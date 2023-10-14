CANLI BLOG | Çatışmalarda 8. gün: İsrail kara birlikleri, Gazze'ye baskın düzenledi

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 8. gününde devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk 1900 kişinin öldüğünü duyurdu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsrailli hayatını kaybetti, 3 bin 436 İsrailli de yaralandı. Filistinlilerin güneye kaydırılması için 24 saat süre veren İsrail ordusu, kara birliklerinin Gazze'ye baskınlar düzenlediğini duyurdu. İlk kara saldırısını gerçekleştiren İsrail ordusunun baskınlarına piyade ve tank birlikleri de katıldı.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar sekizinci gününde devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları gece boyunca devam etti. İsrail uçakları, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya'yı yoğun bombardımana tuttu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim’den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 51 Filistinlinin öldüğü belirtildi. Uluslararası Af Örgütü, çatışmalarda İsrail'in beyaz fosforlu top mermi kullandığını doğruladı.

Dün yaptığı açıklama ile Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirimde bulunan İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sivillerin 24 saat içerisinde güneye kaydırılmasını istedi. Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.

Gazze'ye 24 saat süre veren İsrail ordusu, ilk kez kara birliklerinin Gazze'ye baskınlar düzenlediğini duyurdu. Baskınlara piyade ve tank birlikleri de katıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olan Şabat’ta halka seslenerek, “Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç” dedi.

Öte yandan, Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 5'i yaralandı.

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5.47 | İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi. İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi. İsrail güçleriyle, baskına karşılık veren silahlı Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas yetkilileri gözaltına alındı.

Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi. Batı Şeria'da, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor.

5.24 | İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefin vurulduğunu duyurdu.

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'den naklettiği habere göre, İsrail ordusu, bir insansız hava aracının ülkeye sızmaya çalışmasına karşılık Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu.

04.14 | Birleşmiş Milletler, Gazze'de İsrail'in hava saldırıları nedeniyle 400 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

00.38 | Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi. Açıklamada, Gazze'den İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 51'e yükseldiği duyuruldu.

00.34 | İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullah'ı dahil bölgedeki direniş gruplarının liderlerinin İsrail'e karşı tüm senaryolara hazır olduklarını kendisine bildirdiklerini söyledi.