Canlı Blog | Trump "Verimli görüşmeler yaptık" dedi, İran yalanladı

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yirmi dördüncü gününe girerken bölgede çatışmalar geniş bir alana yayılmış durumda.

İran’ın art arda düzenlediği füze misillemeleri İsrail’in kuzeyi, orta ve güneyinde sirenleri devreye sokarken Tel Aviv ve çevresi dahil birçok noktaya füze parçaları düştü.

İsrail ordusu, İran’dan füzelerin ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin önleme yaptığını açıkladı.

Aynı saatlerde Hizbullah’ın Lübnan’dan eş zamanlı roket saldırıları düzenlediği, BAE’nin ise İran’dan fırlatılan füze ve İHA’lara karşı hava savunma sistemlerini devreye aldığı bildirildi.

İsrail ordusu saldırıların haftalarca sürebileceğini duyururken, Lübnan’ın güneyinde Litani Nehri üzerindeki geçiş noktaları hedef alındı, bazı askerlerin yaralandığı açıklandı.

Bölgede karşılıklı saldırılar sürüyor.

İşte savaşın yirmi dördüncü gününden son gelişmeler…

• CANLI BLOG

15.06 | İRAN'DAN TRUMP'A YALANLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ile İran arasında devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarını yalanlıyoruz. İran, savaşta hedeflerine ulaşmadan önce herhangi bir müzakereyi reddetme yönündeki tutumuna bağlı kalmaktadır" denildi.

14.40 | TRUMP'TAN SALDIRIYI ERTELEME AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Ortadoğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı: "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim."

13.56 | "İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ 3 BELDEYE FOSFOR BOMBASIYLA SALDIRDI

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 beldeye fosfor bombalarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda bölgeye saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ülkenin güneyinde sahil kesimindeki Nakura, Hamul ve Beyada beldelerine fosfor bombalarıyla saldırı düzenledi.

13.43 | TAHRAN'DA PATLAMA

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da patlama meydana geldi .

13.15 | ABD ÜSSÜNÜN BULUNDUĞU ERBİL HAVALİMANI YAKININDA ART ARDA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında art arda patlama seslerin duyuldu.

Uluslararası Erbil Havalimanı yakınlarında kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği bölgede peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Saldırıda kullanılan İHA’ların hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği ve herhangi bir isabet olmadığı ifade edildi.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

12.07 | İRAN: ABD'YE AİT 2 İHA İMHA EDİLDİ

İran ordusu, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas kentinde İran donanmasına saldırı girişiminde bulunan ABD'ye ait iki kamikaze insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD terörist ordusuna ait iki intihar saldırısı insansız hava aracı, Bender Abbas'taki deniz birliklerine saldırmadan önce donanma savunma sistemleri tarafından imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülke genelinde şu ana kadar ABD-İsrail'e ait 129 İHA'nın savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

11.37 | İRAN SAVUNMA KONSEYİ'NDEN ABD'NİN TEHDİTLERİNE YANIT

İran Savunma Konseyi, ABD'nin Hürmüz Boğazı açılmadığı takdirde enerji tesisleri ve kıyılarına saldıracağına yönelik tehditlerine cevap verdi.

İran Savunma Konseyi tarafından yapılan açıklamada "ABD-İsrail, İran adalarına ve kıyılarına saldırırsa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek" denildi.

10.57 | İRAN’DAN DİEGO GARCİA İDDİALARINA YANIT: “SAHTE BAYRAK OPERASYONU”

İran Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin Diego Garcia Üssü'nü füzelerle hedef aldığına dair iddiaları reddederek, saldırıyı "İsrail'in sahte bayrak" operasyonu olarak nitelendirdi.

10.49 | İRAN’DA SİVİL YERLEŞİMLERE SALDIRI: 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Hürremabad kentinde ABD-İsrail'in sivil yerleşim noktalarına düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran basınının Loristan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Loristan'ın Hürremabad kentinin kuzeyindeki sivil yerleşim noktalarına düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Birçok evin hasar gördüğü ve 4 binanın ise yıkıldığı saldırılarda, 43 kişinin de yaralandığı bildirilirken can kaybının artabileceği bilgisi verildi.

