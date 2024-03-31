CANLI BLOG | Yerel seçimde iktidar bozguna uğradı; CHP tarihi bir başarıya imza attı

Yerel seçimde yenilen iktidar oldu, CHP tarihi bir başarıya imza attı. İstanbul ve Ankara’da CHP açık ara farkla yarışı önde tamamladı. CHP İzmir'deki üstünlüğünü de korumasının yanı sıra, Bursa, Balıkesir, Manisa, Antalya, Denizli, Afyon, Kastamonu ve Adıyaman gibi pek çok kentte seçimi kazandı. Adana ve Mersin'de de sürpriz yaşanmadı. DEM Parti güneydoğuda genel olarak baskın parti oldu. SOL Parti ise Dersim’in Hozat ilçesinde ve Aksaray’ın Saratlı beldesinde ipi önde göğüsleyerek önemli bir başarıya imza attı.

HABER MERKEZİ

61 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu Türkiye, bugün bir kez daha yerel seçimler için sandık başına gitti.

Önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerinin belirlendiği seçimlerde ülke genelinde yaklaşık 206 bini aşkın sandıkta oy kullanıldı. Yurt genelinde oy verme işlemi saat 17.00'de bitti ve sayıma geçildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

AKP'DE BÜYÜK KAYIP

CHP seçimin kazanan partisi oldu. AKP, yurt genelinde ciddi bir kan kaybı yaşadı.

CHP İstanbul ve Ankara'da yarışı açık farkla önde tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu rakibi Murat Kurum'a 10, Mansur Yavaş ise Turgut Altınok'a 25 puan fark attı.

İstanbul'da CHP 14 olan belediye sayısını 20'nin üzerine çıkardı. Ankara'da da büyük bir sıçrama yapıldı ve 3 olan mevcut belediye sayısı 16'yı buldu.

İzmir'de de Cemil Tugay'la üstünlüğünü koruyan CHP, yanı sıra Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Antalya, Afyon, Burdur, Kütahya, Artvin, Zonguldak, Adıyaman, Kırşehir, Kilis, Kastamonu'nun da aralarında olduğu 35'ten fazla kentte galip geldi.

CHP'li Vahap Seçer, MHP'li rakibine 30 puandan fazla fark attı. Adana'da da Zeydan Karalar, AKP'li rakibinden 10 puan fazla oy aldı.

Hatay'da AKP ile CHP arasındaki yarış sürüyor.

Öte yandan Yeniden Refah da Yozgat'ı kazandı, Şanlıurfa'da da yarışı önde götürüyor. MHP 8 kentte başarı sağladı. İYİ Parti Nevşehir'i kazanırken, Ordu'da da yarışta tutunuyor.

SOL Parti ise Dersim’in Hozat ilçesinde ve Aksaray’ın Saratlı beldesinde ipi önde göğüsleyerek önemli bir başarıya imza attı.

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22.53 | YSK BAŞKANI: VERİ AKIŞI DEVAM EDİYOR

Oy sayımı devam ederken kameralar karşısına geçen YSK Başkanı Yener, sandıkların yüzde 51,2'sinin açılmış durumda olduğunu, veri akışı sürdüğü için detaylı bir açıklamayı yarın yapacaklarını bildirdi.

22.45 | ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP lideri Özel, yerel seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarının belli olmasının ardından kameralar karşısına geçti.

"CHP başının üzerindeki görünmez yüzde 25'lik tavanı kırmış, tuzla buz etmiştir" ifadelerini kullanan Özel, "Türkiye'yi 'biz' ve 'onlar' diyerek bölmeye çalışanlar kaybetmiştir" diye konuştu. Özel, ellerindeki verilere göre Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli'de büyükşehir belediyelerini kazandıklarını kaydetti. İstanbul özelinde de konuşan Özel, "14 ilçe belediyemizin tamamını korurken, şu ana kadar buna 12 belediyeyi ilave ettik" dedi.

22.33 | BEŞTAŞ: SEÇMENİMİZ AKP'Yİ CEZALANDIRMAK İSTEDİ

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş seçimin henüz resmileşmeyen sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi, neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi" dedi.

21.43 | ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI YAPACAK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara'da bulunan Genel Merkezi'nde saat 22.30'da balkon konuşması yapacak.

21.02 | AKŞENER'E İSTİFA ÇAĞRISI

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, görevinden istifa ederken partisinin genel başkanı Meral Akşener'i de istifaya çağırdı.

20.42 | AA, kesin olmayan sonuçlara göre Giresun Belediye Başkanlığını CHP adayı Fuat Köse'nin kazandığını bildirdi.

