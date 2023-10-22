CANLI BLOG | Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 16. gün: İsrail'den Han Yunus kentine saldırı

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 14. gününde de devam ederken İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, çoğu ağır 17 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, şu ana dek İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail basını ise 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığını aktardı.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 15. gününde de sürdüren İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırı düzenledi. Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, çoğu ağır 17 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir eve düzenlediği saldırıda da çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail ayrıca, Gazze kentinin güneybatısındaki Ez-Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahallelerine saldırı düzenledi.

Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu, Gazze'den atılan roketlerin ardından, İsrail'in güneyindeki Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında Tövbe Camisi ile Gazze'nin orta kesiminde En-Nusayrat Çarşısı'nı da bombaladı. Nusayrat Çarşısı'na yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları 15. gününde sürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu bölgede yangın çıktı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, şu ana dek İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail basını ise 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığını aktardı.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, "Gazze Şeridi’ne gireceğiz" dedi.

Halevi, konuşmasında, “Gazze Şeridi'ne gireceğiz. Hamas'a bağlı unsurları ortadan kaldırmak amacıyla operasyonel bir görev üstleneceğiz. Ayrıca, iki hafta önce cumartesi günü (7 Ekim) gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin görüntülerini ve sahnelerini de aklımızda tutacağız” ifadelerini kullandı.

"ONLARA KARŞI HAZIRLANIYORUZ"

“Gazze karmaşık, Gazze aşırı kalabalık” şeklinde konuşan Halevi, İsrail’in kara harekatına karşı Hamas’ın hazırlık yaptığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Düşman orada birçok hazırlık yapıyor ama biz de onlara karşı hazırlanıyoruz. Kara harekatında İsrail ordusunun tüm yetenekleri bize eşlik ediyor. Bu düşünceyle cesur olun. Son derece kararlı olun ve askerlerinize yüksek güven duygusu aşılayın. Bu ruh zaferi getirecektir.”

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07.56 | İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerinde 3 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin, Tubas ve Nablus kentlerine düzenlediği baskın ve saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, gece boyunca İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı güncellendi.

Buna göre, Cenin Mülteci Kampı'nın Ed-Demc Mahallesi'nde bulunan El-Ensar Camisi'ne düzenlenen saldırıda 1 kişi daha öldü ve Cenin'de ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Tubas kentine düzenlenen baskında başından vurulan Adnan Cihad Beni Avde (19) hayatını kaybetti.

Nablus yakınlarındaki Asker Mülteci Kampına düzenlenen baskında ise Malik Cemil Şarkavi (26) yaşamını yitirdi.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 89'a yükselmiş oldu.

06.24 | İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 5 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 5 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Tubas kentine baskın düzenleyerek Filistinlileri gözaltına almaya çalıştı.

Bunun üzerine Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışma çıktı.

Tubas Türk Devlet Hastanesinden sağlık kaynakları ise çatışmalarda gerçek mermiyle yaralanan 5 Filistinlinin hastaneye getirildiğini ifade etti.

06.15 | İsrail Başbakanı, Aksa Tufanı'yla ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri yok etmekle suçlandı

İsrailli muhalif bir hareket, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri ve belgeleri yok etmekle suçladı.

Netanyahu karşıtı gösterilerde aktif olan Sivil Demokrasi Hareketi, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'ya bir mektup gönderdi.

Hareketin Facebook sayfasından yayımlanan mektupta, Aksa Tufanı "tam bir istihbarat ve operasyonel sürpriz" olarak nitelendirildi.

Mektupta, "Kara Cumartesi günü (7 Ekim) tüm İsrail vatandaşlarını etkileyen güçlü şokun, Netanyahu'nun sorumluluktan kaçmasına engel olmadığı" ifade edildi.

"Netanyahu'nun, gelecekte oluşturulacak bir soruşturma komitesinin çalışmasını zorlaştırmak amacıyla delilleri silmeye, belgeleri yakmaya, kayıtları yasaklamaya ve çeşitli önlemler almaya başladığı" dile getirildi.

İsrail'in Hamas'la ilgili teorisinin tamamıyla çöktüğü aktarılan mektupta, Başsavcı Baharav-Miara'dan, belgelerin yok edilmesini önlemek için derhal müdahale etmesi, yakılan veya silinenleri kurtarması ve Hamas saldırısından önce ve sonraki bilgilerin korunması için çalışması istendi.

Netanyahu'dan söz konusu suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

04.32 | İsrail uçaklarının, Cenin'de bir camiye düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu ile İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nın Ed-Demc Mahallesi'nde bulunan El-Ensar Camisi'nin İsrail uçaklarınca bombalandığı ifade edildi.

Caminin altından geçen bir tünelin tahrip edildiği kaydedilen açıklamada, tünelde, geçen aylarda düzenlenen bir dizi saldırıdan sorumlu olan Hamas ve İslami Cihad ortak hücresinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu hücrenin yakın bir zamanda başka bir saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, camiye yönelik saldırıda 1 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı dile getirildi.

Filistin Kızılayının Cenin Sorumlusu Mahmud es-Sadi ise Filistin Haber Ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, saldırıda, kimliği henüz belirlenemeyen 1 Filistinlinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 86'ya yükselmiş oldu.

02.06 | İsrail ordusu, Gazze'den ayrılmayan sivilleri "teröristlerin işbirlikçisi" sayabileceğini duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi "teröristlerin işbirlikçisi” sayabileceğini ilan etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tutan İsrail ordusunca, "acil uyarı" başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine atılan bildirilerde şu ifadelere yer verdi:

"Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün işbirlikçisi kabul edilebilir."