10.43 | İRAN’DAN ENERJİ RESTİ: 11 TESİSİ HEDEF GÖSTERDİ

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ülkedeki elektrik tesislerine saldırı" tehditlerinin ardından Körfez ülkeleri ile Ürdün'deki 11 önemli enerji üretim ve tuzdan arındırma tesisinin görüntülerini paylaşarak, İran'ın enerji tesislerine muhtemel saldırıda bu tesislerin hedef alınacağını belirtti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı konuyla ilgili haberinde, Körfez ülkeleri ile Ürdün'deki 11 önemli enerji üretim ve tuzdan arındırma tesisinin görüntülerini paylaştı.

Bölgenin kritik enerji tesisleri olarak adlandırılan Kuveyt'teki El-Zur Enerji Santrali ve Tuz Arıtma Tesisi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Baraka Nükleer Santrali ve Tavile Tuz Arıtma Tesisi, Suudi Arabistan'daki Ras el-Hayr enerji santrali ve tuzdan arındırma tesisi ile Eş-Şueybe enerji santrali ve tuzdan arındırma tesisi, Ürdün'deki Akabe ve Es-Samra termik santrali, Bahreyn'deki El-Dur enerji santrali ve Katar'daki Um el-Hul ile Ras Laffan ve Ras Girtas enerji santrallerinin, İran'ın enerji tesislerine saldırı halinde vurulacağı uyarısı yapıldı.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti.

10.31 | ABD HAZİNE BAKANI BESSENT: İRAN'A SALDIRILAR İÇİN YETERLİ KAYNAK VAR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkesinin İran'a saldırıları finanse edecek "yeterli kaynağa" sahip olduğunu ancak ordunun gelecekte de güçlü şekilde desteklenmesi için Kongreden ek bütçe talep ettiklerini söyledi.

NBC News'ün "Meet the Press" programında konuşan Bessent, ek bütçenin mevcut harcamaları karşılamaktan ziyade ileriye dönük askeri kapasitenin güçlendirilmesini amaçladığını belirtti.

ABD'nin İran'a saldırıları finanse edecek "yeterli kaynağa" sahip olduğunu belirten Bessent, ordunun gelecekte de güçlü şekilde desteklenmesi için Kongre'den ek bütçe talep ettiklerini aktardı.

Bessent, İran'ın altyapısına yönelik saldırılara ilişkin, "Bazen gerilimi düşürmek için tırmandırmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı söylemlerinin "İranlıların anladığı tek dil" olduğunu savunan Bessent, ayrıca Basra Körfezi'ndeki Hark Adası konusunda, buranın ABD varlığı haline getirilmesi dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Bessent, İran ve Rus petrolüne yönelik yaptırımların gevşetilmesi sayesinde Çin dışında Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin de petrol alabileceğini belirterek bunun, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara çıkmasını engelleyebileceğini ve İran ile Rusya'nın toplam gelirlerini sınırlayabileceğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), "İran'la devam eden savaş için" 200 milyar dolar ek bütçe talep ettiği belirtilmişti.

08.14 | DEVRİM MUHAFIZLARI’NDAN MESAJ: ELEKTRİK SANTRALLERİNİ HEDEF ALIRIZ

İran Devrim Muhafızları: İran'ın elektrik santrallarına saldırı olursa, İsrail'in ve ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallarını hedef alacağız.

07.07 | LÜBNAN’IN SUR KENTİNDE SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Sur'a bağlı Eş-Şehabiye kasabasında sabaha karşı bir binayı hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1029'a, yaralı sayısının ise 2 bin 786'ya yükseldiğini duyurmuştu.

05.26 | TAHRAN'IN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE ART ARDA PATLAMA SESLERİ

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da art arda şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Fars Haber Ajansına göre, patlamalar kentin 1, 4, 11, 13 ve 21'inci bölgelerinde meydana geldi.

