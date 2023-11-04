CANLI | CHP, yeni genel başkanını seçiyor

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışıyor. 38. Olağan Kurultay, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için bugün sandık başına gidiyor.

CHP'nin bugün saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayan büyük kurultayı, yarın da (5 Kasım) devam edecek.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.

1366 DELEGE OY KULLANACAK

Kurultayda 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.

PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK

"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılan 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

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10.00 CHP 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda başladı.

Kurultayın gerçekleştirildiği Ankara Spor Salonu sabahın erken saatlerinden itibaren ülkenin dört yanından gelen partililerle doldu.

Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri ayrı alanlarda oturdu. Karşılıklı sloganların atıldığı kurultayda delegeler ise henüz yerini almadı.