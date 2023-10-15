CANLI BLOG | Çatışmaların 9. günü: İsrail, operasyon alanını genişletmeye hazırlanıyor

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 9. gününde de devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürürken, Filistin Sağlık Bakanlığı 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurdu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı açıklandı. Öte yandan İsrail Ordusu akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, birliklerinin "operasyonlarını alanda genişletmeye hazırlandıklarını" duyurdu. Açıklamada, yüzbinlerce yedek askerin de yardımıyla, İsrail Ordusu'nun "kapsamlı bir saldırıya hazırlandığı" kaydedildi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürürken, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısında Tel el-Heva semtinde bir evi bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in, Ez-Zevayide beldesi ve El-Bureyc Mülteci Kampında iki evi bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığını aktardı.

İSRAİL ORDUSU: KAPSAMLI SALDIRIYA HAZIRLANIYORUZ

Öte yandan akşam saatlerinde İsrail Ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

İsrail Ordusu yaptığı yazılı açıklamada, birliklerinin "operasyonlarını alanda genişletmeye hazırlandıklarını" duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.

Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

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06.00 | İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi ağır yaraladı



İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskın düzenlediği ve 3 Filistinliyi ağır yaraladığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskında Şeyh Ala el-Cube adlı Filistinliyi gözaltına aldı.

Tanıklar, Tubas kentine baskın düzenleyen askerlerin 3 Filistinliyi ağır yaraladığını, 1 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade etti.

İsrail güçlerinin, Nablus'un Tel Cenub, Ramallah'ın Kabya beldesi ve Celezun Mülteci Kampına, Beytüllahim'in El-Hadr beldesine ve Doğu Kudüs'ün doğusundaki Ayzeriyye beldesine baskınlar düzenlediği ve olayların çıktığı öğrenildi.

03.44 | Gazze'de son 24 saat içinde 300 Filistinli öldürüldü, 800 kişi yaralandı



İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 300 Filistinlinin öldüğü, 800'ünün yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail saldırıları sonucu abluka altındaki bölgede son 24 saat içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 300 vatandaşın öldüğünü, 800'ünün yaralandığını kaydetti.

02.40 | ABD'li emekli General: israil'in derhal Gazze saldırısına girişmesini beklemiyorum

ABD'li emekli Korgeneral Mark Schwarz, BBC'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye kara saldırısının. büyük ihtimalle böyle bir saldırının gerektirdiği hazırlık düzeyi nedeniyle derhal yaşanmasını beklemediğini söyledi.

Aynı zamanda İsrail ve Filistin Yönetimi'nin eski güvenlik koordinatörü olan Schwarz, İsrail Ordusu'nun askeri hazırlığının "saatler sonra olmasa bile günler sonra tamamlanacağını" belirtti.

ABD'li emekli General, İsrail Ordusu'nun alacağı kayıplar gibi, böyle bir saldırının lojistik sürdürülebilirliğini tahmin etmenin de zor olduğunu vurguladı.

Shcwarz, Gazze'ye karşı Hamas'ın askeri kabiliyetlerini yok etmek amaçlı, planlanan düzeyde bir saldırının "haftalar alacağını ama kendisinin aylar süreceğini tahmin ettiğini" söyledi.

02.03 | İran'dan "durum kontrolden çıkabilir" uyarısı



İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, "Eğer İsrail'in savaş suçları ve soykırımı hemen durmazsa, durum kontrolden çıkabilir ve çok daha geniş çaplı sonuçlar yaratabilir" uyarısında bulundu.







01.07 | BAE lideri Al Nahyan, Blinken'le, Gazze'ye acil insani yardım koridoru kurulmasını görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze'deki sivillerin korunması, bölgeye insani ve tıbbi yardım ulaştırılması için acil insani yardım koridoru kurulmasını görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, başkent Abu Dabi'de ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Durumu kontrol altına almak ve bölgedeki krizlerin büyümesine engel olmak için bölgesel ve uluslararası diplomatik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade eden ikili, bölgesel güvenlik ve istikrarı tesis edecek kapsamlı ve adil barışın sağlanması için net bir siyasi çözüm bulunması üzerinde durdu.

01.04 | İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail güçlerini, Dera'daki İran destekli gruplar hedef aldı

AA'nın Dera'daki kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İran destekli gruplar, işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerine Dera'dan karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

İsrail güçleri ise saldırıların düzenlediği yere, Tsil ile Sehm arası ve Tsil ile Ayn Dakar arasındaki bölgelere en az 20 adet topçu saldırısı düzenlediğini belirtti.

01.01 | Biden, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

Biden, Abbas ile görüşmesinde, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınarken, Hamas'ın, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını temsil etmediğini belirtti.

