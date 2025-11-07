Canlı kalkan davasında verilen kararlar bozuldu

Haber Merkezi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, 16 kişinin yargılandığı Iğdır canlı kalkan davasında, savunma kısıtlanması, fazla ceza tayini, eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle hükmün kurulması nedeniyle bozma kararı verdi.

6'ncı Ceza Dairesi, Korhan Yaylası'nda çıkan çatışma sırasında bölgeye giderek canlı kalkan olan 16 kişiye "örgüte üye olmak", "askeri yasak bölgeye girmek", "örgüte bilerek yardım etmek" suçlamalarıyla 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arası değişen hapis cezası verilmesini adil bulmadı.

Aralarında HDP eski Milletvekili Kıznaz Türkeli, Abdulkadir Özsular, Mehmet Sadık Aras, Mehmet Salih Öztürk, Mehmet Sıddık Kırang, Zübeyde Kaynar'ın da olduğu 16 kişinin yargılanmasına yeniden başlanacak. Mahkeme yeniden yargılama için dosyayı Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bozulan dosyanın ilk duruşması ise 12 Kasım'da görülecek.