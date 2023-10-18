CANLI BLOG | Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 12. gün: İsrail, Gazze'deki bir camiye saldırı düzenledi

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 12. gününde de devam ederken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırının yankıları sürüyor. İsrail'in hastaneye yönelik saldırısında en az 500 kişi yaşamını yitirirken, Filistin'de, 3 günlük yas ilan edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre bugüne kadar gerçekleştirilen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 3 bin 478 olurken, 13 bin 500 kişi de yaralandı. İsrail basını ise 304'ü asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığını aktardı. İsrail, Gazze'deki bir camiye saldırı düzenledi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 12. gününde de sürdürürken, Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlenen, en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının yankıları da sürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.

İSRAİL'DEN GAZZE'DEKİ BİR CAMİYE SALDIRI

İsrail güçlerinin, Gazze'nin Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Aksa Şehitleri Camisi'ne düzenlediği saldırı sonucu ölen ve yaralıların olduğu bildirildi.

AA'nın aktardığına göre, saldırı cami yıkılırken çevresinde de hasar meydana geldi. AA'ya bilgi veren bir kaynak , İsrail saldırısının bölgede geniş çaplı yıkıma ve ölümlere yol açtığını, sağlık ekiplerinin yaralıları çevredeki evlere taşımaya çalıştığını bildirdi.

İsrail ise hastanenin "Gazze tarafından fırlatılan ve kısa düşen bir roket tarafından vurulduğunu" savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hastanenin vurulmasına Filistin'de bulunan "İslami Cihad'ın başarısız füze atışının" neden olduğunu iddia etti.

Netanyahu, sosyal medya hesabından, "İsrail ordusunun operasyonel sistemlerinin yaptığı analiz, Gazze'den teröristlerce roketlerin atıldığını ve El Ehli Hastanesi'nin vurulduğu sırada bu roketlerin bu noktadan geçtiğini gösteriyor" dedi. Gazze'deki en büyük ikinci militan grup olan İslam Cihad ise, bu iddiayı reddetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve en az 500 kişinin öldürüldüğü saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan etti.

HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, en az 500 kişinin öldüğü El-Ehli Baptist Hastanesi'nde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenledi.

Ebu er-Riş, basın toplantısında bu saldırının "İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını" söyledi. İsrail'in 14 Ekim'de hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini söyleyen Ebu er-Riş, bu saldırılara ilişkin fotoğrafları gösterdi.

Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.

Tehditler üzerine hastane yönetiminin İngiltere'deki Hristiyan din adamlarıyla irtibata geçtiğini duyuran Ebu er-Riş, hastanenin faaliyet göstermesi için uluslararası kurumlardan güvence mesajı aldıklarını belirtti.

"Dünyada insanların bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir" diyen Ebu er-Riş, İsrail'in hastaneleri hedef aldığına ve buna karşı önlem alınmadığına dikkati çekti.

Ebu er-Riş, İsrail’in sivilleri hedef almasının durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

BM, MISIR VE DSÖ'DEN TEPKİ



Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.



AB Konseyi Başkanı Charles Michel saldırıya ilişkin "Çok fazla ölü var. Orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor" dedi.





Mısır da Gazze'deki saldırıyı kınanayarak İsrail'i, "toplu cezalandırma politikalarına" derhal son vermeye çağırdı.



Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan 'saldırıyı güçlü bir şekilde kınadığını' açıkladı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanlar sonucu Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 13 bin kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail basını ise 304'ü asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığını aktardı.

Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Başbakanlık Ofisinin önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı protesto etti.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA PROTESTOLAR

Filistin hükümeti ve Hamas yetkililerinin, İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurduğunu ve en az 500 kişiyi öldürdüğünü açıklamasının ardından dünyanın dört bir tarafında protesto gösterileri düzenlendi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti / AA

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18.45 | İsrail, Gazze'de camiye saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir camiye saldırı düzenlediği, olayda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi hedef aldığı duyuruldu.

18.01 |ABD, BM Güvenlik Konseyinde Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.

