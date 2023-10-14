CANLI BLOG | Çatışmaların 8. günü: Gazze Şeridi'nde sular tükendi, İsrail kara harekatına hazırlanıyor

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 8. gününde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 315 artarak, 2215 oldu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsrailli hayatını kaybetti, 3 bin 436 İsrailli de yaralandı. Gece saatlerinde bir grup İsrail askeri Gazze içlerine keşif amaçlı girdi. İsrail Ordu Sözcüsü yaptığı açıklamada, ordunun harekât için emir beklediğini söyledi. Gazze’ye sızma operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusunun kara harekatı beklenirken, sivillerin Gazze’den tahliyesine ilişkin yeni bir adım atıldı. İsrail, Gazzelilerin bugün 10.00-16.00 saatleri arasında güvenli geçişlerine izin verileceğini açıkladı.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Sekizinci gününe giren çatışmalarda, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gece boyunca da devam etti. İsrail uçakları, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya'yı yoğun bombardımana tuttu.

İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 315 artarak, 2215 oldu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim’den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 51 Filistinlinin öldüğü belirtildi. Uluslararası Af Örgütü, çatışmalarda İsrail'in beyaz fosforlu top mermi kullandığını doğruladı.

Dün yaptığı açıklama ile Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirimde bulunan İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sivillerin 24 saat içerisinde güneye kaydırılmasını istedi. Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.

VERİLEN SÜRE DOLDU

İsrail’in sivillerin Gazze’yi boşaltması için verdiği süre doldu. Kapsamlı kara harekâtı öncesinde dün gece İsrail ordusu, sızma harekatı gerçekleştirdi. İsrail ordusu, kara birliklerinin Gazze'ye baskınlar düzenlediğini duyurdu. Keşif amaçlı baskınlara piyade ve tank birlikleri de katıldı.

Sabah saatlerinde açıklama yapan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ordunun kara harekâtı için hazır olduğunu söyledi.

Hedeflerinin, Hamas’ın askeri kapasitesini yok etmek olduğunu söyleyen sözcü, Lübnan sınırında da tansiyonun yüksek olduğunu, Hizbullah’ın hareketlerinin de yakından takip edildiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olan Şabat’ta halka seslenerek, “Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas’ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak” dedi.

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13.47 | Gazze Şeridi'nde sular tükendi

BM, Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişnin risk altında olduğunu bildirdi.

13.23 | İsrail ordusu, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına düzenlenen saldırıları yönettiğini söylediği Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Ali el-Kadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

12.11 | İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 315 artarak, 2215 oldu. İsrail'in bombardımanları sonucu 7 Ekim'den bu yana 724 çocuğun ve 458 kadının öldüğü bildirildi.

11.18 | Gazze'de hastanelerde yer kalmadı, cenazeler dondurma dolaplarına konuyor

İsrail ordusunun gece gündüz devam eden hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerini koymak için hastanelerde yer kalmadı.

Şüheda Aksa Hastanesi önünde dondurma dolaplarına konan cenazeleri gösteren hastane görevlisi Ebu Ammar Yasir Ali cenazeler ile ilgili "Durum çok kötü, hastanelerde bu kadar sayıda cenazeyi koyacak yer yok. Artık yiyecekleri saklamak için kullanılan dolapları kullanıyoruz. Cenazeler kokmaya başladı. İsimleri bilinmeyen cenazeler bunlar, kim olduklarını bile bilemiyoruz" dedi.

Morgların kapasitesinin gereğinden fazla olması nedeniyle bazı cesetler, hastane otoparkına getirilen dondurma dolaplarına kondu / AA

09.16 | Reuters: Kameramanımız İsrail'den gelen roket saldırısında öldü

Reuters haber ajansı, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.

Reuters, X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah'ın hayatını kaybettiği dünkü saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamada, Reuters televizyonu kameramanının İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

08.57 | İsrail: 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacak

Dün gece Gazze’ye sızma operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusunun kara harekâtı beklenirken, sivillerin Gazze’den tahliyesine ilişkin yeni bir adım atıldı.İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilere saat 10.00 ile 16.00 arasında belirlenen güzergahta güvenli geçişe izni verildiği duyuruldu.

Ayrıca Hamas’ın Gazze şehrindeki hava sisteminden sorumlu üst düzey komutan Merad Ebu Merad'ın gerçekleştirilen hava saldırısıyla öldürüldüğü belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının sürdürdüğü yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi / AA

08.34 | AA muhabirinin aktardığına göre, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Aşkelon'a roket atıldı.

06.45 | İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee: Lübnan sınırında tansiyon yüksek. Hizbullah’ın hareketlerini izliyoruz.

05.47 | İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi. İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi. İsrail güçleriyle, baskına karşılık veren silahlı Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas yetkilileri gözaltına alındı.

Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi. Batı Şeria'da, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor.

05.24 | İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefin vurulduğunu duyurdu.

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'den naklettiği habere göre, İsrail ordusu, bir insansız hava aracının ülkeye sızmaya çalışmasına karşılık Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu.

04.14 | Birleşmiş Milletler, Gazze'de İsrail'in hava saldırıları nedeniyle 400 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

03.16 | AA, İsrail ablukası altındaki Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşamıyor

Anadolu Ajansı (AA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden gelişmeleri aktaran haber ekibiyle iletişimini kaybetti. İsrail'in, Gazze Şeridi’ne yoğun bombardımanı ile enerji ve iletişim altyapısına yönelik engellemelerinin ardından, AA'nın bölgenin kuzeyindeki Gazze kent merkezinde bulunan ekibiyle güçlükle kurduğu iletişim son 3 saattir tamamen koptu.

00.38 | Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi. Açıklamada, Gazze'den İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 51'e yükseldiği duyuruldu.

00.34 | İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullah'ı dahil bölgedeki direniş gruplarının liderlerinin İsrail'e karşı tüm senaryolara hazır olduklarını kendisine bildirdiklerini söyledi.