CANLI | Özgür Özel açıklama yapıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alındığı operasyon ile ilgili CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapıyor.

Özgür Özel, 31 Mart 2024'teki seçim zaferinden bahsederek, şunları söyledi: "Sandıklar açılınca gördük ki CHP'nin değişimini Türkiye özeleştiriye saydı. Öyle böyle bir şans vermedi. 47 yıl sonra birincilik verdi, nüfusun yüzde 65'ini, ekonominin yüzde 85'ini verdi. Dedi ki, 'Buralarda sen yönet', bir görelim. 'Bunu sana Türkiye'nin değişim umudu için önemli bir kredi olarak veriyorum' dedi."

NE OLMUŞTU?

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Bozbey'in eşi, kızı ve iki kardeşi dahil olmak üzere 55 kişi sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Soruşturmanın Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme (1999-2019) ve tutuklu eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e yönelik olduğu ifade edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç örgütü lideri" olarak tanımladığı seçilmiş belediye başkanı Bozbey'in evinde ve belediyede arama yapıldığı; telefonuna el konulduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında 59 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.