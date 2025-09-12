🔴 CANLI BLOG | İmamoğlu, hakim karşısında: Diploma davasının başlaması bekleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 11 Eylül’de Çağlayan'da İstanbul Adliyesi’nde görülmesi gereken diploma davasının ilk duruşması, bugün Silivri’deki cezaevi duruşma salonunda görülecek.

İmamoğlu, 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve 'siyasi yasak' istemiyle bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan Silivri duruşma salonunda hakim karşısına çıkıyor.

Diploma davasının başlaması bekleniyor.

11.10 | Duruşma Salonu'na girmek için bekleyen yurttaşlar, İmamoğlu'na sloganlarla destek oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşma salonuna alkışlar eşliğinde girdi.

11.09 | CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmaya geldi.

10.34 | İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu duruşmaya geldi

10.18 | Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali davası için görülecek duruşmaya, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu geldi

ADAYLIĞI ENGELLENEBİLİR

CHP tarafından "siyasi" ve "cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme amaçlı" görülen dava ile ilgili verilecek bir ceza ve olası siyasi yasak, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını engelleyebilir.

İddianamede İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemi ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması (siyasi yasak) talep ediliyor.