Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 7. gün: İran'da can kaybı 1332'ye yükseldi

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yedinci gününe girerken, bölgede çatışmalar yeni cephelere yayılmayı sürdürüyor.

İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 1332 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump İran güçlerine “silahları bırakma” çağrısı yaparak aksi halde “öldürülecekleri” tehdidinde bulunurken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini de “uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını” belirterek yeni silahların devreye gireceğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. İran’ın misilleme saldırılarında Tel Aviv’de bir noktaya isabet eden füze yangına neden olurken bazı bölgelerde sirenler çaldı ve hava savunma sistemleri devreye girdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 94 artarak 217'ye, yaralı sayısının ise 798'e yükseldiğini açıkladı. İsrail'den yapılan açıklamada ise Lübnan’ın güneyinde Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada 1’i ağır 2 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu ayrıca Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Bahreyn ve Kuveyt İran saldırılarına ilişkin açıklamalar yaparken, İtalya güvenlik gerekçesiyle Tahran’daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı.

Öte yandan İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde uçak seslerinin ardından art arda şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İran'a ait olduğu belirtilen bir İHA gemisinin vurulduğu anlara ilişkin siyah beyaz görüntüler paylaşıldı.

ABD ve İsrail'in İran'ın Şiraz kentine düzenlediği saldırılarda 2'si sağlık çalışanı 20 sivilin öldüğü bildirildi.

Tahran'da çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi. İsrail ordusu üst düzey bir yetkiliyi hedef aldıklarını belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülke topraklarının komşu ülkelere saldırı için bir çıkış noktası olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

İşte savaşın yedinci gününden son gelişmeler…

02.07 | İRAN'DAN MİSİLLEME: TEL AVİV'DE PATLAMALAR VE SİREN SESLERİ

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzelerin ardından Tel Aviv'de sirenler devreye girdi. Saldırının ardından hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

01.50 | İSRAİL ORDUSU TAHRAN'A YÖNELİK SALDIRI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

İsrail ordusunun Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından başkentte uçak sesleri ve şiddetli patlamalar duyulurken, İran hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Şehrin bazı noktalarından dumanlar yükseldiği ve yerel medyaya göre Mehrabad Havaalanı yakınlarındaki bölgelerin isabet aldığı bildirildi.

İsrail, Tahran yönetimine ait altyapı tesislerini hedef alacağını açıklamıştı. Bu duyuruyla eş zamanlı olarak İsrail genelinde de siren seslerinin duyulduğu kaydedilmişti.

01.24 | BASRA'DA AMERİKAN PETROL ŞİRKETİNİN KİMYASAL MADDE DEPOLARINA İHA'LI SALDIRI İDDİASI

Irak'ın Basra kentinde petrol alanında faaliyet sunan Amerikan "Halliburton" şirketinin kimyasal madde depolarına insansız hava aracı İHA ile saldırı düzenlendiği iddia edildi. Basra'daki yerel kaynaklar, kentin Bercisiyye bölgesinde yer alan Amerikan şirketinin kimyasal madde depolarının İHA ile bombalandığını savundu.

Sosyal medyada olaya ait olduğu iddia edilen yangın görüntüleri yayınlanırken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak - Basra'da Amerikan petrol şirketinin kimyasal madde depolarına İHA'lı saldırı iddiasıhttps://t.co/FqUxlnslEe pic.twitter.com/VyEXcf7IC8 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 6, 2026

01.21 | İSRAİL: ŞU ANA KADAR 11 KİŞİ ÖLDÜ, 502 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı (Magen David Adom), İran yönelik saldırılarına verilen karşılıklar neticesinde şu ana kadar 11 kişinin öldüğünü, 502 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Ölenlerin 10'unun doğrudan roket isabetiyle, bir kişinin ise sığınağa ulaşmaya çalışırken yaşamını yitirdiği belirtilirken; yaralıların büyük çoğunluğunu panik atak ve hafif yaralanmaların oluşturduğu, 5 kişinin ise sirenler sırasında meydana gelen trafik kazalarında yaralandığı kaydedildi.

İran'ın iki saatten kısa sürede iki ayrı füze dalgası başlattığını açıklayan İsrail makamları, bölgedeki insani ve maddi kayıplara ilişkin bilgilerin yayılmasına yönelik sıkı bir askeri denetim ve sansür uyguluyor.

