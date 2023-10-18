CANLI BLOG | Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 12. gün: İsrail, Gazze'de hastaneyi vurdu

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 12. gününde de devam ederken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine yönelik düzenlediği saldırının yankıları sürüyor. İsrail'in hastaneye yönelik saldırısında en az 500 kişi yaşamını yitirirken, Filistin'de, 3 günlük yas ilan edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre bugüne kadar gerçekleştirilen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 3 bin olurken, 12 bin 500 kişi de yaralandı. İsrail basını ise 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığını aktardı.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 12. gününde de sürdürürken, Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlenen, en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının yankıları da sürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.

İsrail ise hastanenin "Gazze tarafından fırlatılan ve kısa düşen bir roket tarafından vurulduğunu" savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hastanenin vurulmasına Filistin'de bulunan "İslami Cihad'ın başarısız füze atışının" neden olduğunu iddia etti.

Netanyahu, sosyal medya hesabından, "İsrail ordusunun operasyonel sistemlerinin yaptığı analiz, Gazze'den teröristlerce roketlerin atıldığını ve El Ehli Hastanesi'nin vurulduğu sırada bu roketlerin bu noktadan geçtiğini gösteriyor" dedi. Gazze'deki en büyük ikinci militan grup olan İslam Cihad ise, bu iddiayı reddetti.

Saldırıda hayatını kaybedenler için Filistin'de 3 gün yas ilan edildi.

HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, en az 500 kişinin öldüğü El-Ehli Baptist Hastanesi'nde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenledi.

Ebu er-Riş, basın toplantısında bu saldırının "İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını" söyledi. İsrail'in 14 Ekim'de hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini söyleyen Ebu er-Riş, bu saldırılara ilişkin fotoğrafları gösterdi.

Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.

Tehditler üzerine hastane yönetiminin İngiltere'deki Hristiyan din adamlarıyla irtibata geçtiğini duyuran Ebu er-Riş, hastanenin faaliyet göstermesi için uluslararası kurumlardan güvence mesajı aldıklarını belirtti.

"Dünyada insanların bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir" diyen Ebu er-Riş, İsrail'in hastaneleri hedef aldığına ve buna karşı önlem alınmadığına dikkati çekti.

Ebu er-Riş, İsrail’in sivilleri hedef almasının durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

BM, MISIR VE DSÖ'DEN TEPKİ



Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.



AB Konseyi Başkanı Charles Michel saldırıya ilişkin "Çok fazla ölü var. Orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor" dedi.



Mısır da Gazze'deki saldırıyı kınanayarak İsrail'i, "toplu cezalandırma politikalarına" derhal son vermeye çağırdı.



Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan 'saldırıyı güçlü bir şekilde kınadığını' açıkladı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanlar sonucu Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail basını ise 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığını aktardı.

Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Başbakanlık Ofisinin önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı protesto etti.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA PROTESTOLAR

Filistin hükümeti ve Hamas yetkililerinin, İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurduğunu ve en az 500 kişiyi öldürdüğünü açıklamasının ardından dünyanın dört bir tarafında protesto gösterileri düzenlendi.

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05.41 | İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplananlar dağıldı

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplananlar, sabaha karşı yağmurun başlamasının ardından binanın önünden ayrılırken, emniyet görevlilerinin nöbeti sürüyor.

04.47 | Beyaz Saray'a göre Ürdün'deki dörtlü zirve tarafların "ortak karar"ıyla iptal edildi



Beyaz Saray, ABD, Mısır ve Filistin’in katılımıyla Ürdün’de planlanan dörtlü zirvenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın, Gazze’deki hastaneye yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etmesi nedeniyle tarafların "ortak karar"ıyla iptal edildiğini öne sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e giden uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kirby, Biden’in Tel Aviv ziyaretinden sonra Ürdün’de katılacağı dörtlü zirvenin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle tarafların ortak kararı ile iptal edildiğini savundu.

Biden’ın hastane saldırısından sonra Ürdün Devlet Başkanı Kral Abdullah ile konuştuğunu belirten Kirby, "Her ikisi de özellikle Başkan Abbas'ın 3 günlük yas için evine dönmek istediğini açıkça belirtmesi nedeniyle bu toplantıyı erteleme konusunda hemfikirdi. Bu ortak alınan bir karardı." ifadelerini kullandı.

