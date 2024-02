CANLI | CHP İstanbul ilçe adayları açıklanıyor

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe adaylarının tanıtım etkinliğinde konuştu. İmamoğlu, kürsüde konuşma yaptığı sırada PM'de adaylığı kesinleşen bazı ilçe adaylarına tepki gösteren partililere, "Farklı düşüncesi olan bir grup arkadaşımız tepkisini gösteriyor, tepkisini gösterme anlayışı bizim partimizde vardır. Bizim demokrasi anlayışımızda bunu yapabilirler. Burası Cumhuriyet Halk Partisi" ifadeleriyle yanıt verdi. Demokrasi vurgusu yapan İmamoğlu, "Göreceksiniz bir kişinin dediği değil, 16 milyonun dediği olacak. Hep birlikte yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul ilçe adayları açıklanıyor.

Tanıtım toplantısında kürsüye çıkan İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçmlere ilişkin önemli mesajlar verdi. Konuşması sırasında bir grup partilinin protesto ettiği İmamoğlu, "PM'ye tepkililer de burada. Bu, bizim parti anlayışımız. Burada herkes fikirlerini açıklayabilir" diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Yerel seçimlerin önemine dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbul en temelde gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardı. Bütün o yatırım ve hizmetleri onun için yapabiliyoruz. Bunun için bizimle bu kadar uğraşıyorlar, onun için sıkıntıları var" ifadelerini kullandı.

"Biz kendimizi bu şehre ve milletimize 16 milyon insanına adadık" diye konuşan İmamoğlu, "Göreceksiniz bir kişinin dediği değil, 16 milyonun dediği olacak. Hep birlikte yürüyeceğiz. Ben bu yola çıkacak olduğum bütün adaylarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul'a hizmet için tam yol ileri" dedi.

CHP'nin 39 ilçe adayı şunlar:

• Adalar Belediye Başkan Adayı: Ali Ercan Akpolat

• Arnavutköy Belediye Başkan Adayı: Tekin Aras

• Ataşehir Belediye Başkan Adayı: Onursal Adıgüzel

• Avcılar Belediye Başkan Adayı: Utku Caner Çaykara

• Bağcılar Belediye Başkan Adayı: Cem Kılıç

• Bahçelievler Belediye Başkan Adayı: Emine Gülizar Emecan

• Bakırköy Belediye Başkan Adayı: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

• Başakşehir Belediye Başkan Adayı: Mesut Öksüz

• Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı: Hasan Mutlu

• Beşiktaş Belediye Başkan Adayı: Rıza Akpolat

• Beykoz Belediye Başkan Adayı Alaattin Köseler

• Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı: Mehmet Murat Çalık

• Beyoğlu Belediye Başkan Adayı: İnan Güney

• Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı: Hasan Akgün

• Çatalca Belediye Başkan Adayı: Erhan Güzel

• Çekmeköy Belediye Başkan Adayı: Orhan Çerkez

• Esenler Belediye Başkan Adayı: Hasan Dalkıran

• Esenyurt Belediye Başkan Adayı: Ali Gökmen

• Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı: Mithat Bülent Özmen

• Fatih Belediye Başkan Adayı: Mahir Polat

•



İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün sizlerin karşısına tam kadro çıkıyoruz. Adaylarımız hayırlı olsun. İl başkanım sana teşekkür ediyorum. Herkesle bu süreci münazara ederim, burada etmem ama bu iddiayı ortaya koyan il başkanımızın hakkını teslim ederim.

Bugün burada tepkinizi gösteriyorsanız bu, buradaki il başkanının demokratlığındandır. Bugün de göstereceksiniz yarın da ama üç gün sonra kırılan gönüller tamir edilir. Bu sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil. İstanbul'da daha önemli işlerimiz var. Sonsuz bir mücadele gücü ile her türlü mücadeleyi vereceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu yoldan dönmek yok. Çok çalışacağız. Kaybedecek bir dakikamız, boşa harcayacak enerjimiz yok.

