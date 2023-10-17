CANLI BLOG | Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 11. gün: Gazze'de su stoku tükendi

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 10 gündür saldırılarına devam eden İsrail ordusu, çatışmanın şiddetini artırmaya devam ediyor. İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı ikinci kez bombaladı. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, salgın hastalıkların yayılmasından endişe duyduklarını bildirirken İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2778 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise şu ana dek 1309 İsrailli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

Şu ana dek İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 2778 kişi hayatı kaybetti. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 1309 İsrailli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki sağlıkla ilgili kaynakların aktardığı bilgilere göre, Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in, savaş uçakları, gemileri ve topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'ne saldırılarının gece devam ettiğini aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde bir eve saldırı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kampları gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından şiddetle bombalandı. Kentin doğu kesimleri de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu.

WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin güneyindeki Rafah bölgesine İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ayrıca, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı da ikinci kez bombaladı.

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07.10 | Türkiye'den garantörlük formülü önerisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı'nda gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

Bazı ülkelerin Filistin adına, bazı ülkelerin de İsrail adına garantörlük statüsü kazanmasına ilişkin soruları yanıtlayan Fidan, "Garantörlük olarak biz ana fikri ortaya koyuyoruz, asıl sistematiğini, ayrıca sistematiğin ayrıca tartışılması gerektiğini söylüyoruz" şeklinde konuştu.

06.36 | İsrail, ülkenin güneyinden yaklaşık 500 bin vatandaşını tahliye ettiğini açıkladı

İsrail yönetiminin, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze çevresinden yaklaşık 500 bin İsrailliyi tahliye ettiği belirtildi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, gelişmelere dair yabancı medyaya brifing verdi.

04.39 | Batı Şeria'nın el-Halil kentinin kuzeyindeki Halhul beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, 17 yaşında bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

03.44 | UNICEF: Gazze'de su tükendi, çocuklar kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var" ifadeleri paylaşıldı.

Gazze sınırı yakınındaki Sderot kenti / AA

01.33 | Sderot kentinde askeri hareketlilik

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 10 gündür saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Gazze sınırı yakınında yer alan Sderot kenti çevresindeki yollarda güvenlik önlemleri aldı.