04.30 | ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesini kullandı.

Blinken, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki 'patlama' nedeniyle derin üzüntü" duyduğun belirten Blinken, ABD'nin sivil hayatın korunmasını savunduğunu kaydetti.

Blinken, mesajında, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesine yer verdi.

04.00 | Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez; tedavi imkanları birkaç saate tükenecek



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra'nın el-Ehli Baptist Hastanesinde saldırı sonrasındaki duruma ilişkin yaptığı açıklamalara yer verildi. "Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez" diyen Kudra, şu bilgileri verdi: "Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi."

Kudra, kurbanların ve yaralıların sayısının, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştığına dikkati çekerek, "Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyordu" dedi. Sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki diğer kişilerin hayatını kurtarmaya çalıştığına dikkati çeken Kudra, "Tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı" dedi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

03.45 | İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdüllahiyan, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki saldırının ardından İsrail'e karşı küresel birlik çağrısı yaptı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdüllahiyan, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde binden fazla kadın ve çocuğun katledilmesinin ardından insanlığın İsrail'e karşı birleşmesi" için çağrı yaptı.

X hesabından yaptığı açıklamada "Zaman bitti" diyen Hüseyin Emirabdüllahiyan, “Siyonist rejimin, Baptist Hastanesi'nde binden fazla masum kadın ve çocuğu bombalayıp katletmesiyle işlediği korkunç suçun ardından, IŞİD ve onun ölüm makinesinden daha fazla nefret edilen bu sahte rejime karşı insanlığın küresel birliğinin zamanı gelmiştir. Zaman bitti" diye yazdı.

03.13 | Gazzeli yetkililer, İsrail'in bombaladığı hastanede cenazeler arasında basın toplantısı düzenledi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, basın toplantısında, bu saldırının, İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını söyledi. İsrail güçlerinin 14 Ekim'de hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ebu er-Riş, bu saldırılara ilişkin fotoğrafları gösterdi.

Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.

"Dünyada insanların bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir" diyen Ebu er-Riş, İsrail'in hastaneleri hedef aldığına ve buna karşı önlem alınmadığına dikkati çekti. Ebu er-Riş, İsrail’in sivilleri hedef almasının durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

03.08 | Ürdün'de İsrail'in hastane saldırısını protesto ederek İsrail Büyükelçiliğine girmek isteyen göstericilere polis müdahalede bulundu

İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Ürdünlüler, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in Amman'daki Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Emniyet güçleri, İsrail Büyükelçiliğine girmek isteyen göstericileri göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıttı.

03.07 | Hizbullah, el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını kınadı

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusu tarafından Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı kınadı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist suç çetelerinin işlemiş olduğu korkunç ve vahşi suçlardan dolayı insanlığın alnı terliyor" ifadeleri yer aldı. Açıklamada şöyle denildi:

"İslam dünyası ve Arap ülkelerindeki ümmetimizin halklarına derhal harekete geçip sokaklarda ve meydanlarda bu büyük öfkeyi ifade etmelerini istiyoruz."

02.59 | Arap Birliği, İsrail’in hastane saldırısının ardından 3 günlük yas ilan etti

Arap Birliği, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırı nedeniyle bayrağın yarıya indirilerek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hüssam Zeki, kuruma ait bayrağın yarıya indirilmesini istedi.



02.51 | BM Genel Sekreteri, hastanedeki sivil ölümleri kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, El Ehli Hastanesine yapılan saldırıyı kınadı ve "Yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesi sebebiyle dehşete düştüm" dedi.

Saldırıyı kınadığını belirten Guterres, hastane, klinik, tıbbi personel ve BM tesislerinin uluslararası hukuk tarafından korunduğunu vurguladı.

02.48 | İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı organize devlet terörüdür

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yüzlerce kişinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını "organize devlet terörü" olarak nitelendirdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan korkunç katliamı" en sert şekilde kınanarak, bunun "insanlığa karşı suç" ve bir "savaş suçu" olduğu kaydedildi.