01.02 | IKBY: ERBİL'DE 4 KAMİKAZE İHA DÜŞÜRÜLDÜ

IKBY Anti Terör Birimi, Erbil semalarında koalisyon güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 4 kamikaze İHA’dan birinin parçalarının bir otel yakınına düştüğünü ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Olayın ardından bir açıklama yapan Erbil Valisi Ümid Hoşnav, kentin son günlerde "yasa dışı grupların terör saldırılarına hedef olduğunu" belirterek, sivil yerleşim bölgesi SKY Towers yakınındaki bu saldırının "teröristlerin gerçek yüzünü" gösterdiğini vurguladı.

Irak hükümetini bu güvenlik sorununa karşı sorumluluk almaya ve pratik adımlar atmaya çağıran Hoşnav, IKBY'nin halkını korumak için kendini savunma hakkını saklı tuttuğunu ve bu tür saldırılara karşı en üst düzeyde direnç gösterileceğini kaydetti.

Erbil'de etkisiz hale getirilen İHA, bir otelin yanına düştü. (Fotoğraf: AA)

23.46 | ERBİL’DE KAMİKAZE İHA SALDIRISI SONRASI PATLAMA SESLERİ

Irak’ın Erbil kentinde 100’lük Cadde üzerinde bulunan bir otelin yanındaki inşaat alanına, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) düştü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken; ABD üssünün de yer aldığı Erbil Havalimanı çevresinde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin devreye girmesinden kaynaklandığı bildirildi. Emniyet güçlerinin bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı saldırının ardından Erbil Emniyet Müdürlüğü, olay yerinden görüntü alınmaması konusunda halka uyarıda bulundu.

Bugün saat 15.30 civarında İran’da faaliyet yürüten Kürt muhalefet grubu İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP) Erbil’in Köysancak ilçesindeki Azadi kampının kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındığı da bildirilmişti.

23.44 | HİZBULLAH: İSRAİL'E TOPLAM 18 SALDIRI DÜZENLEDİK

Hizbullah, İsrail ordusunun Beyrut ve Lübnan genelindeki hava saldırılarına misilleme olarak İsrail'in kuzeyine ve Lübnan içindeki ilerleyişini sürdüren birliklere yönelik roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) toplam 18 saldırı düzenlediğini duyurdu. İşgal altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan Katsavia Üssü ile Safed yakınlarındaki Ami'ad Üssü'nün kamikaze İHA’larla hedef alındığı belirtilen açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki İsrail askerlerinin ve kuzeydeki beş yerleşim alanının da roketlerle vurulduğu kaydedildi. Operasyonların devam ettiğini bildiren Hizbullah, ayrıca İsrail'in kuzeyindeki 23 yerleşim birimi için tahliye uyarısında bulundu.

23.25 | İRAN'DAN İSRAİL'E 4. FÜZE DALGASI

İsrail ordusu, ABD ile birlikte 28 Şubat’tan bu yana saldırılar düzenlediği İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran misillemesi nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. İran'ın son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 4. dalga misilleme oldu.

22.51 | İRAN, ABD UÇAK GEMİSİNİ HEDEF ALDI

İran, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan gemisavar füzeleri ateşlediğini bildirdi.

İran donanması, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisine karşı kıyıdan ateşlenen gemisavar füzeleriyle hedef aldığını duyurdu. Füzelerin fırlatıldığı ana ait görüntüler devlet televizyonunda yayınlandı.

22.02 | İRAN'DAN İSRAİL'E 3. DALGA MİSİLLEME

İsrail ordusu, İran'dan yeni dalga füze saldırısı başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

Tehlikenin bulunduğu bölgede cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiğine işaret edilen açıklamada, çevredekilere sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldı.

Tel Aviv ve çevresinde sirenlerin devreye girmesine neden olan İran'ın son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 3. dalga misilleme oldu.