Abbas, özellikle Gazze'de olmak üzere Filistin halkına acil insani yardım sağlama çabalarına ilişkin bilgi verirken, Biden, Abbas ve Filistin yönetimine bu konuda tam destek verdiğini bildirdi.

Biden, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için Birleşmiş Milletler, Mısır ve Ürdün ile çalıştığını belirterek, çatışmanın yayılmaması için yürüttüğü çabalara değindi. Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde ise İsrail'e olan desteğini teyit etti.

Biden, sivillerin korunmasına yönelik tüm çabaları desteklediğini belirtirken, tüm ülkelerin "Hamas'ı terör örgütü olarak kınaması gerektiğini" söyledi.

00.55 | ABD: İsrail-Hamas savaşında 29 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından AA'ya yapılan açıklamada, İsrail-Hamas savaşında 29 ABD vatandaşının öldüğü belirtilerek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.

ABD vatandaşlarının ne şekilde öldükleri ve kimliklerine dair detay paylaşılmayan açıklamada, 15 ABD vatandaşı ile oraya yaşayan 1 kişiden de haber alınamadığı aktarıldı.



00.45 | ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı DeSantis: Gazze'den ülkemize mülteci kabul edemeyiz

DeSantis, Iowa'da düzenlediği bir başkanlık kampanyası etkinliğinde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasında sivil can kaybı artarken DeSantis, Gazze'den gelecek mültecilerin "Arap ülkeleri" tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

DeSantis, "Gazze'den ülkemize mülteci kabul edemeyiz" dedi.

Fotoğraf: AA

00.23 | Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığına dair kanıtları paylaştı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Gazze'de yoğun nüfuslu sivil bölgelerde kullandığı beyaz fosfora dair kanıtlarını yayımladı.

Örgütten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Af Örgütünün Kriz Müdahale Programı, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde, beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen ikna edici kanıtlar topladı.

Uluslararası Af Örgütünün Kriz Kanıt Laboratuvarı tarafından doğrulanan video ve fotolar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de beyaz fosfor kullandığını gösteriyor.

İsrail ordusunun, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlattığı, Gazze sınırına 1 kilometre yakınlıktaki Sderot kentine yığdığı mühimmatın fotoğrafında, M109 155 mm Howitzer'ler (obüsler) görülüyor.

Fotoğrafta ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı Tanımlama Kodu'nun "beyaz fosfor esaslı mühimmat" için kullandığı D528 etiketli M825 ve M825A1 top mermileri de bulunuyor.

Fotoğraf: AA

Sderot'ta konuşlanmış, 18-22 kilometre menzilli M109 obüsleri, Gazze Şeridi'nin kuzey yarısını İsrail ordusunun vuruş menziline koyuyor.

Son günlerde, sosyal medyada Gazze'nin kuzeyinin beyaz fosforlu top mermileriyle vurulduğunu gösteren videolar paylaşıldı.

Gazze Limanı ve yakınlarındaki otellere yapılan bu saldırıların farklı açılardan çekilmiş görüntülerini doğrulayan Kriz Kanıt Laboratuvarı, ayrıca saldırı noktasının uydu görüntülerini de paylaştı.

Videoda beyaz fosforlu mühimmatın kuvvetli patlayıcı top mermileriyle birlikte kullandığı kaydedilirken, top mermilerinin havada patlarken yoğun beyaz duman çıkaran parçacıklar saldığı, bunun M825 ve M825A1 topçu mermilerinin kullanımıyla tutarlı olduğu aktarıldı.

11 Ekim'de sosyal medyada paylaşılan, fosfor kullanımını gösteren başka bir videonun konumu da Filistin Bankası Kulesi yakınları olarak belirlendi.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'da muhtemel beyaz fosfor kullanımıyla ilgili ek kanıtları inceliyor.

Beyaz fosfor nedir? Uluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan beyaz fosforun dumanı, teneffüs edildiğinde ciğerlerde ani yaraların oluşmasına ve nefessiz kalarak boğulmaya yol açabiliyor. Ciltte ikinci ve üçüncü derece süregelen yanıklara neden olabilen beyaz fosfor, oksijenle temas ettiği anda kolayca alev alıyor, bomba olarak kullanıldığında da patlayıcı etkisinin yanı sıra yangınlara yol açıyor. Beyaz fosfor bombası nedeniyle çıkan yangınlar geniş alanlara yayılabiliyor ve alandaki fosfor tükenene kadar bu yangınlar devam ediyor. Solunum yoluyla, temas ya da sindirim yoluyla vücuda alınan, birçok yüzeye yapışarak bulaşan beyaz fosfora maruz kalanların tedavisi maddenin bulaşıcılığı nedeniyle oldukça zor. Bombanın neden olduğu yaralanmaları tedavi eden kişilerin de bu yüzden kendilerini korumak için özel eğitim almaları gerekiyor. Söz konusu maddeye belli aralıklarla maruz kalmanın, çene kemiğinin ileri düzeyde deformasyonuna yol açarak kırılmasına neden olabildiği ifade ediliyor.

