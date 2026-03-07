Canlı Blog | ABD ve İsrail'in saldırısında 8. gün: ABD'den İsrail'e 151,8 milyonluk acil silah desteği

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sekizinci gününe girerken, bölgede çatışmalar yeni cephelere yayılmayı sürdürüyor.

İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 1332 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump İran güçlerine “silahları bırakma” çağrısı yaparak aksi halde “öldürülecekleri” tehdidinde bulunurken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini de “uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını” belirterek yeni silahların devreye gireceğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. İran’ın misilleme saldırılarında Tel Aviv’de bir noktaya isabet eden füze yangına neden olurken bazı bölgelerde sirenler çaldı ve hava savunma sistemleri devreye girdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 94 artarak 217'ye, yaralı sayısının ise 798'e yükseldiğini açıkladı. İsrail'den yapılan açıklamada ise Lübnan’ın güneyinde Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada 1’i ağır 2 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu ayrıca Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi.

ABD, İSRAİL'E ACİL SİLAH SATIŞINI ONAYLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e 151,8 milyon dolar değerinde mühimmat ve askeri destek satışına onay verildiğini açıkladı. Kararın, bölgedeki gelişmeler nedeniyle “acil durum” gerekçesiyle alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yapılan değerlendirme sonucunda İsrail’e yapılacak satışın gecikmeden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Rubio’nun “İsrail hükümetine derhal satış yapılmasını gerektiren bir acil durumun mevcut olduğu” yönünde karar verdiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında söz konusu satışın ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedefleriyle uyumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Önerilen satış, Orta Doğu’da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme açısından önemli bir güç olmaya devam eden stratejik bir bölgesel ortağın güvenliğini artırmaya yardımcı olarak ABD’nin dış politika ve ulusal güvenliğine katkı sağlayacaktır” denildi.

Acil satış paketi kapsamında BLU-110A/B tipi genel amaçlı bombalar, ayrıca lojistik ve destek hizmetleri bulunuyor.

TRUMP SAVUNMA ŞİRKETLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Onay kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü Beyaz Saray’da önde gelen Amerikan savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelmesinin ardından geldi.

Görüşmede İran’la süren çatışma ortamında silah üretiminin artırılması ele alındı.

Trump, toplantının ardından savunma şirketlerinin mevcut askeri operasyonlarda kullanılan “Exquisite Class” silahlarının üretimini dört kat artırma konusunda anlaştığını söyledi.

ABD’li savunma devi Lockheed Martin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kritik mühimmat üretimini dört kat artırma kararı aldığını doğruladı.

Şirket, üretim artışına yönelik çalışmaların Trump yönetimi ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile aylar önce başlatıldığını belirtti.

İşte savaşın sekizinci gününden gelişmeler…

• CANLI BLOG

06.28 | HİZBULLAH, İSRAİL'İN LÜBNAN'IN DOĞUSUNDAKİ HAVA İNDİRME GİRİŞİMİNİ ENGELLEDİĞİNİ DUYURDU

Hizbullah, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti kırsalında helikopterlerle bir hava indirme girişimine karşı Nebi Şit beldesi yakınlarında çatışma yaşandığını ve indirme girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam yerel saatle 22.30'da İsrail ordusuna ait 4 helikopterin Suriye yönünden gelerek Yahfufa, el-Hureybe ve Mearbun beldelerinin dağlık kesişim noktasına bir piyade birliği indirme girişiminde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Nebi Şit beldesinin doğu mahallesine (Al Şukr Mahallesi) doğru ilerlediği ve saat 23.30 sularında mezarlık yakınlarında Hizbullah mensuplarıyla çatışmaya girdiği ifade edildi.

Çatışmanın İsrail güçlerinin fark edilmesinin ardından şiddetlendiğine işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun söz konusu birlikleri bölgeden çekebilmek için savaş uçakları ve helikopterlerle yaklaşık 40 hava saldırısı düzenleyerek yoğun ateş desteği sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, çatışma sırasında Hizbullah'ın topçu birliklerinin de uygun silahlarla çatışma bölgesi çevresine ve İsrail birliklerinin geri çekilme güzergahına yoğun atışlar gerçekleştirdiği, çevre köylerdeki sivillerin de ateş desteği verdiği kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulunduğu belirtilmişti.

İsrail basını konuya ilişkin Lübnan basınına yansıyan bazı bilgileri aktarmakla yetinirken, İsrail makamları henüz bir açıklama yapmadı.



06.05 | RİYAD'A VE BİR PETROL SAHASINA YÖNELİK İHA SALDIRILARI ENGELLENDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad ile ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada da ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik 2 İHA ile düzenlenen saldırının engellendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Şeybe petrol sahasına doğru ilerleyen 2 İHA, Rubülhali Çölü'nde imha edildi." ifadeleri yer aldı.

04.48 | ERBİL'DE KAMİKAZE İHA SALDIRISI SONRASI PATLAMA SESLERİ

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı’nda hava savunma sistemleri faaliyete geçti, bölgede patlama sesleri duyuldu.

Irak’ın Erbil kenti semalarında kamikaze insansız hava aracı (İHA) görülmesinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Söz konusu İHA havada imha edildi.



03.55 | SUUDİ ARABİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI: PRENS SULTAN ÜSSÜ'NE ATILAN BALİSTİK FÜZE ENGELLENDİ



Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü’ne fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrıntıya yer verilmezken, "Prens Sultan Hava Üssü'ne atılan balistik bir füze etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan, kısa bir süre önce de ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik 4 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının engellendiğini duyurmuştu.

03.11 | İSRAİL LÜBNAN'A HAVADAN ASKER İNDİRME GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde, Lübnan-Suriye sınırı yakınlarındaki stratejik noktalara havadan asker indirme girişiminde bulundu. Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerindeki Nebi Şit–Ham hattı yönünde gerçekleşen bu girişimi engellemek amacıyla bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedilirken, İsrail savaş uçaklarının yoğun uçuş yaparak termal tuzaklar fırlattığı belirtildi. İki ülke makamlarından da henüz resmi bir açıklama gelmedi.









02.36 | ABD'NİN EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİ "USS GERALD R. FORD" KIZILDENİZ'E ULAŞTI

ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'e ulaştığı bildirildi.

ABD Deniz Enstitüsünün (USNI) haberine göre uçak gemisi, Orta Doğu'daki artan gerilim nedeniyle bölgeye gönderildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ford uçak gemisi ile ABD destroyeri USS Bainbridge'in (DDG-96) dün Süveyş Kanalı'ndan geçişine ait fotoğraflar paylaştı.

Pentagondan daha önce yapılan açıklamada, Ford uçak gemisinin şubat ortasında Orta Doğu'ya konuşlandırılmasına karar verildiği ve görevinin gelecek yıl mayıs ayına kadar sürmesinin planlandığı belirtilmişti.

Böylece bölgede iki ABD uçak gemisi görev yapmaya başladı.

USS Gerald R. Ford gemisi Kızıldeniz'de, USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

Açık kaynak analizlerine göre ABD, İran'la başlayan savaş nedeniyle Orta Doğu'daki askeri varlığını son yılların en yüksek seviyesine çıkardı.