21.48 | İRAN ORDUSU: "DÜŞMANLA HERHANGİ BİR İŞBİRLİĞİ, GÜÇLÜ YANITLA KARŞILANACAKTIR"

İran ordusunun Hatemu'l Enbiya Karargahı Sözcülüğü, CNN’in CIA’e dayandırdığı "Irak’ın kuzeyindeki Kürt grupların İran’da ayaklanma çıkarmak için kullanılacağı" yönündeki iddialarına sert yanıt vererek, İran sınırları boyunca düşman güçlerin konuşlandırılmasında yapılacak herhangi bir işbirliğinin "güçlü yanıtla" karşılanacağını duyurdu. Bölge devletlerinin egemenliğine saygı duyulduğunun ancak ABD ve İsrail’in askeri eylemleri için üs olarak kullanılan her noktanın kararlılıkla hedef alınacağının belirtildiği açıklamada, sınır güvenliğini tehdit eden her türlü askeri koordinasyona karşı doğrudan karşılık uyarısı yapıldı.

21.36 | IRAK'TA HAŞDİ ŞABİ'DEN ABD ÜSSÜNE SALDIRI

Irak'ta Haşdi Şabi’ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, başkent Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda bulunan ve ABD askerlerinin kaldığı Victoria Üssü’ne yönelik füze saldırısı düzenledi.

Seraya Evliya el-Dem'in Telegram hesabından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin kaldığı Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria Üssü'ne saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırının İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi ve Irak'ta direnişçi gençlerin öldürülmesine misilleme olarak yapıldığı iddia edildi.

21.03 | İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'DA BM BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kozah beldesinde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait bir mevziyi hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Kozah beldesinde UNIFIL bünyesinde görev yapan Gana askerlerine ait bir noktaya düzenlenen hava saldırısı sonucu Gana askerleri arasında yaralılar olduğu belirtildi.

UNIFIL'den saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

20.56 | İRAN ORDUSU: RADARLARIN VURULMASIYLA DÜŞMANIN GÖZÜ KÖR EDİLDİ

İran ordusu bünyesindeki Hatemu'l Enbiya Karargahı Sözcülüğü, bölgedeki ABD ve İsrail’e ait erken uyarı radarlarının vurulmasıyla "düşmanın gözünün kör edildiğini" ve İsrail'in hava savunma yeteneklerinin ciddi şekilde zayıfladığını duyurdu. Radar sistemlerinin devre dışı bırakılmasıyla İsrail semalarının İran füzeleri ve İHA'ları için açık hale geldiği ve operasyonların başarısının arttığı belirtilen açıklamada, İran'ın bölgedeki ABD ile İsrail çıkarlarını hedef almaya devam edeceği vurgulandı. Öte yandan, söz konusu saldırıların Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlama ve komşu ülkelere zarar gelmesini önleme hassasiyetiyle yürütüldüğü ifade edildi.

20.45 | İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE DALGASI

İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yeni dalga füze saldırılarına başladığı bildirildi. İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki topraklara yeni dalga füze saldırıları başlattı" ifadelerine yer verildi.

20.10 | İSRAİL, LÜBNAN SINIRINDA 8 ASKERİNİN YARALANDIĞINI AÇIKLADI

İsrail ordusu, kara işgalini genişletmek için yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'dan yapılan roket saldırısı sonucu 5’i ağır 8 askerinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bir noktada konuşlanan İsrail askerlerine Hizbullah tarafından roket saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Givati Tugayı’ndan olduğu duyurulan 8 yaralı askerin hastaneye kaldırıldığı ve 5'inin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Hafif yaralanan askerlerden birinin İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in oğlu olduğu basına yansıdı.

19.10 | İSRAİL, BEYRUT'U BOMBALAMAYI SÜRDÜRÜYOR

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini bombalamayı sürdürüyor.

2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Dahiye bölgesini sabah saatlerinden itibaren en az 10 hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırılar sonucu şiddetli patlama sesleri duyulurken bölgeden dumanlar yükseldi.

18.30 | BASRA HAVALİMANI YAKININA İHA DÜŞTÜ

Irak’ta Uluslararası Basra Havalimanı yakınına bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Uluslararası Basra Havalimanı’ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada havalimanının tesis ve altyapısından uzak bir noktaya İHA’nın düştüğü belirtilerek bunun herhangi bir yaralanmaya ve zarara yol açmadığı kaydedildi.