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken söz konusu uyarı kağıtlarının fotoğraflarını AA muhabirine değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu kağıtlarda yazılan ifadelerin İsrail ordusuna ait olduğunu doğruladı.

01.02 | İsrail ordusunun, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 12 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, çoğu ağır 17 kişi de yaralandı.

Bölgedeki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un El-Celal Caddesi'ndeki bir kafeye saldırı düzenledi.

Saldırıda 12 kişi öldü, çoğu ağır 17 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir eve düzenlediği saldırıda da çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail ayrıca, Gazze kentinin güneybatısındaki Ez-Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahallelerine saldırı düzenledi.

Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu, Gazze'den atılan roketlerin ardından, İsrail'in güneyindeki Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında Tövbe Camisi ile Gazze'nin orta kesiminde En-Nusayrat Çarşısı'nı da bombaladı. Nusayrat Çarşısı'na yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.



00.41 | Tel Aviv'de eylem: Hamas'ın elindeki İsrailli esirler serbest bırakılsın

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre; Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde yaklaşık 200 İsrailli toplandı.

Hükümet aleyhinde eylem düzenleyen grup, Hamas tarafından esir alınan İsraillilerin serbest bırakılmasını istedi.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erene kadar elinde tuttuğu İsrailli asker esirlerin akıbetini tartışmayacağını kaydetmişti.

00.37 | Biden, kara harekatını geciktirmek için İsrail'le görüştüğünü söyledi

Biden'a İsrail'i işgali ertelemeye teşvik edip etmediği soruldu.

Biden, "İsraillilerle konuşuyorum" dedi.

23.56 | İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yaraladığı bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tulkerim kentindeki Er-Ras Mahallesi'nde geçen hafta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 19 yaşındaki Filistinli Kassam Faruk Ahmed'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 85'e yükseldi.



23.45 | Hamas: İsrail kanı durdurmaya hazır değil

Hamas, İsrailli iki esiri geri vermek istediğini ve İsrail'in bunu reddettiğini açıklamıştı. İsrail, konuya ilişkin bir yalanlama açıklaması yaptı. İsrail'in açıklamasının ardından Hamas, "Karşılığında hiçbir şey istemedik. Ne yazık ki, İsrail hükümeti onları almayı reddetti ve bu işgal hükümetinin ciddi olmadığının, akan kanı durdurmaya hazır olmadığının kanıtı" dedi.

23.42 | İsrail, Hamas'ın esir iddialarını yalanladı

Hamas, iki esiri serbest bırakmak istediğini fakat İsrail'in reddettiğini iddia etmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Kaçırılanları eve getirmek için her şeyi yapmaya devam edeceğiz" denildi.

22.38 | İsrail: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz

Times of Israel'in haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, üst düzey komutanlarla yaptığı toplantıda, bugüne kadar Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğu gerekçesiyle "binlerce hedefe binlerce bomba attıklarını" söyleyerek Hamas'ın "ilk gündeki gibi olmadığını" savundu.

İsrail ordusunun kara harekatı sırasında "Hamas sanki hiç zarar görmemişçesine davranacaklarını" dile getiren Bar, "Tüm gücümüzle saldıracağız ve Hamas sanki bizimle ilk gününde savaşıyormuş gibi vuracağız" diye konuştu.

22.36 | Hamas: İki esiri serbest bırakmak istedik, İsrail kabul etmedi

Hamas, İsrailli iki kadın esiri serbest bırakmak istediğini ancak İsrail'in kabul etmediğini söyledi.

22.29 | Biden, Gazze'ye yardımın devam etmesi için çalışacaklarını söyledi

Biden, geçişe izin verdiği için Mısır Cumhurbaşkanı Al-Sisi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Birleşmiş Milletler'in liderliğine derin kişisel takdirini dile getirdi.

Biden, "Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'deki sivillerin gıda, su, tıbbi bakım ve diğer yardımlara erişmeye devam etmesini sağlamaya kararlıdır" dedi.

22.28 | İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken sayı konusunda net bilgi verilmedi.

El-Aksa Radyosu, İsrail'in Nuseyrat çarşısında Akl dükkanını hedef alan saldırısı sonucu çevre dükkanlarda da yangın çıktığını duyurdu.

Haberde, İsrail hava saldırıları nedeniyle ambulansların çarşıya girmekte zorluk çektiği kaydedildi.

22.23 | Eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi, İsrail'in kilise saldırısında akrabalarının öldüğünü açıkladı

ABD Temsilciler Meclisi'nde görev yapan ilk Filistin asıllı Justin Amash, X hesabından İsrail-Hamas savaşında akrabalarının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eski Temsilciler Meclisi Üyesi Amash, "Üzülerek, İsrail hava saldırısı sonucunda bir kısmı harabeye dönen Gazze'deki Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne sığınan (Resimdeki Viola ve Yara'nın da aralarında olduğu) birkaç akrabamın öldürüldüğünü doğruladım" ifadesini kullandı.

Yaşamını yitiren iki akrabasının resmini paylaşan Amash, "Ailem büyük ıstırap içinde. Tanrı, Gazze'deki tüm Hıristiyanları ve dini ve mezhebi ne olursa olsun acı çeken tüm İsraillileri ve Filistinlileri korusun" ifadesine yer verdi.