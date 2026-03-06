Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 7. gün: İran’a ait İHA gemisi vuruldu

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yedinci gününe girerken, bölgede çatışmalar yeni cephelere yayılmayı sürdürüyor.

İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 1045 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump İran güçlerine “silahları bırakma” çağrısı yaparak aksi halde “öldürülecekleri” tehdidinde bulunurken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini de “uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını” belirterek yeni silahların devreye gireceğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. İran’ın misilleme saldırılarında Tel Aviv’de bir noktaya isabet eden füze yangına neden olurken bazı bölgelerde sirenler çaldı ve hava savunma sistemleri devreye girdi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiği açıklanırken, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada 1’i ağır 2 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu ayrıca Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Bahreyn ve Kuveyt İran saldırılarına ilişkin açıklamalar yaparken, İtalya güvenlik gerekçesiyle Tahran’daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı.

Öte yandan İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde uçak seslerinin ardından art arda şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İran'a ait olduğu belirtilen bir İHA gemisinin vurulduğu anlara ilişkin siyah beyaz görüntüler paylaşıldı.

İşte savaşın yedinci gününden son gelişmeler…

• CANLI BLOG

07.54 | İSRAİL’DEN LÜBNAN’A YOĞUN SALDIRI: BEYRUT’UN GÜNEYİ VE BEKAA HEDEF ALINDI

İsrail savaş uçakları, Beyrut’un güney banliyösü ve Lübnan’ın güney ile doğu bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail, Beyrut’un güney banliyösünde Burc el-Baracine, Hureyk, Hades ve Harik bölgelerini hedef aldı.

Özellikle Sahil Hastanesi çevresi ile el-Camus ve el-Meşrefiyye bölgelerinin etkilendiği söz konusu hava saldırıları nedeniyle binalarda ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu ve yangın çıktı.

İsrail ordusu ayrıca, Lübnan’ın güneyinde Nabatiyye, Beysariyye, Tebnin, Kafrşuba, Cebşit, Vadi Zebkin ve Mezra Hilta, doğusunda ise Bekaa bölgesindeki Derus kasabasına hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiğini açıklamıştı.

07.41 | ABD ORDUSU, İRAN'A AİT BİR İHA GEMİSİNİN VURULDUĞUNU AÇIKLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) gemisinin vurulduğunu duyurdu.

CENTCOM'un sosyal medya platformundan, İran'a ait olduğu belirtilen bir İHA gemisinin vurulduğu anlara ilişkin siyah beyaz görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "ABD güçleri, İran donanmasının tamamını batırma görevinden geri durmuyor. Bugün, yaklaşık olarak İkinci Dünya Savaşı dönemindeki bir uçak gemisi büyüklüğünde olan İran'a ait bir İHA taşıyıcı gemisi vuruldu ve şu anda alevler içinde." ifadelerine yer verildi.

05.43 | SUUDİ ARABİSTAN: HAVA SAHASINDA 3 BALİSTİK FÜZE VE 2 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 3 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü’nü hedef alan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Ülkenin ve El-Harc ilinin doğusunda 1'er İHA'nın imha edildiği vurgulanan açıklamada, füzeler ve İHA’ların hangi bölgeden fırlatıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Açıklamada, bunun, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Suudi Arabistan’ın çeşitli bölgelerinin İran tarafından hedef alınmasıyla aynı döneme denk geldiği ifade edildi.

05.13 | TAHRAN'DA UÇAK SESLERİNİN ARDINDAN ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldi.

Tahran’da uçak sesleri duyuldu.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran’da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı.

Kentte uçak sesleri duyulmaya devam ediyor.

05.10 | ABD ÜSSÜ HEDEF ALINDI: KATAR İHA SALDIRISININ ENGELLENDİĞİNİ DUYURDU

Katar, Doha'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini bildirdi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar Hava Savunma Kuvvetleri El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan bir İHA saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu ve halkın kendi güvenliği için içeride kalması, pencere ve açık alanlardan uzak durması çağrısı yapılmış, ardından tehlikenin son bulduğu ve durumun normale döndüğü duyurulmuştu.

04.57 | TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.

Devlet televizyonuna göre, Tahran’da patlamalar meydana geldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, kentin doğu ve batı bölgelerinde önce uçak sesleri, ardından patlama sesleri duyuldu.

03.54 | İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: UZUN SÜRELİ BİR SAVAŞA HAZIRIZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını" belirterek, yeni silahlarının yolda olduğunu söyledi.

Devlet televizyonuna göre, Naini, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak, "saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır" olduklarını kaydetti.

Ülkesinin hazırlıklarına da değinen Naini, "İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor." dedi.

03.45 | MANAMA’DA 2 OTEL VE 1 KONUT VURULDU

Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında başkent Manama'daki 2 otel ile 1 konutun isabet aldığını duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın son saldırılarında başkent Manama'da isabet alan yerler hakkında bilgi verildi.