18.20 | IRAK BAŞBAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı için bir çıkış noktası olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

18.10 | İSRAİL, ÜST DÜZEY BİR YETKİLİYİ HEDEF ALDIKLARINI DUYURDU

İsrail ve ABD'nin saldırılarını sürdürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da 4 farklı noktanın hedef alınmasıyla çok sayıda patlama meydana geldi.

AA muhabiri, kentin çeşitli bölgelerinden dumanların yükseldiği ve savaş uçağı seslerinin duyulduğunu bildirdi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Tahran'da üst düzey bir İranlı yetkilinin hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedilirken, İsrail basını saldırıya konu olan ismin hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in ofisinde görevli üst düzey bir yetkili olduğunu iddia etti.

17.26 | İRAN: HİÇBİR ŞEKİLDE ATEŞKES İLAN ETMEYECEĞİZ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmalarda ateşkes ilan etmeyeceklerini söyledi.

Tahran’da, ABD ve İsrail aleyhine düzenlenen gösteriler sırasında konuşan Azizi, ülkesinde tüm yetkililerin Ali Hamaney’in yolunu takip etmesi ve sahada yer alarak halk ile iç içe olması gerektiğini belirterek, "Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz." dedi.

17.20 | TRUMP: KOŞULSUZ TESLİMİYET DIŞINDA ŞANSLARI YOK

Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından mesaj paylaşan Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. "İran için koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yok" diyen Trump açıklamasını, 'Make Iran Great Again (MIGA)' diyerek tamamladı.

14.30 | İRAN: BAZI ÜLKELER ARABULUCULUK GİRİŞİMİNDE

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırıları devam ederken bazı ülkelerin arabuluculuk girişiminde olduğunu söyledi. Arabuluculuğun hedefinin ateşi başlatanlar olması gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, "Onlara cevabımız açık; Bölgede kalıcı barışa bağlıyız" dedi.

13.10 | AZERBAYCAN, DİPLOMATLARINI İRAN'DAN ÇEKİYOR

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Azerbaycan'ın diplomatlarını kendi güvenlikleri için İran'dan geri çektiğini söyledi. Bayramov, Azerbaycan'ın Tahran'daki büyükelçiliğinden ve Tebriz'deki başkonsolosluğundan çalışanlarını tahliye ettiğini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İran'ın insansız hava aracı saldırısında Nahçıvan Havalimanı'nın vurulduğunu duyurdu.

11.58 | ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA 1332 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ABD ile İsrail saldırılarında 105 sivil tesis ve merkezin hasar gördüğü belirtildi.

Savaşın başlangıcından bu yana 636 noktaya saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, “Saldırılarda 14 sağlık merkezi hasar gördü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1332'ye yükseldi” ifadeleri kullanıldı.

11.45 | İRAN’DAN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI: TEL AVİV’DE PATLAMA SESLERİ

İran’dan füze saldırısı gerçekleştiği açıklamasının ardından İsrail’de başkent Tel Aviv ve diğer bölgelerde gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

İran, İsrail'e füze saldırısı başlattığını açıklarken, İsrail ordusu da İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin önleme yapmaya çalıştığını duyurdu.

Füzelerin ulaşmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'de alarmlar devreye girerken gökyüzünde birçok patlama meydana geldi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre yaralı tespit edilmediğini açıkladı.

İsrail basını, askeri yetkililere dayandırarak, İran'ın 11 saat aradan sonra saldırı düzenlediğini, bu salvoda az sayıda füzenin ateşlendiğini ve İsrail'de doğrudan füze isabetinin olmadığını aktardı.

10.41 | ABD VE İSRAİL’DEN ŞİRAZ’A SALDIRI: 20 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD ve İsrail'in İran'ın Şiraz kentine düzenlediği saldırılarda 2'si sağlık çalışanı 20 sivilin öldüğü bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Fars eyalet Vali Yardımcısı Celil Hüseyni konuya ilişkin bilgi verdi.

Hüseyni, "Şiraz kentinde Zibaşehr Parkı civarına yapılan saldırıda 20 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı." dedi.

İranlı yetkili, saldırıda Şiraz'daki 115. Acil Durum Merkezi'nin tamamen yıkıldığını, belediye müştemilatının zarar gördüğünü belirtti.

