarındaki Hadera'da binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füze parçalarının isabet ettiği farklı noktalarda arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ekiplerin füze parçalarının düştüğü noktalara sevk edildiğini, ilk belirlemelere göre şarapnel parçası isabet eden 1 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

02.02 | IRAK'TA HAVA SALDIRISINDA 2 HAŞDİ ŞABİ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ta, Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat Müdürü ile Enbar Haşdi Şabi Komutanının ABD-İsrail'in hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

İran'a yakın Şii silahlı milis yapılardan oluşan Haşdi Şabi'ye yakın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haşdi Şabi'nin Enbar'daki Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat Müdürü Vasık el-Fartusi'nin ABD-İsrail saldırısında öldüğü aktarıldı.

Ayrıca, Enbar ilinde Haşdi Şabi Komutanı olan Saad Devay el-Buayci'nin de aynı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu saldırı anına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Haşdi Şabi'den ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

01.44 | IRAK’TA HAŞDİ ŞABİ KARARGAHI VURULDU

Irak'ın Babil vilayetindeki Haşdi Şabi karargahına ABD-İsrail güçlerince düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haşdi Şabi'den yapılan açıklamaya göre, Babil vilayetine bağlı Curf el-Nasr bölgesindeki Haşdi Şabi karargahına ABD-İsrail güçlerince hava saldırısı yapıldı.

Saldırıda 2 kişi yaralandı.

Irak'ın Musul, Kerkük, Salahaddin, Enbar ve Babil vilayetlerindeki İran'a yakın silahlı milis gruplarını barındıran Haşdi Şabi karargahlarına daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.

00.51 | İSRAİL’DEN LÜBNAN AÇIKLAMASI: HİZBULLAH MENSUPLARI ESİR ALINDI İDDİASI

İsrail ordusu, hava, deniz ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde birkaç Hizbullah mensubunu esir aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 19'ncu Tümen'in Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna tanksavar füzesi ateşleme ve İsrail'in kuzeyini hedef alma hazırlığı yapan Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'nun birkaç mensubunun tespit edildiği ve teslim oldukları iddia edildi.

İsrail ordusu tarafından alıkonulan bu kişilerin sorgulanmak üzere İsrail'e nakledildiği belirtilen açıklamada, bölgede çok sayıda silah ve teçhizatın da bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, ilk tespitlere göre, söz konusu şahısların İran'a yönelik saldırıların başlangıcında Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinden güneye geçtikleri iddiasına yer verilerek Lübnan'a yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

00.40 | DAHİYE YİNE HEDEFTE: İSRAİL BEYRUT’U 4. KEZ VURDU

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dün akşam saatlerinden itibaren 4. kez hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail saldırısının ardından Beyrut ve çevresinde patlama sesi duyuldu.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Dahiye bölgesine yarım saat içinde 3 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyrut'taki Hizbullah altyapısını hedef alan hava saldırıları başlattıklarını" belirtmişti.

İsrail ordusu ayrıca akşam saatlerinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye saldırı tehdidini yinelemişti.

00.33 | TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

ABD-İsrail saldırılarının hedefi olan İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

Patlamalar sonrası kentin kuzey kesimlerinden dumanlar yükselirken İran basını, şehrin batı ve güney bölgelerinden de patlama sesleri geldiğini duyurdu.

Patlamalar sonrası İran hava savunma sistemleri devreye girdi.