ABD, BMGK'da Gazze'ye insani yardım karar tasarısını veto etti

BMGK'de Brezilya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sunduğu karar tasarısı oylandı.

Tasarıya 12 "evet", 2 "çekimser" ve 1 "hayır" oyu kullanıldı.

15 üyeli BMGK'de daimi üyelerden ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarı için Rusya ve İngiltere çekimser oy kullandı.

16.44 | BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Orta Doğu'da acil insani ateşkes" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanların çektiği korkunç acının azaltılması için "Orta Doğu'da acil insani ateşkes" çağrısı yaptı.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin'e ziyarette bulunan Guterres, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Guterres, tüm bölgenin kaderi ve insanların hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Genel Sekreter, "Orta Doğu'da insanların çektiği korkunç acının azaltılması için acil insani ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

16.19 | Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını 471 olarak güncelledi. Hastane saldırısında 28'i ağır olmak üzere 342 kişinin yaralandığı kaydedildi.

15.53 | İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne atılan roketli saldırının Hamas bağlantılı Filistin İslami Cihat örgütü tarafından gerçekleştiğinden yüzde yüz emin olduklarını söyledi.

15.00 | Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 478'e yükseldiğini bildirdi.

14.45 | İsrail'in Gazze'nin güneyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 12 Filistinli öldürüldü.

12.47 | Hamas: Hastane katliamının sorumluluğu doğrudan İsrail'e aittir

İsrail ile çatışmaları 12. gününde devam eden Hamas, srail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane katliamının sorumluluğunun doğrudan İsrail'de olduğunu belirtti. Açıklamada, İsrail'in "yalan hikayeler uydurarak yaptığı katliamın gerçeğini saptırmaya çalıştığı" ifade edildi.

12.23 | Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana dek 3 bin 300 kişinin öldüğünü, en az 13 bin kişinin de yaralandığını bildirdi.

12.14 | Biden hastane saldırısından Hamas'ı sorumlu tuttu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki hastane saldırısından Hamas'ı sorumlu tuttu.

Dün akşam Gazze'de düzenlenen ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında konuşan Biden, özetle şunları söyledi: "Dün Gazze’deki hastanede meydana gelen patlamadan dolayı derin üzüntü ve öfke duyuyorum. Gördüğüm kadarıyla bunu siz değil, diğer taraf yapmış gibi görünüyor. Ancak emin olmayan pek çok insan var, bu nedenle pek çok şeyin üstesinden gelmemiz gerekiyor."

12.10 | Filistin: İsrail savaşı sürdürmek için katliamın sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası baskıları altında kalmadan savaşı sürdürmek için Gazze Şeridi'ndeki hastane katliamının sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası çifte standartların İsrail'e, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması veya insani yardımların girişi için koridorlar açma taleplerini reddetme hakkı" verdiği ifade edildi.

Söz konusu çifte standartların aynı zamanda uluslararası hukuku her türlü dokunmazlıktan arındırarak İsrail hükümetinin kararlarına bağlı hale getirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı uluslararası baskılara maruz kalmadan sürdürmek için Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinde işlediği vahşice katliamın sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor. Böylece Gazze Şeridi'nde yıkım yapma ve halkını tehcir etme yönündeki stratejik planını hayata geçirme çabalarını sürdürmeyi hedefliyor."

11.30 | BMGK acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de en az 500 kişinin öldürüldüğü el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanıyor. BM Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, toplantının yerel saatle 10.00'da (TSİ 17.00) başlayacağı kaydedildi.

11.00 | Joe Biden İsrail'de

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in başkenti Tel-Aviv'e ulaştı. Mısır, Ürdün ve Filistin devlet başkanlarıyla da görüşmek isteyen Biden'ın buluşmaları, İsrail'in dün Gazze'de düzenlediği hastane saldırısının ardından ertelenmişti.

10.53 | Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de durum kontrolden çıkıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de sağlıkla ilgili durumun kontrolden çıktığını ve tıbbi yardımları ulaştırmak için beklenilen her saniye kayıplar verildiğini belirtti.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de durum kontrolden çıkıyor ve tıbbi yardımları ulaştırmak için beklenilen her saniye kayıplar veriyoruz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün Gazze için bölgeye gönderdiği tıbbi malzemelerin 4 gündür sınırda beklediğini aktardı.