20.03 | MANSUR YAVAŞ: BÜYÜKŞEHİR TAMAM

Seçim yarışını açık farkla önde götüren Yavaş, Ankaralılara seslenerek "Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum" dedi.

19.50 | İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sonuçların gelmeye başlamasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

Şu ana kadar yüzde 40'a yakın bir veriye sahip olduklarını belirten İmamoğlu, "Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda vatandaşımızın teveccühü, bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda. Gördüğümüz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmektedir" dedi.

19.20 | YAYIN YASAĞI KALKTI

YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

19.00 | Anadolu Ajansı (AA) veri akışına başladı

Uzun süre abonelerine veri akışı sağlamayan Anadolu Ajansı (AA), seçim sonuçlarına ilişkin verileri aktarmaya başladı.

18.40 | AA'dan "seçim verisi" açıklaması

Oy sayımının başlamasına rağmen abonelerine herhangi bir veri aktarmayan Anadolu Ajansı (AA), 'anlamlı veri' beklendiğini açıkladı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, AA'nın açıklamasını Halk TV yayınında şöyle aktardı: "Anadolu Ajansı'ndan verilere ilişkin açıklama geldi. Anlamlı bir veri oluşmasını bekliyoruz. Açılan sandık sayısı henüz çolk az. Uzun sürmeyecektir. Anlamlı veriye ulaştığımız zaman açıklama yapılacaktır."

17.15 | Ekrem İmamoğlu: Tüm oylarımıza sahip çıkacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy verme işleminin tamamalanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Kıymetli İstanbullular; Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı" diyen İmamoğlu, "İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı" dedi.

Rehavet uyarısı yapan İmamoğlu, "Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

17.05 | YSK Başkanı Yener'den yayın yasağı açıklaması

YSK Başkanı Yener, oy sayma işleminin ardından açıklamalarda bulunuyor. Sayım döküm işlemine başlandığını kaydeden Yener, yayın yasaklarının ne zaman kaldırılacağına ilişkin kararı kurul toplantısında vereceklerini bildirdi.

Yener, oy kullanma sürecinin "bazı münferit olaylar haricinde" sorunsuz olarak tamamlandığını kaydetti.

17.00 | Oy verme işlemi sona erdi

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona erdi. Oy verme süresi içinde sandık başına gitmiş olan seçmenler ise sandık başkanı tarafından önceden sayılmak koşuluyla oylarını kullanabilecek.

16.02 | YSK Başkanı Yener'den açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının ne zaman kaldırılacağıyla ilgili açıklama yaptı.

YSK binası önünde konuşan Yener, Kurulun toplantıya geçeceğini ve yayın yasaklarının hangi saatte kaldırılacağına karar vereceklerini söyledi.

16.00 | 32 ilde oy verme işlemi sona erdi

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Dersim, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

15.40 | Asker ve polisler 'taşımalı' oy kullandı: DEM Partili isimlerden tepki

Mardin, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta asker ve polislere taşımalı oy kullandırıldı. Söz konusu anlara ilişkin görüntüleri kayıt altına alan DEM Partili vekiller seçim yasaklarının ihlal edildiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

13.57 | AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ oyunu kullandı

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ Bayraklı ilçesindeki Şehit Nazım Bey İlkokulu'nda oyunu kullandı.

13.23 | Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'nda 4246 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

13.20 | AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:



"Yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. Gerçekten arka arkaya bu kadar kısa sürede iki seçim milletimizi yordu. Sizleri de yordu. Çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel seçimlerde hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçimler yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir yandan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı bir yanda yerel seçimler bunların yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Tüm sandık kurulu mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum"

13.02 | Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Çankaya'da oy kullandı

Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi'ne geldi.

Vatandaşlarla oy vermek için sırada bekleyen İnce, oyunu 4683 no'lu sandıkta kullandı. İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Fakat bu düğün meşru ama adil değil" ifadesini kullandı.

12.56 | İBB Başkanı İmamoğlu, oyunu kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oyunu kullandı.

12.46 | MHP lideri Devlet Bahçeli, oyunu kullandı: Yüzündeki morluklar dikkat çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullanmak için Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'na geldi. Bahçeli'nin kolunun sargılı yüzünün mor olduğu görüldü.

Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.