Manama'da 2 otel ile 1 konutun isabet aldığı belirtilen açıklamada, olayda maddi zarar meydana geldiği, can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

03.07 | BAHREYN: İRAN SALDIRILARINDA 78 FÜZE VE 129 İHA İMHA EDİLDİ

Bahreyn, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahreyn ordusundan yapılan açıklamada, vatandaşlara evde kalmaları, sadece gerekli ihtiyaçlar için dışarı çıkmaları ve güvenlik açısından son derece dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Bilgilendirmelerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi uyarısı yapılan açıklamada, "Saldırıların başlangıcından bu yana, Bahreyn'i hedef alan 78 füze ve 129 insansız hava aracı imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

03.01 | İTALYA, TAHRAN'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ GEÇİCİ OLARAK KAPATTI

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, güvenlik gerekçesiyle İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliklerini kapattıklarını, bununla beraber İran ile diplomatik ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti.

İtalya hükümeti, ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da bölge ülkelerini de kapsayacak şekilde misillemesiyle devam eden Orta Doğu'daki krizde, Tahran'daki İtalyan büyükelçiliğine ilişkin bir karar aldı.

Bakan Tajani, dün akşam geç saatlerde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Güvenlik nedenleriyle Tahran'daki İtalyan Büyükelçiliğini kapattık." ifadesini kullandı.

İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Paola Amadei ve beraberindeki 50 kişilik İtalyan heyetinin, İran'dan Azerbaycan'a geçtiğini belirten Tajani, şunları kaydetti:

"İran'da kalan İtalyanları ve ulusal çıkarlarımızı korumak için Tahran ile diplomatik ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Büyükelçilik, Bakü'den faaliyetlerine devam edecektir."

Tajani, paylaşımında Büyükelçi Amadei ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu da yayınladı. Söz konusu görüntüde, Büyükelçi Amadei'nin Bakan Tajani'ye önceki akşam yola çıktıklarını ve hiç durmadan, uyumadan 5 araçlık konvoyla Azerbaycan sınırına ulaştıklarını söylediği anlar yer aldı.

Bu arada, Tajani, İtalyan basınına yaptığı açıklamada da Tahran ile diplomatik ilişkileri kesmediklerini vurgularken, İran ile savaşta olmadıklarını ve de büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığını kaydetti.

Tajani, İran'dan Azerbaycan'a geçen heyette Tahran-İsfahan Latin Başpiskoposu Kardinal Dominique Joseph Mathieu'nun da yer aldığını aktardı.

İtalya, Tahran Büyükelçiliğindeki personelini, yılbaşı dönemindeki protestolar sırasında azaltmış, İran'daki vatandaşlarına da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan kısa süre önce 27 Şubat'ta "ihtiyatlı" olmaları ve turistik amaçlı bulunanların da ülkeden ayrılmasını tavsiye etmişti.

02.53 | İRAN, İSRAİL’E AİT İNSANSIZ HAVA ARACINI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU

İran, İsfahan kentinde, İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde, “Devrim Muhafızları Ordusu hava savunma sistemleri bu gece İsfahan semalarında, bir siyonist (İsrail) insansız hava aracını düşürmeyi başardı.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da söz konusu İHA’nın İsfahan’daki bazı noktaları hedef almaya çalıştığını aktararak, bunun hava savunma sistemleri eliyle düşürülen ikinci İHA olduğunu belirtti.

02.44 | TÜRKİYE, DOHA-RİYAD ARASINDA OTOBÜS SEFERİ DÜZENLEYECEK

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemeleri sonrası Katar hava sahasının kapanması nedeniyle Katar’dan seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Doha ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad arasında otobüs seferleri planlandığını duyurdu.

Büyükelçilik, uygulamanın bir tahliye olmadığını, Riyad Havalimanı’na ulaşarak uçuş yapmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

02.25 | KUVEYT’TE 67 ASKER YARALANDI

Kuveyt, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberinde, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud el-Atvan'ın İran saldırılarına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Buna göre, Atvan, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 212 balistik füze ve 394 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İran saldırılarının başlangıcından bu yana 67 askerin yaralandığına işaret eden Atvan, tüm yaralıların tedavi altına alındığını ve durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

02.10 | LÜBNAN AÇIKLADI: İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 123’E YÜKSELDİ

Lübnan, İsrail’in 2 Mart'tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 2 Mart Pazartesi sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiği belirtildi.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Biriminden yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerden yaklaşık 96 bininin, açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiği belirtilmişti.

02.05 | LÜBNAN’IN GÜNEYİNDE 1’İ AĞIR 2 ASKER YARALANDI

İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye başladığı Lübnan'ın güneyinde 1'i ağır, 2 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

Çıkan çatışmada 1'i ağır 2 askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, ağır yaralanan askerin subay rütbesinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği de kaydedildi.

