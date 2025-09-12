🔴 CANLI BLOG | Diploma davası başladı: İmamoğlu savunma yapıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 11 Eylül’de Çağlayan'da İstanbul Adliyesi’nde görülmesi gereken diploma davasının ilk duruşması, bugün Silivri’deki cezaevi duruşma salonunda görülüyor.

İmamoğlu, 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve 'siyasi yasak' istemiyle bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan Silivri duruşma salonunda hakim karşısına çıkıyor.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik CHP'li milletvekilleri Bülent Tezcan, Gökan Zeybek takip ediyor.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de duruşmayı takip edenler arasında yer alıyor.

Duruşmada ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nden okul arkadaşları da salonda bulunuyor.

Fotoğraf: DHA

Saat 11.00'da başlaması beklenen duruşma 12.00'da başladı

Duruşma salonunun tamamen dolu olduğu öğrenildi.

Kimlik tespitinin ardından yarım saat boyunca hakim, suçlamaları ve iddianameyi okudu.

İmamoğlu "Ben dinlemekten rahatsız değilim ama inşallah diploması olmayan kişi de dinliyordur" dedi.

İmamoğlu iddianame okunurken ayrıca “Anlattığınız hiçbir şeyin benimle alakası yok” diyerek tepki gösterdi.

İddianamenin okunmasının ardından İmamoğlu savunmasına başladı.

🔴 CANLI BLOG

12.58 | "İNŞALLAH SU GİBİ TEMİZ KARAR VERİRSİNİZ"

İmamoğlu, "Bunu yazdıranların nasıl bir kötülük peşinde olduğunu ben çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Davanın mağduru olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Alın teriyle aldığım diplomam iptal edildi. Gençliğimin 5 yılını, emeğimi, gayretimi bir çırpıda yok ettiler" şeklinde konuştu.

Savunması sırasında hakim İmamoğlu'na su verilmesini söyledi. Bunun üzerine İmamoğlu teşekkür edip, "Biz 1 senedir bunlara alışık değiliz sayın hakim, inşallah su gibi temiz kararlar verirsiniz" dedi.

12.40 | İmamoğlu savunması sırasında ceketini çıkardı.

Salonu dolduranlar alkışlamaya başladı.

Hakim ise salonu ses kaydını aksattığı için uyarıda bulundu. Alkışa müdahale etmeyeceğini söyleyen Hakim, izleyicilerden makul kalmalarını istedi.

12.38 | İMAMOĞLU SAVUNMASINA BAŞLADI

İmamoğlu, savunmasına başladığı sırada Hakim'in bilgisayarın arkasında olmasına dikkat çekerek "Sizi görebilirsem daha iyi olacak, arkanızda 'adalet mülkün temelidir' diyor. sadece saçınızı görüyorum. İddianameyi okuduğunuzda 35 yıl önce 18 yaşındaki delikanlının bunu nasıl yaptığını, ben tasavvur edemiyorum. Bu iddianameyi o savcı yazmadı, o iddianameyi kimin yazdırdığını biliyorum. Bu davanın yüz karasıdır. Bugün 12 Eylül, bu topluma darbeyi hatırlatır. Darbeye aparat, destekleyenleri kınıyorum. Şu anda bir darbe sürecinde olduğumuzun altını çizmek isterim" ifadelerini kullandı.

12.08 | Duruşma kimlik tespitiyle başladı.

Hakim Ekrem İmamoğlu'na tahsil durumunu sordu.

İmamoğlu, "Yüksek lisans" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun cevabı salonda alkışla karşılandı.

12.00 | Diploma davası başladı.

"CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU" SLOGANLARI

11.47 | Ekrem İmamoğlu, duruşmanın yapılacağı salona "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla girdi.

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın aktardığına göre Ekrem İmamoğlu dakikalarca ayakta alkışlandı .

İmamoğlu, sloganlara yumruğunu havaya kaldırarak cevap verdi.

11.10 | Duruşma Salonu'na girmek için bekleyen yurttaşlar, İmamoğlu'na sloganlarla destek oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşma salonuna alkışlar eşliğinde girdi.

🔴CANLI BLOG | Diploma davası: Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkacak



Duruşma Salonu'na girmek için bekleyen yurttaşlardan, İmamoğlu'na sloganlarla destekhttps://t.co/jWi5zQ5qOF pic.twitter.com/bdAVwyVOvG — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 12, 2025

11.09 | CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmaya geldi.

10.34 | İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu duruşmaya geldi

10.18 | Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali davası için görülecek duruşmaya, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu geldi.

ADAYLIĞI ENGELLENEBİLİR

CHP tarafından "siyasi" ve "cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme amaçlı" görülen dava ile ilgili verilecek bir ceza ve olası siyasi yasak, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını engelleyebilir.

İddianamede İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemi ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması (siyasi yasak) talep ediliyor.