12.24 | CHP Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oyunu kullandı

Ankara'da Etimesgut Belediye Başkan Adayı Beşikçioğlu, Etimesgut Halil İnalcık Anadolu Lisesi'nde 3359 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Beşikçioğlu oyunu kullandıktan sonra, "Biz oyumuzu kullandık Etimesgutumuzda. Buradan da tüm Etimesgutlu hemşehrilerim olmak üzere tüm halkımızı oy vermeye, ilçesine şehrine sahip çıkmaya davet ediyorum. Centilmence bir yarış ortamında bizler seçmenle buluştuk. Şimdi seçim sonuçlarının da sağlıklı ve kimsenin aklında bir karışıklığa neden olmadan ilan edilmesini diliyorum. Hepimiza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

12.20 | SOL Parti'nin Hatay ili Defne ilçesi belediye başkan adayı gazeteci Serbay Mansuroğlu oyunu kullandı

SOL Parti Defne adayı Serbay Mansuroğlu, aday olduğu Defne’de oyunu kullandı.

12.05 | Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, oyunu kullandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çankaya Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

Mansur Yavaş oyunu kullanmaya eşiyle birlikte geldi.

Mansur Yavaş "Seçimlerin sonucu hakkında en ufak bir tereddüdümüz yoktur. Akşam 21.00'dan sonra belediyenin önünde buluşmak üzere" dedi.

11.40 | DEM Parti İstanbul Adayı Beştaş oy kullanamayacak

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın oy kullanamayacağı açıklandı.

DEM Partiden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra bellirlendiği için yarın İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB Eşbaşkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır" denildi.

11.30 | Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, oyunu kullandı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullandı.

11.16 | İçişleri Bakanı Yerlikaya, Çankaya İlkokulu'nda oyunu kullandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz. Tüm seçimin yönetimi, nihai kararlar Yüksek Seçim Kurulunun, il ve ilçe seçim kurullarının. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak seçim sonrasında oy sayımlarının huzur ve güvenli ortamda tecelli etmesi için çalışıyoruz. Temennimiz, duamız her zaman olduğu gibi demokrasi bayramının en güzel şekilde neticelenmesi ve bu işin tamama ermesi."

10.45 | İYİ Parti Lideri Akşener, oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy verdi.

10.42 | 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, oyunu Gölbaşı'nda kullandı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oy kullandı.

Sezer, oy kullanmak için Şahin Sevin İlkokulu'na geldi.

Okuldaki 1194 numaralı sandıkta oyunu kullanan Sezer, vatandaşlarla fotoğraf çektirip, sandık görevlilerine başarılar diledikten sonra okuldan ayrıldı.

10.40 | DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç oyunu Adana'da kullandı



Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da kullandı.

Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokuluna giden Adana Milletvekili Oruç, 1057 numaralı sandıkta oy verdi.

Oruç, oy verme işleminin ardından gazetecilere, seçim sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bir kez daha çağrılarını yenilediklerini ifade eden Oruç, "Lütfen her yerde gidelim oylarımızı kullanalım. Oylarımızı kullanmakla yetinmeyelim, sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Kulağımıza gelen bazı şeyler oluyor. Bununla ilgili oyumuzu kullanmak kadar, oyumuzu korumak, sayımlarda doğru sayılmasını sağlamak, bu incelemeleri ve gözlemleri yapmak üzere hep birlikte değerli halklarımıza buradan çağrımızı yineliyoruz" diye konuştu.

10.34 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, oyunu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'da kullandı.

10.32 | Halfeti'de 'toplu oy' skandalı

Halfeti ilçesinde toplu oy kullanmak isteyen kişiler ile sandık müşahitleri arasında çıkan arbedede 3 kişi darbedildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, söz konusu sandıkta oy verme işlemi durduruldu.

DHA'nın haberine göre; olay, Halfeti ilçesi Hilalli Mahallesi'ndeki Hilalli İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; bir grup, müşahitleri dışarı çıkararak toplu oy kullanmak istedi. Buna itiraz eden 1 avukat ile Yeniden Refah Partisi'nden 2 sandık müşahidi, arbede sırasında darbedildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, itirazlar sonrası sandıkta oy verme işlemi durduruldu. Olayı duyan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da okula geldi. Öcalan kalabalık tarafından uzaklaştırılırken, jandarma okul ve çevresinde önlem aldı.

10.30 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyunu kullandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'da kullandı.

10.25 | YSK Başkanı'ndan yayın yasaklarına ilişkin açıklama

YSK Başkanı Yener, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı. Yener, "Yurt genelinde oy verme işlemleri devam ediyor. Saat 16:00’da 32 ilimizde, saat 17:00’de ise kalan ilerimizde oy verme işlemleri sonuçlanacak. 17’den sonra kurul toplanarak yayın yasaklarının hangi saatte kalkacağına dair bir karar verip paylaşacağız."



