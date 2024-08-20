CANLI | Özgür Özel'den iktidar eleştirisi: Çözüm üretmekte eksik kaldığı noktaları değerlendireceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda konuşuyor.

CHP Lideri Özel'in öne çıkan satır başları şöyle:

"Genel iktidarın çözüm üretmekte eksik kaldığı noktaları değerlendireceğiz.

Seçildikleri günden beri gayretle çalışan arkadaşlarımızın gayretleriyle birlikte CHP üstüne düşen görevi yerine getiriyor.

Çeşitli denetimlerle CHP'yi sıkıştırmaya çalışan bir kötücül akıl var. Yapılmış on binlerce denetimden alnımızın akıyla çıktığımızı herkes biliyor.

Sahada 412 tane beelediye başkanımız var, bu başkanları bir araya getirmek zor olduğu için bu konsey yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı nasıl artırılacağını tartışan bir toplantı içinde olacağız."

CHP'de yeni bir katılım olduğunu söyleyen Özel, partisinden istifa eden İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Binici tekrar CHP'ye katıldığını takdim etti. Özel, Binici'ye CHP rozetini taktı.

ORMAN YANGINLARI

Özel şöyle devam etti:

"Bırakın yeni yetkileri, belediyenin itfaiye personelinin ihtiyaçlarına cevap vermiyorlar.

Yangınlarla mücadele rant peşinde olanlar nasıl tepkiler aldı gördük. Sorumluluğun sahipleri belediyelerimizi karalamaya kalktı. Milletimiz tepki gösterdi.

Biz hükümetin yanlışlarını söylemekten öte bir şey yapıyoruz. Filonun zayıflığı konusunda eleştiriler ortada. Halen birileri belediyeyi suçlar mıyız onun peşinde. Yapılması gerekenleri biz söyleyeceğiz. Ama hükümet aynı yöntemi sürdürürse bunu millete şikayet edeceğiz.

Yangına mücadelede tasarruf olur mu? O imzayı atmayarak neyi sağlıyorsunuz. Bizim belediyelerimizi suçluyorsunuz. Siz yangınları önlemek için istediklerimizi verirseniz bizi suçlayabilirsiniz. Taleplerimizi yerine getirip özür dilemeleri gerekiyor.

TSK bünyesinde orman yangınlarının olduğu bölgede yangına müdahale birimleri yetiştirilmeli ve hazır bulundurulmalıdır.

Bu işin merkezi yerel yönetimi olmaz. Sayın Erdoğan'la görüşmemizde "Deprem Bakanlığı" kurmasını ve her partiden birini bakanlığa almasını önermiştim. Değerlendirecekelrini söylemişti.

Bir deprem bilim kurulu oluşturulmasını, buradan yapılacak katılımlarla, deprem konusunda CHP'li belediyelerin neler yapılacağını tartışacağız. Bundan sonra daha çok söz söyleyecek, daha çok talepte bulunacağız.

Bir gelelim diğer konuya, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı belediye başkanlarımızla birlikte takip ettik. Paris'ten boynumuz bükük döndük, altın madalya almadan döndük. Sporcularımıız ayrı ayrı bir kez daha kutluyoruz.

Ama olimpiyatlarda geri sıralarda yer almasını asla içimize sindirmiyoruz."

Ayrıntılar geliyor...