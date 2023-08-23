CANLI | Molde 2-2 Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayan Galatasaray Norveç’te Molde ile karşı karşıya geliyor. İlk golü 8. dakikada kalesinde gören Galatasaray, ilk yarıda attığı 2 gol ile öne geçti. İkinci yarıda ise beraberlik hakim.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya geliyor. Molde Stadı'nda başlayan maçı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Mücadele, Exxen platformundan yayınlanıyor.

Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, 2. eleme turundan başladı.

İkinci eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.

Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ise ikinci eleme turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı 1-0 yenildiği maçında rövanşında 2-0 mağlup ederek tur atladı. Molde, üçüncü eleme turunda ise Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'i 2-1 yenildiği maçında rövanşında uzatmada 2-0 yenerek play-off'a çıktı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKA DAKİKA

56’ GOL | Kristoffer Haugen arka direkte gelişine çok sert vurdu, çizgide Abdülkerim'in çabası yeterli olmadı, skor 2-2.

45' | Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

43’ GOL İPTAL! Yunus Akgün sağ kanattan ceza alanı içine girdi, sol ayağıyla yerden sağ köşeye vurdu, ağları buldu! Ancak gol, pozisyon öncesinde Mertens'in Bjornbak'a müdahalesi nedeniyle iptal edildi.

29’ GOL | Yunus Akgün uzun topu gönderdi, Icardi ceza sahasında gelişine harika vurdu ve top ağlarda. Arjantinli golcü mükemmel golüyle Aslan'ı 2-1 öne geçirdi.

25' GOL | Sergio Oliveira attı 1-1 oldu!

17' Sol çizgide Eirik Haugan içeri çevirdi, rakip oyuncudan önce Galatasaray savunması topu yine uzaklaştırıyor.

13' Sağ kanatta arkadaşının pasında topla buluşan Magnus Wolff Eikrem'ın şutunu son anda Muslera kornere yolluyor.

10' Sivert Heggheim Mannsverk'in içeriye çevirdiği topta Ola Brynhildsen'in arkadaşına çevirdiği topu Galatasaray savunması kornere uzaklaştırdı.

8' GOL | Molde, Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda bomboş kalan Kristian Eriksen kafayla topu ağlara yolluyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi.

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Wolff Eikrem.