10.20 | CHP Lideri Özel, oyunu kullandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi ve kızıyla birlikte Manisa 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Özel oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamada "İyi bir pazar diliyorum. Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Yönetim noktasında aday olan herkese başarılar diliyoruz. Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu ancak çok büyük aksilikler olmadan çok üzücü olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Seçimin huzur ve güvenle geçmesini temenni ediyorum. Bundan sonra karar milletin, hepimiz saygılı olacağız" dedi.

10.15 | Adıyaman'da sandık görevlisi iki kez oy kullandı iddiası

Adıyaman’ın Çelikan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi’nde bir sandık görevlisinin, iki ayrı sandıkta oy kullandığı tespit edildi.

MA'nın haberine göre; Halkları Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), itiraz ederek sandık kuruluna iletti.

Hacilar Mahallesi’nde bulunan Şehit Er Erdal Şireci İlkokulu’ndaki 1030 sayılı sandıkta görevli olan Yılmaz, hem kayıtlı olduğu sandıkta hem de 1031 Nolu sandıkta oy kullandığı belirlendi.

09.48 | Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, oyunu kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oyunu kullandı.

09.46 | YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.

Yener, "Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

09.32 | Hatay'da seçmenler sandık başında; bazıları konteynerlerde oy kullandı

Hatay'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 3 bin 424 sandık kurulurken, 6 Şubat depremlerinde hasar gören okulların bahçelerine konteyner yerleştirildi.

Bazı seçmenler, konteynerlere yerleştirilen sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Fotoğraf: DHA

09.10 | Bakan Yumaklı, oyunu kullandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankaya Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı:

"Seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur. Milletimiz çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıtmıştır. Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir seçim süreci geçireceğine inanıyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır."

Fotoğraf: AA

09.00 | Sanatçı Candan Erçetin Sandık Kurulu Üyesi oldu

Sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.

Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı.

Fotoğraf: İHA

08.58 | Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul’da yoğunluğa neden oldu

Yerel seçimler çerçevesinde seçmenler İstanbul’da saat 08.00 itibariyle sandık başına gitmeye başladı.

Seçimde 4 pusula olması nedeniyle oy kullanılan sınıfların kapılarında uzun sıralar oluştu. İçerideki işlemin uzun sürdüğü, seçmenlerin uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü. Uzun oy pusulalarını katlayıp zarfa yerleştirmek de bekleme süresini uzatıyor.

08.00 | Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 il dışındaki diğer illerde oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı.

07.00 | 32 ilde oy verme işlemi başladı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi, saat 07.00 itibarıyla başladı. 32 doğu ilinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlarken, 16.00 itibariyle de sona erecek.

Diğer illerde ise oy kullanma süreci saat 08.00'de başlayıp, 17.00'de ise sonlanacak.

31 Mart yerel seçimlerinde 81 ilin ve 973 ilçeyle beraber 390 beldenin belediye başkanı belirlenecek.

Oy kullanmaya başlanan iller ise şunlar:

​Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

06.55 | Sandık yemini edildi

İstanbul'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı.

İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Üsküdar, Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kağıthane Aşık Veysel İlkokulu'nda oy verme işlemi başlamadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

06.50 | Adıyaman'da pusulalar kontrol edildi, listeler asıldı



Adıyaman’da saat 07.00’da başlayacak olan oy kullanma işlemi öncesinde görevliler pusulaları hazırladı, oy kullanma işleminin başlamasını bekliyor.

Adıyaman’ın da içinde olduğu 10 ilde saat 07.00’da başlayacak olan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Seçmen listeleri kapılara asıldı, pusulalar kontrol edildi. Adıyaman’da Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Adıyaman Belediyesi, 8 ilçe ve 14 beldenin belediye başkanlığı seçimi yapılıyor. Ayrıca, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlıklar için seçmen sandık başına gidiyor. Adıyaman’da 412 bin 272 seçmen bin 582 sadıkta oy kullanacak. Kent merkezinde okulların dışında 2 konteyner kent ve 1 prefabrik kentte oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek. Seçim güvenliğini sağlamak için 2 bin 442’si jandarma, bin 254’ü polis olmak üzere toplam 3 bin 696 kişi görev alıyor.

06.18 | İstanbul’da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemi başladı

31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İstanbul’da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı.

Bugün yapılacak 31 Mart yerel seçimleri için son hazırlıklar tamamlanıyor. Bu kapsamda Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu’nda toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Sakarya İlkokulu’na gelen sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında görevli oldukları okullarına gitti. Mega kentte saat 08.00’den itibaren oy kullanma işlemi başlayacak.