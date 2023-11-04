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Canlı bomba eğitimi alan IŞİD'li Manisa’da yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda IŞİD içerisinde canlı bomba eğitimi aldığı öğrenilen ve hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.E.H. yakalandı.

Güncel
  • 04.11.2023 01:56
  • Giriş: 04.11.2023 01:56
  • Güncelleme: 04.11.2023 02:03
Canlı bomba eğitimi alan IŞİD'li Manisa’da yakalandı
DHA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Turgutlu'da düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 yaşındaki yabancı uyruklu A.E.H., gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan A.E.H.'nin, IŞİD içinde faaliyet yürüttüğü dönemde canlı bomba eylemi yapmak için eğitim aldığı öğrenildi.

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