Ghebreyesus, hayat kurtarıcı sağlık malzemelerini Gazze'ye ulaştırmaya başlamak için acil erişime ihtiyaç olduğuna işaret ederek taraflar arasındaki şiddetin durması gerektiğini kaydetti.

08.50 | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 30'un üzerinde Filistinli öldü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 30’un üzerinde Filistinli daha hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yerel ve sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'ndeki Cibalya bölgesi ve Nusayrat Mülteci Kampı ile Yermük ve Zeytun mahallelerine havadan ve denizden saldırılar düzenledi. Gazze'nin kuzeyindeki evlere düzenlenen hava saldırılarında yaklaşık 30 kişi yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir ekmek fırınının hedef alındığı, saldırıda en az 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Vurulan fırında, diğer bölgelerden kampa sığınan Filistinliler için ekmek üretildiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlenen saldırılarda da biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

08.33 | İsrail ordusunda ölen asker sayısı 304'e yükseldi

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 304'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze çevresindeki Netiv HaAsara yerleşim bölgesinde Filistinli grup ile girilen çatışmada ölen 2 İsrail askerinin adını açıkladı.

Böylece çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 304'e yükselmiş oldu.

08.00 | İsrail ordusu Gazzelilerden bir kez daha şehri boşaltmalarını istedi

İsrail ordusu bir kez daha Gazze Şehri sakinlerini güneye doğru hareket etmeye çağırdı.

Açıklamada, sahilin 17 mil aşağısındaki Al-Mawasi'de yardım sağlanabilecek bir "insani bölge" bulunduğu belirtildi. Ordu, "IDF, Gazze Şehri sakinlerini korunmaları için güneye doğru tahliye etmeye çağırıyor" dedi.

07.29 | Kolombiya ve Şili, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Kolombiya ve Şili hükümetleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Şili Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, yüzlerce ölüme ve yaralanmaya yol açan vahşi saldırının "en güçlü" şekilde kınandığı bildirildi.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının uluslararası hukuk ve insan haklarının ciddi ihlali anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, "Hukuka uymamak insanların onuruna yönelik bir saldırı teşkil ediyor ve aynı zamanda küresel barış ve güvenliği tehdit ediyor. Bu olay, savaş suçu teşkil edebileceği için yetkili ulusal ve uluslararası makamlarca araştırılmalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma ve destek belirtilerek, kurbanların ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı da Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırıyı "şiddetli" şekilde kınadığını bildirdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı örgütlere çağrıda bulunan bakanlık, Uluslararası hukuk çerçevesinde sivillerin bir an önce korunması gerektiğini belirtti.

Bakanlık, Ortadoğu'da yaşanılan olayların istikrara kavuşması için iki devletli çözümün şart olduğunu vurgulayarak, müzakerelerin derhal başlatılması gerektiğini kaydetti.

05.41 | İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplananlar dağıldı

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplananlar, sabaha karşı yağmurun başlamasının ardından binanın önünden ayrılırken, emniyet görevlilerinin nöbeti sürüyor.

04.47 | Beyaz Saray'a göre Ürdün'deki dörtlü zirve tarafların "ortak karar"ıyla iptal edildi



Beyaz Saray, ABD, Mısır ve Filistin’in katılımıyla Ürdün’de planlanan dörtlü zirvenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın, Gazze’deki hastaneye yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etmesi nedeniyle tarafların "ortak karar"ıyla iptal edildiğini öne sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e giden uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kirby, Biden’in Tel Aviv ziyaretinden sonra Ürdün’de katılacağı dörtlü zirvenin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle tarafların ortak kararı ile iptal edildiğini savundu.

Biden’ın hastane saldırısından sonra Ürdün Devlet Başkanı Kral Abdullah ile konuştuğunu belirten Kirby, "Her ikisi de özellikle Başkan Abbas'ın 3 günlük yas için evine dönmek istediğini açıkça belirtmesi nedeniyle bu toplantıyı erteleme konusunda hemfikirdi. Bu ortak alınan bir karardı." ifadelerini kullandı.