Öte yandan Fars Acil Durum Birimi Başkanı Dr. Mesud Abid, 115. Acil Durum Merkezi'nde görev yapan 2 sağlık çalışanının öldüğünü ifade etti.

10.06 | İRAN KIZILAYI: ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA 4 BİNDEN FAZLA SİVİL BİNA ZARAR GÖRDÜ

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil binanın zarar gördüğünü söyledi.

Mehr Haber Ajansı'na göre Kolivend, konuya ilişkin bilgi verdi.

İran Kızılay Başkanı, "Şu ana kadar 3 bin 646 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 528 ticari birim tamamen yok edildi." dedi.

Saldırılarda 3 hastanenin faaliyet dışı kaldığını belirten İranlı yetkili, 14 sağlık merkezinin hasar gördüğünü kaydetti.

09.50 | HUSİLER'DEN İSRAİL VE ABD'YE MESAJ

Yemen’de İran’a yakınlığıyla bilinen Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Husi, bölgedeki gelişmelerin tırmanması halinde askeri olarak devreye girebileceklerini belirterek, “Ellerimiz tetikte” mesajı verdi.

09.30 | JAPONYA, İRAN'DA 2 VATANDAŞININ GÖZALTINDA TUTULDUĞUNU AÇIKLADI

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran'da 2 Japon vatandaşının gözaltında tutulduğunu belirterek, bir an önce serbest bırakılmalarını talep etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Bakan Motegi, Japonya Parlamentosu'ndaki Diet oturumundan önce açıklamada bulundu.

ABD ve İsrail'in saldırılarının sürdüğü İran'da 2 Japon vatandaşının gözaltına alındığını aktaran Motegi, bu kişilerle iletişim kurduğunu ve şu anda güvende olduklarını bildirdi.

Motegi, "Hükümet, bu kişilerin bir an önce serbest bırakılmasını şiddetle talep ediyor ve onlarla, aileleriyle ve ilgili taraflarla iletişim halinde kalarak mümkün olduğunca destek sağlayacak." dedi.

Bu kişilerden birinin, 20 Ocak'ta yerel yetkililer tarafından gözaltına alınan Japon devlet televizyonu NHK'nın Tahran büro şefi olduğu düşünülüyor.

09.23 | İSRAİL ORDUSU AÇIKLADI: BEYRUT’A 26 DALGA HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’ın başkenti Beyrut’a 26 dalga halinde hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

09.10 | İRAN'DA GEÇİCİ LİDERLİK KONSEYİ, YENİ LİDERİN SEÇİLMESİ GÜNDEMİYLE TOPLANDI

İran'da geçici Liderlik Konseyi, yeni lider seçimine ilişkin programı yapmak için 4'üncü kez bir araya geldi.

İran devlet televizyonuna göre, toplantıya son gelişmeler hakkında bilgi vermek için Ulusla Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldı.

Dördüncüsü düzenlenen geçici Liderlik Konseyi toplantısında, lider seçimi için Uzmanlar Meclisi’nin toplanması ve gelecekteki liderin tanıtımına ilişkin planlama yapıldı.

08.15 | ABD'DEN "DAHA YENİ BAŞLIYORUZ" MESAJI

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırıların 'daha yeni başladığını', İran'ın, ABD'nin savaşı sürdüremeyeceğini düşünmesinin 'yanlış bir hesap' olduğunu söyledi.

07.54 | İSRAİL’DEN LÜBNAN’A YOĞUN SALDIRI: BEYRUT’UN GÜNEYİ VE BEKAA HEDEF ALINDI

İsrail savaş uçakları, Beyrut’un güney banliyösü ve Lübnan’ın güney ile doğu bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail, Beyrut’un güney banliyösünde Burc el-Baracine, Hureyk, Hades ve Harik bölgelerini hedef aldı.

Özellikle Sahil Hastanesi çevresi ile el-Camus ve el-Meşrefiyye bölgelerinin etkilendiği söz konusu hava saldırıları nedeniyle binalarda ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu ve yangın çıktı.

İsrail ordusu ayrıca, Lübnan’ın güneyinde Nabatiyye, Beysariyye, Tebnin, Kafrşuba, Cebşit, Vadi Zebkin ve Mezra Hilta, doğusunda ise Bekaa bölgesindeki Derus kasabasına hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiğini açıklamıştı.