İlk verilere göre 1. bölgede Şehid Babayi Otoyolu ve Şehid Langari Caddesi'nde, 4. bölgede Şehid Babayi Otoyolu'nun son kısmı ve Heravi Meydanı çevresinde, 11. bölgede Hafız Caddesi ile Cumhuriyet Kavşağı'nda, 13. bölgede Piruzi Caddesi'nde, 21. bölgede Germdere civarında patlama yaşandı.

Patlamaların ardından bölgedeki hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

KEREC VE URUMİYE DE HEDEF ALINDI

Öte yandan, Kerec kenti savaş uçakları tarafından hedef alınırken, Urumiye'de sivil bir binanın vurulduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurmuştu.

05.06 | İSRAİL BASINI YAZDI: ABD’YE GÖRE SAVAŞ HAFTALARCA SÜREBİLİR

İsrail basını, ABD'nin Tel Aviv yönetimine, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair saldırı planları kapsamında, savaşın beklenenden daha uzun süreceği yönünde bir mesaj ilettiğini ileri sürdü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD'nin değerlendirmesine göre Hürmüz Boğazı'nın açılması için yürütülen saldırıların haftalarca süreceğini kaydetti.

ABD'nin İsrail'e bu saldırı planları nedeniyle savaşın beklenenden uzun süreceği mesajını ilettiği öne sürülen haberde, Washington yönetiminin planının, sadece boğazı açmak değil, İran'ın küresel enerji fiyatları üzerindeki etkinliğini ortadan kaldırmak olduğuna işaret edildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin "Zaman alsa da stratejik bir değişiklik istiyoruz." dediği aktarıldı.

İsrail'in ABD'nin bazı planlarından haberdar olduğu ve bazı faaliyetlerine aktif olarak katıldığı kaydedilen haberde ABD'nin saldırı planlarına göre hareket etmesi durumunda tahminlerin aksine savaşın haftalar boyunca sürebileceği iddia edildi.

04.31 | İSRAİL’DEN KÖPRÜ VE GEÇİŞLERE SALDIRI: LİTANİ ÜZERİNDEKİ NOKTA VURULDU

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki bir geçiş noktasını daha imha ettiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Litani üzerindeki önemli bir geçiş noktasının imha edildiği aktarıldı.

Hizbullah güçlerinin, söz konusu geçiş noktasını, Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine geçmek ve İsrail'e karşı saldırılarda kullanılan binlerce silah, füze ve roketatarı taşımak için kullandığı öne sürüldü.

İsrail ordusu dün de Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna, Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatı verdiklerini açıklamıştı.

Katz, havadan ve karadan saldırıları şiddetlendirdikleri Lübnan'ın sınır köylerindeki tüm evleri yıkacaklarını, Gazze Şeridi’nin Refah kenti ve Beyt Hanun bölgesindeki yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde de yapacaklarını kaydetmişti.

03.14 | İSRAİL, BEN GURİON HAVALİMANI'NDAN YAPILAN UÇUŞLARA KISITLAMA GETİRDİ

İsrail, İran'ın ülkenin güneyindeki Arad ve Dimona'ya yaptığı misillemelerin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan yapılan uçuşlara kısıtlama getirdi.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, yaptığı açıklamada, güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuş faaliyetlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Regev, bugün yerel saatle 17.00'den itibaren saatte iki uçak yerine bir uçağın iniş ve kalkışına izin verileceğini belirterek, her bir uçuş için 120 olan yolcu sayısının da 50'ye düşürüldüğünü kaydetti.

Güvenlik kurumlarının tavsiyelerine göre yönergelerin her an değişme ihtimalinin bulunduğuna işaret eden Regev, Ben Gurion Havalimanı'nın sınırlı olarak açılmasının ardından İsrailli hava yolu şirketlerinin uçuşlarıyla 140 bin vatandaşın ülkeye geri döndüğünü iddia etti.

03.05 | İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ DEFRİN: SALDIRILAR HAFTALARCA SÜREBİLİR

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a "aralıksız sürdürdükleri saldırıların" birkaç hafta daha devam etmesini beklediklerini söyledi.

Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İran ve Hizbullah'a yönelik İsrail saldırıları hakkında bilgi verdi.

İran ve Hizbullah'a düzenlenen saldırıların birkaç hafta daha sürmesinin beklendiğini dile getiren Defrin, İran'da aralıksız devam eden saldırılarda şu ana kadar İsrail ordusunun 10 binden fazla mühimmat kullandığını kaydetti.

Defrin, Tahran yönetiminin istikrarsız hale geldiğini iddia ederek dün Arad ve Dimona'ya gerçekleştirilen saldırılar kapsamında tehdidin yeni olmadığını, daha önce de kendilerine füzeler atıldığını aktardı.

İsrail, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a saldırı başlatmış, bu saldırılarını 2 Mart itibarıyla Lübnan'a genişletmişti.

03.01 | İRAN MEDYASI: TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, patlamalar Tahran'ın doğusunda meydana geldi.

Patlamaların ardından bölgedeki hava savunma sisteminin devreye girdiği kaydedildi.

02.07 | BAE’DEN İRAN AÇIKLAMASI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellemeye çalıştığını bildirdi.

BAE haber ajansı WAM'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ları engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

02.04 | İRAN’DAN YENİ MİSİLLEME: TEL AVİV VE ÇEVRESİNE FÜZE PARÇALARI DÜŞTÜ

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile güney bölgesinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

Gece yarısı itibarıyla İsrail'in kuzeyine düzenlenen iki salvo misillemenin ardından İran'ın ateşlediği füzeler, birkaç dakika aralıklarla İsrail'in güney ve orta kesimini hedef alırken Tel Aviv ve çevresi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.

İran'a ait çok başlıklı bir füze İsrail semalarında görüntülere yansıdı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv çevresindeki Bnei Brak ve Gat Rimon ile Gazze çevresindeki Nir Am'a İran füzesinin parçalarının isabet ettiğini, yine güneydeki bir yerleşimde ise isabet eden füze parçasının yangına neden olduğunu aktardı.

Haberde, Rosh Haayin isimli bir bölgede, İran füzesinin parçalarının düşmesi sonucu araçlarda hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran misillemesinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, ekiplerin isabet olan bölgelere sevk edildiğini ve gerekli güncellemelerin yapılacağını açıkladı.

01.28 | İSRAİL’DEN AÇIKLAMA: 7 ASKER YARALANDI

İsrail ordusu, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyindeki farklı olaylarda toplam 7 askerinin yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerinin 5'inin Lübnan'ın güneyinde 2'sinin ise İsrail'in kuzeyinde yaralandığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar sırasında 4 İsrail askerinin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, 4 askere ek olarak bir askeri birliğin yakınına dron isabet etmesi neticesinde 1 askerin daha yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde meydana gelen bir iş kazası sonucunda ise 2 askerin hafif yaralandığı belirtilirken yaralanan tüm askerlerin hastaneye nakledildiği kaydedildi.

00.58 | İRAN VE HİZBULLAH’TAN EŞ ZAMANLI MİSİLLEME

İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı ateşlediği füze ve roketlerin ardından İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bölgelerde art arda sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile ve işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde Lübnan sınırına yakın bölgelerde sirenler çalarken, İsrail ordusu İran'dan ateşlenen yeni bir füze dalgasının tespit edildiğini duyurdu.

İran'ın dakikalar içerisinde düzenlediği ikinci dalga misillemenin ardından yine İsrail'in kuzeyindeki aynı bölgelerde sirenler tekrar devreye girdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın iki salvosuyla eş zamanlı Lübnan'daki Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyindeki Nahariye'yi iki dalga roket saldırısıyla hedef aldığını belirtti.

Haberde, füze ve roketlerin büyük bir kısmının engellendiği, bazılarının ise açık alana düştüğü iddia edildi.

İsrail'in Times of Israel gazetesi, askeri değerlendirmelere göre, İran'ın ilk dalgada fırlattığı bir füzenin ilk kez Lübnan topraklarına düştüğünü kaydederek, İran'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri noktalarını hedef almış olabileceğine işaret etti.