04.30 | ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesini kullandı.

Blinken, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki 'patlama' nedeniyle derin üzüntü" duyduğun belirten Blinken, ABD'nin sivil hayatın korunmasını savunduğunu kaydetti.

Blinken, mesajında, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesine yer verdi.

04.00 | Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez; tedavi imkanları birkaç saate tükenecek



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra'nın el-Ehli Baptist Hastanesinde saldırı sonrasındaki duruma ilişkin yaptığı açıklamalara yer verildi. "Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez" diyen Kudra, şu bilgileri verdi: "Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi."

Kudra, kurbanların ve yaralıların sayısının, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştığına dikkati çekerek, "Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyordu" dedi. Sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki diğer kişilerin hayatını kurtarmaya çalıştığına dikkati çeken Kudra, "Tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı" dedi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

03.45 | İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdüllahiyan, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki saldırının ardından İsrail'e karşı küresel birlik çağrısı yaptı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdüllahiyan, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde binden fazla kadın ve çocuğun katledilmesinin ardından insanlığın İsrail'e karşı birleşmesi" için çağrı yaptı.

X hesabından yaptığı açıklamada "Zaman bitti" diyen Hüseyin Emirabdüllahiyan, “Siyonist rejimin, Baptist Hastanesi'nde binden fazla masum kadın ve çocuğu bombalayıp katletmesiyle işlediği korkunç suçun ardından, IŞİD ve onun ölüm makinesinden daha fazla nefret edilen bu sahte rejime karşı insanlığın küresel birliğinin zamanı gelmiştir. Zaman bitti" diye yazdı.

03.13 | Gazzeli yetkililer, İsrail'in bombaladığı hastanede cenazeler arasında basın toplantısı düzenledi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, basın toplantısında, bu saldırının, İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını söyledi. İsrail güçlerinin 14 Ekim'de hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ebu er-Riş, bu saldırılara ilişkin fotoğrafları gösterdi.

Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.

"Dünyada insanların bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir" diyen Ebu er-Riş, İsrail'in hastaneleri hedef aldığına ve buna karşı önlem alınmadığına dikkati çekti. Ebu er-Riş, İsrail’in sivilleri hedef almasının durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

03.08 | Ürdün'de İsrail'in hastane saldırısını protesto ederek İsrail Büyükelçiliğine girmek isteyen göstericilere polis müdahalede bulundu

İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Ürdünlüler, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in Amman'daki Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Emniyet güçleri, İsrail Büyükelçiliğine girmek isteyen göstericileri göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıttı.

03.07 | Hizbullah, el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını kınadı

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusu tarafından Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı kınadı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist suç çetelerinin işlemiş olduğu korkunç ve vahşi suçlardan dolayı insanlığın alnı terliyor" ifadeleri yer aldı. Açıklamada şöyle denildi:

"İslam dünyası ve Arap ülkelerindeki ümmetimizin halklarına derhal harekete geçip sokaklarda ve meydanlarda bu büyük öfkeyi ifade etmelerini istiyoruz."

02.59 | Arap Birliği, İsrail’in hastane saldırısının ardından 3 günlük yas ilan etti

Arap Birliği, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırı nedeniyle bayrağın yarıya indirilerek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hüssam Zeki, kuruma ait bayrağın yarıya indirilmesini istedi.



02.51 | BM Genel Sekreteri, hastanedeki sivil ölümleri kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, El Ehli Hastanesine yapılan saldırıyı kınadı ve "Yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesi sebebiyle dehşete düştüm" dedi.

Saldırıyı kınadığını belirten Guterres, hastane, klinik, tıbbi personel ve BM tesislerinin uluslararası hukuk tarafından korunduğunu vurguladı.

02.48 | İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı organize devlet terörüdür

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yüzlerce kişinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını "organize devlet terörü" olarak nitelendirdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan korkunç katliamı" en sert şekilde kınanarak, bunun "insanlığa karşı suç" ve bir "savaş suçu" olduğu kaydedildi.

