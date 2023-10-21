CANLI BLOG | Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 15. gün: Refah Sınır Kapısı geçici süreyle açıldı

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 14. gününde de devam ederken şu ana dek İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişi öldü, 13 binden fazla kişi yaralandı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsrailli öldü, 4 bin 834 İsrailli yaralandı. Son olarak İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği bildirildi. Filistin, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yaptı. Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın saat 10.00 itibarıyla geçici süreyle açıldığı bildirildi. Sınır kapısından UNRWA'nın temel insani yardımlarının Gazze'ye girdiği belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmaların 15. gününde İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Şu ana dek Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara harekatını ertelemesi için İsrail'e uluslararası baskı yapıldığı bildirildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunda konuya dair bir haber yayınlandı.

Habere göre Filistinli grupların elindeki esirlerin serbest bırakılması amacıyla yürütülen müzakereler sonlanana kadar Gazze'ye yönelik kara harekatını ertelemesi yönünde İsrail'e uluslararası baskı yapılıyor.

Baskıyı yapan taraflara ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

İSRAİL, KUDÜS HASTANESİ'NİN "DERHAL BOŞALTILMASINI" İSTEDİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI: 720'Sİ ÇOCUK 1400 KİŞİ KAYIP

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında ulaşılamayan çok sayıda kişi bulunduğunu ve 720'si çocuk en az 1400 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

CANLI

12.15 | Gazze'ye giren ilk yardım konvoyu 20 TIR'dan oluşuyor

Mısır Kızılayı'nın Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geçen ilk yardım konvoyunun 20 TIR'dan oluştuğunu açıkladı.

12.00 | Gazze Zirvesi toplandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Gazze Zirvesi başladı. Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı zirvede Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Guterres de yer alıyor.

11.00 | DSÖ: 4 kamyon acil tıbbî malzeme Gazze’ye doğru yola çıktı

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bürosu, DSÖ’nün 4 kamyonluk tıbbi malzeme konvoyunun Refah Sınır Kapısı'nı geçerek Gazze'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

DSÖ Doğu Akdeniz Bürosu, Gazze’ye doğru yola çıkan 4 kamyonun içinde 1200 kişilik travma tedavi tıbbi malzemesi, 235 kişilik travma çantaları, kronik hastalıklar için 1500 kişiye ilaç ve üç ay boyunca 300 bin kişiye yetecek temel sağlık malzemeleri bulunduğunu açıkladı.

10.00 | Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardım girişi başladı

Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı geçici süreyle açıldı. Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, UNRWA'nın temel insani yardımlarının Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtildi.

Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın "sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının" karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgi verilmedi.

Fotoğraf: AA

09.20 | Hizbullah'tan İsrail'in Hunin yerleşim alanına füze saldırısı

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Margaliot bölgesi yakınındaki Hunin yerleşim yerini vurduklarını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki düşman Siyonist askerlerinin bulunduğu birliğe güdümlü füzelerle saldırı düzenlendi" ifadeleri yer aldı.

09.10 | ABD’nin İsrail Büyükelçiliği: 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00’da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı bilgisini aldık

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, sınır kapısının yabancı vatandaşların Gazze'den çıkış yapabilmesi için açık kalacağı süreye ilişkin bilgi verilmezken, "Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mısır’a geçmeye çalışan ABD vatandaşlarının geçişin her iki tarafında da potansiyel olarak kaotik bir ortama karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi. ABD vatandaşlarına e-posta adresi aracılığıyla ABD hükümetinin Mısır’daki yardımına ilişkin güncel bilgiler göndereceği aktarıldı.

Sınırdaki durumun dinamik, değişken ve güvensiz olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının sınıra doğru ilerlemeden veya sınırı geçmeye çalışmadan önce güvenlik durumunu değerlendirmeleri gerektiği kaydedildi.

08.33 | Lübnan'ın güneyinden düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 1 İsrail askeri öldü

Lübnan'ın güneyinden düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ünün yaralandığı belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunda görev yapan 1 yedek asker, Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirilen tanksavar ateşinde hayatını kaybetti.

Saldırıda ayrıca, 1'i hafif olmak üzere 3 yedek asker yaralandı.

05.56 | Batı Şeria'nın Eriha kentinde 1 Filistinli, İsrail güçlerince öldürüldü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece yarısı, Eriha'daki Akabe Cebr ve Ayn el-Sultan mülteci kamplarına baskın düzenledi ve Akabe Cebr'de bir eve bomba attı.

Eriha'nın güneyindeki Kudüs Caddesi'nde ise İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmada bir çocuk İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

04.53 | Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Gazze'deki çatışmalarda 16 gazeteci öldü

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'de İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 16 gazetecinin öldüğünü duyurdu.

IFJ'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamayla, öldürülen gazeteci sayısı güncellendi.

Açıklamada, "Gazze'de Hamas ile İsrail arasında devam eden çatışmalarda şu ana kadar 16 gazetecinin öldürüldüğü, çok sayıda gazetecinin yaralandığı ve kaybolduğu" ifade edildi.

Hayatını kaybeden gazetecilerin "Muhammed Ali, Halil Abu Azira, Semih en-Nadi, Isam Behar, Muhammad Beluşe, Abdulhadi Habib, Husam Mübarek, Ahmed Şihab, Muhammad Fayiz Yusuf Ebu Matar, Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevaciha, Esad Şemleh, Muhammed es-Salihi, İbrahim Lafi ve Muhammed Cerun" olduğu açıklandı.

01.57 | Filistin'den uluslararası topluma, Kudüs Hastanesi'nin bombalanmaması için harekete geçme çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Kudüs Hastanesi'nde, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in, "Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istemesinin" ardından yaptığı yazılı açıklamayla uluslararası topluma seslendi.

Kudüs Hastanesi'nin, halihazırda 400 hastaya ve İsrail'in saldırılarından kaçarak buraya sığınan yaklaşık 12 bin sivile ev sahipliği yaptığını kaydeden Keyle, İsrail makamlarının, Filistin Kızılayına, hastanenin boşaltılması ihtarında bulunduğunu hatırlattı.

Keyle, "Uluslararası toplum, yaklaşık 500 Filistinlinin öldürüldüğü "El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki trajedinin benzerinin yaşanmaması için süratle harekete geçmelidir" ifadesini kullandı.

01.39 | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde El-Acremi ailesinin, merkezde yer alan Deyrul Belah'ta ise Eş-Şuayb ailesinin evine saldırı düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'nin güneyinde Refah kentinin El-Cenine Mahallesi'nde Hadr ailesinin evinin de bombalandığı ve 4'ü çocuk 1'i kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

"İşgal güçlerinin saldırılarını artırdığı" kaydedilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, merkezinde ve güneyinde evlerin hedef alındığı, çok sayıda şehit ve yaralının bulunduğu" bilgisi verildi.