07.41 | ABD ORDUSU, İRAN'A AİT BİR İHA GEMİSİNİN VURULDUĞUNU AÇIKLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) gemisinin vurulduğunu duyurdu.

CENTCOM'un sosyal medya platformundan, İran'a ait olduğu belirtilen bir İHA gemisinin vurulduğu anlara ilişkin siyah beyaz görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "ABD güçleri, İran donanmasının tamamını batırma görevinden geri durmuyor. Bugün, yaklaşık olarak İkinci Dünya Savaşı dönemindeki bir uçak gemisi büyüklüğünde olan İran'a ait bir İHA taşıyıcı gemisi vuruldu ve şu anda alevler içinde." ifadelerine yer verildi.

05.43 | SUUDİ ARABİSTAN: HAVA SAHASINDA 3 BALİSTİK FÜZE VE 2 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 3 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü’nü hedef alan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Ülkenin ve El-Harc ilinin doğusunda 1'er İHA'nın imha edildiği vurgulanan açıklamada, füzeler ve İHA’ların hangi bölgeden fırlatıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Açıklamada, bunun, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Suudi Arabistan’ın çeşitli bölgelerinin İran tarafından hedef alınmasıyla aynı döneme denk geldiği ifade edildi.

05.13 | TAHRAN'DA UÇAK SESLERİNİN ARDINDAN ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldi.

Tahran’da uçak sesleri duyuldu.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran’da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı.

Kentte uçak sesleri duyulmaya devam ediyor.

05.10 | ABD ÜSSÜ HEDEF ALINDI: KATAR İHA SALDIRISININ ENGELLENDİĞİNİ DUYURDU

Katar, Doha'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini bildirdi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar Hava Savunma Kuvvetleri El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan bir İHA saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu ve halkın kendi güvenliği için içeride kalması, pencere ve açık alanlardan uzak durması çağrısı yapılmış, ardından tehlikenin son bulduğu ve durumun normale döndüğü duyurulmuştu.

04.57 | TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.

Devlet televizyonuna göre, Tahran’da patlamalar meydana geldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, kentin doğu ve batı bölgelerinde önce uçak sesleri, ardından patlama sesleri duyuldu.

03.54 | İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: UZUN SÜRELİ BİR SAVAŞA HAZIRIZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını" belirterek, yeni silahlarının yolda olduğunu söyledi.

Devlet televizyonuna göre, Naini, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak, "saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır" olduklarını kaydetti.

Ülkesinin hazırlıklarına da değinen Naini, "İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor." dedi.

03.45 | MANAMA’DA 2 OTEL VE 1 KONUT VURULDU

Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında başkent Manama'daki 2 otel ile 1 konutun isabet aldığını duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın son saldırılarında başkent Manama'da isabet alan yerler hakkında bilgi verildi.

Manama'da 2 otel ile 1 konutun isabet aldığı belirtilen açıklamada, olayda maddi zarar meydana geldiği, can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

03.07 | BAHREYN: İRAN SALDIRILARINDA 78 FÜZE VE 129 İHA İMHA EDİLDİ

Bahreyn, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahreyn ordusundan yapılan açıklamada, vatandaşlara evde kalmaları, sadece gerekli ihtiyaçlar için dışarı çıkmaları ve güvenlik açısından son derece dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Bilgilendirmelerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi uyarısı yapılan açıklamada, "Saldırıların başlangıcından bu yana, Bahreyn'i hedef alan 78 füze ve 129 insansız hava aracı imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

03.01 | İTALYA, TAHRAN'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ GEÇİCİ OLARAK KAPATTI

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, güvenlik gerekçesiyle İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliklerini kapattıklarını, bununla beraber İran ile diplomatik ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti.

İtalya hükümeti, ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da bölge ülkelerini de kapsayacak şekilde misillemesiyle devam eden Orta Doğu'daki krizde, Tahran'daki İtalyan büyükelçiliğine ilişkin bir karar aldı.

Bakan Tajani, dün akşam geç saatlerde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Güvenlik nedenleriyle Tahran'daki İtalyan Büyükelçiliğini kapattık." ifadesini kullandı.

İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Paola Amadei ve beraberindeki 50 kişilik İtalyan heyetinin, İran'dan Azerbaycan'a geçtiğini belirten Tajani, şunları kaydetti:

"İran'da kalan İtalyanları ve ulusal çıkarlarımızı korumak için Tahran ile diplomatik ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Büyükelçilik, Bakü'den faaliyetlerine devam edecektir."

Tajani, paylaşımında Büyükelçi Amadei ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu da yayınladı. Söz konusu görüntüde, Büyükelçi Amadei'nin Bakan Tajani'ye önceki akşam yola çıktıklarını ve hiç durmadan, uyumadan 5 araçlık konvoyla Azerbaycan sınırına ulaştıklarını söylediği anlar yer aldı.

Bu arada, Tajani, İtalyan basınına yaptığı açıklamada da Tahran ile diplomatik ilişkileri kesmediklerini vurgularken, İran ile savaşta olmadıklarını ve de büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığını kaydetti.

Tajani, İran'dan Azerbaycan'a geçen heyette Tahran-İsfahan Latin Başpiskoposu Kardinal Dominique Joseph Mathieu'nun da yer aldığını aktardı.

İtalya, Tahran Büyükelçiliğindeki personelini, yılbaşı dönemindeki protestolar sırasında azaltmış, İran'daki vatandaşlarına da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan kısa süre önce 27 Şubat'ta "ihtiyatlı" olmaları ve turistik amaçlı bulunanların da ülkeden ayrılmasını tavsiye etmişti.

02.53 | İRAN, İSRAİL’E AİT İNSANSIZ HAVA ARACINI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU

İran, İsfahan kentinde, İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde, “Devrim Muhafızları Ordusu hava savunma sistemleri bu gece İsfahan semalarında, bir siyonist (İsrail) insansız hava aracını düşürmeyi başardı.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da söz konusu İHA’nın İsfahan’daki bazı noktaları hedef almaya çalıştığını aktararak, bunun hava savunma sistemleri eliyle düşürülen ikinci İHA olduğunu belirtti.

02.44 | TÜRKİYE, DOHA-RİYAD ARASINDA OTOBÜS SEFERİ DÜZENLEYECEK

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemeleri sonrası Katar hava sahasının kapanması nedeniyle Katar’dan seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Doha ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad arasında otobüs seferleri planlandığını duyurdu.

Büyükelçilik, uygulamanın bir tahliye olmadığını, Riyad Havalimanı’na ulaşarak uçuş yapmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

02.25 | KUVEYT’TE 67 ASKER YARALANDI

Kuveyt, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberinde, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud el-Atvan'ın İran saldırılarına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Buna göre, Atvan, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 212 balistik füze ve 394 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İran saldırılarının başlangıcından bu yana 67 askerin yaralandığına işaret eden Atvan, tüm yaralıların tedavi altına alındığını ve durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

02.10 | LÜBNAN AÇIKLADI: İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 123’E YÜKSELDİ

Lübnan, İsrail’in 2 Mart'tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 2 Mart Pazartesi sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiği belirtildi.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Biriminden yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerden yaklaşık 96 bininin, açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiği belirtilmişti.

02.05 | LÜBNAN’IN GÜNEYİNDE 1’İ AĞIR 2 ASKER YARALANDI

İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye başladığı Lübnan'ın güneyinde 1'i ağır, 2 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

Çıkan çatışmada 1'i ağır 2 askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, ağır yaralanan askerin subay rütbesinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği de kaydedildi.

Hizbullah gün içinde Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini tanksavar füzeleriyle hedef aldığını duyurmuştu.

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Dahiye bölgesine hava saldırıları başlatmıştı.

02.03 | LÜBNAN’IN BAŞKENTİNE SALDIRI: DAHİYE’DE PATLAMALAR

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

02.02 | KUVEYT: İRAN SALDIRILARINDA 67 ASKER YARALANDI

Kuveyt, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını açıkladı.

02.00 | İRAN’DAN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI: TEL AVİV’DE YANGIN ÇIKTI

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın misilleme saldırısında, Tel Aviv'de bir bölgeye isabet eden füze yangına neden oldu.

