CANLI | Maltepe Mitingi başladı: Kalabalık artıyor

Tek adam rejimine karşı ülke genelinde süren protestolar, bugün İstanbul’da büyük bir mitingle devam ediyor.

CHP’nin çağrısıyla düzenlenen ve birçok siyasi parti ile sivil toplum örgütünün destek verdiği buluşma, Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştiriliyor.

CANLI ANLATIM

11.30 | ALANA GİRİŞLER SÜRÜYOR

Mitinge katılmak isteyen yurttaşlar, miting alanına "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganlarıyla giriş yapıyor.

CHP’nin Eyüp İskelesi’nden Maltepe’ye yolcu taşıyan tekneleri de seferlerine başladı.

Fotoğraf: BirGün

10:00 | HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Binlerce kişinin katılması beklenen miting için hazırlıklar tamamlandı.

07:00 | BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği ise miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.