"Bu suç, hesap vermeyi ve cezayı hak eden organize devlet terörüdür." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına son verilmesi için acilen müdahale edilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması istendi.

02.20 | Biden, Gazze hastane saldırısı hakkında Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Biden, yaptığı açıklamada Gazze'deki hastane saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Biden saldırıyla ilgili olarak, "Öfkeliyim, derinden üzüldüm" dedi.

Biden ayrıca ulusal güvenlik ekibine "ne olduğuyla ilgili bilgi toplamaya devam etme" emri verdiğini ifade etti.

01.50 | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ordusunun Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak "tüm kırmızı çizgileri aştığını" söyledi.

Çarşamba gününün ilk saatlerinde açıklamalarda bulunan Abbas, El-Ehli Hastanesi'ne yapılan saldırıyı "iğrenç bir savaş katliamı" olarak niteledi ve "buna tolerans gösterilemeyeceğini" ifade etti.

Abbas, "İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı. Onların veya herhangi birinin bizi buradan atmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Filistin lideri, savaşı durdurma dışında herhangi bir konuda yapılacak müzakerelerin artık kabul edilemez olacağını vurguladı.

Saldırıdan sonra Abbas, yarın Ürdün'de ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılımıyla yapılacak zirveye katılmayacağını duyurmuştu. Ürdün Dışişleri Bakanı kısa süre sonra zirvenin iptal edildiğini duyurdu.

01.42 | Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyı "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirerek, nihai sorumlunun ABD olduğunu söyledi.

Medvedev, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." ifadesine yer veren Medvedev, İsrail'in saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.

Medvedev, "Bunun nihai sorumluluğu, farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki savaşlardan alaycı şekilde para kazananlara, askeri endüstriyel tesislerini doldurarak silahlara muazzam miktarda düşüncesizce para dağıtanlara, yalanla demokratik değerleri korumaya yönelik küresel misyonlarını ilan edenlere, Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.

01.28 | Beyaz Saray: Biden, Ürdün ziyaretini erteledi

Ürdün Dışişleri Bakanı'nın zirvenin iptal edildiğini açıklamasının ardından Beyaz Saray, Biden'ın Ürdün ziyaretinin ertelendiğini duyurdu:

"Başkan, Gazze patlamasında kaybedilen masum canlar için en içten başsağlığı dileklerini gönderdi ve yaralıların hızlıca iyileşmesini diledi.

Yakında bu liderlerle yüz yüze fikir alışverişinde bulunmak için heyecanlı; ilerleyen günlerde düzenli ve direkt olarak temas kurma konusunda fikir birliğine vardılar".

Biden yine de Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gidecek.

01.00 | ABD Başkanı Biden, İsrail'e gitmek üzere uçağa bindi.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık uçağı Air Force One'a binerek İsrail'e doğru yola çıktı.

Gazze'deki hastane saldırısından sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Biden ile olan görüşmesini iptal etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı, Amman'da Biden, Mısır ve Filistin liderleriyle yapılacak zirveyi iptal ettiğini duyurmuştu.

00.53 | İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalığa polis, gaz bombalarıyla ile müdahale etti.

00.40 | Ürdün Dışişleri Bakanı, Amman'da Biden, Mısır ve Filistin liderleriyle yapılacak zirveyi iptal etti.

Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, "Artık savaşı durdurmak dışında hiçbir şey konuşmanın anlamı yok" diyerek zirvenin yapılmayacağını duyurdu.

Biden'ın çarşamba günü İsrail'e destek ziyaretinde bulunduktan sonra Amman'da Arap liderleriyle bir araya gelmesi planlanıyordu.

00.20 | Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed'den tepki

Muhammed, "İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalayarak yüzlerce insanı öldürmesi, insanlık suçudur. Uluslararası toplum harekete geçmeli" dedi.

00.12 | Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıyı kınadı.

Sisi, "İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi bombalamasını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi ve saldırıyı "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

00.10 | Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Ramallah şehri yakınlarında bir Filistinli protestocuyu vurarak öldürdüğünü açıkladı.

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