Hizbullah gün içinde Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini tanksavar füzeleriyle hedef aldığını duyurmuştu.

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Dahiye bölgesine hava saldırıları başlatmıştı.

02.03 | LÜBNAN’IN BAŞKENTİNE SALDIRI: DAHİYE’DE PATLAMALAR

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

02.02 | KUVEYT: İRAN SALDIRILARINDA 67 ASKER YARALANDI

Kuveyt, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını açıkladı.

02.00 | İRAN’DAN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI: TEL AVİV’DE YANGIN ÇIKTI

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın misilleme saldırısında, Tel Aviv'de bir bölgeye isabet eden füze yangına neden oldu.

İran'ın misillemelerinin başlamasının ardından İsrail genelinde alarmlar devreye girerken, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı görüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in merkezindeki bir yerleşimde boş depoya düşen füze veya bir şarapnel parçasının yangına neden olduğunu belirtti.

Haberde, Tel Aviv'in doğusundaki Elad ve Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Shoham'da binalara isabet eden şarapnellerin de hasara neden olduğu aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemeleri sonrasında şarapnellerin isabet ettiği bölgelerde can kaybı olmadığını açıkladı.

İsrailli gönüllülerden oluşan tıbbi kuruluş "United Hatzalah" şarapnel parçaları nedeniyle İsrail'in merkezinde 2 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, Tel Aviv semalarında görülen ve çok parçacıklı füzeye ait olduğu düşünülen görüntüler dikkati çekti.

İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansı haberinde, "Bu geceki saldırıda, Minab okulu kızları adına çok başlıklı füzeler kullanıldı." ifadelerine yer verdi.

01.42 | TRUMP’TAN İRAN’A TEHDİT: “SİLAHLARI BIRAKIN, YOKSA ÖLDÜRÜLECEKSİNİZ”

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak için çok geç kaldığını savunarak, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek." dedi.

Trump, Beyaz Saray’da geçen yıl Amerikan futbol ligi MLS'te şampiyon olan Inter Miami takımını kabulünde İran gündemini değerlendirdi.

İsrail ile birlikte İran'a saldırma kararı aldıklarını, aksi halde İran'ın kendilerini vuracağını öne süren Trump, şu ana dek İran'ın donanmasını, füzelerini ve hava kuvvetlerini büyük oranda imha ettiklerini iddia etti.

Trump, "İranlılar bir anlaşma imzalamamı istiyorlar, onlara çok geç kaldıklarını söyledim. Şu anda biz onlardan daha fazla savaşmak istiyoruz." diye konuştu.

İran'a ait 24 gemiyi vurduklarını belirten Trump, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek. İran halkına da ayağa kalkıp ülkelerini geri alma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran'ın füzelerinin yüzde 60'ının, füze rampalarının ise yüzde 64'ünün ABD ve İsrail saldırılarında imha edildiğini savundu.

"Önce İran'la işimizi bitirmek istiyoruz." şeklinde konuşan Trump, daha sonra Küba'ya eğileceklerini ve bu ülkeyle ilgili adımlar atacaklarını vurguladı.

İranlı diplomatlara "sığınma talebinde bulunun" çağrısı

Trump, dünyanın dört bir yanında görev yapan İranlı diplomatlara da seslenerek, "İranlı diplomatları sığınma talebinde bulunmaya çağırıyoruz." dedi.

İran’ın yeni liderinin kim olacağına ilişkin süreci takip ettiklerini kaydeden Trump, yeni lider kim olursa olsun, "İran'ın Amerika'yı, İsrail'i veya diğer komşularını tehdit etmeyeceğinden" emin olmak istediklerini ifade etti.

01.26 | ABD KONGRESİ’NDE KRİTİK OYLAMA: İRAN'LA İLGİLİ SAVAŞ YETKİLERİ TASARISI REDDEDİLDİ

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti.

Temsilciler Meclisi genel kurulunda yapılan oylamada, 212 evet oyuna karşılık 219 hayır oyu ile tasarı reddedildi.

Böylece Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie ve Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna tarafından sunulan, Trump'ın Kongre onayı olmaksızın İran'a yönelik askeri bir eylem gerçekleştirmesini önlemeye yönelik tasarı kabul edilmedi.

Trump’ın İran’a yönelik saldırılarını sınırlandırmaya yönelik Senato’da oylanan benzer bir tasarı da kabul edilmemişti.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Oylama öncesinde basın mensuplarına bir açıklama yapan Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, "Net hedefleri olmayan savaşlar küçük kalmaz. Daha büyük, daha kanlı, daha uzun ve daha pahalı hale gelirler. Bu gerekli bir savaş değil. Bu, tercih edilen bir savaş." ifadelerini kullanmıştı.

01.10 | CENTCOM, ABD UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜNÜ YALANLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada "Basra üzerinde bir ABD savaş uçağının düşürüldüğüne dair söylentiler dolaşıyor. Bunlar asılsız ve doğru değil" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını duyurdu