"Bu suç, hesap vermeyi ve cezayı hak eden organize devlet terörüdür." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına son verilmesi için acilen müdahale edilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması istendi.

02.20 | Biden, Gazze hastane saldırısı hakkında Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Biden, yaptığı açıklamada Gazze'deki hastane saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Biden saldırıyla ilgili olarak, "Öfkeliyim, derinden üzüldüm" dedi.

Biden ayrıca ulusal güvenlik ekibine "ne olduğuyla ilgili bilgi toplamaya devam etme" emri verdiğini ifade etti.

01.50 | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ordusunun Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak "tüm kırmızı çizgileri aştığını" söyledi.

Çarşamba gününün ilk saatlerinde açıklamalarda bulunan Abbas, El-Ehli Hastanesi'ne yapılan saldırıyı "iğrenç bir savaş katliamı" olarak niteledi ve "buna tolerans gösterilemeyeceğini" ifade etti.

Abbas, "İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı. Onların veya herhangi birinin bizi buradan atmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Filistin lideri, savaşı durdurma dışında herhangi bir konuda yapılacak müzakerelerin artık kabul edilemez olacağını vurguladı.

Saldırıdan sonra Abbas, yarın Ürdün'de ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılımıyla yapılacak zirveye katılmayacağını duyurmuştu. Ürdün Dışişleri Bakanı kısa süre sonra zirvenin iptal edildiğini duyurdu.

01.42 | Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyı "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirerek, nihai sorumlunun ABD olduğunu söyledi.

Medvedev, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." ifadesine yer veren Medvedev, İsrail'in saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.

Medvedev, "Bunun nihai sorumluluğu, farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki savaşlardan alaycı şekilde para kazananlara, askeri endüstriyel tesislerini doldurarak silahlara muazzam miktarda düşüncesizce para dağıtanlara, yalanla demokratik değerleri korumaya yönelik küresel misyonlarını ilan edenlere, Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.

01.28 | Beyaz Saray: Biden, Ürdün ziyaretini erteledi

Ürdün Dışişleri Bakanı'nın zirvenin iptal edildiğini açıklamasının ardından Beyaz Saray, Biden'ın Ürdün ziyaretinin ertelendiğini duyurdu:

"Başkan, Gazze patlamasında kaybedilen masum canlar için en içten başsağlığı dileklerini gönderdi ve yaralıların hızlıca iyileşmesini diledi.

Yakında bu liderlerle yüz yüze fikir alışverişinde bulunmak için heyecanlı; ilerleyen günlerde düzenli ve direkt olarak temas kurma konusunda fikir birliğine vardılar".

Biden yine de Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gidecek.

01.00 | ABD Başkanı Biden, İsrail'e gitmek üzere uçağa bindi.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık uçağı Air Force One'a binerek İsrail'e doğru yola çıktı.

Gazze'deki hastane saldırısından sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Biden ile olan görüşmesini iptal etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı, Amman'da Biden, Mısır ve Filistin liderleriyle yapılacak zirveyi iptal ettiğini duyurmuştu.

00.53 | İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalığa polis, gaz bombalarıyla ile müdahale etti.

00.40 | Ürdün Dışişleri Bakanı, Amman'da Biden, Mısır ve Filistin liderleriyle yapılacak zirveyi iptal etti.

Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, "Artık savaşı durdurmak dışında hiçbir şey konuşmanın anlamı yok" diyerek zirvenin yapılmayacağını duyurdu.

Biden'ın çarşamba günü İsrail'e destek ziyaretinde bulunduktan sonra Amman'da Arap liderleriyle bir araya gelmesi planlanıyordu.

00.20 | Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed'den tepki

Muhammed, "İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalayarak yüzlerce insanı öldürmesi, insanlık suçudur. Uluslararası toplum harekete geçmeli" dedi.

00.12 | Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıyı kınadı.

Sisi, "İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi bombalamasını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi ve saldırıyı "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

00.10 | Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Ramallah şehri yakınlarında bir Filistinli protestocuyu vurarak öldürdüğünü açıkladı.

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