Bugün ortaya konan siyaset manzarası gereği bütün oluşumlara rağmen halkın ittifakını, kentin uzlaşmasını, farklı siyaset görüşünde olan insanların bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk. O bakımdan duygusal tepkisini ya da birtakım kırgınlıklarınızı dile getirin saygıyla karşılıyorum ama burası CHP kürsüsüdür bu kürsünün size duyduğu saygı gibi burada bulunan herkesin de bu kürsüye saygı duyması gerekir.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ANIMSATTI: MİLLET ALDANMAYACAK

Önemli bir misyonumuz var; 2019'da başlayan yerel yönetim devrimini daha ileriye taşıyacağız. Model olacağız, öncülük üstleneceğiz. 4,5 yılda çok büyük işler başardık. 31 Mart'tan sonra göreceksiniz, belediyeler halkçı belediyecilik anlayışı ile tanışacak. Elbette büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin birlikte iş yapması için aynı partiden olmaları gerekmiyor biz beş yıl içinde bunu da gösterdik. Biz 5 yıldır parti ayrımı yapmadan bütün ilçe belediyeleriyle çalışmak için her yolu denedik ama her seferinde dirençle karşılaşıyoruz. Bu direncin kaynağının neresi olduğunu, kim olduğunu bütün ülke biliyor. Maalesef AK Partili pek çok ilçe belediye başkanı bizimle yan yana gelemediler bile. İlçelerinde yaptığımız her işte görüşlerini, önerilerini aldığımız halde özenli bir biçimde onları arayıp açılışa davet ettiğimiz halde kendilerini bazen bizzat ben davet ettiğimde onlar gelemediler. Gelenler de var onlara da teşekkür ediyorum.

Biz kendimizi bu şehre ve milletimize 16 milyon insanına adadık. Öyle açıklamalar görüyorum ki bir gün bir açıklama yapıyor diyor ki ‘Yerel yönetimle iktidar aynı olmazsa hizmet gelmez bak Hatay’a geldi mi?’ diyor. Deprem bölgesinde, depremde acısı olan insanların huzurunda söylüyor. 2 gün geçiyor ‘Biz CHP gibi oy verene hizmet getirenlerden değiliz’ diyor. Şaka gibi. Milletin aklıyla alay etmek demektir bu. Milletin iradesiyle dalga geçmektir bu. Çok ayıp, çok yazık ama millet aldanmayacak.

"HALKTAN KAÇIRILAN NE VARSA VATANDAŞIN KULLANIMINA AÇTIK"

5 yılda bizden önce akıllarına gelmemiş, ihmal edilmiş onlara konuya el attık. Birilerine rant üretmedik, halkın kaynağını israf etmedik. İstanbul en temelde gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardı. Bütün o yatırım ve hizmetleri onun için yapabiliyoruz. Bunun için bizimle bu kadar uğraşıyorlar, onun için sıkıntıları var.

Onların israf düzenine hizmet eden yönetim anlayışıyla eşe dosta kamu kaynağı dağıtan iş ahlakıyla bu işler yapılamaz. Bakın beş yılda bizden öne akıllarına gelmemiş ihmal edilmiş onlarca konuya el attık. Ne yaptıysak birilerine rant üretmedik yeşil alanları meydanları talan etmedik. Tam tersine buraları ihya ettik, güzelleştirdik. Halktan kaçırılan ne varsa vatandaşın kullanımına açtık. Bazen ne yazık ki devletin gücünü bile çekinmeden karşımıza dikmeye çalıştılar. Polisimizi kendi emellerine alet ettiler. Ama biz yılmadık. Valla milletin malını işgal eden varsa orayı gittik yıktık, yıkmaya da devam edeceğiz. Bir kişinin kazandığı değil 16 milyon insanın kazandığı dönemi başlattık. İstanbul gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardık. Biz size ihanet ettirmeyeceğiz. biz İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz. İBB'de milletin parası millet için harcanıyor.

Bu kardeşiniz size söz veriyor bu şehirde kimsenin inancına kimsenin siyasi düşüncesine kimsenin yaşam tarzına bakmadan ayrımcılık yapamdan adil ve özgür bir kent, bu şehir herkesin şehri. Bu şehir Kürtlerin şehri, bu şehir Alevilerin şehri, bu şehir Boşnakların şehri, bu şehir Ermenilerin şehri, bu şehir Süryanilerin şehri. Bu şehirde 16 milyon özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Bu şehirde vatan sever, bayrağını seven Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde cumhuriyetin izinde yürüyecek 16 milyon insan var. İstanbulluların istediği olacak. onun için buradayız. Göreceksiniz bir kişinin dediği değil, 16 milyonun dediği olacak. Hep birlikte yürüyeceğiz. Ben bu yola çıkacak olduğum bütün adaylarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul'a hizmet için tam yol ileri."