İran'ın misillemelerinin başlamasının ardından İsrail genelinde alarmlar devreye girerken, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı görüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in merkezindeki bir yerleşimde boş depoya düşen füze veya bir şarapnel parçasının yangına neden olduğunu belirtti.

Haberde, Tel Aviv'in doğusundaki Elad ve Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Shoham'da binalara isabet eden şarapnellerin de hasara neden olduğu aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemeleri sonrasında şarapnellerin isabet ettiği bölgelerde can kaybı olmadığını açıkladı.

İsrailli gönüllülerden oluşan tıbbi kuruluş "United Hatzalah" şarapnel parçaları nedeniyle İsrail'in merkezinde 2 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, Tel Aviv semalarında görülen ve çok parçacıklı füzeye ait olduğu düşünülen görüntüler dikkati çekti.

İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansı haberinde, "Bu geceki saldırıda, Minab okulu kızları adına çok başlıklı füzeler kullanıldı." ifadelerine yer verdi.

01.42 | TRUMP’TAN İRAN’A TEHDİT: “SİLAHLARI BIRAKIN, YOKSA ÖLDÜRÜLECEKSİNİZ”

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak için çok geç kaldığını savunarak, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek." dedi.

Trump, Beyaz Saray’da geçen yıl Amerikan futbol ligi MLS'te şampiyon olan Inter Miami takımını kabulünde İran gündemini değerlendirdi.

İsrail ile birlikte İran'a saldırma kararı aldıklarını, aksi halde İran'ın kendilerini vuracağını öne süren Trump, şu ana dek İran'ın donanmasını, füzelerini ve hava kuvvetlerini büyük oranda imha ettiklerini iddia etti.

Trump, "İranlılar bir anlaşma imzalamamı istiyorlar, onlara çok geç kaldıklarını söyledim. Şu anda biz onlardan daha fazla savaşmak istiyoruz." diye konuştu.

İran'a ait 24 gemiyi vurduklarını belirten Trump, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek. İran halkına da ayağa kalkıp ülkelerini geri alma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran'ın füzelerinin yüzde 60'ının, füze rampalarının ise yüzde 64'ünün ABD ve İsrail saldırılarında imha edildiğini savundu.

"Önce İran'la işimizi bitirmek istiyoruz." şeklinde konuşan Trump, daha sonra Küba'ya eğileceklerini ve bu ülkeyle ilgili adımlar atacaklarını vurguladı.

İranlı diplomatlara "sığınma talebinde bulunun" çağrısı

Trump, dünyanın dört bir yanında görev yapan İranlı diplomatlara da seslenerek, "İranlı diplomatları sığınma talebinde bulunmaya çağırıyoruz." dedi.

İran’ın yeni liderinin kim olacağına ilişkin süreci takip ettiklerini kaydeden Trump, yeni lider kim olursa olsun, "İran'ın Amerika'yı, İsrail'i veya diğer komşularını tehdit etmeyeceğinden" emin olmak istediklerini ifade etti.

01.26 | ABD KONGRESİ’NDE KRİTİK OYLAMA: İRAN'LA İLGİLİ SAVAŞ YETKİLERİ TASARISI REDDEDİLDİ

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti.

Temsilciler Meclisi genel kurulunda yapılan oylamada, 212 evet oyuna karşılık 219 hayır oyu ile tasarı reddedildi.

Böylece Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie ve Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna tarafından sunulan, Trump'ın Kongre onayı olmaksızın İran'a yönelik askeri bir eylem gerçekleştirmesini önlemeye yönelik tasarı kabul edilmedi.

Trump’ın İran’a yönelik saldırılarını sınırlandırmaya yönelik Senato’da oylanan benzer bir tasarı da kabul edilmemişti.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Oylama öncesinde basın mensuplarına bir açıklama yapan Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, "Net hedefleri olmayan savaşlar küçük kalmaz. Daha büyük, daha kanlı, daha uzun ve daha pahalı hale gelirler. Bu gerekli bir savaş değil. Bu, tercih edilen bir savaş." ifadelerini kullanmıştı.

01.10 | CENTCOM, ABD UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜNÜ YALANLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada "Basra üzerinde bir ABD savaş uçağının düşürüldüğüne dair söylentiler dolaşıyor. Bunlar asılsız ve doğru değil" ifadeleri kullanıldı.

