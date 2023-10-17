CANLI BLOG | Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 11. gün: Ölen Filistinlilerin sayısı 3 bine ulaştı

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 10 gündür saldırılarına devam eden İsrail ordusu, çatışmanın şiddetini artırmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, salgın hastalıkların yayılmasından endişe duyduklarını bildirirken saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 3 bine ulaştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise şu ana dek 1309 İsrailli yaşamını yitirdi. Son olarak İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine yönelik düzenlediği saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 3 bine ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklamada yapıldı.

Açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de ölen kişi sayısının 3 bine, yaralanan kişi sayısının ise 12 bin 500'e yükseldiği ifade edildi.

Son olarak, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in, savaş uçakları, gemileri ve topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'ne saldırılarının gece devam ettiğini aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde bir eve saldırı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kampları gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından şiddetle bombalandı. Kentin doğu kesimleri de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu.

WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin güneyindeki Rafah bölgesine İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ayrıca, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı da ikinci kez bombaladı.

CANLI

21.00 | Hastane saldırısında 500 kişi hayatını kaybetti

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine yönelik düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.

20.40 | BM karargahına roket isabet etti

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail sınırındaki Naqoura’da bulunan BM karargahına roket isabet ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail sınırındaki Naqoura’da bulunan BM karargahına roket isabet ettiği bildirildi.

20.04 | İsrail'in Sredot kentine roket düştü, iki Türk gazeteci yaralandı

14.40 | İsrail'den Hamas'a rehine mesajı

İsrail eski iç istihbarat teşkilatı Yakov Peri, İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için Hamas'a aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini ancak henüz yanıt gelmediğini söyledi.

14.12 | BM: İsrail'in Gazze'de sivillere tahliye baskısı 'uluslararası hukukun ihlali' anlamına gelebilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivillere tahliye baskısının "uluslararası hukukun ihlali ve sivillerin zorla yerinden edilmesi" anlamına gelebileceğini bildirdi.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında devam eden gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Devam eden gerilimde 10 günde 4 bin 200 kişinin öldüğünü ve 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini aktaran Shamdasani, Gazze Şeridi'ndeki geniş alanların moloz yığınına dönüştüğünü ve sivillerin göreceği zararlar konusunda korkuları olduklarını kaydetti.

Shamdasani, "Askeri operasyonlar, hiçbir azalma belirtisi göstermiyor. Gazze'de devam eden kuşatma su, gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçları etkiliyor. Savaş ve uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edildiğine dair belirtiler var" ifadesini kullandı.

Ölenlerin arasında çok sayıda kadın ve çocuğun yanı sıra en az 11 Filistinli gazeteci, 28 sağlık personeli ve 14 BM çalışanının da bulunduğunu kaydeden Shamdasani, enkaz altında daha kaç cesedin olabileceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

13.48 | Hamas: Sivil kayıplardan BMGK'deki ilgili tasarıyı reddeden ülkeleri sorumlu tutuyoruz

Hamas, Gazze Şeridi'nde sivillerin öldürülmesinden, bölgede insani yardım koridoru açılmasına ilişkin tasarıyı reddeden ülkeleri sorumlu tuttuğunu bildirdi.

Hamas, Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reddedilmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki sivil kayıplardan, BMGK'de insani koridorların açılmasına ilişkin karar tasarısını reddeden ülkeleri sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BMGK'DEKİ OYLAMA Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı 15 üyeli BMGK'de oylanmıştı. Tasarı, 5 "evet" oyu alırken, 6 "çekimser" ve 4 "hayır" oyuyla reddedilmişti. ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya "hayır" oyu kullanmıştı. Rusya'nın karar tasarısında birebir Hamas'tan bahsedilmezken, tüm sivil ölümler kınanmıştı.

12.25 | Hamas, İsrail'in Gazze saldırılarında 2 yetkilisinin öldürüldüğünü açıkladı

Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 yetkilisinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hamas'ın hukuk sorumlusu Teysir İbrahim ile Vaiz Vail ez-Zerid'in Gazze'deki evlerinin İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtildi.

Saldırıda 2 Hamas yetkilisinin yanı sıra evde bulunan aile fertlerinin de yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, Filistin özgürleşene kadar mücadelenin süreceği ifade edildi.

11.35 | İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü: Sonraki aşamaya hazırlanıyoruz

Gazze Şeridi’ne 10 gündür saldırılarına devam eden İsrail'in Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "Ordu, Gazze’de Hamas’a yönelik saldırılarına devam ediyor. Bir ateşkes yok, savaşmaya devam ediyoruz. Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz" dedi.

11.26 | İsrail'in mülteci kampına saldırılarında 45 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında bir gecede 45 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail, Lübnan'dan sızmaya çalışan 4 kişinin öldüğünü, Lübnan basını sivillerin yaralandığını duyurdu.

11.16 | Kızılhaç: Gazze'de felaket

Kızılhaç, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de bir felaket yaşandığını belirtti. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Sözcüsü Tommaso Della Longa, "Gazze'deki sağlık sisteminin durumundan derin kaygı duyuyoruz, ilaçlar tükeniyor. Genel olarak yakıt tükeniyor. Gazze'ye insani yardım girmezse durum daha da kötüye gidecek" dedi.

09.50 | İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti basın sorumlusu Emani Serahane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Doğu Kudüs ile Bat Şeria'nın farklı bölgelerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdiğini belirtti.

Serahane, operasyonlarda, aralarında eski Filistin Meclisi Başkanı Aziz Duveyk ile bazı eski milletvekilleri ve Hamas yetkililerin de olduğu en az 55 Filistinlinin gözaltına alındığını ifade etti.

İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

09. 32 | İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği saldırılarda 60'tan fazla Filistinli öldü

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 60 Filistinli yaşamını yitirdi.

07.10 | Türkiye'den garantörlük formülü önerisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı'nda gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

Bazı ülkelerin Filistin adına, bazı ülkelerin de İsrail adına garantörlük statüsü kazanmasına ilişkin soruları yanıtlayan Fidan, "Garantörlük olarak biz ana fikri ortaya koyuyoruz, asıl sistematiğini, ayrıca sistematiğin ayrıca tartışılması gerektiğini söylüyoruz" şeklinde konuştu.

06.36 | İsrail, ülkenin güneyinden yaklaşık 500 bin vatandaşını tahliye ettiğini açıkladı

İsrail yönetiminin, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze çevresinden yaklaşık 500 bin İsrailliyi tahliye ettiği belirtildi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, gelişmelere dair yabancı medyaya brifing verdi.

04.39 | Batı Şeria'nın el-Halil kentinin kuzeyindeki Halhul beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, 17 yaşında bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

03.44 | UNICEF: Gazze'de su tükendi, çocuklar kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var" ifadeleri paylaşıldı.

Gazze sınırı yakınındaki Sderot kenti / AA

01.33 | Sderot kentinde askeri hareketlilik

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 10 gündür saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Gazze sınırı yakınında yer alan Sderot kenti çevresindeki yollarda güvenlik önlemleri aldı.