00.18 | Hollanda Başbakanı Rutte, Filistin'e yönelik insani yardımların devam edeceğini açıkladı

Rutte, X'ten yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la yaptığı görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Abbas'la yaptığı görüşmede, Hamas'ın saldırılarıyla tırmanan şiddetin tüm masum kurbanlarının acısını paylaştığını ifade eden Rutte, Gazze'deki insani durum ile ilgili kaygılarını dile getirdiğini aktardı.

Rutte, açıklamasında "Gazze'nin masum sakinlerinin gıda, su ve tıbbi bakıma ulaşabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Başkan Abbas'a Hollanda'nın Filistin'e yönelik insani yardımını sürdüreceği konusunda güvence verdim" ifadelerini kullandı.



00.15 | Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme sırasında bölgede barış ve güvenliğin uluslararası meşru kararlara dayanan iki devletli çözümün uygulanmasıyla gerçekleşeceğini belirten Abbas, Filistin tarafının bu hedefin gerçekleşmesi için hazır olduğunu, Gazze'ye tüm saldırıların durması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Gazze'ye acil insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, temel maddeler, tıbbi malzemeler, su, elektrik ve yakıt temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Abbas, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarının durması ve gerginliğin tırmanmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya baskınlarının son bulması gerektiğini kaydeden Abbas, iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu söyledi.



23.55 | İran, BM aracılığıyla İsrail'e "saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz" mesajı gönderdi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla İsrail'e mesaj göndererek, "Gazze'ye saldırıların devam etmesi halinde müdahale etmek zorunda kalacağını" bildirdi.

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin isimleri açıklanmayan iki diplomatik kaynağına dayandırdığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile bugün Beyrut'ta yaptığı görüşmede ülkesinin mesajını iletti.



23.44 | İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Hamas'ın caydırıldığını söylediğimde hata ettim

Hanegbi, İsrail medyasında yayınlanan basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim'de ağır bir darbe aldığını belirtti.

Son saldırılardan önce söylediği "Hamas'ın caydırıldığı ve daha fazla meydan okumanın sonuçlarını bildikleri" yönündeki ifadelerine işaret eden Hanegbi, "Hamas'ın caydırıldığını söylediğimde hata ettim. Ve bu Duvarların Koruyucusu operasyonunda (İsrail'in 2021'deki Gazze saldırıları) sert darbe alan Hamas'ın ders aldığını zannettiğimiz geçen yıllar boyunca ve daha çok son dönemde tüm değerlendirmelerde yapılan hataları yansıtıyor" dedi.

İsrail'in, İslami Cihad Hareketi'ne karşı düzenlediği "Kalkan ve Ok Operasyonu"nda (Mayıs 2023) İslami Cihad'a ağır darbe vurduğunu, İslami Cihad'ın da Hamas'a destek için çağrıda bulunduğunu ancak Hamas'ın çatışmaya girmediğini aktaran Hanegbi, "Bu, İsraillilerin 'Hamas'ın çatışmaya girmekten korktuğunu' düşünmesinin sebeplerinden biriydi" diye konuştu.

"Mısırlı yetkililerin, Hamas'ın saldıracağı yönünde İsrail'e uyarıda bulunduğuna" dair iddiaları yalanlayan Hanegbi, "Şahsi olarak cevabım hayır. Böyle bir uyarı almadım. Sistematik olarak da Mısırlılar, iletişim halinde oldukları kimseyle ne Başbakan ne Mosad Başkanı ne de benim gibi yakın olan hiç kimseyle bu konuda iletişime geçmediler. Bunlar yalnızca bizim değil Mısırlıların da yalanladığı yalan haberler" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın elindeki İsraillilere dair Hanegbi, hükümetin "yurda dönmeleri konusuna önem verdiğini" ancak şuana dek bu konuda bir müzakere yürütülmediğini söyledi.



23.18 | DSÖ, Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasını "ölüm cezası" olarak değerlendirdi

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" olarak niteledi.



23.05 | İsrail ordusu, Suriye'den roket atılmasının ardından karşılık verildiğini duyurdu

İsrail ordusu, Suriye'den Golan Tepeleri'ne roket atılmasının ardından saldırının düzenlediği noktanın top atışıyla vurulduğunu bildirdi.

Ordundan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Golan Tepeleri'nde bulunan Avnei Eitan ve Alma yerleşim birimlerinde roket saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

Başka detay verilmeyen açıklamada, İsrail ordusunun da roket atılan yeri topla vurduğu kaydedildi.

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